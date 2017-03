Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Patata gorria



La imposibilidad de escapar de lo real burgués se expresa con gran fuerza en la exigencia de estrategia palpable, cognoscible dentro de lo capaz, de lo realizable. Frente a la crítica teórica de la estrategia quienes se mueven en el mencionado marco de lo real exigen la practica inmediatamente asumible por la conciencia de lo existente. Lo parcial se autodefine, aparentemente, dentro de sus posibilidades autogeneradas.

Un ejemplo de nuestra incapacidad para trascender lo real burgués la encontramos en la “contra ofensiva” realizada a la “ofensiva” contra la tan aclamada libertad de expresión. La propia ofensiva no yerra en sus consecuencias (la siempre soñada respuesta a la represión), si no que acierta en tomar la delantera, planteando la contra ofensiva bajo el estrecho marco de lo posible. Así, la construcción de lo imposible pierde su potencial en favor de la aparentemente autogenerada posibilidad. Quizá la posición realmente revolucionaria frente a la carencia de libertad de expresión es aceptar, ni más ni menos, que eso es así, y así ha de serlo necesariamente. Que la propia lucha de clases no es un derecho de expresión, si no que construye nuevas claves de expresión más allá de lo posible. Y es que hay luchas que no pueden ser expresadas en el estrecho marco de lo existente, por lo que es necesario hacer abstracción de lo inmediato para abarcar la totalidad que da sentido a la expresión parcial de los hechos.

Emergen hoy en Euskal Herria nuevas formas de expresión de la lucha de clases. Algunos se aferran todavía a lo posible, a lo real existente dentro del marco totalizador del dominio internacional de la burguesía. Tanto es así que la concepción de liberación nacional y socialismo no trasciende el marco burgués de Estado-nación, sino que normaliza la estructura histórica del modo capitalista de producción. Así, en el seno de la izquierda abertzale, tanto la estrategia denominada oficialista o reformista, como su cara B, formada por ciertos sectores de la denominada disidencia, supuestamente revolucionaria, parten de la absolutización de la independencia, de la liberación nacional en clave capitalista, como derecho burgués de construcción del Estado-nación.

No son, sin embargo, ambas expresiones idénticas. Al menos por el momento. La izquierda abertzale (denominada oficialista) nos ofrece su particular legado del lema “independentzia eta sozialismoa” como una clara unidad mecánica o división no dialéctica de la liberación nacional y el socialismo. Nos dicen que fortaleciendo un proceso (independentista) en claves democrático-burguesas remamos hacia el socialismo; expresión esta del reformismo teleológico que nos presenta la historia como una evolución rectilínea en la que los intereses de la burguesía y el proletariado no son antagónicos, sino que, haciendo abstracción de la realidad de la lucha de clases, complementarios y sucesorios. Es concebir la sociedad como un todo con intereses unitarios, en vez de concebirla en su lucha interna, en sus contradicciones, dividida.

La concepción de liberación nacional que emerge junto con la estrategia independentista es la de la nación como generadora de la lucha de clases, y no a la inversa; el propio problema nacional como contradicción que emerge de la contradicción suprema de la sociedad, que es la de clases. Por ello, el proceso independentista se nos presenta como interclasista, ya que hasta la consecución de la liberación de la nación vasca la lucha de clases es inexistente; o, de otra manera, la nación es independiente y se encuentra por encima del propio antagonismo social. El problema nacional se convertiría, si lo mencionado fuese la expresión correcta de la realidad, en tema espiritual, en contradicción ajena a la propia existencia del ser. Sin embargo, el interclasismo no es una balanza en la que intereses antagónicos se equilibran; en la contradicción el equilibrio real es inexistente. Por lo que nos faltaría formular lo evidente: el interclasismo no es sino la forma en la que se expresa la dominación de la burguesía. Por ello, no hay interés alguno del proletariado en un proceso interclasista. Ni siquiera en el proceso independentista; es inconcebible la creación del Estado burgués vasco como táctica válida para el proletariado en su emancipación.

En la llamada disidencia la concepción estratégica es dispar, seguramente debido a su poca evolución y al hecho de haberse generado como negadora de Sortu y de su estrategia formal y no del plano teórico que fundamenta a Sortu. Así, hay quienes se siguen expresando a favor de una estrategia de fases (primero independencia, luego socialismo) y tratan de ligar las fases bajo falsas articulaciones del lenguaje, mediante una idealización de la independencia separada de las condiciones materiales que la permitan. Seguramente el problema se halle en partir de la independencia nacional, como construcción del Estado-nación, y no de la autonomía de la clase trabajadora o el proletariado. Esto es, concebir la independencia como abstracción o huir de la realidad, en vez de concebirla como autodeterminación de clase en la propia realidad. En cualquiera de los casos, las fases tan solo pueden ser entendibles como puntos de inflexión en el desarrollo de la conciencia del proletariado y, así, de sus capacidades políticas, y no como separación entre liberación nacional y socialismo.

Por otra parte, sectores de la disidencia que aún no se han expresado en su concreción estratégica, emplean la palabra independencia en términos que a día de hoy no nos son posibles conocer, pero sobre los que si podemos especular. En cualquiera de los casos, la independencia, en cuanto independencia de clase o separarse de la estructura capitalista, de ser, será como consecuencia de la construcción del socialismo, y no como punto de partida. Este separarse de, no implica indispensablemente construir un Estado-nación socialista. La estrategia de construcción internacional del socialismo, aun partiendo del marco autónomo nacional de la lucha de clases en Euskal Herria, dilucida otros caminos, mas unidos a la construcción del semi-estado o de la comuna vasca, como parte integrante de la red internacional de comunas socialistas.

Evidentemente, el cómo empieza a acabar -en el sentido del abarcar del desarrollo exponencial del socialismo en choque con el capitalismo- nos es imposible determinar, puesto que lo concreto dependerá de las condiciones que lo determinen, pero si podemos diseñar un como empieza a empezar. Así como partir de la absolutización de la independencia es plantear unilateralmente las consecuencias, la construcción del socialismo en Euskal Herria no es más que el proceso de autodeterminación de clase, que ha de desembocar a partir de y como consecuencia en la unidad internacional del proletariado. Partimos, por ello, de que, así como la opresión nacional es la expresión histórica de la dominación de la burguesía, su superación, – así como el de la nación en el sentido de Estado nacional independiente, que no el de la diversidad lingüístico-cultural – irá unida inevitablemente a la dominación internacional de los productores inmediatos, el nuevo común socialista.

Todo esto no es imposible de formular si no entendemos la nación como producto histórico del ascenso de la clase burguesa a la dirección de la sociedad. Clase social nacida al margen de la aristocracia feudal y desarrollada mediante el comercio, que en determinada fase de su desarrollo requiere de un mercado seguro para sus productos que no solo proteja su estatus social, sino que, además, la catapulte en su dominación. Mercado que generaría bloque de acumulación de capital nacional, y que sería superado, a posteriori, por arte de la centralización del capital en grupos monopolísticos nacionales. Bajo tales condiciones se desarrollarían las naciones dominantes y las dominadas; las primeras como naciones organizadas en el marco del Estado, las segundas como respuesta a las mismas y/o a la imposibilidad de la construcción de un Estado propio. La nación vasca nació, al fin y al cabo, como respuesta a la extensión de la dominación del capital y de sus Estados en las tierras vascas.

Están quienes defienden ante estos hechos el origen místico de la nación o incluso la nación como producto natural ajeno al desarrollo del capitalismo. Lo cierto es que partiendo del desarrollo dialéctico y de su retroceder de, podríamos afirmar que las naciones surgen, y posteriormente, en un movimiento retroactivo, postulan sus orígenes. Esto es: que la nación sea producto histórico del capitalismo no descarta en ningún momento que la propia nación no postule sus supuestos, ya sean lingüísticos, culturales, tradicionales, mitológicos… o incluso primitivamente organizativos. No es hasta el ascenso de la burguesía hasta que tales ingredientes forman un todo como nación. La nación va estrechamente unida, por ello, al Estado-nación moderno, a la acumulación y centralización del capital.

La construcción del socialismo parte, evidentemente, de lo dado, de lo históricamente determinado, puesto de antemano. No por ello ha de culminar en lo ya dado, si no que ha de romper, necesariamente, con las formas caducas que obstaculicen su propio desarrollo. Partir de lo dado es partir de Euskal Herria como nación negada; no podemos, en cambio, culminar el proceso en la forma de Estados-nación socialistas independientes, sino que, inevitablemente, la nueva estructura social surgida de la construcción del socialismo exigirá nuevas formas de comunidad y de relaciones.

El independentismo trata de emplear la soberanía como recuperar lo nuestro. Pero en una mala articulación de ellos y nosotros, como no podría formularse de otra manera el propio independentismo, basa toda su estrategia en subjetivismos ideales carentes de desarrollo real en el contexto histórico de la lucha de clases. Lo ajeno para el independentismo es la nación que le niega como nación, y no la nación misma, como poder enajenado de la sociedad. Así, lo ajeno para el independentismo vasco y al que hay que arrebatarle la soberanía, es lo español y lo francés. Ante ello, habla de ser nosotros (los vascos) los que decidamos lo que queremos ser.

Obviando de tal manera lo español y francés, así como lo vasco oprimido, como producto histórico de la burguesía, la liberación nacional, o el liberarse de la nación tan solo es un movimiento inacabado que no hace sino postergar el tema mismo de la existencia nacional como producto del desarrollo de la burguesía. Sin entrar en la posibilidad de la articulación del Estado vasco bajo tales parámetros, la cual considero nula, es evidente que el reclamo de la soberanía se basa en tratar de arrebatar el poder a lo ajeno no mío, para dárselo a lo ajeno mío; lo cual no puede ser considerado como conquistar la soberanía.

La reapropiación de lo ajeno solo puede darse mediante la construcción de lo común. Si la opresión nacional y la propia nación es condición sine qua non del capitalismo, su sola superación ha de colocarnos en la desaparición misma de tal opresión. La construcción de lo común es construcción comunitaria, vehiculizada por la lengua y la cultura, no por el poder ajeno representado en la nación. En definitiva, si rompemos con lo ajeno, la dominación de clase burguesa y las relaciones de producción capitalistas, nos liberamos de la opresión que ello imprime.

En Euskal Herria, por ello, la liberación nacional adopta la forma de autodeterminación de clase, de construcción de la comuna socialista vasca. La forma en que tal comuna se relacionará con lo externo a la misma solo la puede determinar la condición misma de lo externo, que determina, al mismo tiempo, lo interno. No podemos, así, entender la lucha de clases como algo estancado en unas fronteras predeterminadas, sino que como movimiento de liberación que ha de fluir más allá de las naciones. La estrategia exige ser internacional.

La libertad de expresión, el marco teórico del derecho burgués que todo lo imbuye, no es sino la expresión de la estructura de la enajenación. Asimismo, la liberación nacional entendida desde una perspectiva a priori no clasista o de conciliación de clase, base teórica de sustento al independentismo, desembarca, inevitablemente, en el mismo puerto de la enajenación: la nación se convierte en algo ajeno al propio movimiento real, generador.

Ante esto solo nos queda abarcar la totalidad y construir las condiciones de nuestra liberación: impulsar una estrategia independentista que no hace sino reescribir las coordenadas de lo real burgués y de la explotación inherente a tal realidad, o negar lo existente mediante la reapropiación de lo ajeno. Independentismo o socialismo; he ahí la cuestión a resolver.