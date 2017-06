Autor: Borroka garaia da!

Hace mucho, mucho tiempo, que desde el soberanismo de izquierda pero sobre todo desde la izquierda abertzale en su sentido amplio que ninguna estructura habla claro sobre lo que supone la UE. Y lo más importante de todo, ninguna ha sido capaz de hacer un análisis en cuanto a ella que lleve a determinar lineas de actuación y objetivos estratégicos. La razón es simple. La lucha de clases no solo se da en el exterior y ha habido intereses demasiado fuertes y no muy contados sobre todo en el ámbito institucional para que por encima de todo prevalezca el no debate y que las aguas sigan el rumbo del interés de clase que quizás no sea el de la clase trabajadora mientras se alecciona a ésta contra “las consecuencias” de la UE pero no contra la propia UE.

Es por ello que después de tanto tiempo, que una organización como Askapena ponga los puntos sobre las íes en referencia a la UE es un punto de inflexión importante. En el documento Unión europea ¡Ni se te quiere, ni se te necesita! se afirma que “tenemos que quitarnos los complejos y tenemos que posicionar a la clase trabajadora vasca en contra de la Unión Europea”. Que “Hoy en día plantear un Estado miembro de la Unión Europea significa seguir manteniendo la misma lógica de explotación y saqueo con el que se ha vivido hasta el momento de la secesión” y que “la Unión Europea no se puede cambiar por dentro, ya que desde su inicio es una herramienta para la acumulación de capital y para ello se crearon todas las instituciones y herramientas a su cargo. Y seguirá siendo así, defendiendo los intereses capitalistas e imperialistas de la burguesía europea. No se puede cambiar por dentro, no se puede democratizar. Solo se creó para defender los intereses de la clase dominante y así va ha seguir siendo hasta su muerte”.

La verdad es que después de todo el europeísmo socialdemócrata en el que parece que al menos están inmersos muchos de los portavoces de la izquierda vasca es algo refrescante que por fin empiece a tomar cuerpo teórico y horizonte de una alternativa clara de izquierda ante la UE que sea referencia para la clase trabajadora vasca… el camino seguro que es difícil pero no queda otra.

Desde que se inició la crisis capitalista, pero también de antes, la Unión Europea ha sido la estructura ariete del capitalismo para someter a pueblos y controlar a la clase trabajadora en Europa. Uno de los casos más mezquinos ha sido la conversión de Grecia en una auténtica colonia de los intereses del capital europeo arrebatándola hasta la más mínima soberanía. En todos los Estados de la UE y en todas las naciones sin Estado de la UE el poder ejercido contra la clase trabajadora se ha dejado notar. También en Euskal Herria, donde nuestra nación como no podía ser de otra forma, no está reconocida por esa estructura del capital.

Ante la UE hay cuatro posiciones base en Europa. La neoliberal, la de la ultraderecha, la socialdemócrata y la revolucionaria.

La neoliberal es la más importante y se encuentra en el corazón y el DNA de la propia UE, ya que fue el neoliberalismo y el propio capital los encargados de dar forma a esta estructura opresiva para por una parte enfrentarse al socialismo y por otra mantener atados en corto a los pueblos trabajadores. Mantener la UE y seguir apretando el cinturón a la clase trabajadora es su horizonte.

La ultraderechista, como siempre ocurre, se ha abierto paso gracias a la socialdemocracia, vehiculizando la frustración que el neoliberalismo causa en la clase trabajadora y levantando la bandera de defensa del trabajador dejada en el suelo por la izquierda. Claro que esa falsa bandera levantada en realidad es populismo, nacionalismo reaccionario, xenofobia y ningún cambio estructural en cuanto al capitalismo opten por la salida de la UE o no.

La socialdemócrata cumplió su papel de apaciguar a la izquierda revolucionaria y fue tirada al retrete por el sistema y la burguesía cuando no le hizo ya falta. Si algo ha demostrado la socialdemocracia europea es precisamente lo inútil de la socialdemocracia para dar respuesta a nada que afecte realmente a la clase trabajadora y el límite insuperable del reformismo. Siguen apostando por mantenerse en la UE y contra toda evidencia siguen vendiendo el humo de que ésta es reformable y neutra.

La revolucionaria es minoritaria en Europa pese a que exista en todas las naciones. Desde la debacle de los proyectos socialistas europeos y la caída del muro de Berlín ha sido incapaz de presentar alternativa y fuerza suficiente. Sin embargo, es aquí donde se encuentra la única alternativa y al calor de la crisis y la ofensiva capitalista nuevas luchas y nuevos sectores se han ido sumando. La derrota de la socialdemocracia es estratégica ya que tiene el límite insuperable del reformismo, sin embargo el proyecto revolucionario siempre será una amenaza factible creadas las condiciones y requisitos adecuados para llevar a cabo la ruptura con la UE en primera instancia y una salida en baremos de apoyo a la clase trabajadora contra el capital e internacionalistas.

En Euskal Herria al contrario que en la mayor parte de Europa no existen las cuatro posiciones base.

Son solo tres debido a que la izquierda revolucionaria principalmente gracias a lo que en su día fue el MLNV ha impedido cierto desarrollo de la ultraderecha y también debido a que el proceso histórico del capitalismo y el mercado en el estado español ha creado un bloque burgués integral favorable a la UE.

La neoliberal en Euskal Herria por su parte es más expansiva que la europea pese a ser un bloque dependiente de éste ya que acumula todos los prismas de la derecha comandadas por el capitalismo vasco-español con su apoyo a la UE. Las razones vienen dadas ya que dentro de sus intereses de clase consta la sobre-explotación interna de la clase trabajadora vasca y la expansión transnacional empresarial. Para ello necesitan tanto a los estados español y francés como a la UE. La discusión para esa burguesía se reduce en negociar con las otras facciones del capital más facilidades para esa sobreexplotación interna y expansión transnacional. De ahí viene la insistencia de una de sus facciones en intentar lograr espacio y competencias en la UE para la burguesía vasca, así como el absurdo de la “soberanía compartida” con los estados ocupantes. Si por ejemplo el PNV pide un estatus nuevo no es por la libertad de Euskal Herria, sino pedirían la independencia, quieren más “autonomía” burguesa económica para explotar mejor y que salgan mejor las cuentas para sus bolsillos en esas luchas inter-burguesas donde andan y medran. Pero el problema es que los capitalistas europeos serán unos desalmados pero no gilipollas ni se chupan el dedo.

La socialdemócrata tiene su lema de “Euskal Herria en Europa”. El problema para esta opción que en lineas generales entiende la usurpación que realizan las estructuras del capital como la UE es que piensan que otra UE es posible, y no quiere salirse de ella, lo que en realidad es una extensión del pensamiento mágico de que “otro capitalismo es posible”, uno humano. Esta contradicción no resoluble de callejón sin salida está ejemplificado en el reformismo vasco institucional tanto de obediencia española como vasca y responde al interés de clase de la mediana y partes de la pequeña burguesía que se quieren mantener en una época de retroceso lo más cercanamente posible a sus escalafones superiores de clase lo que crea a la vez un desplazamiento de las clases populares y el grueso del pueblo trabajador en dependencia. Lo sintomático de esta opción es que debido a su propio interés de clase lo que por un lado pueden ver con certeza de irreformabilidad del régimen español no lo vean para estructuras mucho más poderosas y toda la fuerza ciega del capital siendo el régimen español hija de ellas. Ni que decir tiene que la UE jamás aplaudiría, o favorecería una independencia unilateral del pueblo vasco por encima de la opinión radical y violentamente contraria de dos de sus estados componentes. El español y el francés. No querer salirse de la UE ni hacer función política en ese sentido como construcción de alternativa es un límite estratégico que le ata a la burguesía vasca y le deja inoperante para el verdadero cambio social y la lucha hegemónica.

Finalmente tenemos la opción de ruptura, bastante superior en Euskal Herria comparada con su entorno geográfico. Sea con los estados español y francés, así como con la UE y la OTAN. Esta opción responde a los intereses objetivos del grueso del pueblo trabajador vasco que vería favorecida su situación colocándola en un plano cualitativamente muy diferente donde la fuerza concentrada de la clase trabajadora frente a la burguesía vasca ya sin sus apoyos directamente encima haría que se las vieran en más que dificultades abriendo la oportunidad de grandes cambios políticos y sociales. Según avanza el tiempo, el poder de succión del capital europeo, se irá moviendo como si pelara una cebolla, primero fue esquilmado el sur de Europa, pero es un proceso concéntrico que no se puede detener. Euskal Herria ya ha sufrido y va a sufrir mucho más duramente las consecuencias de la dependencia a los estados y a la UE. Si superando la debilidad ideológica y los miedos irracionales, si el interés de la clase trabajadora vasca prevalece por encima de sus estratos superiores en todo despliegue político de la disidencia al régimen, podríamos encontrarnos en una situación de Ehxit con un apoyo social inmenso y políticamente transversal al interior de la clase trabajadora basado en el sentido común de la justicia que sería muy difícil que fuera contrarestado por las fuerzas que operan hoy y lo harán mañana para mantener sometida a Euskal Herria a nivel nacional y social.