Autor: Borroka garaia da!

En los años 30 la ertzaintza era un cuerpo de “élite” en el que entraban los hijos de papá del PNV para librarse del frente. Los “bonitos” ertzainas estaban en Bilbo, pavoneándose con sus motos, escoltando al PNV de Aguirre y evitando lo peor.

En otro lugar estaba “la chusma”, sin motos y casi sin armas, comunistas o anarquistas, obreros y abertzales sin enchufe que caían en los montes para acabar siendo después, los que no lo hicieran, entregados a los fascistas por el mismo PNV, y muchos de ellos cayendo contra cunetas finalmente.

Tiempo después vendría la reforma franquista, que no la transición democrática. Y sin quererlo, ETA conseguiría el estatuto de autonomía. Pues las únicas razones para que el estado español permitiera tal estatuto (y ya de paso el café para todos en el estado español) fueron dos; La existencia de ETA y la necesidad de integrar en el ordenamiento español todas las reivindicaciones nacionales y sociales en efervescencia. Es decir, evitar a toda costa el derecho de autodeterminación y al mismo tiempo (y no por casualidad) asentar a la burguesía vasca como pieza importante de la estabilidad en la necesaria reordenación e impulso del capital, siendo esa la verdadera y única razón de fondo de la reforma franquista: Un proyecto del propio franquismo, asesorado y vehiculizado por EEUU . ¿O alguien se pensaba que el “faro de occidente frente al comunismo” iba a pasar por alto para los yankees?. Que la OTAN no llegó de la nada.

El caso es que el impulso asimilador del nuevo-viejo régimen estaba en marcha. Es ahí, en el desarrollo y extensión de ese contexto donde el estado español realiza una maniobra que teóricamente se puede considerar arriesgada pero de consecuencias notablemente poderosas en caso de éxito: Ceder parte de su monopolio de la violencia a la burguesía vasca. Teóricamente arriesgada pero en realidad para que sucediera tenía que estar todo muy atado y asegurado. Y ciertamente la historia ha probado que lo estaba.

Así nació la “ertzaintza moderna”, la que conocemos hoy, de la conjunción de intereses entre el reformismo nacional del PNV, el interés de clase de la burguesía vasca, y como operación estratégica del poder español. Ya que no existe mayor fuente de asimilación en un país ocupado que poner a gestionar la violencia del estado al colaboracionismo autóctono.

La ertzaintza es un cuerpo policial español. Y no es que simplemente lo diga yo, lo dicen ellos también. Son los encargados de hacer valer la ley española en la Euskal Herria occidental. Justo el mismo papel que tiene la policía nacional española y la guardia civil. ¿Casualidad?. No. Forman todos ellos parte de las FSE. No existe ninguna policía vasca porque eso supondría que existiría una ley vasca a la que se debe. No hace falta recordar que la soberanía está secuestrada y violentada. Es por ello que no tenemos ningún modelo policial,el modelo policial existente es el de la legalidad española. Por lo que no existe tampoco ninguna institucionalidad vasca, sino autonómica española. Precisamente uno de los objetivos trazados en la reforma franquista era hacer “que sean propias” sus estructuras, sean policiales o institucionales, como fuente evidente de legitimización.

¿Y cómo crearon la policía autonómica?. Se juntaron por una parte expertos en la clandestinidad durante el franquismo (es decir, cambiados de chaqueta), algunos de ellos implicados en sabotajes y proyectos de lucha armada, agentes del Mossad israelí, la CIA, la policía alemana y empresarios. Crearon un férreo control sobre los listados de aspirantes en los que se mencionaba de cada uno de ellos todo tipo de costumbres, ideas y trayectoria, posiblemente realizado por el aparato de inteligencia español junto a bancos de datos del PNV y mediante un control absoluto de éste partido y las ramas policiales y militares españolas se puso en marcha este cuerpo policial que tendría como objetivo….

¿Qué objetivo tiene la ertzaintza?

¿Bajar gatos de los árboles?

¿Qué otro puede tener que no sea salvaguardar el capitalismo español y sus leyes para que la clase trabajadora vasca siga bajo la bota del estado español y su burguesía, incluida la vasca? Es que no puede tener otro.

He leído en la prensa que la ertzaintza no ha torturado nunca. Estoy seguro que también dirían que tampoco han detenido o reventado la cabeza nunca a nadie si no fuera porque eso lo han tenido que hacer en múltiples ocasiones en plena calle y con testigos. ¿Qué no harán sin ellos y en aplicación gustosa de leyes de incomunicación española? ¿Acaso los manzanos dan peras?