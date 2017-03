Autor: Borroka garaia da!

Continuación de Comuna, interclasismo, binomio, trinomio… (Primera parte)

Siguiendo con el texto introductorio iniciado el otro día, hoy toca tratar ya diversos conceptos que van rodeando el núcleo de lo que considero central de cara a dilucidar las posibles potencialidades o vacíos de la teoría mencionada en el anterior post (autonomía de clase, anti-interclasismo etc…)

Los términos a tratar serán; Pueblo trabajador vasco (PTV) que se hará hoy y posteriormente interclasismo, Euskal Herria como marco autónomo para la lucha de clases, y Estado/Comuna…

Pueblo trabajador vasco (PTV)

En la tradición del socialismo revolucionario abertzale, el PTV se corresponde con el sujeto a liberar nacional y socialmente, claro que no existe ninguna fuerza externa que pueda liberarlo si no es el propio PTV. Por lo que en ningún caso es un sujeto paciente que recibe o padece “la acción de un verbo” sino un sujeto agente que realiza “la acción del verbo”.

La definición (o definiciones como veremos), a grandes rasgos supone un sinónimo de clase trabajadora vasca (en colaboración con aliadas de las clases populares).

La oficina política de ETA en 1966 hace alguna de las primeras aproximaciones a este concepto a través del Zutik (en aquellos momentos esa oficina política estaba conformada por militantes que posteriormente estarían en ETA berri o conocidos como “Felipes”) . El planteamiento que realizaban era un intento de cambio de paradigma mediante el cual se trataría de pasar la identidad vasca del componente objetivo nacional al componente de la clase trabajadora que lleva a cabo la lucha de clases. Muchos militantes se negaron a distribuir si quiera el último número de la oficina política.

En la primera parte de la V asamblea se tuvo como objetivo la expulsión de esa oficina política y es ahí donde aparece Txabi Etxebarrieta (y compañía) con una serie de documentos contrarios a las tesis de desnacionalización de la clase trabajadora vasca (Txatarra, “Txosten Ferdean”…). Es en el Zutik de este grupo donde aparece probablemente por primera vez el concepto de PTV (según explicó Beltza en este mismo blog)

En la segunda parte de la V asamblea (este año es su 50 aniversario) se profundiza en la definición del PTV de una forma compleja; mezclando el componente nacional objetivo, el proyecto, y la estrategia. Quedando marcado que es la clase trabajadora vasca (proletariado) la vanguardia para la liberación quedando como posibles aliados subsidiarios las clases populares.

En el Zutik 45 se menciona que “ El nacionalismo vasco burgués no es aceptable para los trabajadores autóctonos vascos ni para los inmigrantes. Si la lucha por la independencia se realiza a la vez que la lucha por una democracia socialista, con el tiempo eso será el factor unitario de los trabajadores de Euskadi. Esa lucha nos llevará a la unidad de todos los trabajadores”.

En los años siguientes se seguirían dando vueltas a las definiciones hasta que llegaría ETA militar (Argala) que colocaría el debate en estos términos: “Hoy en día, en la clase trabajadora que vive en Euskadi hay dos grupos principales, los que tienen conciencia nacional vasca y los que la tienen española (o francesa). Las dos posiciones no son iguales, y serán más diferentes si sucede la liberalización política en el Estado Español. En nuestra opinión, la lucha contra la opresión nacional acelera la lucha de clases vasca y nos diferencia de las otras del Estado. Pero solo son los trabajadores con conciencia nacional vasca el sujeto de esa radicalización, y es por ello que tienen la dirección del proceso revolucionario. Esperamos, sí, que a las luchas para lograr una sociedad vasca socialista se le unan los trabajadores inmigrantes para que sea de todos los trabajadores esa nueva sociedad basada en la cultura socialista y vasca.”

A partir de los siguientes años (ya estaban muertos los hermanos Etxebarrieta, Argala etc..) hubo un declive lento pero evidente en todo el enriquecimiento de este concepto, y la propia dinámica del proceso de liberación nacional y social no ayudó tampoco. Existieron sí, algunos intentos por parte de KAS en torno a formulaciones sobre la clase trabajadora vasca pero que no llegaron de forma coherente a materializarse y en la unidad popular debido precisamente a su carácter de unidad popular tampoco.

KAS y Ekin nunca pudieron llegar a esbozar el plano del socialismo vasco, inmersos en tareas de construcción nacional y social, que avanzan en ese camino pero al mismo tiempo sin dirección concreta por no tener ni el boceto estratégico de las bases del estado socialista vasco. Otro tanto ocurre con las organizaciones juveniles revolucionarias vascas. Y si miramos a LAB, bastante han tenido con la labor resistencialista de los derechos de los y las trabajadoras

Las consecuencias de que no se haya avanzado en ese análisis estratégico y de sujeto es que a nivel estratégico la izquierda abertzale ha sufrido una erosión continuada desde hace muchos años que ha hecho pasar del socialismo a la “socioeconomía”. Y hablo a nivel estratégico donde el balance es desastroso. Hay errores para que así sea pero también situaciones objetivas muy difíciles de superar relacionadas con el conflicto. Sin embargo a nivel de “crear condiciones”, del día a día, el balance es bastante positivo, o al menos así lo fue. A través del movimiento popular se logró levantar un espacio anti-sistémico inaudito para su entorno y una labor ingente durante muchos años de construcción nacional y social. Todo ello, la lucha de la izquierda abertzale y el movimiento popular, ha creado unos mimbres que hace que Euskal Herria haya sido/¿sea? (digo sea porque creo que existen fuerzas pero hoy desactivadas) la nación mas avanzada de cara a dar pasos hacia el socialismo de su entorno europeo.

Claro que una cosa es tener los mimbres, y otra muy diferente es avanzar. El no impulso de una teoría socialista vasca de carácter revolucionario que partiendo de la experiencia de la lucha generada en décadas y la propia historia, cultura e idiosincracia vasca vaya dibujando el plano de la democracia socialista para Euskal Herria y que falte un diseño estratégico global de la lucha de clases derivado de ello es una rémora casi insalvable que incide en todo ello haciéndonos instalar en limitaciones como el sectorialismo,o subsidiarismo de luchas que en realidad son estratégicas y dejando por tanto el camino libre a toda clase de teorías posmodernas o modas ideológicas que se las lleva el viento. No ayuda tampoco que la organización socialista revolucionaria que debería estar lanzando propuestas y estudiando métodos y formas de avance para que la clase trabajadora vasca las enriquezca esté desaparecida.

Esto nos lleva a la situación actual, con fuerte tracción hacia la “desaparición” de la clase trabajadora vasca como sujeto para la liberación sustituida por conceptos ciudadanistas.

Cuando la burguesía dijo que ganó la última guerra mundial, aunque nunca dijera como todo el mundo que quiera saber sabe, que fue gracias al ejercito rojo, tenían que bloquear a la URSS y a la izquierda internacional y junto al reformismo negociar un sistema explotador llamado “estado de bienestar”. Y eso hicieron y consiguieron.

Teniendo en cuenta que en los “estados de bienestar” había que ocultar la lucha de clases y hasta la misma existencia de éstas, un término se puso a huevo; “Ciudadanía”. Un término que se lo trabajó bien la burguesía, incluso desde la sociología y las ciencias políticas.

La “ciudadanía” trasciende clases, diferencias sociales, nacionales, “garantiza derechos” y por si fuera poco la “izquierda” cree que mediante “la movilización de la ciudadanía” se puede garantizar que el capitalismo tenga un rostro amable, incluso que una nación se salte la opresión nacional o incluso hasta que se reconcilie. Lo que ocurre es que el mito de la ciudadanía desaparece cuando llegan puntos de inflexión y crisis y la “ciudadanía” se va a la mierda de mantener ese mito cuando se agudiza la lucha de clases. Y es que la estructura de la sociedad no es ciudadana sino clasista, en ella hay oligarcas, altos burgueses, explotadores profesionales, policías, políticos estafadores, colaboracionistas de todo tipo.

La “sociedad civil” es parecida, ya que la diversidad de personas con categoría de “ciudadanos” que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo “ciudadano” fuera de las estructuras gubernamentales es la nada más absoluta. La “sociedad civil” como mediador entre “ciudadanos” y Estado es un mito. Ya que no existe tal mediación. Todo estado es una dictadura de clase y el eje vertebrador es la lucha de clases.

Cada vez que alguien de la izquierda dice “ciudadanía”, aquellos burgueses que diseñaron el “estado de bienestar” se deben partir de risa en sus tumbas. Aunque seguramente volverían a morir , de risa también, si supieran que el “estado de bienestar” es una reivindicación de algunos de izquierda al haber sido hasta desmantelado en la ofensiva capitalista denominada crisis.

Sin embargo, hay que decir también que ante esta ausencia de sujeto y aunque sea por necesidad y por la cruda realidad que nos está mostrando la crisis, frente a la completa deriva ciudadanista y de sujetos posmodernos, en los últimos tiempos en Euskal Herria también se ha vuelto a fortalecer de nuevo el debate sobre el sujeto. Y esto es importante porque una estrategia que no tiene clara el sujeto de la clase trabajadora vasca nunca podrá salvaguardar la autonomía de clase y entrará en la barrena de la conciliación de clases haciendo inoperativo el proyecto estratégico al cortar amarras entre táctica y estrategia.

Dicho todo esto, entiendo que es correcto, como no podría ser de otra forma, que la clase trabajadora vasca sea el sujeto, el principio y el fin de todo iniciativa, y que debemos depositar en ella toda la confianza, siendo todo lo demás instrumental . Eso de entrada solo se puede asegurar desde una autonomía de clase que tenga reflejo a nivel estructural (de organizaciones nacionales revolucionarias de clase) y una estrategia de poder determinada. Por lo que el concepto de pueblo trabajador vasco en lineas generales sigue siendo plenamente correcto y no es necesario un cambio de paradigma en ese sentido salvo que las clases populares que tengan vocación de alianza en grado de subsidiaridad y la clase trabajadora aún sin conciencia de clase sean rechazadas de pleno y con brocha gorda colocadas al mismo nivel que la mediana- alta burguesía y la oligarquía. Algo que no ha pasado jamás en ningún proceso revolucionario. Algo con lo que no estoy de acuerdo y creo que sería un error de calado ya que imposibilitaría tanto el uso de la táctica, como descartaría la efectividad al crear contradicciones que generen corrimientos sociales, que tienen que ser absorbidos hegemónicamente. Ahora bien , si la clase obrera no dirige lo hace la clase burguesa. No sirve de nada remarcarlo si la clase obrera no está preparada para dirigir, y eso supondrá en primera instancia y ahora mismo mantener unido a un bloque social que no es homogéneo y cuenta con contradicciones de clase, pero la clase obrera es la hegemónica, domina y dirige, mientras con su acción mantiene unido lo heterogéno sin que las contradicciones se radicalizen y estallen. Lo mismo que hace actualmente la clase burguesa tan bien. (Aunque de esto se hablará en el siguiente post que tratará el interclasismo)

Por lo tanto la crítica en relación a las teorías de (comuna, autonomía de clase, anti-interclasismo..) en relación al sujeto, si bien creo que aciertan plenamente en el sentido de salvaguardar la independencia del sujeto (de clase) a la hora de trazar estrategia hegemónica (y de todo), no aclaran lo suficiente si descartan o no a las clases populares como aliadas potenciales y al mismo tiempo tampoco aclaran suficientemente si para ellos basta la conciencia de clase (y su autonomía obrera ) par dar respuesta a la situación concreta en Euskal Herria cuando en mi opinión no es suficiente ni la conciencia nacional ni la conciencia de clase sino la conciencia nacional de clase (y género oprimido) debido a la opresión nacional que también sufrimos que de ninguna de las maneras se puede obviar, ni en la terminología habitual. Es un paradigma ya lanzado desde 1966. Hasta ahora desconozco un paradigma de cara al sujeto que pueda ser superior, y creo que las teorías de (comuna, autonomía de clase, anti-interclasismo..) no lo consiguen en ese sentido debido a la utilización demasiado aséptica y generalista del sujeto obrero.