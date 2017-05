Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Sare Antifaxista



El 1 de marzo de 1976, el gobierno británico retiraba el derecho de los prisioneros republicanos a ser calificados y tratados como prisioneros políticos, dándose comienzo a lo que consideraba la batalla final para derrotar a los grupos republicanos del norte de Irlanda.

Las y los prisioneros lo tuvieron claro desde un principio: se debía derrotar la criminalización de la lucha republicana por parte del gobierno británico, particularmente ante la comunidad internacional, mediante todos los medios que tuvieran a su alcance.

Los y las prisioneras en las cárceles de Long Kesh y Armagh realizaron la promesa de que resistirían cualquier intento de criminalizarlas embarcándose en una larga protesta en ambas prisiones, teniendo como objetivo irrenunciable de la protesta la recuperación del estatus de prisioneros políticos. Lo intentaron por todos los medios, pero como dijo Bobby Sands en su diario “No nos criminalizarán, no nos robarán nuestra verdadera identidad, no nos arrebatarán nuestra personalidad, despolitizándonos, para convertirnos de manera sistemática e institucionalizada en robots obedientes de sus leyes. Nunca etiquetarán nuestra lucha como criminal”.

El 1 de marzo de 1981, el comandante al mando de los prisioneros del IRA en la prisión de Long Kesh, Bobby Sands, comenzaba la huelga de hambre que le llevaría a la muerte. Posteriormente, desde su muerte el 5 de mayo hasta el 4 de octubre, fecha en que se anuncia el final de la huelga de hambre, otros nueve republicanos morirían en el Hospital penitenciario de los infames Bloques H. Sus nombres eran Francies Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine.

La huelga de hambre de 1981 es un capítulo transcendental tanto en la historia irlandesa como en la lucha republicana por la reunificación, quedando como uno de los actos más desinteresados de lucha y entrega por una causa revolucionaria, no abarcando únicamente a los prisioneros de la cárcel de Long Kesh, sino que en la enorme vorágine de acontecimientos, implicó a sus camaradas de la prisión de Armagh, al conjunto del republicanismo, al lealismo y sus escuadros de la muerte, a los gobiernos británico e irlandés y a toda la población de los 32 Condados de Irlanda.

Doscientos días dramáticos durante los cuales se llenaron las calles irlandesas de muerte y violencia y que cambiaron para siempre la vida política, la sociedad y la historia de Irlanda.

Publicado: Mayo de 2017 (en días estará a la venta)

Idioma: Castellano

Páginas: 708

Encuadernación: Rústica Dimensiones: 17,0 cm. ancho x 24,0 cm. alto

Precio: 15,00€

ISBN: 9788494390296

Para realizar pedidos: pedidos@ddtbanaketak.com

Para cualquier consulta: huelgahambre1981bloquesh@gmail.com

Listado de presos y presas políticas republicanas actualmente en prisión

ALL IRPWA

Maghaberry Prison

Old Road

Ballinderry Upper

Lisburn

The North of Ireland

BT28 2PT

ROE 4: IRPWA

• Joe Barr

• Brian Cavlan

• Jason Ceulman

• Martin Connolly

• Colin Duffy

• Dominic Dynes

• Gareth Feeny

• Harry Fitzsimons

• Damien Harkin

• Neil Hegarty

• Seamus (Scotchy) Kearney

• Sean Kelly

• Nathan Hastings

• Brendan McConville

• Sean McConville

• Alex McCrory

• Anthony McDonnell

• Mark McGuigan

• DD McLaughlin

• Seamus McLaughlin

• Gerard Mac Manus

• Brian Sheridan

• Kevin Vernon

• John Paul Wootton

SSU

• Gavin Coyle.

• Austin Creggan

• Desmond Hamill

• Tommy Hamill

• Martin McGilloway

Magilligan Prison

Point Road, Magilligan

Co Derry BT49 0LR

• Tony Friel

Hydebank Wood

Hospital Road

BELFAST BT8 8NA

Female Republican Wing – Hydebank Prison:

• Sharon Rafferty (East Tyrone)

• Nuala Gormley

Portlaoise Prison

Dublin Road

Portlaoise, Co Laois

E3, Portlaoise Prison

• Vincent Banks

• Michael Barr

• Kevin Braney

• James Brennan (Co. Kildare)

• John Brock

• Ciaran Burke

• Desmond Christie

• Sean Connolly

• Bernard Dempsey

• Dean Evans

• Sean Farrell

• Cormac Fitzpatrick

• Stephen Hendricks

• David Jordan

• Sharif Kelly

• Nick Kendall

• Nick McBennett

• Jim McCormick

• Edward McGrath

• Stephen McGowan

• Declan Phelan

• Brian Walsh (Cork)

éirígí

Limerick Prison.

Mulgrave Street

Limerick.

• Ursula Shannon

Cabhair

Mountjoy Prison

North Circular Road,

Dublin 7.

• Pat Barry (Donegal)

Maghaberry Prison

Old Road

Ballinderry Upper

Lisburn

The North of Ireland

BT28 2PT

ROE 3:

• Ciaran Collins

• Gabriel Mackle

• Damien McKennan

• Eugene Mc Loone

• Martin McLoone

• Gary Toman

• Willie Wong

ROE 3: Cogús

• Eamon Cassidy

• Danny Doyle

• Dermontt McFadden (Derry)

• Tommy McGuire

• Ta Mc Willams

• Phil O’Donnell

• Tony Taylor

Hydebank Wood

Hospital Road

Belfast

BT8 8NA

• Christine Connor (Co. Antrim)

Portlaoise Prison

Dublin Road

Portlaoise, Co Laoise

E4: Teach na Fáilte

INLA

• Eugene Kelly (Dundalk)

• Noel Mooney (Dublin)

Non-INLA E4

• Joe Conlon (Dublin / PPD)

• Liam Grogan Kildare (Convicted and sentenced in England)

• Tarlach Mac Dhomhnaill (South Fermanagh / PPD)

• Michael Mc Hugh (Crossmaglen / 40 years no remission); awarded 1/4 remission

• Darren Mulholland (Louth /Convicted and sentenced in England)

• David Murphy (Co. Louth)

E2: Cogús

• Charles Anthony Deery (Derry City)

• Noel Callan (40 Years, no remission); awarded 1/4 remission

• Gerard Carroll (Louth)

• Niall Farrell (Louth)

• Patrick Gordon (Co. Armagh)

• Tony Hyland (Dublin / Sentenced & Convicted in England)

• Michael McDonald (Louth / Sentenced & Convicted in England)

• Dalton McKevitt (Louth)

• Michael McKevitt (Louth)

• Joe O’Brien (Wexford)

• Patrick Tierney (Co. Armagh)

E2: Unaligned

• Colin Brady (Dublin)

• John McGrealm

E1: Unaligned

• John Daly (Dublin)

• Aiden Hulme (Co. Louth / Sentenced & Convicted in England)

• Robert Hulme (Co. Louth / Sentenced & Convicted in England)

• John Keogh

• Finton O’Farrell (South Armagh / Sentenced & Convicted in England)

• Declan Rafferty (Co. Louth / Sentenced & Convicted in England)

E1: Limerick Real Sinn Féin

• Dean Fitzpatrick (Dublin)

• Stephen Fogarty (Dublin)

• Joseph Kirwin (Co. Laois)

• Buddy Nolan (Dublin)

• Ken O’Reilly (Co. Limerick)

• Seán Ryan (Co. Waterford)

La mayoría de estos hombres y mujeres fueron arrestados bajo leyes anti-terroristas cuestionadas por diversos organismos internacionales y juzgados por tribunales especiales donde la palabra de un simple policía puede resultar en numerosos años de condena.

Estos presos políticos sufren una de las peores condiciones de prisión de Europa donde se les es negada atención médica adecuada, aire fresco, libre asociación entre ellos, contacto regular con el mundo exterior y visitas con sus seres queridos y familiares.

Esta política penitenciaria de aislamiento efectuada por los diferentes gobiernos es simplemente una forma de institucionalizar la tortura diseñada para deshumanizar a personas y criminalizar sus convicciones políticas.