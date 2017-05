Autor: Borroka garaia da!

Ayer me fui a la cama tras leer y oír las macarradas del alcalde de Gasteiz en relación a la violenta irrupción de la policía autonómica en el barrio de Errekaleor para quitar la luz a los pobres y dársela a los ricos. O sea, a los amiguitos del PNV de urtaran. «Actuación correcta y adecuada para garantizar la seguridad». «Tenemos claro que debemos intervenir». «Nuestro proyecto es derribar Errekaleor». Desde luego lo que no se puede negar es que tenga las cosas claras este acalde que lo es gracias a los votos regalados y por la cara de lo que se hace llamar la izquierda en las instituciones y que para mas inri doblan en votos al PNV, pero pensaron que sería buena idea dárselos a ellos ya que un Maroto con txapela queda mejor.

De entre las declaraciones del gafa-pasta de urtaran han habido dos que me han llamado la atención. Una que intente ir de ecologista alegando que va a destruir el barrio para hacer “huertas ecológicas”, casualidad justo en Errekaleor, cuando sin ir más lejos, al lado hay más de 10 hectáreas libres. ¿Por qué no derriban el batzoki de Gasteiz para poner la huerta? O mejor ¿Por qué no derriban las casas y chalecitos del grupo municipal del PNV, la del alcalde incluido? Ahora va a resultar que el PNV de las incineradoras, el cemento, el TAV y Lemoiz se ha hecho “verde”. Claro que justo en el único barrio autogestionado de este país donde no pueden sacar tajada sus putas empresas y sus putos intereses necesitan reducirlo a escombros.

Otra de las cosas que me ha llamado la atención, es que el que ha mandado a un grupo de energúmenos armados a dar ostias y detener a jóvenes esté preocupado por la seguridad de éstos. ¿Qué no haría si no lo estuviera? ¿Utilizar a los y las jóvenes de abono para sus huertas de mierda? El caso es que ha mencionado un supuesto accidente ocurrido hace dos años por el cual debido a un corto-circuito debieron morir dos perros. Todavía me acuerdo de la cínica cara que puso un alcalde del PNV que al igual que quiere hacer el PNV de Gasteiz, derribó un gaztetxe a horas intempestivas para evitar una posible resistencia, y con ello asesinando premeditadamente a numerosos gatos que no permitieron su salida con las “prisas”. La sonrisa del alcalde fue la respuesta ante esa situación. No se me olvidará jamás.

Así que una vez en la cama y dispuesto a dormir, pensé que igual iba a tener pesadillas después de tragarme la basura de urtaran. Afortunadamente no ha sido el caso. He debido tener un sueño erótico y además de esos que los recuerdas al despertar. Un sueño en el que de una santa vez Euskal Herria reventaba. Harta ya de tanto mamoneo derechista y reaccionario jeltzale. Harta ya del caballito blanco de la burguesía vasca que siempre cae de pie, no importa la situación y desde donde caiga. Una rebelión popular donde la juventud y la clase trabajadora se levantan contra esos que llevan disfrazados y viviendo del cuento décadas a costa del sufrimiento de la clase trabajadora vasca. Una rebelión que encendía Euskal Herria de arriba a abajo. Que lograba parar el intento de destrucción de Errekaleor, la construcción de la incineradora y tantas otras cosas. Que le salía tan caro a ese partido que fuera el inicio del fin de su tiempo y de una trayectoria miserable que no ha traído ningún bien a este país.

De momento, los sueños, sueños son, pero por algo se empieza. Frente a los iluminados del PNV, Errekaleor debe ser iluminado. Hacen falta generadores. Así que todos los que estén disponibles son en estos momentos necesarios. Si nos volcamos con el barrio desde toda Euskal Herria y desde todos los corazones que reclaman justicia en este país, les va a costar tanto que igual no van a poder. Decían los eskorbuto que solo una casualidad podrá desatar una reacción. Que esa casualidad sea la lucha por Errekaleor y quizás, el Vietnam inesperado para la burguesía vasca.