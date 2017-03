Autor: Borroka garaia da!

Continuación de Comuna, interclasismo, binomio, trinomio… (Segunda parte)

Siguiendo con el debate iniciado hace unos días y como lo prometido es deuda, hoy toca tratar el concepto político de interclasismo. En primer lugar habría que definir que entendemos por interclasismo. El interclasismo a grandes rasgos es la conciliación de clases de cara a objetivos determinados. Claro que al mismo tiempo también es el objetivo del imperialismo y el capitalismo. La conciliación de clases y estados bajo su mandato y en su ausencia, la guerra declarada bajo cualquier formato. Al contrario, el objetivo de la izquierda revolucionaria es la destrucción de las clases (su desaparición, no su pacto) y la libertad de los pueblos.

Si bien el interclasismo ha sido la herramienta histórica del capitalismo para asentar en convivencia la sociedad de clases y por tanto la explotación, tras hacerse con el monopolio de la violencia y haber aplastado la resistencia, el interclasismo también es teorizado como vía hacia el socialismo por los primeros ideólogos del reformismo y hoy es una de las bases fundamentales de la socialdemocracia moderna.

Este interclasismo socialdemócrata no solo sería táctico o estratégico sino que fundamentalmente es ideológico y en el fondo es un rechazo a la lucha de clases. Es decir, los problemas “se pueden solucionar” entre todos (todos somos hermanos) y en las instituciones. Empresarios, trabajadores y parados en alegre biribilketa. De esta manera, se intenta evitar procesos de confrontación que traigan soluciones en beneficio de la clase trabajadora para instalar la “paz social” mientras una por una se aplican medidas contrarias a los intereses de la clase trabajadora y se intenta ahogar la respuesta social. Clase social desaparece como factor diluyéndose en lenguaje vacuo democraticista y en falsas conciliaciones. Este paradigma responde al interés de clase de la aristocracia obrera o franjas relativamente acomodadas que intentan mantener su estatus y que necesitan al mismo tiempo la integración de la clase obrera que tienen por debajo en dependencia hacia sus intereses. De ahí viene ese sentimiento que innumerables veces a lo largo de la historia la clase obrera ha sentido en sus carnes de que a pesar de haber luchado lo indecible al final lo que se consigue es más bien poco (porque el listón lo acaba poniendo el estatus de clase de las fracciones antes comentadas pactando con la burguesía). Por lo que el interclasismo también tiene otra definición: es el método mediante el cual se usa de carne de cañón a las y los de más abajo para que los del medio estén algo mejor, sin tocar a los de arriba. En ese sentido reformismo e interclasismo serían por tanto dos caras de la misma moneda.

A nivel general se puede decir que no existe jamás una estrategia interclasista aunque sea mencionada de tal forma ya que o domina la clase trabajadora o domina la burguesía. La estrategia interclasista es en realidad una estrategia burguesa (cuya culminación es el pacto entre burguesía en grado de comandancia y sectores acomodados).

De la misma forma, ningún Estado ha surgido por medio del interclasismo, no se conoce el estado interclasista. Solo puede haber una clase constituyente y el resto en dependencia ya que ningún Estado es neutral ni en cuento a la clase ni en cuanto a la nacion(es), sino una dictadura de clase que se hace con el monopolio de la violencia en un territorio determinado. Ni que decir tiene que la clase que se abstraiga de conseguir el monopolio de la violencia jamás tendrá Estado. Aunque de Estado /Comuna se tratará en el siguiente y último post de esta serie junto a las valoraciones finales.

Frente a la estrategia interclasista propia de la socialdemocracia, o del imperialismo /capitalismo, la clase obrera revolucionaria ha propuesto varias recetas, principalmente: La vanguardia, la autonomía de clase y la hegemonía. Sin entrar en la interrelación existente entre todos los conceptos y a sabiendas de las diferentes interpretaciones de cada uno de ellos, básicamente se podría decir que el objetivo que tienen es por una parte activar a la clase obrera, hacerla independiente de intereses de clase ajenos, e impedir que la clase burguesa dirija y lo haga la clase obrera manteniendo unido a un bloque social que no es homogéneo y cuenta con contradicciones de clase, pero la clase obrera es la hegemónica, domina y dirige, mientras con su acción mantiene unido lo heterogéneo sin que las contradicciones se radicalizen y estallen. Este proceso es antagónico al interclasismo como estrategia y como ideología y dependiendo de su fortaleza y a las condiciones objetivas suele contar con el apoyo de las clases populares en grado de dependencia. Por lo que el anti-interclasismo integral que entiende que la táctica hegemónica de cara a arrastrar franjas sociales o a producir conciencia de clase en sectores de la clase obrera sin conciencia es descartable, lo cual significa que las clases populares pasan a ser enemigas tendría el espacio para la táctica y la estrategia muy reducido haciéndose muy difícil contrarrestar a la inminente alianza entre burguesía y clases populares. Eso no significa que sea fácil la alianza en grado de dependencia de las clases populares con la clase obrera, pero dar la batalla por pérdida de antemano lo hace imposible, aun a sabiendas del peligro siempre latente de las aspiraciones burguesas en un momento dado de parte de las clases populares debido a su posición histórica en la sociedad de clases que la hace girar cual veleta. Al final la última palabra y lo determinante lo tendría la fortaleza (o debilidad) de la clase obrera.

“En un pueblo donde haya opresión nacional, la lucha de clases adquiere forma de lucha nacional”.

Es bastante probable que algunos simpatizantes y militantes de la izquierda abertzale que lean esta frase piensen que corresponde a la genuina aportación teórica de la izquierda abertzale, incluso puede que algunos piensen que fue concretamente ETA la que sentenció semejante afirmación. Lo cierto es que ni una cosa ni la otra. Esa frase corresponde al chino Mao Tsetung décadas antes de que naciera ETA y la izquierda abertzale moderna.

Esa frase es compleja de explicar, ni el propio Mao supo explicarla bien porque para empezar no existe lucha de clases sin forma nacional (toda lucha de clases opera en una realidad nacional concreta) y la lucha nacional puede ser contraria a los intereses de la clase trabajadora, si la lucha nacional no es real y es direccionada a modo de excusa para fortalecer a la burguesía. En cualquier caso habría que hacer un análisis conciso de que se entiende por lucha nacional y por lucha de clases para poder entender la frase misteriosa de Mao y hay que conocer el contexto donde fue dicha. Que no fue otro que en la inminente invasión militar por tierra, mar y aire de las fuerzas armadas imperiales japonesas. Debido a ello Mao optó por la necesidad de una alianza militar entre el partido comunista y patriotas de derecha. Una necesidad coyuntural táctica necesaria para repeler la invasión, (algo que interesaba objetivamente a burguesía como a clase trabajadora), pero no desde luego suficiente como para que alguien lo sentencie teóricamente de tal manera haciendo de ello un paradigma estratégico sacado de contexto cuando no pasaba de necesidad oportunista (aunque acuciante debido a la situación). Entre otras cosas, esa alianza acabó en guerra civil y con la expulsión de los nacionalistas burgueses a Taiwan de una patada. Por lo que en este caso la clase trabajadora se pudo valer de la burguesía para después patearla. Algo que desgraciadamente han sido excepciones en la historia de la humanidad.

Este tipo de alianza coyuntural en países ocupados nacionalmente solo es probable o factible cuando partes de esa burguesía realmente tienen mucho que perder ante la lógica de la ocupación o de ser destruidas y absorbidas por la otra burguesía ocupante.

En realidad el origen real de este planteamiento teórico precede a Mao y viene de los procesos históricos independentistas frente a España principalmente en América. La metrópoli de las colonias españolas en América ejercían una fuerte presión sobre las burguesías nacionales a las cuales no les salía rentable su situación y en muchos casos se producían procesos de radicalización o incluso desclasamiento poniéndose al servicio de la clase trabajadora y sus intereses objetivos tanto nacionales como sociales dando paso a procesos de liberación nacional.

Pero este no es el caso de Euskal Herria, muy especialmente hoy en día, donde la burguesía vasca y sus intereses corren de la mano del interés del capitalismo español del cual son partícipes y beneficiarios. Tanto la burguesía clásica españolista como la vinculada al PNV. Esta es la razón por la que el PNV está incapacitado para desarrollar cualquier proceso de independencia. Estando cubiertos sus objetivos estratégicos con autonomía, UE, conciertos y convenios. Por lo que una estrategia interclasista de cara a la burguesía vasca por la socialdemocracia abertzale ha desestructurado el proceso de liberación nacional y social en los últimos años, mientras que el propio socialismo revolucionario abertzale ha sido desestructurado.

Debido a todo ello el pueblo trabajador vasco debe ser tomado como núcleo central del proceso de liberación. Ya que respondiendo a sus intereses mediante una lucha nacional y de clases crucial es como se podrá activar una mayoría para la liberación.

Y es que en un pueblo donde haya opresión nacional, la lucha de clases adquiere forma de lucha nacional .. solo cuando la burguesía sufre las consecuencias en su bolsillo o su vida peligra en la opresión nacional. Cosa que no siempre ocurre por lo que la liberación nacional y social serán dos caras de la misma moneda. Es la clase trabajadora y sus intereses, no la ciudadanía que oculta la lucha de clases, el único motor posible de liberación ya que la burguesía vasca no puede ser convocada para la independencia porque vive bien en la dependencia a costa de la clase trabajadora.

Este ha sido un problema crucial a lo largo del proceso de liberación. No porque la izquierda abertzale haya llevado una estrategia anti-colonialista (que en mi opinión no ha sido así), tampoco porque su estrategia haya estado basada en el pacto con la supuesta burguesía nacional (cosa que en mi opinión tampoco ha sido así salvo los últimos años) sino que pese a llevar diferentes estrategias y tácticas de liberación nacional y social en el momento en que se llegaban a puntos de inflexión conseguidos tras dura lucha, es en esos momentos concretos que podrían haber culminado en algo ha aparecido “el pensamiento mágico” al no tener lo que nos ha faltado en todas estas décadas de lucha se ha pensado que el PNV lo podría ofrecer. Y ya se ha visto como lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha faltado para que todos y cada uno de los intentos (Txiberta, Argel, Lizarra-Garazi,2006, 2011…) se hayan ido al traste? ¿Por qué en esos momentos siempre han terminado de la misma manera? ¿Qué es lo que ocultaba tal pensamiento mágico? Si bien no una estrategia interclasista si una culminación. Y ha sido imposible.

La respuesta a esto creo que es la misma en todos los casos, la ausencia de la fortaleza de una clase nacional constituyente que no puede ser otra que la clase trabajadora vasca de acuerdo a sus propios intereses de clase que marque una agenda. Tanto estratégica como de culminación, por lo que no tenga que depender de ningún otro factor que no sea ella misma. Y volvemos otra vez al sujeto y a la autonomía de clase.

Fusionar definitivamente a las capas obreras vascas que hasta ahora han estado bajo la manipulación españolista o regionalista de la burguesía en un proyecto atractivo y palpable de liberación nacional con alternativas más que claras y contundentes en lo social. Única forma de acabar con la división de la clase trabajadora. Si eso ocurre Euskal Herria estará muy cerca de la ruptura. Esta batalla no partidista se va a decidir principalmente en las márgenes del Nerbion y Bilbo (precisamente donde surgió el nacionalismo vasco y el nacionalismo revolucionario) así como en Nafarroa y en las macrozonas industriales y de mayor densidad obrera de Euskal Herria. Ese soberanismo con agenda social con la clase trabajadora vasca por bandera y no partidista es el factor totalizante para dar cabida a los diferentes puntos de vista que se están fragmentando y dispersando en el independentismo y en la izquierda. Y para darle cuerpo más allá de las palabras y la propaganda que se las lleva el viento, hace falta una estrategia material de poder. O dicho de otro modo, la potencia política de la autonomía de clase con respecto al poder de clase de sus enemigos, es el medio más eficaz para construir una nueva hegemonía. Una vía de liberación donde las luchas deben interrelacionarse dialécticamente en la práctica de diferentes espacios en el día a día. Práctica que nos indicará las posibilidades de aceleración, saltos e interrelación de factores y condiciones en ese proceso. Es ahí donde esa clase nacional constituyente se irá reconociendo así misma. Porque a parte de ser sujeto pondrá el predicado y el verbo.