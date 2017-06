Autor: Borroka garaia da!

Podría hablar de Lurdes, una señora de 75 años que dice no haberse sentido nunca tan arropada como lo está ahora. Podría hablarles de Maialen que es recién nacida y tiene los ojos más bonitos que he visto en mi vida. Podría hablarse de Yasine, un joven que vive junto a su familia en Errekaleor desde 1999 y que tuvo que irse de su casa a cambio de 90 mil euros tras sufrir mobbing inmobiliario. 90 mil euros de los cuales, la mayor parte se los llevó el banco y ahora se ven obligados a vivir en Errekaleor ,formando parte del movimiento. Les podría hablar de Maider, que es su cumpleaños y ha tenido que dar la cara ante políticos profesionales, o les podría hablar de estudiantes politizados en el barrio, les podría hablar de ideales, que se rompen ante la práctica, les podría hablar del miedo que siente una, cuando oye hablar de excavadoras que van a venir a tirar tu casa…

Podría hacerlo pero creo que no sirve de nada, porque eso supondría asumir que la política institucional entiende de corazón. Y no es así. Usted nos ha demostrado que no es así. Nos ha demostrado que esos nombres, no son mas que una piedra en su muy prometedora carrera política. Por lo tanto, hablemos de política y dejemos el sensacionalismo barato para los románticos. Porqué en eso podemos estar de acuerdo. Somos muy románticos. Desde el primer momento 10 jóvenes llegaron a un barrio vacío y abandonado, y soñaron con reconstruirlo, soñaron que podrían darle vida de nuevo, soñaron y soñamos que 150 personas de alguna manera pueden tumbar a un alcalde que se ha venido arriba de repente. Ya sabes Urtaran, somos unos románticos.

Podría hablarles de Karla, una chica de Errekaleor que defendió con su cuerpo y alma el barrio frente a las hienas que querían usurparlo y soltó los dos párrafos anteriores ante las miradas y corazones vacíos de gran parte de la corporación municipal del ayuntamiento de Gasteiz.

Son los niños y niñas perdidas de nunca jamás. Por decir no, cuando decirlo está prohibido. Por decir que sí cuando se lo marcan los latidos, por tener la valentía de enfrentarse, el interés, el tesón y las ganas de superarse. Por currarse con esfuerzo su propio camino por creer en sí mismo y no en el destino. Bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los y las dueñas de sus mentes y sus horas.

El alcalde de Gasteiz y todos sus amigos, ertzaintza, especuladoras y empresas. La avaricia organizada en todos sus diferentes frentes y nombres, han atacado y amenazado con derribar todo un barrio libre que se escapa al control de sus billeteras. Lo que no saben, es que lo que está amenazado realmente es su viejo mundo que arde. Sus instituciones de la vergüenza, que solo instituyen la pobreza, la decadencia y la especulación de un sistema hecho a medida de ciertas cuentas bancarias que se nutren, mientras esta misma semana mueren en Zorrotza y en los mal llamados accidentes laborales.

El próximo sábado partirá una manifestación a las 17:30 desde la virgen blanca de Gasteiz en defensa de Errekaleor. Aunque en realidad no es simplemente en defensa de Errekaleor. Lo que va a pasar este sábado es que se va a trazar una línea muy nítida. A un lado estarán los y las que creen que otro mundo es posible. Que la legitimidad, la justicia y la ayuda mutua están por encima del capital y sus leyes que no entienden de corazón ni de nada que no sea desahuciar a familias, explotar a la clase trabajadora, e imponer su mercado por encima de todo sentido común. Defender a Errekaleor es defender lo importante de la vida y no la triste vida que quieren imponer desde despachos mercenarios a sueldo robado.

El sueño de Errekaleor no solo tiene que mantenerse en pie, sino que todo Euskal Herria debe ser una gran Errekaleor y que el poder popular empiece a latir por todas sus esquinas. Lo que tiene que ser derribado es ese sistema que puso delante el interés de una clase sanguijuela por encima del pueblo. Es por ello que este 3 de junio hay que salir a las calles de Gasteiz como si fuera el 3 de marzo, el 1 de mayo, el 8 de marzo, como si no hubiera mañana pues es el presente el que nos quieren robar. Que las calles hiervan hasta la bandera, porque ya va siendo hora de ponernos en pie de guerra hasta arrasar con las intenciones de los malasombra. Que no sea solo una manifestación más, está en nuestras manos, en la tuya. A la calle!. Y ésto va especialmente por los y las que han dejado atrás la juventud. A la calle!. A los y las que recuerdan historias que vivieron y se les escapa una sonrisa, eso es lo que tenemos. Fuimos porque fueron, porque somos serán, y así quisimos comernos el mundo y ¡qué carajo! aún queremos.

Errekaleor (hardcore es — Mentenguerra feat BGD!)

Recuerdo el día de la ocupación

nunca podré olvidarlo

los dos en una cama y fuera un frio del diablo

tu cuerpo suave como el de una patata

te hubiera comido a besos durante toda la mañana

el cielo estaba azul y en ti subieron los colores y murales

tus ojos sonreían fuera de preocupaciones

creo que fue ese día el que me enamoré de ti

si, creo que fue ese dia, fue ese dia, sí.

Han pasado ya unos años y aún estás más bella

el barrio más bonito de entre todas las estrellas.

Si mi amor midiera en kilos fliparias lo que pesa

besas sabor a fresa y tu mejillas de cerezas

son esas de esas que hacen que la mirada quede presa

me sale de muy dentro decirte que te quiero

que quema, que quema y nadie apagará este fuego

recibimos tiros y represion directos al corazon pom pom

tu y yo bony & clain amor más fuerte que el dolor

pom pom pongo todo mi alma y mi cariño en este tema

pom pom llamo a la puerta pom pom mira que quema

me abrió un tal Errekaleor bizirik entré directo a la cocina

cuando yo estuve sin techo tu fuiste mi medicina

pom pom mi corazón pom mira como suena pom pom

que late fuerte pom pom mira que quema

Cuando entraste en mi vida sonaba bombo, caja

trajiste melodía a Euskal Herria y mírame canta que canta

me encanta tu sonrisa y tu forma de reirte

cuando te das la vuelta mil veces antes de irte

mirarte y sentirte en Gasteiz cuerpo a cuerpo

dormirnos abrazados arropados por el silencio

estuviste conmigo cuando yo estaba abandonado

si me necesitaras yo lo dejaría todo

fueras donde fueras yo iría a buscarte

me inventaría un coche y llegaría en un instante

te cojería en brazos y nos metería dentro

te cantaria al oido la canción que estoy haciendo.

La vida sigue aquí no me importa nada nada

pues derribamos muros y juntamos las miradas

dame la mano y vámonos de aquí

que tenemos un mundo nuevo que construir

vamos mi amor siempre mirando hacia delante

el viejo mundo arde no perdamos un instante

dame la mano y vámonos de aquí

que tenemos un mundo nuevo que construir