Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Boro LH



Con la vista puesta en Catalunya y en el próximo uno de octubre, fecha acordada para el referéndum sobre la independencia de Catalunya, charlamos con Anna Gabriel, parlamentaria de la CUP. La diputada de la formación independentista y anticapitalista nos pone al día sobre todo lo relativo a esta importante cita electoral, que sin duda va a condicionar la realidad política en los próximos meses.

3ª convocatoria electoral en clave independentista ¿A la tercera va la vencida?

Las otras dos convocatorias que han precedido, la consulta del 9N y las elecciones plebiscitarias del 27S, tenían un calado distinto.La consulta del 9N fue exactamente eso, una consulta. Tras haberla publicitado como una consulta vinculante y ante la prohibición del Tribunal Constitucional, el ejecutivo presidido por Artur Mas no quiso en ese momento desobedecer lo que imponía el Tribunal Constitucional, asi que acató la prohibición y por lo tanto lo que se hizo fue un proceso participativo.

Las elecciones del 27S convertidas a plebiscitarias, aunque nosotros asumimos el marco, era una propuesta de Junts pel Sí y tenía sus límites, que se comprobaron rápidamente, como es que ¿Qué hacemos con aquellos que no quieren convertir las elecciones en plebiscitarias?¿Cómo se hace el recuento?

En cambio, ahora nuestro compromiso se expresa nítidamente en relación a un referéndum de independencia, con una fecha ya puesta en el calendario y con una pregunta binaria que pregunta claramente por la independencia y por lo tanto no tiene confusión posible. Y con una determinación de que se va a llevar a cabo con independencia de lo que sea capaz de hacer el poder ejecutivo o el judicial.

Por lo tanto el marco es distinto a las anteriores convocatorias, y nosotras estamos trabajando para hacerlo posible.

– ¿Cómo valoráis la posición que han tomado los Comuns frente al referéndum?

Cuando ellos dicen que quieren un referéndum con garantías, efectivo y vinculante, nosotras estamos 100% de acuerdo. En lo que discrepamos es en que sujeto político hace posible que halla garantías de que sea efectivo y vinculante.

Ellos supeditan a que cambien las mayorías del congreso y en el ejecutivo del estado español, para que halla esa posibilidad de que halla un referéndum pactado. Nosotros creemos que el sujeto político que debe establecer las garantías para hacer vinculante el referéndum es el mismo sujeto político que en esta caso está reclamando ejercer el derecho a la autodeterminación:el pueblo catalán.

Esa es la diferencia, que luego se traduce en multitud de declaraciones cruzadas, pero finalmente la respuesta la tendrá la gente, que decidirá participar en este referéndum o no, y por lo tanto una amplia participación con el resultado que sea, es la mejor garantía que podemos poner encima de la mesa.

De aquí al 1 de octubre seguramente pasarán diversas cosas y el estado puede situarnos en diferentes escenarios, que quizás (ojalá) hagan ver a los Comuns que no contribuir a construir esas garantías para hacerlo vinculante y efectivo, les puede poner en un lugar que va a costar entender.

– La tensión va en aumento y España va incrementando la represión, pero de momento, en lo que se refiere al procés, se ha limitado a inhabilitaciones, llamadas a declarar, etcétra… ¿Contempláis que la represión se incremente más aún en los próximos meses?

De momento lo que tenemos son cuatro inhabilitaciones de cargos públicos ligadas al proceso participativo del 9N. En esta legislatura, y con responsables políticos de esta legislatura, lo que tenemos a día de hoy son procesos iniciados, advertencias penales e intervención directa del Constitucional. Es difícil pensar que todo lo que han activado pueda acabar en archivo, y sobre todo porque aún está por venir el momento que será el punto álgido de desafío, que es este 1 de octubre celebrando el referéndum.

Tenemos presente que la población tendrá un papel absolutamente decisivo.El Govern lo va a tener también en la medida de que debe celebrar este referéndum y debe implementar los resultados. El Parlament es también decisivo, porque la mayoría parlamentaria tiene la responsabilidad de situar por delante los compromisos políticos antes que las carreras políticas de nadie. Y la gente tiene también el reto y la responsabilidad de contribuir a hacer efectivos los resultados y eso se va a hacer a partir de la movilización.

– El Govern lleva meses hablando de intentar el referéndum pactado , El gobierno español ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere referéndum, ni pactado ni sin pactar. Llegados a este punto ¿Creéis que el Govern podrá garantizar que el día 1 de octubre se pueda votar en una situación de relativa normalidad?

Cuando insertamos el referéndum en la hoja de ruta y lo planteamos en el debate parlamentario, fue en el mes de septiembre. Por lo tanto han pasado ya unos meses y ha habido tiempo suficiente como para planear toda la operativa y toda la logística para el referéndum teniendo en cuenta que el estado no lo va a autorizar.

Siempre hemos dicho que si hay una respuesta segura, será la respuesta del ejecutivo del estado español. La situación de normalidad democrática en el estado, en el ejercicio formal de derecho de participación política está suspendida, está intervenida, no existe. El Govern con toda su arquitectura institucional tiene que poner todos los recursos disponibles para garantizar una logística que desborde esta prohibición y esta suspensión.

¿Eso es normalidad? Pues claro que no. Es una situación de intervención política, de protagonismo de los procesos judiciales,de represión, de campaña del miedo… Claro que esto no es normalidad, pero ante esta falta de normalidad tenemos que contraponer la capacidad que debe tener el ejecutivo catalán para organizar la logística y el operativo del referéndum.

– En recientes declaraciones también le reclamábais mayor transparencia al Govern en lo relativo al procés…

Hemos perdido un tiempo precioso intentando pactar el referéndum con el estado, que fue la petición que se hizo desde los espacios políticos conformados por la órbita de los Comuns. Junts pel Sí también estuvo de acuerdo en apostar por intentar el referéndum pactado. Nosotros en su momento nos abstuvimos porque no confiábamos en esa vía. Vemos que hemos invertido unos esfuerzos en intentar convencer al estado de que autorizará este referéndum, y mientras tanto no hemos aprovechado para hacer públicas las garantías del referéndum, como se va a proceder, cuáles son las leyes que se van a aprobar…

Claro que ahora nos toca exigir transparencia, porque estamos en junio, el referéndum es el 1 de octubre, con un verano de por medio, y una de las mejores formas de que la población sepa y note que el referéndum va a ser vinculante, es que se empiece a explicitar todo lo que tenga que ver con el referéndum. Por eso insistíamos en la importancia de fijar la fecha, que se hiciera pública la pregunta, y ahora toca lógicamente insistir en que se haga público cuál va a ser el instrumento legislativo que nos va a convocar, como van a funcionar los colegios electorales, etcétera…

Como estamos en este escenario de falta de normalidad por parte del estado español, hay muchas preguntas, la gente está inquieta y tiene la sensación de que el referéndum al final no se va a hacer. Cómo este es el objetivo principal de la legislatura, claro que estamos insistiendo para que no quepan dudas entre la gente y que el compromiso del ejecutivo catalán sea ineludible.

– Imagino que ya estaréis contemplando distintos escenarios de cara al 1 de octubre, pero ¿Hasta dónde creéis que llegará el estado para impedir que los catalanes se expresen en las urnas?

Se nos hace muy a menudo esta pregunta, sobre que escenarios represivos puede intentar el estado. No hay precedentes de la situación que se está viviendo hoy en este país. Sabemos cómo puede actuar el estado, incluso desde sus cloacas, sabemos cómo puede reaccionar cuando hay una confrontación política pero también armada, pero no hay precedentes de lo que está ocurriendo hoy aquí.

No sabemos a qué punto de laboratorio represivo puede llegar el estado, pero lo que sí que sabemos es que la respuesta finalmente no la tiene el estado, la tiene este país. Se ha dicho en otras ocasiones, que no pueden encarcelar a todo un pueblo, ni pueden inhabilitar a toda una mayoría política y social. Con lo cual si les desbordamos por número y por capacidad de movilización, no hay represión efectiva posible por parte del estado español.

Con esto no se tiene que minimizar la fuerza que puedan tener, ni la campaña del miedo que puedan impulsar y acentuar. Pero que finalmente la respuesta está en nosotras es una idea que tenemos que transmitir con fuerza.

– Vosotras habéis apostado por la desobediencia desde un primer momento como herramienta para llevar adelante el derecho de autodeterminación. En cuanto al resto de los partidos ¿Los veis tan dispuestos a desobedecer?

La desobediencia civil, para nosotros como espacio político, es una fuente de inspiración, de formación y una de nuestras herencias. No es la fuente de inspiración de otros espacios políticos. Para nosotros es de sentido común responder con desobediencia a las leyes injustas y es de sentido común llamar a la desobediencia civil cuando mantenemos un pulso con una legislación que creemos que debe modificarse.

Para nosotras este es un momento claro en el que si nos movemos en el marco de acatar la legislación vigente, es obvio que no abriremos puertas a la democracia, ni a las mejoras sociales de las condiciones materiales de vida de la gente. Acatando el marco legislativo vigente, no hay transformación posible. Acatando el marco que impone el régimen del 78, no hay posibilidad de democratizar nada.

Ante esto, nuestra opción está clara. Otros espacios políticos no son tan explícitos en esta apuesta, y desgraciadamente no lo son ni desde las izquierdas ni desde las derechas. Pero, una vez más, probablemente será la fuerza y la determinación de la gente la que haga que no halla otra respuesta posible que la desobediente. Cuando se ha avanzado tanto, hay compromisos y se ha anunciado que la gente va a poder decidir mediante un referéndum si quiere o no seguir en el estado español, no les vas a poder convencer de que no lo has autorizado porque el marco jurídico no lo permitía.

Con lo cual, yo creo que el marco desobediente se va a imponer de facto, el motor desobediente ya ha empezado a funcionar.

– Hay mucha variedad en las encuestas y algunas voces apuntan a que la base electoral de los Comuns será decisiva a la hora de inclinar la balanza hacia el Si o el NO ¿En que expectativas os movéis vosotras?

Nosotras somos muy poco partidarias de las encuestas, nunca nos hemos gastado un duro en hacer encuestas electorales. Para nosotras la mejor encuesta es el día que hacemos las votaciones, de modo que cara al referéndum, la mejor encuesta va a ser celebrarlo, que halla la mayor participación posible, y el mayor numero de sis posibles. Y en esa lógica vamos a trabajar, a intentar que el debate alrededor de las encuestas y de los posibles resultados no nos quite ni un segundo para llevar a cabo todo el trabajo efectivo que hay que hacer desde ya: el de la movilización, el de poner argumentos encima de la mesa, impulsar la campaña, exigir al ejecutivo que haga pública toda la operativa del referéndum…

– Al PdeCat le han ido estallando varios casos de corrupción en los últimos meses , el caso 3%, las cuentas en paraísos fiscales de la familia Pujol… Algunos apuntan a que de haber nuevamente elecciones en Cataluña el PdeCat intentaría nuevamente la fórmula de Junts pel Sí ¿Sin Junts pel Sí está “tocado” el PDECat?

En su momento, cuando Artur Mas fue el artífice de la candidatura de Junts pel Sí, la CUP tuvo claro que no quería insertarse en esa estrategia. Como es sabido nosotras reivindicamos “Independencia para cambiarlo todo” y por lo tanto desde una perspectiva anticapitalista, feminista y ecologista, nada que ver con el planteamiento que defendía Junts pel Sí. Si quieren reeditar ese pacto será su decisión, pero lo que tenemos claro es que la izquierda independentista y anticapitalista va a seguir trabajando para construir un espacio político que en Catalunya es absolutamente indispensable, porque el país está roto, porque la emergencia social no son sólo cifras, es una realidad dura y cotidiana y porque la lectura feminista que tiene que hacerse de la realidad debe ser radical e integral.

Nosotras no tenemos alternativa, no podemos hacer otra cosa que no sea seguir apostando por construir este espacio político. Para nosotras después del 1 de octubre el reto es hacer posible la apertura del proceso constituyente y más que nunca defender programas, ejes estratégicos y ejes de transformación. Esa es nuestra apuesta.

– Cara a un hipotético resultado positivo del referéndum ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo se sentarán las bases de la futura república catalana en lo relativo a lo social o en cuestiones como la permanencia en la UE, la OTAN, etcétra…?

Un resultado ganador del Sí obligaría al ejecutivo a hacer todo lo que deba para implementar el resultado. A nadie se le escapa que sin una voluntad negociadora del estado español estamos en una situación de no normalidad para hacer efectivos los resultados. Por lo tanto seguirá habiendo un pulso que le dé continuidad a esta voluntad democratizadora, que lo tendrá que aguantar el ejecutivo, la mayoría parlamentaria y sobre todo la gente. La movilización no va a acabarse con la participación en el referéndum.

Por lo tanto tiene que haber compromiso explicito del ámbito institucional catalán para hacer efectivos los resultados, convencernos de que la movilización va a ser clave, internacionalizar lo que está ocurriendo para que halla reconocimiento por parte de terceros actores, y apertura de un proceso constituyente sin dilaciones, con convocatoria a cortes constituyentes con el mandato de articular este proceso participativo que nosotros queremos de base, no sólo encerrado en el ámbito institucional. El si a la independencia no es sólo un cambio de bandera e himno, es articular la recuperación de las soberanías en toda su amplitud. Es un reto mayúsculo para el que tampoco tenemos precedentes en la historia inmediata, a no ser que nos remontemos a procesos constituyentes populares que han acompañado periodos revolucionarios. La transformación política que nosotras creemos que debería haber si gana el sí y hay apertura de un proceso constituyente debe ser necesariamente revolucionaria.

– El resto de pueblos del estado observan este pulso en la distancia ¿Qué se puede hacer para apoyar que los catalanes ejerzan su derecho a expresarse y a llevar a cabo su proyecto si así lo refrenda el pueblo?

Ya se están haciendo muchas cosas, llegan muchas expresiones de solidaridad desde todas partes del estado español. Simplemente con la expectativa que se ha generado con que va a pasar con el referéndum, el estado español ya está mirando a Catalunya.

Pase lo que pase va a ser determinante para el estado español. Si realmente el referéndum se celebra y se gana se conseguirá romper con uno de los ejes fundamentales del régimen del 78. Y si en Catalunya no se hace el referéndum o se pierde, yo creo que gana el bunker y se hace todavía más fuerte. Con lo cuál es relevante para todo el conjunto del estado lo que pase en Catalunya. Con esto no quiero decir que seamos el epicentro de nada ni que nuestra lucha sea más importante que cualquier otra que esté librando en cualquier rincón del estado. Pero es obvio que lo que pase en Catalunya no sólo va a afectar, interpelar y condicionar las condiciones de vida de la gente que vivimos aquí, sino que también va a condicionar el conjunto del estado español y de su gente.

¡Muchas gracias, Anna!

¡Muchas gracias a vosotros también!

@Boro_LH