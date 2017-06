Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Pastelero

Este es de los gritos que más me chirría (como cuando veo una rojigualda con las letras PNV). Si alguien lo grita ba aurrera, pero siempre me da por comentar con quien me rodea que el PNV no es español, euskalduna dala, oso euskalduna dala.

Que sí, que negocia todo con Madrid (con París menos porque no le da), que favorece la opresión nacional por parte de estos dos estados capitalistas. Sí. Pero eso no le hace español. Oso euskalduna da. De la misma manera tenemos que saber que llevar una ikurriña en el brazo no le hace a nadie especial. Menos si llevándola se dedica a ejecutar desahucios o impedir la solidaridad obrera.

Ese es el problema que nos acarrea el PNV. Al que desde posiciones progresistas, reformistas y revolucionarias vascas se le lleva haciendo más caso del que se merece desde hace demasiado tiempo. No me pondré en este texto a describir la burguesía antioligárquica a la que le va el rollo nacional vasco pero se desarrolla integrada en el mercado estatal español, a su vez siendo incapaz de influir directamente desde dentro en el centro de decisión español. Hay textos bien claros y sinceros que tratan de ello.

Un punto importante: el grito “PNV español!”suele sonar como un insulto. Como si ser español fuera algo malo. Pues no, cada cual se siente como se siente. En el ámbito de los sentimientos no somos quien para hablar de aciertos y errores o de bueno y malo, y con este grito a muchas personas explotadas con sentimiento español las echamos hacia atrás. (Hori bai, con este posicionamiento no niego el papel de las administraciones a la hora de generar sentimiento español y francés, papel que a mi juicio debemos combatir).

Se podrá decir que si alguien que se define como nacionalista vasco y su estrategia política beneficia día si día también la imposición española, esto le convierte en español. Yo no lo creo. Lo convierte en mentiroso, falso, hipócrita, cínico, cómplice. Pero no en español. Este grito, “PNV español!”, da la sensación de que si el PNV no fuera “español” las cosas no irían tan mal, como si el grito fuera una interpelación de un hijo a su padre buscando que éste entre en razón.

Llamar a cada cosa por su nombre simplifica la comunicación. Obviamente cada cual querrá llamar a cada cosa como más le beneficie. Creo que a los sectores iraultzailes, hablemos el idioma que hablemos y nos sintamos como nos sintamos, nos conviene señalar al PNV como capitalista, explotador, represor, y todos esos adjetivos que sufrimos y que nunca vamos a consentir en nuestra sociedad.

El PNV no es español, es diruzale. Y de merecerse nuestra interpelación debe ser en parámetros de combate (en la esfera que sea). Pertsona edo erakunde bat “oso euskalduna” izateak ez dio zertan gure arreta edo ezkutuko begirunea bermatu behar. Gehiegitan entzun det zein euskalduna den ez dakit nor. El jauntxo de mi pueblo es el jauntxo de mi pueblo. Y punto y basta.