En torno a la violencia y a los sucesos del domingo en Iruñea

Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Jose Barinagarrementeria

Más o menos hace trece años (yo tenía 17) desalojaron el antiguo gaztetxe de Barañain, un pueblo que está pegado a Iruñea. Un día después, fui con algunos amigos de Beasain a la manifestación en protesta por el desalojo. Llegamos tarde y ya había pasado algo, la policía había cargado y había dispersado la manifestación antes de empezar.

Aparcamos el coche y sólo veinte pasos después, una cuadrilla de antidisturbios nos dio el alto. Debido al estado de nervios en el que estábamos, a nuestra falta de experiencia y al puro miedo (no es casual, esos hombres así vestidos aterran, tapados y armados, policías de combate que también buscan la intimidación con su aspecto) algunos salimos corriendo. Acabábamos de aparcar, no habíamos hecho absolutamente nada, ni gritamos ninguna consigna ni pusimos ninguna pegatina en la pared. Pero nos dieron el alto por nuestra edad y quizá por la vestimenta.

A los que se quedaron los pusieron contra la pared. Los cachearon y los interrogaron, mientras les daban porrazos en las piernas. No habían hecho nada. Otros dos amigos y yo, a menos de cien metros, les increpábamos. Les llamamos cabrones y les gritamos que les dejaran en paz. También, recuerdo, que les enseñamos el culo.

En menos de un minuto estábamos rodeados, las furgonetas antidisturbios aparecieron de la nada. De los tres que huimos, uno logró esconderse, a los otros dos nos cogieron. A mí me persiguieron unos doscientos metros, cuando ya vi que tenía al antidisturbio encima y no podía correr más, alcé los brazos y dije “Vale, vale, vale, vale…”, es decir, acepté que me cogieran.

Con el impulso de la carrera y con todas sus fuerzas recibí el primer porrazo que me tiró al suelo (yo era bastante flaco), después de eso y en el suelo recibí la mayor somanta de hostias que he recibido en mi vida, entre tres policías, luego más (evitaron la cabeza), cuando ya estaba encogido suplicando por favor que pararan, me levantaron de un agarrón. Entonces iban llegando más policías. El primero que llegó sin mediar palabra me dio un puñetazo que me volvió a tirar al suelo. Me volvieron a levantar y llegaba otro: “¿qué me has llamado?, ¿qué me has llamado a mí?” y se quitó el guante para darme una tremenda bofetada. Me llevaron de los pelos hasta la furgoneta, sobre la que me pusieron con los brazos en la nuca, todo el rato me estiraban de los pelos, de las patillas, y me separaban las piernas a base de más porrazos. Allí me identificaron y me preguntaron si era de “gestoras”. Yo estaba alucinando y ni siquiera sabía de qué hablaban. Oía que un policía sugería a otro que me metieran dentro del furgón para seguir pegándome. No sé si lo decía en serio o era simplemente para aterrorizarme. Mientras tanto provocaban una cola de una decena de coches detrás, es decir, actuaban con total impunidad.

Luego me dejaron marchar, quizá porque ante una hipotética detención y juicio, mi relato (de un menor de edad) podría resultar creíble ante un juez, no lo sé. Apenas podía caminar. Al día siguiente tenía la mitad del cuerpo: culo, espalda, piernas… absolutamente doloridos y de color morado. Mi amigo que era algo más corpulento llego al rato exactamente igual, supongo que la paliza había sido parecida, a él, además, le cortaron las rastas del pelo con unas tijeras.

Sé que los ejemplos de la represión política pueden ser mucho más graves que este episodio: colectivos ilegalizados, encarcelamientos políticos, torturas, muertes, etc. Pero esto lo cuento ahora porque existe un nexo con los sucesos de la manifestación contra la represión del domingo en Iruñea: los policías eran los mismos. Creo que hay un debate detrás sobre la libertad de manifestación y la violencia. Los policías que cargaron a porrazos y con peloteras (como las que mataron a Iñigo Cabacas) son la misma gente, nada ha cambiado.

Es por eso, que al escuchar las declaraciones de EH Bildu y del alcalde de Iruñea en relación a la manifestación contra la represión del domingo, me entristezco y me hago preguntas. Sinceramente no creo que ese partido y esos políticos estén en contra de la violencia (como lo he estado yo siempre). Creo, simplemente, que están en contra de cualquier hecho que pueda poner en peligro su número de votos y su cuota de poder en las instituciones. Es decir, no están en contra de la violencia, sino que están en contra de las manifestaciones políticas, de la expresión popular del descontento, de ese sector de la izquierda vasca que no acata el dirigismo y una estrategia adoptada que, repito, no es una estrategia contraria a la violencia, sino una estrategia de asimilación del descontento y de una parte de nuestra historia para rentabilizarlo en forma de poder dentro de las instituciones elitistas de la burguesía.

Hoy más que nunca siento asco y pena, no por el abandono de la violencia, sino por el abandono de unas ideas que creo que son justas, que son el motor de un cambio que nos podría llevar a una sociedad donde las relaciones sociales sean igualitarias, y por el abandono de los y las jóvenes que las practican, no con las armas, sino con el cerebro y con el corazón. EH Bildu, sois unos hipócritas y jamás contaréis con mi voto

Oreretako gazteak askatu!

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Errealitatetik

Desahogatzeko beharra daukat! Kalera atera eta gauzak apurtzen edo jendearekin ukabilkadaka hastea ziren beste aukerak, baina nahiago izan dut ordenagailua piztu eta idazteari ekitea. Desahogatzeko beharra daukat! larunbateko manifestazioaren harira eta ondorengo atxiloketen harira sortutako erreakzio eta hausnarketa mierdak entzun eta irakurri ondoren desahogatzeko beharra daukat! Nahikoa da hostia!

Harrigaria bada ere, gazteriak, lanik gabe, etxerik gabe eta etorkizunik gabe dagoen gazteriak berak, azalpenak eman beharra dauzka, txakurrei lau harri bota dizkielako. Azalpenak eman beharrra dauzka, baina ez ABC edo El Mundon ez…”Etxean” bertan, Euskal herriko langile klasearen askapenerako proiektu politiko bat eta estrategia bat daukan sektore iraultzailean hain zuzen ere… Benga, no me jodas!

Ez omen daukate zentzurik “errepresioari autodefentsa” bezalako dinamikek gaur egun Euskal Herrian. Errepresioari aurre egiteko errepresaliatu gehiago sortzeak ez daukalako zentzurik… Hori diote batzuk. Noski kartzelak hustutzeko garaia delako, eta ez betetzekoa. Bikaina hi! Aupa artista! Non firmatu behar da?

Orain, jantzi zapatila batzuk, atera kalera eta konturatuko zara ez zarela errealitatean bizi. Azaldu esaterako Altsasuko gazteei ez dela kartzelak betetzeko garaia baizik eta hustutzekoa. Edo Tolosako eta Laudioko gazteei multen asuntoa… ba ezetz… iada garai zaharretako kontua dela. Edo beste edozein txokotako prostituta edo imigranteri egunero jasaten duen poliziaren abusoari ezin diola, INOLA ERE biolentziarekin erantzun, bestela eskuinaren eta erregimenaren posizioa indartzen ariko delako, aldaketaren gobernuaren aurka. Bestela bozkatu UPN eta listo, Aiba la hostia!

Errepresioari autodefentsa dinamikak zerbait garbi uztekotan, bi gauza azaleratu ditu modu oso nabarmenean behintzat. Lehenengoa, gazteriaren indarra eta borrokarako gogoa, bizitzera kondenatuak izan diren bizitza puta mierdari aurre egiteko (dena eta “denak” kontra izanda ere…) Eta bestetik ezker abertzalearen gabezi edo hutsunea errepresioari aurre egiteari dagokionean.

¡Ya basta de chorradas hostia! Jada enaiz zuzentzen ari ez dakit nik ze ardura edo kargutadun burokratei. Auzo eta herrietako militanteei ari naiz… Ezker abertzalearen eta orokorrean langile klasearen kapa kontzientziatuenaz ari naiz, herri eta langile mugimenduaren sostengu eta motore izan eta zareten kaleko militante guztiei. Ze pasatzen zaizue? Benetan sinisten duzue honetan? Noraino ailegatu daiteke bakea, normalizazioa eta bizikidetza aldarrikatzen dituen indar politiko batekin? Gehiengoak sortu bai, baina ze preziotan?

Yo no sé qué está pasando, pero lo que tengo muy claro es que nunca me va a representar nadie que condena a chavalas que están hasta los ovarios. Hasta los ovarios de ver como las multan y las reprimen cada día, de ver como su vida está condenada a la puta miseria y la incertidumbre total. Hasta los ovarios de ver como entran colegas a la cárcel. Y cuando por fin, deciden organizarse y empezar a hacer frente colectivamente a ese puto acoso diario. Cuando por fin, logran desatar esa rabia creada y alimentada por este puto sistema, día sí, y día también. Aparece la izquierda de los liberaus y de oficina, y les dice que eso no chavalas, que eso era antes y que ya no vale. Que ahora la cosa va de mayorías y votar en una urna si quieres ser ciudadana de un estado vasco burujabe, o no sé qué mierdas. Anda ya, hombre…

Los que me representan están en la calle, y nunca dejarán de lado a su gente por un puñado de votos.

Eta ez, ez naiz ATAkoa. baina berdin du. Jarraitu esaten gustatzen ez zaizuen guztia ATA dela edo berarekin erlazioa duela. Total, egoeraren analisi egoki bat egitea baino askoz errazagoa da … Seguroenik horrek autokritika ariketa bat ekarriko lukeelako. Y eso de las autocríticas como que no mola primo… Ojos que no ven… ¡hostia que te pegas!

Oreretako gazteak askatu!

Aupa zuek hostia!