Continuación de Comuna, interclasismo, binomio, trinomio… (Tercera parte)

Con este post se cierra la serie de artículos en el que se han tratado diferentes aspectos teóricos. Se cierra sí, aunque obviamente no es algo que se pueda despachar con cuatro textos debido a la amplitud y ramificaciones de todo lo abarcado. En cualquier caso, hoy se realizará un apunte sobre el Estado / la Comuna y una valoración final.

En este texto no voy a hacer una aproximación teórica a lo que supone el Estado o la Comuna, o al Estado y la Comuna socialista. Simplemente constatar que más allá de la propia formulación de esos términos, y pese a tener definido el Estado socialista vasco como objetivo estratégico, prácticamente nunca se ha trazado a lo largo de toda la historia del proceso de liberación nacional y social nada en relación a cómo realmente se visualiza tal estructura y por lo tanto nunca se ha tenido en limpio un modelo de alternativa al capitalismo (ni un programa posterior de extinción del Estado -si lo hay-).

Al no haber existido nunca un boceto estratégico de las bases del estado socialista vasco, al no haberse avanzado en ese análisis estratégico de estado vasco socialista, y del propio socialismo vasco, dos consecuencias han aparecido. Por una parte, la imposibilidad de trazar una táctica relativa a una estrategia de lucha de clases que teniendo un objetivo determinado posibilite dar pasos en ese sentido. Por otra parte, que al no existir esa estrategia socialista con objetivo estratégico definido más allá de un lema, consiga enquistar las dinámicas en el resistencialismo, el reformismo o la respuesta al sistema en el mejor de los casos, o a tomar el estado burgués como referencia única en el peor. De esta manera, muchas veces cuando se habla de independencia, en el imaginario aparece un estado vasco que no sería otra cosa que el mismo estado español o francés solo que con simbología diferente. Y esto a su vez siendo asumido como un paso necesario para después ya ver como damos forma a un estado socialista. Siendo todo esto una muestra del triunfo de la ocupación española y francesa ya que no vinieron simplemente a ponernos símbolos ajenos sino a instaurar un sistema de dominación integral. Esto al mismo tiempo crea un círculo vicioso ya que si el estado burgués vasco, sin ningún trabajo de definición, práctica y socialización de la democracia socialista vasca es tomado como etapa imprescindible y táctica, es prácticamente imposible que se genere la fuerza social suficiente en Euskal Herria ya que la burguesía vasca no necesita otro estado burgués y las clases acomodadas tampoco, solo cuando la clase trabajadora interiorice que la independencia es la apuesta que en forma pero sobre todo en fondo es capaz de cambiar su situación por una mejor, las condiciones para la ruptura se reforzarán. Por lo que insistir en un estado aséptico y en el no despliegue de una lucha nacional y social integral solo significa esperar sentados hasta el fin de los días, o lo que es lo mismo; Pensar que la izquierda abertzale y el PNV en un cuarto tejerán una alianza para una independencia que no quiere ni puede tejer.

Por todo ello, la lucha por el estado socialista, con todo lo que esto supone, no es algo a dejar para “después” de la independencia, sino que debe ser el núcleo central de la izquierda vasca hoy y ahora, y a su vez vehiculizar ese contenido democrático general contra la opresión de sectores sociales encaminándolos hacia la independencia. Es necesaria la lucha de clases para radicalizar las tensiones internas de la sociedad vasca en ese sentido. Dejar la lucha de clases en segundo plano, tiene un efecto directo: y es que la soberanía será inalcanzable. Ya que el fortalecimiento de la burguesía autóctona en sus valores reaccionarios o la dejación de los valores socialistas en la clase trabajadora son las dos caras de la misma moneda antagónica de la de la independencia y el socialismo en Euskal Herria.

Por supuesto, que la clase trabajadora vasca en bloque opte por a la opción independentista socialista requiere un despliegue de lucha y un sujeto en centralidad junto a una serie de condiciones que aún no están dadas, pero el no encaminarse hacia ello solo lleva al callejón sin salida eterno de la dependencia.

El socialismo vasco ahora mismo necesita un debate estratégico que aún no hemos realizado en Euskal Herria. Y que necesitamos hacerlo ya para asentar la dirección de la brújula y los pasos hasta alcanzarlo. La definición de socialismo y el camino que le demos por tanto surgirá de un debate y praxis concreta y no de un manual. No existe ningún modelo válido conocido de socialismo para Euskal Herria. Lo tenemos que crear. El modelo socialista vasco. Que supere el capitalismo, que acabe con toda opresión y que haga realidad lo de a cada cual según su capacidad; a cada cual según sus necesidades. Sin esa referencia estratégica no habrá pasos tácticos sino resistencialismo y camino libre para el progresismo capitalista o cosas peores.

Desde esa perspectiva es de saludar tanto las aproximaciones hacia la Comuna socialista vasca o a cualquier tipo de planteamiento estratégico de cara a estructurar el estado socialista o como queramos llamarlo. Pero volviendo al principio, el silencio y vacío actual en cuanto a contenido de las propuestas es ensordecedor y una tarea muy pendiente.

Para finalizar con esta serie, una pequeñas nota a modo de valoración final que considero importante:

Es preferible estar abiertos y abiertas al resto de las personas que a cada segundo se están convirtiendo en rebeldes antes que desarrollar geométricamente estrategias y manuales. En el camino hacia la liberación habrán muchas personas que no serán buenas socialistas ni buenas abertzales, ni buenas lo que sea… Como dice un colega, las luchas tienen una magia, una alquimia, para que las personas, convertidas en rebeldes, se encuentren, mas allá en muchas ocasiones de autoreferencias que a veces no sirven de mucho. Hay que tener en cuenta también que nada es correcto hasta que se demuestra y que no hay que tener prisa por condenar a alguien porque no haga lo que tú, o piense exactamente como tú, o igual de rápido que tú, hubo un momento en que tú tampoco sabías lo que sabes ahora. Pienso que va a ser muy importante contar con una estrategia revolucionaria integral (que a día de hoy no está especificada ni desarrollada) y la autonomía de clase debe ser una de sus bases fundamentales. Creo que todos los debates en ese sentido deben ser munición para la praxis inminente. En cualquier caso, no menos importante también será hacer fuerza en la flexibidad sin perder el norte estratégico, algo que no suele salir bien, pero en el caso de hacerlo es la mayor de las pruebas de fortaleza.