Autor: Borroka garaia da!

Históricamente siempre se ha pensado, y se sigue pensando en gran medida, que para alcanzar la libertad nacional de Euskal Herria son el estado español y el francés los que tienen que ser de alguna forma doblegados, quedando sus imposiciones políticas atrás para que en un marco de libre autodeterminación nacional la opción independentista pueda ser la escogida. Tiene su lógica aplastante pues son los estados español y francés los que en primera instancia se estructuraron por encima de nuestra nación y pusieron después sus leyes, es decir, su monopolio de la violencia para que entre otras muchas cosas no se pueda acceder precisamente a ejercer el derecho de autodeterminación.

Claro que esa no es toda la historia. Por encima de esos estados también han existido y existen estructuras internacionales que han dado el visto bueno para que ésto se mantenga así y por debajo también existen otras que hacen lo propio. Las llamadas autonomías. Estructuras subalternas del poder estatal encargadas también de administrar la ley impuesta y legitimar así con su presencia el régimen. Las autonomías han sido las que en gran medida han hecho prevalecer a la burguesía vasca dándola capacidad de gestionar con más comodidad la explotación derivada de todas las imposiciones mientras al mismo tiempo servía de tapón para las ansias nacionales intentando normalizar la opresión nacional.

Y por encima y debajo de todo, el propio capital siendo la fuerza tractora y vertebradora que hace que las cosas sean como son y no de otra forma.

Ciertamente no se va a lograr la independencia si en algún momento no se quiebran los lazos de dependencia con los estados mediante una confrontacíón que solo puede dar un resultado: opresión nacional o liberación nacional. No hemos elegido que los estados español y francés sean de trayectoria imperial y usurpadora y que la burguesía estatal no contemple en ningún caso que pudiera sacar beneficio de la independencia de Euskal Herria. Por lo que el choque es el terreno de juego forzoso y forzado.

Sin embargo, y aun a sabiendas de todo ello, existe algo que si no se solventa antes, ha condenado, está condenando y condenará todo intento independentista o de aplicación de la autodeterminación a un sonoro fracaso. Esto es, el neoliberalismo o capitalismo vasco. Sin su derrota las opciones independentistas son escasas. Ya que es precisamente este bloque burgués la primera barrera a sortear si pretendemos ganar el choque contra los estados. El bloque burgués vasco es transversal, les une el interés de clase por encima de partidismos o identitarismos superficiales. Su interés de clase les obliga a reforzar el autonomismo y no poner en tela de juicio los límites legales que son precisamente los que impiden a Euskal Herria trazar su propio camino.

El neoliberalismo vasco se puede envolver en banderas españolas, pero también lo hace en ikurriñas o en banderas de Nafarroa. El identitarismo cumple aquí un papel secundario y de apoyo pues lo fundamental es que la clase burguesa vasca mantenga sus privilegios. Su techo estratégico y necesario para su supervivencia se llama autonomía española y UE, pues su proyecto político real es la sobre-explotación interna de la clase trabajadora vasca y la expansión transnacional empresarial. Para ello necesitan tanto a los estados español y francés como a la UE.

Este bloque burgués diverso pero unificado en lo importante cuenta con una serie de paradigmas institucionales, políticos, económicos, policiales, culturales y sociales diseñados para que la clase trabajadora vasca no se emancipe nacional ni socialmente. Sin quebrarlos en casa el choque contra los estados apenas tiene probabilidades de éxito. Trazar un camino en el que los intereses de la burguesía media y partes de la pequeña estén representados y por lo tanto poner a la clase trabajadora subsidiariamente a ellos no solo no abre camino sino que nos echa para atrás de lo recorrido. Eso es lo que ha pasado en cierta medida los últimos años de una manera muy visible.

El reto no puede ser otro que vencer al neoliberalismo en casa mediante la unificación de la clase trabajadora solo respondiendo a sus intereses. No hay ninguna otra forma de dar cuerpo a un bloque que pueda acceder a la independencia. Solo lo podrá hacer en el contexto de Euskal Herria la clase trabajadora aliándose así misma. Y para ello hay que romper las fronteras internas que el neoliberalismo vasco ha trazado al interior de la clase trabajadora. Una de ellas es la dependencia hacia esa clase burguesa y no la confianza en las propias fuerzas. Esa dependencia ha mandado a la mierda todos los intentos de liberación, el fortalecimiento abertzale al interior de la clase trabajadora, y ha viciado casi toda estrategia. Sino, no estaríamos hablando de la independencia en el 2017, ni algunos esperando aún al PNV.