Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Pastelero

(…)

-Pero joe, menudos dejes tenéis, siempre con lo mismo…

-¿Por?

-Siempre “raka-raka” con los conceptos de siempre…

-Joe, lo dices como si “siempre” no estuviera en el presente…

-…

-Osea, a ver. Yo voy al curro, libro un día a la semana, y trabajo para que los jefazos del grupo de la empresa la gocen.

-Ya ya… Pero no se…

-¿Y por qué te parece mal que a esto le llame “capitalismo”?

-No no, si no es eso..

-¿Cómo que no? Si con tu super criterio me llamas de todo: que si anticuado, pasado de moda… Bueno, algún colega tuyo le pone un “neo” por delante a todo: neocomunista o post no-se-qué jajajjaaj ¡Será profe universitario fijo!

-¿Es que no te das cuenta de que esos conceptos ya no se usan?

-¿No se usan dónde?

-Pues en la sociedad, en el día a día…

-¿Acaso se usan los conceptos de tus teorizaciones fuera de los despachos de intelectuales? Ya me estás calentando tío. Osea no lo tomes a malas lo de intelectuales…

-No no tranqui…

-Pero la cosa no es, osea, para mí, la cosa no es solo hablar, y describir, y yasta. Osea que está bien seguir teorizando, que así no se estanca. Si nuestro entorno cambia pues igual los modelos teóricos o lo que sea necesitan de nuevas figuras, o otros ámbitos de análisis.

-Claro, por eso te digo que seguís como siempre. Y como siempre, nada, no se consigue nada.

-¿Y como nunca, se consigue algo? Venga, ¡¡dame la lista de los éxitos tuyos!!

-¡No es eso tampoco! Lo que hay que hacer es activar a la gente, y para eso las palabras que utilizas no atraen nada. Lo que cuenta es lo novedoso. En la forma de actuar, de escribir, en el plano teórico…

-No me vengas tío… No. Lo que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Es así de sencillo. Si en el curro te explotan, pues te explotan. Si un tío mata a una mujer, que, ¿acaso lo llamas crimen pasional?

-Ala, ya estás con la demagogia….

-No, no, para nada. Osea no voy a ir a donde mis compañeras del curro con toda la chapa del mundo sobre el capitalismo, la lucha de clases, los burgueses, y montar así de golpe un sindicato en el curro. Pero si tengo que soltar de vez en cuando que “-Buf, pues sí, ¿menuda mierda no? -Ya sabes, el capitalismo” pues lo suelto.

-¿Y así que haces? ¿Qué dicen ellas pues?

-Bueno, no lo se. Pero al menos saben que alguien cuestiona la realidad que viven. Y pixkanaka tío. Osea seremos currelas mucho tiempo pero…

-Toda la vida jajajajjaja

-Jajajajja si tío… Pero yo que se… Bua tú se me ha ido el rollo…

-De lo de cuestionar la realidad…

-Ostia bai! Osea todo puede valer para la causa. Que sí, que son pequeños gestos, pero bueno, igual dentro de un tiempo si sale una asanblada de alguna movidilla en su barrio se acerca. ¡Y que esto no quita los grandes gestos y esfuerzos e!

-Me estás haciendo un lio tú…

-A ver, si realmente es más fácil de lo que parece en sí. ¿¡Qué te crees, que no sabemos la mierda que es currar así?! ¿Y que no sabemos, que no saben que hay gente en peor situación? Pero tú, una cosa es ver un síntoma, y otra cosa es ver la enfermedad. Si al problema no le ponemos responsable, y no le ponemos una propuesta como remedio, pues nada. Quejas y quejas sin recorrido.

-Ya ya, creo que ya entiendo por dónde van los tiros…

-Jajajajajaja menudo momento para esa frase hecha motel!

-Jajajajajja ya sabes, mi vena intelectualoide.

-Ai tú, que no, que tú eres de los buenos, que andas a pie de calle. ¡No es poco e!

-Gracias tío.

-Ya ves… Si haciendo esto nos quedáramos sin humor y sin cariño… ¡Eso sí sería una mala decisión estratégica!

-Bai bai… Bueno, estamos. Ya de retirada.

-Si, ya pixkat berandu a lo tonto.

-¡Venga tú anticuado!

-Agur!