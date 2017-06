Iñaki Bilbaok 11 egun daramatza gose greban eta itxialdian independentzia eta sozialismoaren alde

Amnistia Garrasia

Txikitok 11 egun bete ditu jada gose greban eta itxialdian. Borrokaldi honi ekin zionetik pasa den astean bisita jaso zuen arte guztiz inkomunikatuta mantendu du Txikito Puerto III-ko kartzelak, izan ere telefonoz deitu ahal izateko jartzen dion baldintza patiora 2 orduz irtetea baita. Txikitok uko egin dio xantaia horri eta itxialdia mantenduko duela iragarri du.

Gogora ekarri nahi dugu Txikitori berriki ezarri diotela Espetxe Araudiaren 91.3 artikulua, lehenengo graduaren lehenengo fase gisa ezagutzen dena (preso arriskutsuak) eta horretaz gain zigortuta dagoela. Horrek Txikito egunean 22 orduz ziegan itxita egoten behartzen zuen, eta patiora ateratzen zenean preso bakar batekin egiten zuen patio txiki batera.

Hau guztiaz gain, lau pertsonarekin mantentzen zituen era guztietako komunikazioak debekatu dizkiote, tartean bere senide bakarrarekin. Esan dezakegu, beraz, Txikito mundutik guztiz isolatu nahi dutela, pertsona moduan apurtzeko eta militante moduan makurrarazteko.

Alabaina, Txikitoren borrokaldia ez da ezarri dizkioten bizi baldintza gogorrak kentzea eskatzeko, baizik eta independentzia eta sozialismoaren aldekoa. Txikitok argi utzi nahi du berak kartzelan borrokan jarraitzen duela kalean borroka egin zuen helburu berberen alde, eta errepresio gordinenak ere ezingo duela bide horretatik aldendu.

Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduak Txikito babesteko eta berarekin elkartasunean egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia egin nahi du.

Crónica de una infección anunciada

Gotzon Iparragirre Burgoa / Naiz.eus

Ya está pasando, lo que decíamos que iba a pasar. Ibon está ingresado en el hospital Gregorio Marañón, en principio, por neumonía, la misma infección pulmonar por la que fue ingresado en octubre de 2011 en el hospital de Basurto. Durante ese ingreso también le fue diagnosticada la leucoencefalopatía multifocal progresiva que padece, entre otras afecciones. Días después le fue concedido el régimen de prisión atenuada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dirigida a la sazón por Mercedes Gallizo. Con pulsera telemática y 20 horas al día en casa estuvo hasta que en marzo de 2014 la magistrada Concepción Espejel ordenó su busca y captura, para cumplir otra condena de ¡299 años! En zapatillas de casa encontraron al supuesto fugado.

En la cárcel de Basauri le tuvieron hasta abril, dispersado e ingresado en módulo de enfermería en Navalcarnero y en el módulo corriente en Alcalá-Meco desde diciembre de 2014. Es decir, de mal en peor a nivel de seguimiento médico. Ultima resonancia magnética practicada en mayo de 2016. En el hospital de Basurto era matemático, cada seis meses. En cualquier caso a mejor no va a ir. La enfermedad está en estadio C-3. Es incurable y degenerativa. Último análisis de sangre con resultados: diciembre de 2016: 66 defensas y 144.000 de carga viral. Hace 10 días le hicieron otro. Los resultados se retrasan.

El 7 de marzo tenía cita programada en el Hospital de Txagorritxu. Aita había muerto días antes e Ibon estaba en la cárcel de Zaballa donde le habían trasladado para que pudiera darle el último adiós, lo cual consiguió «in extremis». Ese mismo día, le trasladaron nuevamente a Alcalá-Meco, ¡a las 3 de la mañana! El objetivo de la cunda express está claro: impedir a toda costa la revisión general que le iban a practicar en Txagorritxu.

Revisión completa, integral y necesaria, a todos los niveles, porque debido a su deficiencia inmunológica Ibon no padece una enfermedad, sino un conjunto de ellas, que provocan la necrosis progresiva de diferentes órganos y el deterioro de sus correspondientes funciones vitales.

Ibon no ve, ya casi no ve, según pude comprobar en la última visita. Hace tiempo que nos muestra a través del cristal las diferentes comunicaciones que recibe, para que se las leamos. Los ojos los tiene bien, no es eso. Tiene fundido el nervio óptico. Y sin embargo le han llevado tres veces al oftalmólogo, en vez de llevarle al optometrista. No es que el optometrista le vaya a mejorar la visión, eso ya no se puede. Lo único recomendarle unos ejercicios que permitirían que la pérdida se ralentizase. Lo que quiero decir es que no hay seguimiento médico, y que cuando lo hay es tan deficiente y decepcionante que casi dan ganas de renunciar a él, sobre todo sabiendo que hay que pasar la agonía del traslado. Ayer mismo… Bueno, no quiero perderme en los detalles.

Llevaba tres días tosiendo en la enfermería de Alcalá-Meco. No en el módulo de enfermería, porque en Alcalá-Meco no lo hay, sólo enfermería. Hay que explicar la diferencia. En las cárceles donde hay módulo de enfermería los enfermos están en celdas; en las que sólo hay enfermería están al otro lado de una cortina, sin espacio (el reducido a cama y mesilla), sin tranquilidad sin intimidad, y sobre todo expuesto a todo tipo de infecciones, porque el que va a enfermería va con alguna enfermedad, al otro lado de la cortina. Así durante dos meses y medio. Porque no le llevaron a enfermería porque estuviera tosiendo. Estaba en enfermería desde el 7 de marzo. Sin ninguna explicación. Estaba en el módulo 11 antes de que le trasladaran a Zaballa y a la vuelta a enfermería. No para hacerle un seguimiento más estrecho, porque ya he dicho que han estado más de dos meses sin hacerle un simple análisis de sangre. Tres días tosiendo en enfermería y ha tenido que ser él, el que se ha dirigido al médico a decirle que quería que le sacara una placa. Le sacan la placa y neumonía.

Y dice el ministro que no les van a soltar hasta que no les queden menos de dos meses de vida. Y digo yo: menos de dos meses, Sr. ministro, ¿puede ser un mes? ¿puede ser una semana? Y por qué no, ¿un día? Y si por algún casual, ese al que daban ya por desahuciado, resulta que le mandan a casa y por lo que sea, aguanta más de dos meses, ¿qué pretende hacer? ¿Volver a meterlo para adentro, o quizás… Cargárselo?

Espero que las personas que tienen algún poder o influencia la estén utilizando para poner fin a esta demencia. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar este sinsentido. Nuestra madre está en Madrid desde ayer, y no va a poder ver a Ibon hasta las cinco de la tarde. Aprovechará la mañana para acercarse al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, intentar hablar con el juez Castro, y comunicarle la recaída de Ibon. En sus manos está el concederle el régimen de prisión atenuada y demostrar que la separación de poderes no es una quimera. En sus manos está que Ibon no muera en la cárcel, sólo, inválido y desasistido.

Berandu baino lehen, Ibon etxera.

Nuevo siniestro causado por la política de dispersión



Allegados del preso político vasco Asier Ormazabal sufrieron la semana pasada un severo accidente volviendo de la cárcel de Teruel, siendo los dos amigos hospitalizados por las heridas causadas por el accidente.

Este es el sexto siniestro en lo que va de año, sufrido por familiares y allegados de las presas y presos políticos vascos durante los obligados desplazamientos a la visitas.