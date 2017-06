Autor: Borroka garaia da!

Continuación de El socialismo revolucionario abertzale: Kas y Ekin (III)

La readecuación estratégica contra ETA empieza definirse a mediados de los 90 debido a una constatación base que al mismo tiempo concordaba con la doctrina hegemónica que se abría paso en el ambiente internacional contrainsurgente: La gran dificultad o imposibilidad de vencer de forma directa (militar / policialmente) a organizaciones armadas clandestinas sin forma de ejército regular a campo abierto y de amplia base popular.

Debido a ello vino la reversión. Si militar/policialmente no se puede vencer a la insurgencia con el peligro que esto entraña de cara a la apertura de posibles negociaciones en coyunturas quizás no óptimas, sin dejar de lado la presión a la insurgencia, debe ser la sociedad civil la atacada sistemáticamente y especialmente la comunidad política que comparta sus objetivos, y hacerlo de tal manera en profundidad y con una serie de objetivos a largo plazo que en vez que eso sea alimento para la estrategia insurgente se vuelva contra ella. La columna vertebral de esta estrategia es similar a la que guía la tortura pero aplicada a escalas políticas y sociales amplias y globales. La traducción político-militar de ello se inició con la ilegalización de KAS, y ahí se enmarcan todas las ilegalizaciones posteriores o los cierres de periódicos, y toda la represión diversificada que hemos llegado a conocer bajo el paraguas de “Todo es ETA”. Su objetivo fue extender una “falsa ETA” para precisamente llegar a condicionar a la verdadera de forma indirecta.

Esta década de los 2000 arranca con el fracaso de Lizarra- Garazi que no solo supuso el intento fallido por alcanzar un escenario de autodeterminación y solución al conflicto sino que al mismo tiempo había dejado un poso de institucionalismo, electoralismo y pactismo, y de no readecuación de una estrategia revolucionaria que en esos momentos necesitaba de una ofensiva político-social, que se empezaba a dejar en manos de políticos y acuerdos alejados de las masas populares.

Para principios del 2000 todas las organizaciones revolucionarias ya habían sido ilegalizadas y también empieza a negarse la participación electoral.

Aquí se produce la ruptura del acuerdo histórico de unidad popular con el socialismo revolucionario abertzale por parte de un sector de la socialdemocracia abertzale. Así nació Aralar. La primera oleada de la nueva socialdemocracia abertzale.

El incremento de la represión, detenciones y torturas a cuadros políticos del socialismo revolucionario abertzale, la estrategia ilegalizadora, el bloqueo a la participación electoral y toda la resaca a nivel político que había dejado Lizarra- Garazi junto a la división de la izquierda abertzale crea un contexto en el que por un lado no se acierta a estructurar una nueva estrategia revolucionaria que fuera seguimiento lógico de la anterior etapa de construcción nacional dando paso a la construcción del poder nacional y de clase, y por otro lado la socialdemocracia abertzale que no se había dividido iniciara un proceso propio a mediados de los 2000 que le llevará a romper también con el socialismo revolucionario abertzale no de forma estructural en un principio pero sí de forma ideológica y de paradigma de unidad popular, acercándose de forma abierta a los postulados que Aralar ya había defendido años antes.

Por lo que nos encontramos en un contexto de mediados de los 2000, con un socialismo revolucionario abertzale debilitado y sin estrategia clara, donde los vacíos (especialmente formativos) de la década de los 90 en adelante se empezaban a significar. Esta etapa extensiva de desorientación coincidirá además con los inicios de la crisis capitalista, crisis que siempre traen dos efectos, la radicalización de “las clases medias” o el avance del conservadurismo en ellas. La segunda opción es la que se instala en Euskal Herria ante la inexistencia de un despliegue revolucionario en condiciones, y ésto traerá también grandes efectos en la socialdemocracia abertzale.

No estando en condiciones de dar respuesta a la coyuntura como se merece propicia el colapso del socialismo revolucionario abertzale en general que no supo reorientarse a tiempo a una coyuntura que necesitaba un cambio, un refuerzo ideológico, y un análisis adecuado a lo que estaba por venir a todos los niveles. Un cambio en sentido revolucionario. Como ese cambio y reorientación revolucionaria no se dio pese a algunos intentos, no se hizo, por muchísimas razones que van desde la salvaje represión hasta inercias dañinas que se venían arrastrando hace tiempo, lo latente desde hacía tiempo se quedó solo sin ninguna alternativa clara . Es decir, la socialdemocracia abertzale que no se había dividido a principios de década, cooptando algunos cuadros de dirección del socialismo revolucionario abertzale para sus propios planteamientos dividió al propio socialismo revolucionario abertzale dejando a sus bases históricas sin referencias definidas y en un mar de total ambigüedad.

La confusión es a partir de ese momento lo que regirá al socialismo revolucionario abertzale. Y en esa confusión se decide que antes que haya peligro de división o de confrontar ideológicamente en la izquierda abertzale es preferible liquidar al socialismo revolucionario abertzale. Eso hace pasar de la confusión al reino de la paradoja, de los silencios o de las segundas intenciones.

Auto-anulado el socialismo revolucionario abertzale, la socialdemocracia abertzale intenta dar forma a una izquierda abertzale a su semejanza, es decir, terminar con la forma de movimiento de liberación nacional y recobrar el postulado histórico estructural de partido clásico institucional con todo lo demás en dependencia, finiquitar el acuerdo de unidad popular de la izquierda abertzale, y a modo de rodillo por lo tanto no dejando espacio ideológico ni estructural al socialismo revolucionario abertzale o a otras variantes que se salgan de unos paradigmas guardados con celo que son usados como arma arrojadiza.

Por lo que las decisiones tomadas por el socialismo revolucionario abertzale de no preservar su espacio y de no confrontación ideológica (que es luego donde pueden surgir acuerdos de unidad) antes que promover una división, en la práctica ha creado tal división sobre todo en las bases ya que de una manera nada inteligente no ha habido por parte de la socialdemocracia abertzale muchas intenciones de que el espacio por fuera de la socialdemocracia tenga precisamente espacio de peso para la “nueva izquierda abertzale”. Es aquí donde nacen todas y cada una de las “desafecciones”. La no comprensión de los diferentes componentes de clase y sus necesidades al interior de la izquierda abertzale. De la gran comprensión de esos componentes de clase es donde se encuentran en sentido inverso los éxitos que haya podido lograr el estado en esa década mediante sus estrategias de bisturí.

Sin embargo, el socialismo revolucionario abertzale, más allá de las que han sido sus organizaciones corresponde a un proyecto ideológico, a un interés de clase, a unos paradigmas y unos principios por lo que no es algo que se pueda liquidar así como así. Y mucho menos en un contexto acuciante de necesidad de estrategia revolucionaria, hoy inexistente. Sigue latente. Tanto en el movimiento popular como al interior de la “nueva izquierda abertzale”, como en la izquierda abertzale amplia, como en cualquier espacio donde haya lucha. Será en el próximo y último post de esta serie donde se sacarán las conclusiones a extraer de todo este recorrido y las perspectivas de futuro.