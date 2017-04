Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autora: Mareva Mayo



Mis historias de la mística… a veces me hacen irracional y tonta. No puede haber mística sin un posicionamiento ácrata ante el dolor de la humanidad y en la lucha por romper la jerarquía y la propiedad privada y todos los reinos de los buitres del capitalismo y su corrupto poder… y vivir el ahora hacia la felicidad, y en el ahora traer la libertad y la justicia social y bajar el cielo aquí abajo y hacer con él un cóctel molotov……

No esperar a que un cielo lejano nos dé lo que no dimos en la vida ni lo que no navegaron nuestros cuerpos… Ese tipo de místicas ha hecho mucho daño a la evolución y a la libertad.

La mística está aquí. Es el estremecimiento del ocaso, es un perro que corre, un caballo que te lame la frente, es una canción que hace reír y llorar a los vagabundos y a los avasallados. Es el grito de los zapatistas echando de su pueblo campesino al patrón. En una mujer sola contra diez policías gritando y sin miedo. Es un abrazo entre compañerxs, hermanxs del camino. Es lo que nos da ganas de seguir y de luchar y de cantar.

Hay un umbral muy peligroso, en los rollos de la mística…. donde empieza a valer todo y nos volvemos idiotas…. Y hay muchos libros y gentes que se meten en eso… y unos hablan de las reencarnaciones, otros de los extraterrestres y vuelos astrales y destinos… otros del absoluto amor, y se van a su planeta… mientras aquí mucha gente muere de hambre y de miseria, por culpa del odio de los avariciosos y el dinero corrompe la vida y cada gramo de tierra. Ningún dios evita el dolor del niño hambriento, ni de un casa bombardeada por los tratos económicos del Tio Sam, sólo nosotrxs podemos hacerlo.

Mi relación con la mística…. es rara… a veces tengo visiones… Hoy ya no quiero buscar en el éter nada. Empiezo a pensar que buscar a dios es volverse idiota. Recuerdo algo que me gustó mucho que dijo Cioran era algo así ” Si el sufrimiento de Cristo, fue para salvar a la humanidad del sufrimiento, muy poco debió sufrir”

Cuando era niña yo creía en dios… y recuerdo que dejé de creer, a los 7 años, cuando ese hombre me acosaba… le dije a dios “si no lo evitas mañana nunca más voy a hablar contigo y ya te pueden dar por ahi” Yo no se lo decía a nadie. Supongo que esas cosas no se dicen. Y fue justo, cuando dejé de hablar con dios y de esperar algo de él… cuando hallé la respuesta porque me supe sola.. y me atreví a decirle al tipo “si me tocas a mí o a mi amiga, otra vez más se lo diré a mi padre” Y eso se acabó. Dios separa de la vida, separa de la autoderminación, de la fuerza de ser, del aquí y del ahora.

Ahora está aquí el perro a mis pies. Mis manos tecleando algo que aún desconozco. El monte. El sonido de los pájaros. El quizás envuelto en las llamas invictas de tus labios, comiendo tierra, donde dijimos dios y fue la nada.

Voy a mandar al pairo.. toda mi mística. Envolverla entre agujas e hilos… y coser con su suicidio la continuidad de las flores. Voy a censurarla dentro de mi vientre como una bola china de cocaina y hambre. Me he dado cuenta de que era ella la que me provocó la locura. Era un deseo imposible, tan incendiado en el dolor de mi ausencia.. que mi mente lo creó donde nunca nada existió. Y para poder permanecerlo vivo, mi vehemencia alzó delirios y agujeros negros donde salté al vacío para despertar siendo un quebrantahuesos.

Dios sólo es lo que no existe y lo que nunca podremos conocer…. Y esa es su gracia. Su único legado y presencia. El dolor, el miedo, el sin sentido que hallamos en la tierra, y el deseo de que sea de otra forma…… nos hace buscar en el Imposible. Yo no estoy en contra de lo que no existe. A veces han nacido sentimientos muy hermosos y valiosos, y el emerger de utopías, en los corazones hablando con planetas que nadie ha visto, o hablando con piedras y peces de tú a tú.. Lo que no existe a veces saca lo mejor de nosotrxs y nos hace hacer preguntas que dan la evolución.. porque nos hace soñar……. Pero lo que es peligroso y nocivo, es hacer teorías y dogmas y leyes… sobre las pajas mentales. A mí me gusta mucho pajear mi mente, por eso me encantaba fumar esas hierbas y destruir la realidad que los otros se habían pajeado y que querían eyacular en mi cara con su inquisición.

Es muy peligroso creerse los cuentos de otros. Los de tus padres cuando eres niño, los de los profesores, los de los prostíbulos con micrófono en el noticiario. Los de la constitución, los que dicen qué es lo legal y lo ilegal en base a un interés económico y de poder.. Es muy peligroso secundar conocimientos que no has descubierto por ti mismo y funcionar bajo normas que no has hecho tú en tu corazón. Como agachar la cabeza ante ese tipo que viene con placa y se cree la autoridad. O ese juez que mete en prisión a alguien. Esa gente es igual que tú, es igual que un perro, que un árbol y que una roca, bueno son mucho peores, pero me refiero a que no son nada. Su poder es ilusorio, es una paja mental, que se refuerza, cuando la gente lo acepta como tal. Un policía sólo tiene poder cuando lo ves como un policía, si lo ves y lo tratas como una rata, se murió el policía. Al igual que el gobierno, que los partidos, que los bancos. Por eso nosotrxs “llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones” Y sólo tenemos que latir. Es muy fácil. Es mentira que sea díficil. Sólo es mandar al pairo, a los cuentos de los otros y desobedecer con los huesos y la sangre sus pajas mentales y dogmas.. que pretenden levantar prisiones y hacernos sus vasallos. Ser libres, ser lo que somos, ser nuestros sueños, nuestra casa pobre liberada, la tierra que no es de nadie.