Autor: Borroka garaia da!

El colaboracionismo es un término de origen francés. La palabra nació en los años 40 para designar a los partidarios del llamado gobierno de Vichy. El régimen fue instaurado en la mitad del estado francés tras la firma de armisticio con la Alemania nazi. Desde el régimen se exhortaba a los franceses y francesas a colaborar con el invasor nazi y a abandonar la resistencia dando por buena la ocupación.

Posteriormente el término colaboracionista fue usado para designar a todo gobierno europeo que dio apoyo a la ocupación nazi. Así hasta hoy, donde colaboracionismo es atribuido a todo aquello que tiende a cooperar con la opresión nacional y las fuerzas de ocupación que sufre un país, convirtiéndose en el antónimo político de resistencia, que es la no cooperación con el invasor.

Durante largos años tanto ERC como CIU han mantenido una posición colaboracionista con el estado español en relación a Euskal Herria. Ambas fuerzas daban por buena la ocupación y exhortaban a la sociedad vasca a acatarla y a validar la legalidad española, tal como ellos mismos hacían. Este colaboracionismo internacional se ejemplificaba también en acuerdos para dinámicas represivas contra Euskal Herria. Fue CIU el que dio cobertura y apoyo institucional para las ilegalizaciones y ERC en su día afirmaba que todo lo que está a su izquierda es competencia de la guardia civil.

Hoy CIU está extinta, debido al proceso soberanista catalán que se la llevó por delante y a las terribles consecuencias en la clase trabajadora catalana de aquello que llaman crisis del capital. Parte de sus herederos conforman PDCAT. La derecha catalana según ha avanzado el proceso soberanista, a parte de escindirse y liquidar su estructura unitaria ha ido perdiendo relevancia, influencia y apoyo pese a innumerables esfuerzos mediáticos, presidencialismos y el intento de centralización del unionismo español en ella. ERC en la etapa pre-proceso soberanista pasó por una fase intensa de colaboracionismo mano a mano con el PSC hasta hundirse, tener graves pérdidas y escisiones variadas de su ámbito de influencia. No es de extrañar entonces que al inicio del proceso soberanista estas fuerzas estaban a verlas venir. En cualquier caso no es el objeto de este post dar cuenta del desarrollo del proceso soberanista catalán que está llamado a culminar el próximo octubre. De hacerlo, habría que hablar en primera instancia del soberanismo popular y las masas que han sido las que han ido dando los puntos de inflexión, siendo los partidos más veces que no, rémoras y elementos retardadores y dilatadores, en aquello llamado “procesismo”.

El objeto de este post es el colaboracionismo y concretamente el colaboracionismo internacional que está destinado a realizar Euskal Herria en relación a Catalunya de no cambiar las tornas en nuestro país. Claro que alguien podría decir “ERC y CIU han colaborado con el estado español para joder al independentismo vasco, ahora igual que van a tener problemas con el estado que se jodan”. Y ciertamente, si erróneamente obviamos el internacionalismo, es una aseveración que tiene su base. Sin embargo, aquí no está en juego un debate partidista, sino el ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya y la posibilidad de quebrar al régimen del 78 con todas sus consecuencias ampliadas que afectan enormemente a Euskal Herria.

No me cabe ninguna duda de que el estado español hará lo escrito y no escrito por cualquier medio necesario para que no se ponga en práctica la autodeterminación en Catalunya. La prueba fehaciente de ello la tenemos en casa, pues exactamente eso y no otra cosa ha hecho y hace en Euskal Herria. La cuestión es que si finalmente existe impulso suficiente en Catalunya para llegar hasta el final tenemos un panorama hoy en día en Euskal Herria de no cambiar las cosas nada óptimo para no salirse de un deleznable colaboracionismo. Que el PNV es colaboracionista no es ningún misterio. De hecho es un gran apoyo para la derecha española y el PP actualmente. La socialdemocracia abertzale y no abertzale está inmersa en un proceso de acatación de las reglas del sistema que choca contra la desobediencia y resistencia, que es el único camino que queda para operar la autodeterminación y llevar a cabo el referéndum, sin esta desobediencia y resistencia no habrá referéndum ni se aplicará su resultado.

Así que de abrirse una era represiva y un choque real en Catalunya, algo a lo que aún no se han enfrentado, solo habrá dos opciones para la sociedad vasca. El colaboracionismo internacional, siendo partícipes de una legalidad y entramado institucional que fuerza a Catalunya (y a EH) o hacer desvanecer esa legalidad y entramado institucional en Euskal Herria mientras se da apoyo total a la soberanía catalana y se edifica la vasca. Claro que también hay una tercera opción, que el procesismo se mantenga o se abra paso el pactismo, que Euskal Herria siga dormida y lo que pase en Catalunya solo sirva para sacarse fotos con el PNV para alimentar la agenda interclasista que va a la nada y que el estado español vuelva a ganar.