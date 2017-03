Autor: Borroka garaia da!

De un tiempo a esta parte en diversos espacios, también en este blog, principalmente desde algunos sectores juveniles, se está lanzando un discurso expresado desde diferentes ópticas pero que se reconocen así mismo. Básicamente encima de la mesa se pone en cuestión diversos paradigmas, o la interpretación que se hace de ellos, en lo que respecta la trayectoria originaria de lo que dio cuerpo teórico-organizativo a lo que conocimos como MLNV o a lo que a grandes rasgos se podría decir son las bases del proyecto de liberación nacional y social fruto de la fusión del nacionalismo vasco con el socialismo, que pese a existir precedentes anteriores en ese camino se vería confirmado en la V asamblea. Por otra parte, también tacha a la estrategia escogida en sentido histórico como fallida (debido entre otras cosas a una posible distorsión de las propias bases ideológicas) y por lo tanto con la necesidad de moldear un nuevo paradigma.

Este es un debate interesante porque toca una amplia gama de conceptos; autodeterminación, Estado, nacionalismo, independentismo, liberación por etapas, autonomía de clase, lucha de clases, reformismo, estrategia revolucionaria, lucha nacional, lucha social, nación… hasta incluso lemas ampliamente reconocidos como “independencia y socialismo”.

En primer lugar cabría decir que este es un debate que puede volverse crudo porque atenta contra principios o verdades que si son tomadas cual Fe pueden producir un daño a las propias (personas) convicciones más básicas, en algunos casos defendidas con mucha decisión, por otro lado “el cambio de paradigma” en tiempos de posmodernismo también sufre el peligro de convertirse en un mero objetivo en busca permanente de la novedad con lo que puede alejarse del rigor requerido que entraña un análisis político-histórico necesario para desentrañar que unas bases sean adecuadas o inadecuadas. En cualquier caso, en un momento tan importante como es el actual de concatenación de crisis, poner bajo lupa hasta el más mínimo detalle es un ejercicio sano que no puede sino reforzar las armas con las que cuenta y puede contar la clase trabajadora vasca. Pienso, que lo único que no se puede poner en cuestión es que no se pueda poner en cuestión algo.

Dicho esto, también pienso que cabría decir que si bien es cierto que aún no se han alcanzado los objetivos (pese a que se hayan dado éxitos y avances en diversos apartados en tantos años de lucha), ninguna estrategia o táctica concreta ha conseguido los objetivos, y esto incluye a absolutamente todas las empleadas. Es cierto que la lucha armada no consiguió sus objetivos, pero no menos cierto es que la lucha institucional tampoco, ni la pacífica, ni la pequeño-burguesa, ni la revolucionaria en todas sus variantes y paradigmas. Por lo que si existe una “derrota final” (algo que desde la dialéctica me niego a creer, ya que no existen puntos muertos en la historia) ésta ha sido integral a todos los muy diferentes intentos y paradigmas empleados por cualquier sector, corriente o pensamiento en esta lucha de liberación. Por lo que nadie estaría a salvo de la supuesta derrota. En cualquier caso, no creo en la derrota, pero sí en que se produjo un colapso del movimiento revolucionario en general que no supo reorientarse a tiempo a una coyuntura que necesitaba un cambio, un refuerzo ideológico, y un análisis adecuado a lo que estaba por venir a todos los niveles. Un cambio en sentido revolucionario. Como ese cambio y reorientación revolucionaria no se dio, no se hizo (ni se ha hecho de momento) , por muchísimas razones que van desde la salvaje represión hasta inercias dañinas que se venían arrastrando hace tiempo, se hace ahora mismo necesaria una readecuación estratégica socialista abertzale revolucionaria que evidentemente tendrá que contar con innovaciones.

El problema no es por tanto planteamientos latentes históricamente que siempre han estado ahí frente a la estrategia revolucionaria (posibilismo, reformismo, institucionalismo en centralidad, etc etc) sino el problema es el propio movimiento revolucionario, concretamente el ligado al socialismo abertzale revolucionario y sus variantes cercanas. Sintetizándolo; los y las que estaban llamadas a salvaguardar la autonomía de clase en el proceso de liberación y trazar una línea permanente de revolución socialista vasca.

Haciendo un poco historia

A partir de mediados de los 60, pero ya con una trayectoria anterior que iba dejando algunos retazos, se empieza a teorizar Euskal Herria como marco autónomo para la lucha de clases. No fue baladí tal hecho histórico. La influencia que tuvo en su día y sigue teniendo, demuestra la profundidad del esfuerzo teórico-político realizado.

Situándonos en esas fechas supuso una fuerte sacudida en el interior de ETA. En ese momento, la mayor parte del núcleo fundador de la organización que había nacido en una coyuntura universitaria que se había desgajado de EGI ante la imposibilidad de aunar esfuerzos con Ekin y la militancia más antigua se encontraba en el exilio. Parte de las nuevas generaciones, sin despreciar el patriotismo que había guiado el accionar de la organización, estaban integrando además un pensamiento de izquierda con fuerte influencia marxista, lo que a la postre pondría las bases del proyecto independentista y socialista sobre el terreno del marco autónomo para la liberación nacional y social. Este hecho de indudable transcendencia asentó ideológicamente lo que hoy conocemos como izquierda abertzale con su objetivo estratégico de estado socialista independiente.

El parto sin embargo no fue sin problemas. Mucho de lo que había venido del entorno del PNV pese a tener notables diferencias con el partido jelkide, rechazaba postulados escorados a la izquierda y abandonó ETA, dando única prioridad a la lucha nacional y cultural. Txillardegi en ese sentido llegó a acusar a ETA de abandonar el patriotismo y la tildó de comunista. Esta no fue la única discordia. Por otro lado, y en sentido inverso, desde sectores de la militancia que también abandonaría ETA, en este caso mediante expulsión, se le acusaba de nacionalista reaccionaria y chouvinista además de no socialista. Este sector no participaría en la V asamblea y fundaría ETA berri (quedando el nombre de ETA zaharra para lo que iba transcendiendo de la V). ETA berri tomaría posteriormente el nombre de “komunistak” por lo que ETA zaharra volvería a ser conocida simplemente como ETA. Komunistak ya en los 70 se renombraría en Movimiento Comunista Vasco fusionándose con partidos españoles en estructuración estatal española y dejando la lucha nacional en segundo plano. El resto ya es conocido en EMK y Zutik – Batzarre.

Posteriormente estas divergencias tanto en un sentido como en el otro volverían a reproducirse. El caso es que la teorización del marco autónomo creó una síntesis donde la lucha nacional no solapa a la lucha de clases, ni la lucha de clases solapa a la lucha nacional como pretendían estos sectores que abandonaron ETA. Sino que como afirmaba Argala son las dos caras de la misma moneda. Son la misma cosa. Una patria libre de hombres y mujeres libres. Que eso luego se podía expresar en diferente tácticas, estrategias y alianzas pero manteniendo el norte en la brújula hacia la independencia y el socialismo sin hipotecas. Remarco lo de manteniendo.

El marco autónomo para desarrollar la lucha de liberación partía del reconocimiento de Euskal Herria como nación oprimida, y de la toma de conciencia nacional de la clase trabajadora vasca. Una lucha diferenciada, con su propio ritmo y características exclusivas que frente a las opciones de la pequeña-burguesía vasca o el socialismo español ofrece la receta del socialismo vasco abertzale, no esperando a la autodeterminación sino aplicándola en sentido organizativo y se relaciona con el resto del mundo a través del internacionalismo.

La base es firme

De todo esto viene el “independencia y socialismo”. Es decir, que no existe contradicción entre uno u otro sino que conforma un todo integral que junto a la aportación feminista “independencia, socialismo, feminismo” más allá de un lema marca el trinomio básico que se podría considerar gran parte del proyecto estratégico en sí. ¿Es esta afirmación-paradigma incorrecta? En mi opinión claramente no, en todo caso lo debatible será qué se entiende por cada concepto y como se encajan las piezas, que estrategia(s) se llevan a cabo, que táctica(s), qué sujeto (interés de clase) y qué tiempos. Es decir el paradigma base es plenamente correcto debido a que la independencia, el socialismo y el feminismo.. son la antítesis de la opresión nacional, social, de género. La salida práctica para encauzar estas opresiones en el camino de su desaparición se ha llegado a llamar estado socialista vasco.

El problema llega con la implementación y definición. Y es aquí donde surgen preguntas: ¿Qué entendemos por Estado? ¿Estado vasco o Estado socialista vasco? ¿Primero uno, luego el otro? ¿Independencia sin Estado? ¿El estado socialista y la Comuna son incompatibles? ¿En qué se diferencian? ¿La comuna no es un Estado? ¿De qué forma son compatibles los intereses de la clase trabajadora vasca con los de la burguesía de cara a a conseguir la independencia? ¿Son compatibles? ¿Es el pueblo trabajador vasco el motor ineludible tanto para la independencia o el socialismo…o el motor es una amalgama de sujetos plurales? ¿Puede la clase trabajadora arrastrar a la pequeña burguesía hacia la independencia y el socialismo? ¿Puede ocurrir lo contrario? ¿Es necesaria autonomía de clase? ¿Hegemonía de clase? ¿Cuál es la diferencia entre estrategia interclasista, táctica interclasista, composición interclasista? ¿Sirve el interclasismo? ¿Cómo se aceleran las contradicciones al interior de la sociedad vasca en el camino hacia los objetivos y al mismo tiempo se mantiene a un grupo social amplio que cuenta con diferencias de clase sin fragmentar hegemonizando no con meros discursos sino con una realidad material detrás? ¿Qué pinta el poder en todo esto? ¿Es Euskal Herria una colonia? ¿Ha llevado realmente la izquierda abertzale una estrategia anti-colonialista?. ¿Todos los MLN del mundo han sido iguales? ¿Se han llevado alguna vez a cabo los paradigmas teóricos del binomio-trinomio con todas sus consecuencias o realmente nunca lo hemos hecho. .. se podrían lanzar muchas preguntas más pero en el fondo la que subyace es: ¿Qué se entiende por libertad y cómo nos liberamos?

De entre todos estos interrogantes y algunos más, pienso que el “nuevo paradigma” mentado al principio del todo no sería tal, sino que partiría de una de las variantes históricas (aunque actualizado en la necesidad del marco nacional para la lucha de clases y poniendo en tela de juicio una versión de Estado concreta), por lo que sería una mezcla teórica ecléctica de diversos componentes del antiguo movimiento autónomo abertzale, algunas partes de las líneas históricas de ciertas líneas comunistas y marxistas abertzales, e incluso de las socialistas revolucionarias ya dadas en este país, unido a ciertas reticencias en el uso de cierto lenguaje. Ningún delito por otra parte, pero en cualquier caso todavía no desarrollada una estrategia profunda y definida que de respuesta al ¿Qué hacer? De una forma en que la teoría se haga práctica definida y contundente de forma integral. Que por otra parte es algo común hoy en Euskal Herria.

Lo importante en este caso más allá de etiquetas que en realidad no tienen demasiada importancia es responder exactamente dónde pueden estar los vacíos o aciertos de esas posiciones teóricas que ante las preguntas antes realizadas tienden hacia un tipo de respuestas concretas. En algunos apartados pienso que correctamente pero en otros no. Intentaré desarrollar los porqués del núcleo del debate en el próximo día en la siguiente parte de este texto, una vez asentada esta pequeña introducción