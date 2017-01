Autor: Borroka garaia da!

No existe ninguna generación viva en Euskal Herria que haya conocido un contexto sin presos y presas políticas vascas. La existencia de esta figura data de fechas anteriores incluso al alzamiento fascista español de 1936. El encadenamiento del conflicto década tras década, guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, se pierde en la historia de este país, por siglos. Y no hay nada, absolutamente nada que indique que no vaya a dejar de haber represión, prisioneros y prisioneras políticas vascas mientras los estados español y francés tengan cárceles, una soberanía usurpada en Euskal Herria que mantener donde imponer el capitalismo y sectores de la sociedad vasca que luchen por la libertad. ¿Cómo serán los prisioneros y prisioneras políticas del futuro? No muy diferentes a las actuales y a los anteriores.

Si hoy mágicamente saldrían todos y todas las presas de la cárcel, no se tardaría demasiado en volverse a llenar, sobre todo si el proceso de liberación nacional y social vuelve a ser un problema para los estados sea de la manera que fuese. Los instrumentos de represión viejos o nuevos, cada vez más sofisticados, están plenamente en manos de los estados y hacen y harán uso de ellos cuando lo consideren oportuno pues el monopolio de la violencia lo exige para que esos estados mantengan sus privilegios y control.

El conflicto en Euskal Herria de profundo carácter político, aún sigue siendo un conflicto armado y violento, pues los estados, sus ejércitos y policías, no olvidan nunca de llevar el arma al cinto sino no podrían imponer lo que con el convencimiento nunca han logrado hacer creer, que este pueblo no exista o no tenga derecho a su libertad y autodeterminación.

Una de las características comunes de los conflictos políticos y armados son los prisioneros y no se conoce un conflicto político solucionado con presos encarcelados. En Euskal Herria no está el conflicto solucionado ni en vías de solución. Ni las consecuencias de este conflicto son elementos del pasado a solucionar, sino que todas las semanas se apilan nuevas, y seguirán apilándose a no ser que un día olvidemos las razones por lo que todo esto empezó y al estado no le haga falta ya.

La única posibilidad de acabar por tanto con la existencia de represaliados y represaliadas es terminar con la opresión, causa raíz de su existencia. Habiendo opresión habrá presos, la otra opción es que no haya lucha ni presos.

No hace falta ser un filósofo griego para saber que los presos políticos en cualquier conflicto del planeta solo han podido salir a la calle de una forma: mediante acuerdos de resolución y amnistías y que eso solo significa que la lucha del pueblo lo ha podido forzar, pues precisamente conflicto significa que no hay acuerdo, pues nadie hace las leyes en beneficio del que persigue sino con la intención de acabar con su persona, proyecto y lucha. Tampoco lo hace por venganza. La venganza nunca ha sido moneda de cambio del usurpador. Su accionar en todo momento es fruto de un diseño político estratégico que no es la venganza sino unos objetivos que se encuadran en líneas de actuación más amplias. Someter a pueblos, apuntalar a una minoría rica en el control del poder, amenazar y machacar a la disidencia y mantener la injusticia. En este tablero de juego no se hace nada sin ningún motivo, o por mera venganza, todo es parte de algo. Siglos de dominio no se construyen con venganzas sino con un uso sofisticado de la ciencia fría de la opresión.

Costó lo suyo en lucha popular la amnistía del 77, pese a esa doble cara, que hizo que volvieran a llenarse las cárceles, precisamente porque no se solucionó el conflicto. Costó lo suyo en lucha popular que el presoak euskal herrira se hiciera hegemónico y deslegitimara totalmente la dispersión. Llegados al 2017 solo reactivar con fuerza el proceso de liberación nacional y social junto a una lucha anti represiva eficaz que ponga contra las cuerdas a la represión en costes políticos podrá crear condiciones de avance. Lo contrario las crean de retroceso como hemos podido ver bien. Condiciones necesarias para que no haya este presente ni futuro de presos y presas políticas.