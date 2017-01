Autor: Borroka garaia da!

Hace un tiempo me llegó un mensaje sobre un nuevo fanzine en construcción, creo recordar de la zona de Bilbo, pidiéndome un artículo sobre el PNV.

El caso es que si alguna vez conseguimos la independencia y olvidando lo de Lemoiz decidimos iniciar una carrera nuclear para la defensa patria, no me pidáis que me encargue de los botones. En algún momento inescrutable debí dar al botón de borrado porque por más que he buscado no he encontrado el susodicho mensaje para responderlo por ninguna parte y no creo que lo soñara. Así que la neurona que guarda el dato de que gestiono un blog se ha puesto en contacto conmigo y me sugerido que podría contestar en un post y con suerte podría ser leído para que me volvieran a mandar el mensaje o tomaran en cuenta lo siguiente. Por lo que si alguien del fanzine (fanzineroso) está leyendo ésto ¡va por ustedes!

Todos los artículos que escribo tienen la licencia CC BY-NC-SA , eso significa que se pueden copiar y redistribuir en cualquier medio o formato, y también adaptar, remezclar y transformar, siempre que no haya fines comerciales de por medio. Por lo que cualquier fanzine o medio popular es libre de cogerlos y hacer con ellos lo que mejor les venga en gana. En mi caso no me importa si quiera lo de la atribución. Por ello podéis coger cualquier artículo escrito y ponerlo donde y cómo queráis. Sobre el PNV tengo bastantes, lo que no se es si queréis alguno que ya tenga escrito o uno nuevo que sea específico en algún sentido. En cualquier caso aquí abajo os pongo algunos de ellos y si en el google se pone”pnv borroka garaia” salen un monton más.Aun así, si habéis leído este post y queréis algo más concreto volver a poneros en contacto por favor.

La estrategia actual del PNV

Para entender la situación política vasca hay que entender al PNV, pues hoy en día sigue siendo el eje central que no solo gestiona el ordenamiento jurídico-político autonomista español en Euskal Herria sur sino que está inmerso en un proceso ideológico-hegemónico (catapultado por la realidad material) que afecta y se extiende por toda la estructura política, social y económica.

https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/11/13/la-estrategia-actual-del-pnv/

Y el PNV volverá a ganar. ¿Por qué nadie lo quiere impedir?

No se cuantas décadas llevamos ya en la CAV con la misma historia pero resulta asqueante. El PNV volverá a ganar las elecciones y no porque lo digan las encuestas y sondeos sino porque no existe una alternativa de izquierda que se lo crea.

https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/09/10/y-el-pnv-volvera-a-ganar-por-que-nadie-lo-quiere-impedir/

PNV y el gulag

Antes me he pasado por la hoja parroquial del PNV para ver que noticias eran hoy las más leídas. A las 12:00h el ranking estaba así: 1. Javier González deja el remo y mira al Athletic , 2. Guardiola: “rodarán cabezas” por filtrar las alineaciones, 3. La destrucción de los contratos fijos se dispara, 4. El PNV arranca el proceso que alumbrará un nuevo estatus político.

https://borrokagaraia.wordpress.com/2013/11/25/pnv-y-el-gulag/

Historias para no dormir: El auzolan del PNV

Dice Iñigo Urkullu que el modelo del PNV es el auzolan y no los soviets. No se si nos lo dice para que nos cortemos las venas o nos las dejemos largas.

https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/09/12/historias-para-no-dormir-el-auzolan-del-pnv/

Urkullu, astrofísica, mecánica cuántica, nanotecnología, espacio-tiempo y multiverso

Hubo un tiempo en el que la sociedad creía a pie juntillas que el Sol giraba alrededor de la Tierra.

https://borrokagaraia.wordpress.com/2012/10/18/urkullu-astrofisica-mecanica-cuantica-nanotecnologia-espacio-tiempo-y-multiverso/