(Debajo en castellano)

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Jon Iurrebaso Atutxa, euskal preso politiko ohia

60ko hamarkadatik historia egin duten EPPKren idazkietara jotzen badugu, bertan azpimarratzekoak dira haien umiltasuna, haien argitasuna, horrek dakartzan borrokarako prestutasuna eta sakrifizio pertsonala, haien etika, haien sentikortasuna, haien elkartasun kolektiboa zein pertsonala kartzelatik ateratzeko orduan kasurik mingarrienekiko, haien errespetua mundu ororekiko, eta abar. Hori da bat-batean datorkidana. Hau esanda, ezer ez da berdin ezta berbera esateko ere, bistakoa den moduan, eta are gehiago denboraren igarotzearekin. Hala ere, harritu egin naute Kolektiboaren Zuzendaritzak sinatutako idazkian agertzen diren gauzetako batzuk.

Gehiago luzatu gabe, pertsonak, mugimendu, alderdi, Estatu eta beste batzuk barnebiltzen dituzten eta bertan tratatzen diren hainbat auzi komentatzera pasako naiz. Horrela ba, zenbait punturen gaineko nire iritzia emango dut ez-adostasunerako eta adierazpen askatasunerako eskubideak aintzat hartuz, eta ETAko preso ohia naizen heinean aipatua sentitzeagatik, eta baita, maila pertsonalean ere, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduko militantea naizen heinean. Arrazoiren batengatik pentsatu da eztabaida honek publikoa izan behar duela eta arrazoi horregatik nik ere publiko egiten ditut nire gogoetak.

Fase politiko berriaren hasierari dagokionez.

Ez dut uste modu publikoan azaleratu zenean orain dela 5 urte izan zenik, baizik eta orain dela 7. Altsasuko prentsaurrekoa eta aste batzuk geroago, 2009aren bukaeran, ETA erakundeak ondorioztatu zuen Ezker Abertzaleak erabakia hartua zuela… Hala ere, Anoeta eta gero, 2004an eta “gatazka kaleetatik atera behar da” lemapean, kontua nahiko mazeratuta zegoen.

Estatuak gu, presook, eta gure hurkoak erabiltzen saiatu dira gatazkaren konponbiderako prozesuan harriak jartzeko.

Gatazka baten gainditzerako, eta are gehiago gurea bezalako batean, zeinean bi Estatu dauden herri okupatu baten kontra, hiru irtenbide baino ezin dira egon. Bat elkarren arteko akordio batera heltzeko negoziazio bat izango litzateke. Holakoetan (orain arte) beti irabazten dute Estatuek. Beste aukera bat izango litzateke alde baten garaipena eta bestearen porrota. Hirugarrena aldeetako baten errendizioa edo uztea izango litzateke. Egia da ere gauzak konplexuagoak direla formetan, baina ez edukietan.

Bestalde, Estatuek ez dute gehiago presionatzen gaur kartzelariek ETAren ekintzei erantzuteko kartzela guztietan jazartzen gintuztenean baino gehiago. Garai haietan

(Espetxeetako GAL sortzeko saiakerak baino lehenago eta geroago) jazartzen gintuzten (termino suabea), ez garaile sentitzen zirelako edo mendekuagatik, baizik eta bloke baten irudia ematen zuen eta erdizka ez zebilen Kolektibo batua, solidarioa eta borrokalaria ikusten zuelako.

Beste alor batean, ez dirudi gatazka bat bere alderdi guztietan indarrean irauten baldin badu, gatazkaren ondorioei buruz hitz egin behar izatea hau bukatu izan balitz bezala. ETAren kanpaina politiko-militarra bukatu da, baina inolaz ere gatazka. Ehunka militantek gogorarazi dugu epaitegi zigortzaileen aurrean puntu nagusia ez zela ETArekin amaitzea. Huts barkaezina. Hor ez zen gatazka bukatzen. Gatazka, orainaren eta etorkizunaren zati handi batean, Euskal Herriaren eskubide nazional eta sozialen gauzapenarekin amaituko zen.

Orain dela 5 urte ETAk bukaera eman zion bere kanpaina politiko-militarrari eta Frantziako eta Espainiako Estatuen errepresioak biktima berriak eragiten jarraitzen du egunero. Gaur atzo bezala kartzelaratzen gaituzte, isunak jartzen dizkigute, eraso egiten digute, iraintze gaituzte, gure izaera eta identitatea ukatzen digute, Estatuaren biolentzia, bakarra, onartzera behartzen gaituzte.

Errepresioa planteatzen da presoen eskubideen eta askatasunaren aldeko dinamika sozialaren ahultzearen zergati zuzen gisa.

Ez dut uste errepresioa denik ahultze honen zergati nagusia, bazik eta gehiago dela borrokarako, mobilizaziorako eta langa 1977. urtean bezain altu jarriko duten ekintza irmoagoak aurrera ateratzeko pizgarrien falta.

Hemen ez dago aitzakiarik. Alderdien lege espainiarra onartzeko ez zuten buruhauste handiegirik izan presoak ateratzeko borroka sustatu ez duten berberek. Ezker Abertzalea ez dela gai izan dioen horrek… Hemen ez dira sartzen preso, deportatu eta iheslarien gaiarekin, gehiago edo gutxiago, ahalegintzen diren milaka pertsona. Ezker Abertzale Ofizialaren egiturak eta zuzendaritza izan dira hori indartu ez dutenak beste gauza batzuk bultzatzen zituzten bitartean, adibidez Ezker Abertzalearen antolakundeen desagerraraztea, herri mugimendua biluzik uztea, borroka instituzionalari lehentasun osoa ematea, hau herri mugimenduaren, mugimendu sozialaren eta askapen mugimenduaren zerbitzupean bere osotasunean egon gabe.

Gatazka kaleetatik ateratzearena, “hori mahai baten inguruan konponduko dela”-rena, “badirudi badagoela komentatu ezin den zerbat”-ena… Mahai gehiegi eta sekretismo handiegia. Dena egoera honetara ailegatzeko. Eta esperientziak ez ziren falta okupatzen gaituzten Estatuen partetik gerta zitekeena jakiteko.

Nazioarteko Komunitatea gure alde zegoela esaten ziguten (beste bat lasaitzeko). Herriak ez badu irrikatzen duena konkistatzeko parte hartzen, gaizki goaz. Eta Nazioarteko Komunitateaz hitz egiten dugularik, azkenean datorrena pertsona entzutetsuek eta prozesuen laguntzaile edo bitartekariek, egiaztatze taldearen sinadura batzuk daramatzan idazki bat da… Zertarako? Ezertarako ez amaiera idatzita zegoelako. Baina, “zerbait egongo da esaten dutenean”. Egituretan delegatzeak eramaten gaitu, adibidez, asanblada baterako internet bidez bozkatzera. Zelan eman daiteke iritzia, eztabaidatu eta bozkatu batzar batean baina internet bidez? Kalifikatzaileak norberarentzat uzten ditut. Ba gisa honetan doaz gauzak.

Zailtasun handiak edo erabateko ezintasuna Ezker Abertzalearen hausnarketa eta erabakietan parte hartzeko.

Ni 2011n irten nintzen azkenekoz eta badakit zer eztabaidatzen zen. Kartzeletara eztabaidarako batezbeste zer heltzen zen ere kalkula dezaket. Beste kontu bat da zeintzuk ziren kartzeletara norbaitek helarazten zituen materialak (eztabaidetarako informazioa, kontrasteak…). Baina historiako egoerarik kaxkarrenetan ere eztabaidatu egin da. Salbuespenak ez dira araua. Eta ez diot pista gehiagorik emango jakin behar ez duenari. Noski, Ezker Abertzale Ofizialak denbora gehiago galtzen baldin badu gai ezberdinetan, makoak gelditzen diren moduan gelditzen dira: ia-ia bakoitza berera eta eustera.

Iosu Uribetxeberria kaleratzeko borroka.

Idazkiak borroka espontaneoa izan zela dio. Orain oso gutxi 117 egun iraun duen txandakako gose grebaren moldea hartu duen beste borroka espontaneo bat egon da, eta bitarteko guztien bidez saiatu dira isilarazten. Bitxia da honi aipamenik ez egitea. Borroka hau Aitzol Gogorza larri gaixoa dagoen presoaren (berriki ospitaleratua izan dena berriz) gose grebarekin hasten da, eta beste kartzela batzuetan jarraitzen du. Ondo dakit kartzelan dauden kide batzuek ekimen honen berri izan zutela dagoeneko bukatuta zegoenean.

EAren ildoarekiko disidenteak diren erakundek presoen egoerarekin eta etorkizunarekin egin dute bandera.

Presoez aprobetxatzearena lehen eskumako nazionalistek esaten zuten, euskaldunak izan ala ez, eta sistema espainiarraz ala frantziarraz aprobetxatzen den gizaseme oro. Bitxia da, AMNISTIA aldarrikatzea preso, deportatu eta iheslariak kaleratzeko zein Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren gauzapenerako aterabide bakar gisa, presoez aprobetxatzea da? Eta hori esaten dute historikoki eta atzo arte hori bera mantendu dutenek? Ala garai berriek gure helburuak ere aldatu dituzte? Norbaitek

presoekin bandera egiten duela dioen akusazio hau oso larria da. Kontuz ibili behar da esaten denarekin.

Kalean, hemen, ez dago ongia eta gaizkiaren gainetik dagoen deus. Inor ez da inoren jabe. Inork ezin du bera bezala pentsatzen eta jarduten ez duena difamatu ez dakit zeren oinordekoa dela sinesten duelako. Zer dela eta horrenbesteko larderia? Zeren beldur dira batzuk? Beldur izan behar da etsaiarena, burgesiarena, azkenean sistematik borroka egiten dutenengandik baino hurbilago daudenena. Gaur egun dena asmatuta dago eta munduan bizi izan diren egoeren kopia txarra egiten ari denik badago. Eskizofreniko bihurtzen ari dira sistemarekin adeitsuak izateagatik. Kalean badago gezurretan ibiltzera hain ohituta dagoenik, ez direla gai akusazio iraingarri baten gezurra kalibratzeko. Ematen du batzuei berdin zaiela dena zapaltzen gaituztenen atseginekoak izateko.

Akusazio hau ez zaio PNVri egiten, dispertsioaren muntaiarekin kolaboratu zuen hori, edo Azcarragari, Justizia Sailburua izatera iritsi zena zipaioek euskal militanteak torturatzen zituzten bitartean. Eta Ezker Abertzale Ofizialaren jarrerekin ados ez dauden eta beste jarrera batzuk mantentzen dituzten ENAMeko betiko militanteei eta ETAko militante ohiei edozein gauza leporatzen zaie. Kalean, EAOren egituretatik esaten da argitzen ez den jendea dela, lehenengoetara itzuli nahi duen jendea dela, pikoletoekin zerikusia duen jendea dela, programarik gabeko jendea dela, EAren zatiketa nahi duen jendea dela… Ezin da horrenbesteko gorrotoa erakutsi EAko militante ezagunen aurka eta etsaitzat hartu. Ez da Ezker Abertzale Ofizialak PNV edo PSOEri ematen dion tratua.

Kolektiboaren ekarpenak.

Gernikako Akordioa. Ez dakit ze punturaino eztabaidatu zen gai hori kartzeletan (ez daukat daturik), baina edozein kasutan, ezustean, AMNISTIA aldarrikatu zuen (aldaketa kontu bat, presoek sinatu dezatela eta amnistia jarriko dugu). Gerora, batzuek zein besteek barreneko kajoian sartu zuten, azken atearen atzean. Eta hemen ez da kontutan hartu behar Kolektiboak egin duena eta egin ez duena, asko ala gutxi egin bazuen, besterik ez genuen falta. Baina akordio honetan parte hartzea baino gehiago uste dut amnistia terminoa erabili zela Kolektiboak aipatutako akordioa sinatu ahal izateko, gero sinatzaile guztiak inplikatuko lituzkeen interbentzio ildorik aurrera eramatea bultzatuko lukeen dinamika bat sortu ez zelarik. Hobe norbaitek, Kolektiboari dominak jartzea baino, azalpenak emango balitu, Kolektiboak dominak soberan dituelako eta gainera ez lituzkeelako jarriko.

Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Elkarbizitzarako Idazkaritzak komunikazio bana bidaltzen dio preso bakoitzari eta ez Kolektiboaren ordezkaritzari.

Gauza bat, noiztik deitzen dio Ezker Abertzaleak Eusko Jaurlaritza gobernu baskongadoari?

Idazkian aipatzen da ere bai egituretatik pasatu gabe preso bakoitzari materiala bidali izanaren kontua, irakurketa ezberdina egin eta ETAk hartutako erabaki estrategikoarekin desadostasuna erakusten dutenen gaia, EAren erabakiei aurre egin eta presoak haien bandera bihurtu dutenena…

Lehenengo kontuari, EPPKren Mintzakidetzari zuzentzearena, munduari buelta txingoka ematea bezalakoa da. Hitz egin dezagun argi. ETAko militanteak eta euskal preso politikoak orokorrean, militante helduak dira, irizpide propioa daukatenak, gerri onekoak eta ongi lehiatuak. Norbaitek informazio orokorra eta propioa bidaltzen badie hainbeste esamesa eta gezurren aurrean bere burua ezagutzera emateko, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduaren kasuaren adibidean bezala, zein da arazoa? Ez al da egia beti eskatu dugula informazio orokorra eta partikularra gure auzo, herri, eskualde eta antolakunde anitzetan? Zenbat eta gehiago irakurri idazkia orduan eta harrituagoa gelditzen naiz. Eta, edozein kasutan, idazki hauek iristen badira, zelan ba ez direla beste batzuk iristen, hausnartzeko eta eztabaidatzeko beharrezkoak direnak, adibidez? Gauza nahikotxo ez dira hemen koadratzen logika sinple baten barnean.

Bigarrenari. Batzuok EAOrekin desadostasunak eduki ditzagun zilegia, justua, osasuntsua eta normala da. Ala ulertzen ez dugunean edota gainera ados ez gaudenean denari amen dioen kuadrilla bat nahi al dugu? Eta ez naiz soilik nire belaunaldiko jendeari erreferentzia egiten ari. Adin eta kondizio guztietako jendea. EAren egitura ezberdinetan jatorri anitzak dituen jendea. Jende ezaguna eta atzo arte errespetatua.

ETAren erabaki estrategikoarekin bat egiten ez dutenen gaiari buruz.

Gaur egun hobe gutako bakoitzak beretzat gordetzen badu zer pentsatzen duen ala geuk kriminalizatuko ditugu gure buruak. Horrela egin dute gurekin EPPKren Zuzendaritzaren idazkiaren egileek. Batzuk hartutako erabakiaren alde ez daudela esateak (eta zerrendak egiteak eta seinalatzeak), beste batzuk borroka armatuaren jarraipenaren alde daudela esan lezake. Suarekin jolasten dutenei ohartarazpenik ez, konstatazio bakarra baizik: denaz paso egiten duenik badago eta bere ezintasunean harropuzkeriaz itsutzen da. Kontu txarra.

Kanpaina armatuaren bukaerari buruz.

Berriz ere esan beharra dago estrategia politiko-militarra barnebiltzen zuen borrokaren bukaera ez dela gatazkaren amaiera, hau konpontzea lortu ez bada. ETArekin bukatzea ez da gatazkaren amaiera. Ezta ETAk alde bakarrez borroka armatua bertan behera uzteak ere ez du gatazka konpontzen. Gatazka egoera honen aurrean, bi aukera ditugu.

Defentsarako bitarteko bat alde batera ez uztea eta Euskal Herria, herri mugimendua, langile mugimendua eta abar eraikitzen jarraitzea. Eta orainetik aurrera desobedientziaren alde apustu egitea bere ondorio guztiekin. Horrek esan nahi du momentu zehatz honetatik aurrera pentsatzen jarri behar dugula garai gogorrak pasatzea tokatzen zaigula. Kontzientziatu behar gara isunak ordaintzeko, zureak ala auzokidearenak. Pentsatu behar dugu kotxea kenduko dizutela (baldin badaukazu), eta abar. Kontzientziatzeko garaia da, kontua aurrera doala eta gero eta gehiago arriskatzeko beharra egongo dela, borroka horren protagonistak sentitu…

Bestea honakoa pentsatzean datza (eta ez inuzenteki, ez baitago horrelako ez gaitasunik): Espainia eta Frantziatik alde egiteko daukagun eskubide zilegiaren aurrean, Estatuek onartuko dutela gure jarrera, gure erabakia, alternatiba demokratikoa delako. Eta, noski, Estatuek aldaketa txiki bat egingo dute euren konstituzioetan eta alde egiten utziko digute. Hau argitzen ez bada, norbait tranpetan ari da. Noizko argi hitz egin? Noizko egia kontatu egoera bakoitzean? Bada, Ezker Abertzale Ofizialetik herri akordioak egin nahi dituztela PNVrekin. Independentziaren alde izango da? Ba ez, PNVk esan duelako ez dagoela horretarako prest. Aldi berean, bere klasea, burgesa, ondo bizi da merkatuekin eta gozatzen dituen baldintzekin. Ez du galtzaile aterako den abenturarik behar. Ez dira maila sozialeko akordioak izango, ez? Agerikoa da ezetz.

Ontzat emango genuke batzuen elkartzea, batzuen hurbilketa, batzuk ateratzea…

Eta beste batzuek isolamenduan jarraituko dute. Ez da ulertzen bakoitzak nahi duena egiteko erabaki kolektiboa, kontutan izanda zein den etsaiaren politika, zeinean sudur puntan jartzen zaiona egingo duen nahi dituenekin. Ez dut batasun eta elkartasun hori ulertzen. Preso larri gaixoak ezin baditugu atera ez dakit ze elkartasun mota izango dugun Kolektibotik okerren daudenekin, gainera, batzuek, 20 urte beharko dituztenean hirugarren gradura sarbidea lortzeko eta 30 baldintzapeko askatasunerako. Eta urte horietan guztietan zehar ez zaitez mugitu bestela ez duzula progresiorik izango graduetan zenbait onura eskuratzeko. Ondorioz, erabakia kolektiboa eta aplikazioa indibiduala izateak ez digu ezer konpontzen.

Salaketaren eta damuaren marra gorriak bezala. Ez al dira marra gorriak elkartasuna, defendatu beharreko zintzotasun pertsonala eta militantea, gure borrokaren izaera militantea eta ondorioz preso politikoen gure izaera? Bestetik EPPK beti saiatu da duina, humanoa eta solidarioa izaten zenbait kasu pertsonalekin, bere espetxe ildo

politikoa apurtu gabe. Zentzu horretan ahal izan duen guztia egin du premiazko eta atzeraezinezko eran kartzelatik irteteko beharra zeukaten kideak kaleratzeko. EPPKk esaten bazuen urlia kalera zihoala, kalean galdetu ere ez zen egiten. Hori zen kalean behar zen gardentasuna, EPPKk irabazitako konfiantzak hori posible egiten zuelarik.

Bukatzen joan behar dudanez, bizpahiru gauza komentatzea.

Sortu Bidea.

ETAk egin zuena, su etena deklaratzea eta armak entregatzea alde batetik, eta Sortuk egin zuena bestetik, alderdien legea asperraldira arte onartu zuenean, ez da EPPKri Sortu Bidea eskaintzea bezala, denek espainolei eta frantsesei men egitea bilatzen ez badute behintzat. Ez dago duintasuna, batasuna eta elkartasuna mantentzerik espetxe araudia onartzen, bakoitzak aukeratu eta egin dezakeenaren oinarriaren azpian. Era horretan aipatutako hiru premisak hausten dira. Eta hori gainean eraman behar da urtetan zehar.

Badirudi ia debekatuta dagoela deportatu eta iheslariei buruz hitz egitea. Ez dakigu ondo zergatik baina horrela da. Kide horietako askok ez dauka inolako dokumentazio legalik. Beti ezin dute lanik egin. Landutako iheslari aurpegi iraunkorra dute. Askok 30 urte baino gehiago daramatza, literalki, bizitza bilatzen. Batzuei buruz ezin da jakin nondik dabiltzan, errepresioaren aurrean mugitu behar baitira. Zer egingo dugu errefuxiatu izaera onartuta ez daukaten euskal hiritar horiekin, dena eta gehiago eman zuten horiekin? Guk errefuxiatuak ditugu Granadako inbasioa baino lehenagotik, Afganistango gerrak baino lehenagotik, Ruandakoa, Nigeriakoa, Eritreakoa, Etiopiakoa, Jugoslavia zaharrekoa, Irak, Libano, Libia, Siria… Ezker Abertzale Ofizialean galdetu dezagun eta ea, orokorrean, zenbatek eta zer esaten diguten euskal deportatu eta iheslari politikoei buruz. Ikaratuko ginateke. Eta errua enteratzen ez den jendearena izango da, ez dela mobilizatzen, ez? Gai hori, batzuek, lur azpian daukate ez delako EAOren parametroetan sartzen. Ez daude horretara. Gogaikarria da. Ez dauka konponbide errazik…

Azken aurreko afera bat EPPKren Zuzendaritzak sinatutako idazkiaren autoretzaren inguruan. Ezaguna da gaur egun EAO zuzendaritza Sorturen eskuetan dagoela. ETAk esan zuen orain daukan aparatu bakarra zuloen zigilatzerako zela. Gaur egun, horrek esan nahi duen guztiarekin, Sortuk Ezker Abertzale Ofizial osoaren gidaritza egiten du, modu irekian edo teilakatuan. Ez da zentzugabea pentsatzea zerikusia izango duela EPPKren Zuzendaritzak bere egiten duen idazkiarekin. Edozein kasutan, eta garrantzitsuena, ikus dezagun ze ondoriotara heltzen den EPPK bera. Ez dugu presarik izango 5 edo 7 urte, ikuspegiaren arabera, kostatu denaren aurrean. Kasu guztietan, errespetua.

Presoak ateratzeko eta deportatuak eta iheslariak ekartzeko modu bat dago. Ezker Abertzalea kontzientziatzea da eta Ezker Abertzale Ofiziala lehenago tamainako eginkizunerako. Eta gero antolatuta dagoen oro. Jendartea bere osotasunean, eta berpiztea, garaietara egokituz, 77.eko amnistiaren aldeko mobilizazioak. Egia da diktadura amnistiatzeko baliogarria izan zela eta GRAPOko militanteak geratu zirela kartzelan, baina euskal preso politiko guztiak atera ziren, presioak Estatua estutzen zuelako. Ez dago beste modurik, Estatuko benetako botereek maniobra hau edo bestea egitea interesatzen zaiela ondorioztatzen badute salbu.

Herri osoaren inplikazioa gabe, batzuei gehiago gustatu ala besteei gutxiago, ezin izango ditugu atera. Ez da oso azkarra izan behar ondorio honetara iristeko. Zintzoki posiblea dela pentsatzen dut. Beste bat izango litzateke, bizitzera, gutxi gelditzen dela, eta ezikusiarena egitera herrikideen aurrean, Euskal Herria egoera okerrago batean ez egotea posible egin duten eta dena eman duten militanteen aurrean. Gure eskuetan dago.

Eta bitartean, ezinezkoa egitera Euskal Herria sozialista eta independentea lortzeko.

Borroka da bide bakarra! AMNISTIA OSOA! Aurrera beti!

En relación al escrito de la dirección del EPPK

Jon Iurrebaso Atutxa, ex preso político vasco.

Remitiéndonos a los escritos del EPPK que han hecho historia desde los años 60, destacan su humildad, su clarividencia, disposición a la lucha y al sacrificio personal que ello conlleva, su ética, su sensibilidad, su solidaridad tanto colectiva como personal hacia los casos más dolorosos para su excarcelación, su respeto a propios y extraños, etc. Eso es lo que me viene a bote pronto. Dicho esto, nada es igual ni para decir lo mismo, evidentemente, y mas con el transcurrir del tiempo. Aun así, me han sorprendido algunas cosas del escrito firmado por la Dirección del Colectivo.

Sin más dilación, paso a comentar varias cuestiones que se abordan en el mismo y que engloba a personas, movimientos, partidos, Estados etc. Así pues, daré mi opinión sobre varios puntos considerando el derecho a la discrepancia, a la libertad de expresión y por alusiones en mi calidad de ex preso de ETA, y también, a nivel personal, de militante del Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión. Por alguna razón se ha pensado que este debate sea público y por ese motivo también hago públicas mis consideraciones.

En cuanto al inicio de la nueva fase política.

No considero que fue hace 5 años sino hace 7 cuando se puso en escena de una manera pública. Unas cuantas semanas después de la rueda de prensa de Altsasu, a finales del 2009, la organización ETA consideró que la Izquierda Abertzale había decidido… De todos modos, después de Anoeta, a finales del 2004 bajo el lema de “hay que sacar el conflicto de las calles”, la cuestión estaba bastante macerada.

Los Estados han pretendido utilizarnos a los presos y a nuestro entorno más cercano para poner piedras en el proceso de superación del conflicto.

Para la superación de un conflicto, y más como el nuestro donde hay dos Estados contra un pueblo ocupado, solamente puede haber tres soluciones. Una sería la negociación para llegar a un mutuo acuerdo. Cuestión ésta en la que siempre (hasta el momento) gana la parte estatal. Otra sería la victoria de una parte y la derrota de la otra. La tercera sería la rendición o el abandono de una de las partes. También es cierto que las cosas son más complejas en las formas, pero no en los contenidos.

Por otro lado, los Estados no presionan más hoy que cuando los carceleros nos acosaban en todas las cárceles por las acciones de ETA. En aquellos tiempos (antes y después de los intentos de crear el GAL carcelario) nos acosaban (termino suave), no porque se consideraran vencedores o por venganza, sino por su impotencia ante un

Colectivo unido, solidario, en lucha y donde el enemigo veía un bloque y no había medias tintas.

En otro orden, no parece que si un conflicto permanece vigente en todos sus aspectos, nos toque hablar de las consecuencias del conflicto como si este se hubiera solucionado. Ha acabado la campaña político-militar de ETA, pero de ninguna manera el conflicto. Cientos de militantes hemos recordado ante los tribunales sentenciadores que el punto principal no era acabar con ETA. Craso error. Ahí no se acababa el conflicto. El conflicto, en una buena parte del presente y del futuro, acabaría con la consecución de los derechos nacionales y sociales de Euskal Herria.

Hace 5 años que ETA dio fin a su campaña político-militar y la represión de los Estados francés y español se sigue cobrando víctimas a diario. Hoy como ayer nos encarcelan, nos multan, nos agreden, nos insultan, nos niegan nuestro ser, nuestra identidad, nos obligan a reconocer y a dar por buena la violencia del Estado. La única.

Se plantea la represión como causa directa del debilitamiento en la dinámica social por los derechos y la excarcelación de los presos.

No pienso que la represión es la principal causa de ese debilitamiento, sino más bien la falta de incentivación para la lucha, para la movilización y para acciones más contundentes que pongan el listón tan alto como en el año 1977.

Aquí no hay disculpas. Para aceptar la ley de partidos española no hubo mucho quebradero de cabeza para los mismos que no han incentivado la lucha para sacar a los presos. Eso de que la Izquierda Abertzale no ha sido capaz… Aquí no entran las miles de personas más o menos volcadas con el tema de los presos, deportados y huidos. Son las estructuras y dirigencia de la Izquierda Abertzale Oficial las que no han potenciado todo eso y sí otros asuntos, como hacer desaparecer a organizaciones de la Izquierda Abertzale, dejar el movimiento popular en mantillas, priorizar todo hacia la lucha institucional sin que ésta esté al servicio del movimiento popular, social y de liberación en su conjunto.

Lo de sacar el conflicto de las calles, lo de “eso se arreglara en una mesa”, lo de “parece que hay algo que no se puede comentar”… Demasiada mesa o mesas y demasiado secretismo. Todo ello para llegar a esta situación. Y experiencias no faltaban de lo que podía ocurrir de parte de los Estados que nos ocupan.

Nos decían que la Comunidad Internacional estaba de nuestra parte (otra más para tranquilizarse). Si el pueblo no toma parte en conquistar lo que anhela, mal vamos. Y hablando de la Comunidad Internacional, al final deviene en un escrito con algunas

firmas de famosos y los facilitadores o mediadores, grupo de verificación… ¿Para? Para nada porque el bacalao estaba vendido. Pero, “algo habrá cuando dicen”. La dejación en las estructuras, lleva por ejemplo a votar por Internet en una asamblea. ¿Cómo se puede opinar, debatir y votar en una asamblea pero votando por Internet? Los calificativos los dejo para cada cual. Pues de este pelo van las cosas.

Grandes dificultades o imposibilidad absoluta para participar en reflexiones y debates de la IA.

Yo salí la última vez en el 2011 y sé lo que se debatía. Puedo hasta calcular por término medio lo que podía llegar a las cárceles para su debate. Otra cosa son los materiales (información para debates, contrastes…) que alguien hiciera llegar o no a las cárceles. Pero en las peores condiciones de la historia se ha debatido. Las excepciones no son la regla. Y no voy a dar más pistas a quien no debe saberlas. Claro que si la Izquierda Abertzale Oficial pierde más tiempo en cuestiones varias, los makos quedan como quedan: casi-casi, cada uno a lo suyo y a aguantar.

Lucha para excarcelar a Iosu Uribetxebarria.

El escrito lo califica de lucha espontánea en las cárceles. También ha habido hace bien poco otra espontánea concretada en una huelga de hambre rotativa y que se ha tratado de silenciar por todos los medios cuando esta ha durado 117 días. Curioso que no se mencione. Una lucha que comienza con la huelga de hambre de Aitzol Gogorza, preso gravemente enfermo y recientemente de nuevo hospitalizado, y continúa en otras cárceles. Me consta que algunos compañeros encarcelados se enteraron de la existencia de esta iniciativa cuando había finalizado.

Organizaciones disidentes con la línea de la IA han tomado como bandera la situación y el futuro de los presos.

Lo de aprovecharse de los presos antes lo decían los nacionalistas de derecha, vascos o no, y todo hijo de vecino que viviera y se aprovechara del sistema español o francés. Es curioso, reclamar la AMNISTÍA como única solución para la excarcelación de los presos, deportados y huidos así como para la consecución de la liberación nacional y social de Euskal Herria, ¿es aprovecharse de los presos? ¿Y eso lo dicen los presos que lo han mantenido históricamente hasta ayer? ¿O los nuevos tiempos también han cambiado nuestros objetivos? Esta acusación de que alguien toma como bandera a los presos es muy grave. Hay que tener cuidado con lo que se dice.

En la calle, aquí, no hay dios que esté por encima del bien y del mal. Nadie es dueño de nadie. Nadie puede difamar a quien no piense ni actúe como él porque se crea el

heredero de no sé qué. ¿A cuenta de qué tanta prepotencia? ¿Algunos de qué tienen miedo? Miedo hay que tener al enemigo, a la burguesía, a los reformistas que en última instancia están más cerca del sistema que de los que luchan. Hoy en día está todo inventado y hay quien está haciendo una mala copia de situaciones que se han vivido en el mundo. Se están volviendo esquizofrénicos por ser amables con el sistema. Hay gente en la calle que está tan acostumbrada a mentir que no es capaz de calibrar una mentira de una acusación infame. Es como si a algunos les diera igual cualquier cosa con tal de agradar a los que nos oprimen.

Esta acusación no se hace al PNV, ese que colaboró en el montaje de la dispersión, o a Azcarraga, que entre otras cosas llegó a ser Consejero de Justicia cuando los cipayos torturaban a militantes vascos. Y resulta que a militantes de toda la vida del MLNV y a ex militantes de ETA que discrepan y mantienen otras posiciones distintas a las de la IAO, se les acusa de cualquier cosa. En la calle, desde las estructuras de la IAO, se les tacha de gente que no se aclara, gente que quiere volver a las andadas, gente que tiene que ver con los picoletos, gente que no tiene un programa, gente que quiere la división de la IA… No se puede demostrar tanto odio contra militantes reconocidos de la IA y considerarlos como enemigos. No es el trato que la IAO dispensa al PNV o al PSOE.

Aportaciones del Colectivo.

Acuerdo de Gernika. No sé hasta qué punto se debatió ese tema en las cárceles (no tengo datos), pero en cualquier caso ese acuerdo, de una manera sorpresiva, reivindicó la AMNISTÍA (una cuestión de cambio, que firmen los presos y ponemos AMNISTÍA). Asunto que luego bien se encargaron propios y extraños para meterla en el cajón del fondo, detrás de la última puerta. Y aquí no entra lo que ha hecho el Colectivo y lo que ha dejado de hacer, si ha hecho mucho o poco, solo faltaría. Pero más que participar en este acuerdo pienso que se utilizó el término de AMMISTÍA cara a que el Colectivo pudiera firmar dicho acuerdo, para luego no generar una dinámica y desarrollar una línea de intervención que implicara a todos los firmantes. Mejor que alguien dé explicaciones en vez de poner medallas al Colectivo, pues le sobran y, además, no se las pondría.

La Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco envía una comunicación individual a cada preso y no a la representación del Colectivo.

Una cosa, ¿desde cuándo la IA llama Gobierno Vasco al gobierno vascongado? ¿En eso también han cambiado las cosas?

En el escrito se toca también el envío de material a cada preso sin pasar por las estructuras, el tema de los que hacen una lectura diferente y muestran su desacuerdo con la decisión estratégica adoptada por ETA, sobre los que se han enfrentado a las decisiones de la IA y tomando a los presos como bandera…

A la primera cuestión, la de dirigirse a la Mintzakidetza del EPPK, es como dar la vuelta al mundo a la pata coja. A ver, vamos a hablar claro. Los militantes de ETA y los presos políticos vascos en general, son militantes maduros, con criterio, con cintura y bien bregados. Si alguien les envía información en general y propia para darse a conocer ante tanta habladuría y mentira, como por ejemplo es el caso del Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto que siempre hemos reclamando información en general y particular de nuestros barrios, pueblos, eskualdes, de organizaciones varias? Cuanto más leo el escrito más perplejo me quedo. Y, en todo caso, si estos escritos llegan, ¿cómo es que otros no? Los necesarios para reflexionar y debatir, por ejemplo. Aquí hay bastantes cosas que no cuadran en una lógica simple.

A la segunda. Que algunos discrepemos con la IAO es lícito, justo, sano y normal. ¿O queremos una cuadrilla que diga amen cuando no entendemos o encima cuando no estamos de acuerdo? Y no me estoy refiriendo únicamente a gentes de mi generación. Conozco gente de todas las edades y condición. Gente de diversa procedencia en las diferentes estructuras de la IA. Gente conocida y hasta ayer respetada.

Sobre el tema de los que no comparten la decisión estratégica de ETA.

Hoy en día mejor nos lo guardamos cada uno para sí lo que opinamos o nos criminalizaremos nosotros mismos. Así lo han hecho con nosotros los autores del escrito de la Dirección del EPPK. Decir que algunos no están por la decisión tomada (y hacer listas y señalarlos) puede querer decir que están por la continuidad de la lucha armada. A los que juegan con fuego ninguna advertencia sino una mera constatación: hay quien pasa de todo y en su impotencia se ciega de prepotencia. Mal asunto.

Sobre el final de la campaña armada.

Hay que decir una vez más que el final de la lucha que incluía también la estrategia político-militar, no es el final del conflicto si no se ha conseguido solucionarlo. Acabar con ETA no es el final del conflicto. Ni que ETA abandone unilateralmente la lucha armada soluciona el conflicto. Ante esta situación de conflicto, tenemos dos posibilidades.

No deshacerse de un instrumento de defensa y continuar construyendo Euskal Herria, el movimiento popular, el movimiento obrero etc. Y apostar desde ya por la desobediencia con todas sus consecuencias. Eso quiere decir que desde ahorita mismo hay que ir pensando en pasar tiempos duros. Hay que concienciarse a pagar multas, las tuyas o las del vecino. Pensar en que te van a quitar el coche (si lo tienes) etc. Es tiempo de irse concienciando, que la cosa va para adelante y cada vez habrá que arriesgar más, sentirnos protagonistas de esa lucha…

Daríamos por bueno el reagrupamiento de algunos, que a algunos les acercaran, que algunos salieran…

Y otros seguirán en aislamiento. No se entiende la decisión colectiva para que cada uno haga lo que quiera, teniendo en cuenta la política del enemigo en la que hará lo que le dé la gana con los que quiera. No entiendo esa unidad y solidaridad. Si no podemos sacar a los presos gravemente enfermos no veo qué solidaridad vamos a tener con los que peor estén del Colectivo, si encima, algunos, necesitarán 20 años para acceder al tercer grado y 30 para la libertad condicional. Y durante todos esos años no te muevas porque ya no progresarás en los niveles penitenciarios para alcanzar ciertos beneficios. Con lo cual que la decisión sea colectiva y la aplicación individual no nos arregla nada.

Igual que las líneas rojas de delación o arrepentimiento. ¿Acaso no son líneas rojas la solidaridad, la integridad personal y militante a defender, el carácter político de nuestra lucha y por tanto nuestro carácter de presos políticos vascos? Por otra parte el EPPK siempre ha tratado de ser digno, humano y solidario con respecto a algunos casos personales sin romper las líneas principales de su línea política penitenciaria. En ese sentido ha hecho lo posible por excarcelar a compañeros que lo necesitaban de una manera imperiosa e impostergable. EPPK decidía también sobre esas cuestiones pero no las maquillaba con planteamientos políticos. Y si EPPK decía que fulanito salía en libertad, en la calle ni se preguntaba. Esa era la transparencia que se necesitaba en la calle, posible por la confianza que se había ganado EPPK.

Por tener que ir acabando, comentar dos o tres cosas.

La Vía Sortu.

Lo que ETA hizo, declarar el alto el fuego y tomar la decisión de entregar las armas por una parte, y Sortu por otra, donde admitió la ley de partidos hasta el hartazgo, no es lo mismo que ofertar la Vía Sortu a EPPK, a no ser que pretendan que todos pasen por el aro español y francés. No hay manera de guardar la dignidad, la unidad y la solidaridad aceptando el reglamento penitenciario bajo la base de que cada uno escoja y haga lo que quiera. De esa manera se rompen las tres premisas dichas. Y eso hay que llevarlo encima durante años.

Parece que está casi prohibido hablar de los deportados y huidos. No se sabe bien por qué razón pero así es. Muchos de esos compañeros no tienen ningún tipo de documentación legal. No siempre pueden trabajar. Tienen una permanente y labrada cara de huidos. Muchos llevan más de 30 años, literalmente, buscándose la vida. De algunos no se sabe ni por dónde paran, pues tienen que moverse ante la represión. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos vascos que ni siquiera gozan del carácter de refugiados, con esos militantes que lo dieron todo y más? Nosotros tenemos refugiados antes de la invasión de Granada, antes de las guerras de Afganistán, de Ruanda, de Nigeria, de Eritrea, Etiopia, Sahara, de la antigua Yugoslavia, Irak, Irán, Líbano, Libia, Siria… Preguntemos en la IAO, y en general, a ver cuantos y qué nos dicen sobre los deportados y huidos políticos vascos. Nos quedaríamos asustados. Y la culpa la tendrá la gente que no se entera, que no se moviliza, ¿no? Ese tema, algunos, lo tienen debajo de tierra porque no entra en los parámetros de la IAO. No están a eso. Es engorroso. No tiene buena solución…

Una penúltima cuestión acerca de la autoría del escrito firmado por la Dirección del EPPK. Es conocido que hoy en día la dirección de la IAO está en manos de Sortu. ETA dijo que su único aparato actual era para el sellado de zulos. Hoy día, con todo lo que ello quiere decir, Sortu hace dirección política a toda la Izquierda Abertzale Oficial, de una manera abierta o solapada. No es descabellado pensar que algo tendrá que ver en el escrito que asume la Dirección de EPPK. En todo caso, y lo más importante, veremos a qué conclusiones llega el propio EPPK. No vamos a meter prisa a lo que ha costado 5 o 7 años, según se mire. En todo caso, respeto.

Hay una manera de sacar a los presos y traer a los deportados y huidos. Es concienciar a la IA y a la IAO primero para tamaña tarea. Y después a toda forma organizativa. A la sociedad en su conjunto, y hacer revivir, acopladas a los tiempos, la movilizaciones Pro-amnistía del 77. Cierto que valió para amnistiar a la dictadura y quedaron militantes de los Grapo en la cárcel, pero salieron todos los presos políticos vascos, porque la presión le apretaba al Estado. No hay otra forma salvo que los poderes reales del Estado convengan que les interesa hacer esta u otra maniobra.

Sin la implicación de todo el Pueblo, les guste a unos más o menos que a otros, no vamos a poder sacarles. No hace falta ser muy listo para llegar a esta conclusión. Sinceramente pienso que es factible. Otra sería, a vivir que queda poco y a hacer la vista gorda ante compatriotas, ante militantes que lo han dado todo y han sido artífices de que Euskal Herria no esté en peor situación. En nuestras manos está.

Y mientras, a hacer lo imposible por conseguir una Euskal Herria socialista e independiente. Borroka da bide bakarra! AMNISTIA OSOA! Aurrera beti!