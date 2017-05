Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autora: Bellona Basamortuko Lorea (Chile – País Vasco)

Hubo un tiempo en mi vida donde determinadas condiciones reales unidas a otras emocionales, me llenaban de un miedo excesivo, en esos momentos para evitar paralizarme o desatar en llanto solo acertaba a entrar en el blog y frente a mí las letras, ofreciéndome un sonido especial y bonito, amable, que in crescendo iba modificando mis vibraciones introduciéndome en un ritmo armonizado por cada frase, corta pero significativa, con esencia, me removía la mente y el cuerpo para de a pocos restablecerme la valentía. Iba hundiéndome hasta lo profundo de mis pensamientos donde se despertaban sensaciones adormecidas, raras veces experimentadas y acalladas, sensuales, cálidas, tan opuestas al frío de la lluvia de mis madrugadas.

Entre la angustia, y el temor, la oscuridad de una sala y mi soledad, el viento cortante y los truenos, cubierta con una frazada de lana me iba desnudando el deseo generado por cada palabra, muchas de ellas retumbaban por días, las analizaba, eran mi centro de acción, el motor. Estaba comprendiendo la dulzura de las vidas que dejan huella. Ya miraba el egoísmo no como virtud sino como defecto. Ya no quería ser individualista, ni vanidosa, ni fría, y me dormía con una sonrisa en el rostro, donde aparentemente no había cambiado nada, ninguna diferencia material pero mi espíritu sabía que sí, solo yo conocía de aquella semilla naciente prometedora de una flor que nunca marchitaría.

–

Cuando la incertidumbre me aprisionaba y parecía abrirse el suelo a mis pies porque mi visión estaba nublada, al ser infiel a mí misma, a mis sentimientos y aplastada por las ideas de otros cual avalancha de rocas muy pesadas, abrumada frente al propio desconocimiento, de pronto abría el blog para hacerme con nuevas realidades en un intento de olvidar la mía. Una visión crítica y luchadora, situaciones hostiles con una férrea solidaridad como protección, y el amor, aroma de los textos. No esa idea de amor empalagosa, artificial y vacía, sin proyección alguna con que el capitalismo nos busca distraer, acostumbrado a absorbernos la energía con esos “te quieros” sin asunto repartidos a montón por el mercado cinematográfico, no tienen lugar aquí. Sus querencias nos empujan a la defensa de los derechos inalienables de las mujeres y hombres, es el verdadero amor viviente en la historia ocultada y enterrada que en la actualidad sigue siendo opacada y pisoteada para mantenernos obedientes y mansos.

Los primeros artículos que leí de Borroka Garaia da, recuerdo que trataban de asuntos de historia del MLNV y ETA, siglas cuya carga significativa desconocía casi por completo, por eso buscaba algo que tan siquiera me dé un acercamiento, por más pequeño que sea, pero honesto. Este blog fue mi mejor hallazgo, la sensación de emoción era como cuando de niña lograba alegrar el semblante de mis mayores. Por aquellos días hice un viaje en bus por 14 horas y fue la excusa perfecta para dedicarme enteramente a leer todo lo que había impreso y de lo que no entendía nada, ¡no sabía ni por dónde empezar! Entrada la noche, apagaron las luces y yo continuaba leyendo alumbrándome con la escasa luz del móvil, así me quedé dormida con los papeles sobre el regazo.

Los años pasan y lo sigo leyendo a diario. Este blog es mi compañero de viajes largos y cortos. Si por alguna razón no he tenido acceso a internet, una de las primeras cosas que hacía era buscar un cyber café e imprimir o escribir los artículos. Era y es algo así como mi alimento, y sé que lo seguirá siendo porque lo que me fascinó fue esa capacidad de no venderse a intereses viles, sucios, desalmados de quienes exhiben sus sonrisas fingidas a los flashes de la prensa asesina de cerebros y corazones, esa que lentamente nos va envolviendo con sus estúpidos temas que para ellos es “noticia” y en realidad de importante no tiene nada. Este es un blog del pueblo, de los Nadies, como llamara Galeano a quienes lo somos todo. Para mí leerlo es tan elemental como beber agua porque literalmente me da aliento, crecí en un entorno donde la formación política es casi nula y la sumisión y el desconocimiento abundantes. La orientación que me ha ido dando, la guía para mis decisiones diarias, de no haber dedicado unos minutos a su lectura, con seguridad, hubiesen sido fallidas. Y me siento feliz de contarlo porque he tenido la suerte de encontrarme no sé cómo con este blog porque de no ser por él seguiría viviendo en la burbuja mediocre en la que los poderosos se esfuerzan por mantenernos.

Con cada publicación diaria iba descubriendo y asimilando historias reales, no trucadas ni vulgares como con las que acostumbra envenenarnos el sistema para embobarnos. Estas son historias del sufrimiento que viene unido a la defensa de los derechos humanos, gente cargada de alegría y fuerza que con cada logro celebra la dignidad de ser mujeres y hombres buscando la libertad, y yo he aprendido a celebrar con ellos y sé que muchos más también lo hacen. Porque soñamos con un mundo distinto. De entre tantos de mis anhelos uno de ellos era encontrar algo que ni yo misma sabía describir, pero lo reconocí aquí en este espacio donde a partir de la realidad animan a soñar con cambiarla mediante la toma de conciencia acerca de que el futuro está en nuestras manos porque no somos débiles como nos quiere hacer creer ese grupúsculo entregado a acabar con todo lo vital de este planeta. Si antes escuché frases como “la unión hace la fuerza” o “merecemos ser felices” aquí por fin asimilé su significado, cada lectura nos hace levantar la cabeza porque primero nos ha elevado el espíritu, y a partir de ese momento ya somos otros, somos más nosotros, caminamos siendo parte de un todo ya, a partir de un artículo por el cual nos hemos asomado; probablemente sepamos poco pero ya no estamos ciegos, ahora estamos sincronizados con los ideales de los pueblos separados por grandes espacios geográficos pero muy unidos y cercanos en el corazón. Ahora ya soy una con la lucha de los invisibles de mi pueblo, ahora entiendo las causas del dolor de tantos y de mi propio dolor, y me adhiero a la alegría de la batalla diaria impregnada de febril creatividad para superar los obstáculos.