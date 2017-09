Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Joaquim Martínez



En tiempo de recrudescencia de los conflictos geopolíticos, que toman cada vez mas un carácter civilizatorio, la religión retorna estrepitosamente al centro de la conflictividad política, eminentemente como lo que el filósofo Santiago Alba Rico llama mecanismos de construcción del otro exterminable.

A lo largo y ancho de lo que llamamos Occidente, el racismo que había caracterizado los movimientos reaccionarios en el pasado se recicla bajo una interfaz culturalista y, por descontado, el conflicto religioso es parte troncal de esta.

Mientras esto pasa, las izquierdas somos incapaces de llegar a consensos que nos permitan trazar unas lineas políticas mínimas por lo que a la religión se refiere.

Sobre la reacción islamófoba que crece imparable, en casa Alba Rico y Brigitte Vasallo escriben reflexiones muy interesantes. Lastimosamente, sin embargo, cualquier incursión de éstas autoras en el debate político genera instantáneamente tanto ruido que los razonamientos aportados quedan enterrados en una avalancha de acusaciones incendiarias y se desaprovechan tanto para el acuerdo como para la disensión.

Entre los recelos que generan Alba Rico -que, en su voluntad provocadora de señalar el factor inter-imperialista de este capitalismo mundializado, ha formulado enunciados bastante criticables-, Brigitte Vasallo -que a veces, a ciertas izquierdas, nos chirría por tendir demasiado a las identity politics pos-modernas, ilusorias- y toda esa izquierda infatigablemente ostracista y dogmática -que encuentran en cualquier agente internacional en fricción con los EUA la reencarnación del proyecto soviético a la que encomendarse y que, a menudo, arrastran importantes determinaciones xenófobas y eurocéntricas-… En este embrollo, a las que tratamos de pensar una alternativa societal a este lodazal sangriento que es el mundo hoy día, se nos hace muy difícil abstraernos de personalismos y corporativismos y tener un debate sensato sobre qué es la religión y cuál es la relación que debemos tener con ella en la senda transformadora que tratamos de transitar colectivamente.

Y esta urgencia de un debate sobre el hecho religioso no tan solo se circunscribe a la centralidad de la islamofobia de nuestro enemigo sino que se extiende al metabolismo de las clases populares que aspiramos a organizar(-nos). Pese a que a menudo no seamos suficientemente conscientes, en buena medida por la aún limitada extracción sociológica del activismo, las principales formas de asociacionismo en nuestras ciudades no son las organizaciones socialistas o anarquistas sino las comunidades religiosas. Del mismo modo, no son bancos populares de alimentos los que proveen las despensas de las familias excluidas del cesto salarial sino organizaciones asistenciales y comunidades de apoyo mutuo de andamiaje religioso.

Al fin y al cabo, según el IDESCAT, el 60% de la población se considera ‘creyente en alguna religión’ -teniendo en cuenta que los barómetros oficialistas dejan fuera muchas personas por su situación irregular- y presupongo que todas aspiramos a acontecer sujeto colectivo con buena parte de este porcentaje.

Así pues ¿Qué es la religión?

Muchas de nosotras recordaremos inmediatamente la aseveración de Karl Marx “la religión es el opio del pueblo” -comparación con la droga que, por otro lado, ya había estado concurrida por Kant, Bruno Bauer o Feuerbach-.

No obstante, tanto Marx como otros pensadores de tradición revolucionaria han reflexionado sobre el tema más allá de la célebre proclama.

Gramsci rescata de Benedetto Croce la definición genérica de la religión como “una concepción del mundo que llega a ser norma de vida”. En este sentido, el revolucionario italiana reflexiona que, en tanto que el actuar práctico de las personas -las líneas directrices de su conducta- contiene implícitamente una concepción del mundo, la práctica totalidad de las personas son religiosas.

La reflexión que tomamos de los pensadores italianos no es muy útil para criticar la tendencia a juzgar las normas de conducta de determinadas comunidades regidas por una fe teísta, como si el resto de las sociedades no estuvieran regidas por la religión en el sentido que le da Croce o, sencillamente, como si estuvieran despojadas del corpus litúrgico de las religiones teístas que las han precedido.

Todo esto nos remite a Hegel, para quien se podría decir que la religión es el sentido común -concepto que luego trabajaría Gramsci- “una concepción disgregada, incoherente, incongruente, conforme a la posición social y cultural de las multitudes, la filosofía de las cuales determina”. En oposición a la dimensión aparente de este sentido común -que se acerca a la acepción marxiana del polémicamente polisémico término ideología como falsa conciencia-,Hegel concibe la filosofía como el análisis histórico y auto-consciente de como este actuar práctico de las sociedades no tan solo es producto de la religión sino que también es productor de la misma.

Esta re-definición crítica de la religión quizá nos ayuda a bajarnos los humos cuando participemos de nuestra propia inquisición atea.

Por mucho que se repita una vez tras otra, la afirmación de que la izquierda ha de ser atea -en el sentido convencional- es un dogma como una catedral.

Enlazando con las reflexiones anteriores, es preciso recuperar a Feuerbach que ya en el siglo XIX consideraba la contraposición ateísmo/teísmo un lastre infructífero y obsoleto y focalizaba el verdadero quid de la cuestión: la del ser o no ser del hombre.

De estas densas reflexiones deberíamos extraer tres ideas imprescindibles para la reflexión que nos ocupa:

En primer lugar, la idea de que lo que caracteriza verdaderamente el hecho religioso no es tanto la dimensión litúrgica de esta como su característica alienación, que impide que las personas se reconozcan como las verdaderas creadoras de su mundo. En este sentido, pocas ideologías son tan enajenantes como la capitalista -la del fetichismo de la mercancía- y, por tanto, tan religiosas.

En segundo lugar, que un ateísmo anti-teísta es un ateísmo mal entendido y metafísico. El ateísmo de izquierdas debe ser antropológico y de método; no viene a ser una negación de Dios sino, por encima de todo, afirmación humana.

Según Prior Olmos, para Marx esta afirmación humana y, por tanto, la de su libertad, no es otra cosa que el control total de sus fuerzas alienadas. Desde esta perspectiva, poco sentido tiene diferenciar por la minucia teológica las religiones teístas de la ideología capitalista -la del positivismo científico, la de las borsas que se deprimen y los mercados que se despiertan, la del enterpreneur y el pensamiento positivo; la que no por no ser teísta tiene menos pretensión trascendente, dibujando una naturaleza humana ahistórica- y, en cambio, tiene todo el sentido del mundo buscar el común antropológico transcultural: nuestra capacidad para la auto-realización práctica, creativa.

En tercer lugar, la izquierda occidental suele caer en la trampa ideológica que Marx ya definía como ‘robinsonada’, en referencia a la novela de Defoe sobre un náufrago viviendo, aislado, en una isla desierta. Tendemos a creer que nuestro propio pensamiento florece al margen de toda determinación histórica y que, por tanto, es libre de la influencia religiosa -ya no en el sentido filosófico re-visitado sino incluso por lo referido a la influencia judeo-cristiana heredada por siglos de la super-estructura de nuestra sociedad-. Esto cuando no acontece toda ella una religión donde la crítica de la crítica marxiana ha estado substituida por un corpus litúrgico de eslóganes, bandera y divinidades rojas que haría que el Viejo Topo -que ya en vida renegaba de los marxismos de Lafargue y compañía-, si lo viera, corriese a dedicarle uno de sus característicos abscesos de insultos con su eterno cómplice Engels.

Siguiendo el razonamiento materialista, sin embargo, deberíamos entendernos esta afirmación que, cómicamente, encajaría bastante en un librito de coaching: “Nosotras somos nosotras y nuestras circunstancias… y eso que hacemos para cambiar nuestras circunstancias”. Y este producto del potencial humano es históricamente determinado y esencialmente inconcluso.

En 1845, Karl Marx escribía su crítica al pensamiento de Ludwig Feuerbach, que podríamos sintetizar en que “es la vida la que determina la conciencia y no al revés”.

Urge recuperar esta perspectiva cuando, siendo cierta la observación de ciertas izquierdas sobre como los regímenes islamistas son tiránicos e intensa y específicamente machistas, no es menos cierto que estas condiciones se subordinan a otras determinaciones que las izquierdas deberíamos entender como primigenias, como el papel que el capitalismo patriarcal y racista reserva a la clase obrera migrada en nuestra casa o el papel que el imperialismo ha previsto para lo que a menudo llamamos periferias del mundo globalizado, y como el poder pone al servicio de este objetivo los distintos mecanismos de dominación cultural. El dedo y la luna, y el materialismo dialéctico.

En resumen, esto quiere decir que quizá es más que re-victimizar desde nuestra arrogancia colonial a la población musulmana o otras, es preciso que antes encontremos los lazos antropológicos comunes y emancipadores, y por tanto praxeológicos, entre los distintos pueblos y culturas.

Y, como decía, urge recuperarlo porque las izquierdas que se pretenden más sólidas están tendiendo a caer en un idealismo que los autores citados defenestraron hace siglos; ya en sus Tesis sobre Feuerbach, Marx centraba la crítica en la inutilidad de la actitud teórica sin la práctica política común.

Así pues, cuando las izquierdas se exclaman por el abandono del ateísmo político, cuando vomitan bilis contra el buenismo hacia el Islam -y, ciertamente, algunas idealizaciones de todo eso no-occidental dan verdadera grima- estan girando la espalda a su propia tradición.

Según el pensamiento de izquierdas que pretendemos recuperar, la preocupación militante no debería ser el no tener discursos públicos suficientemente ateos sino el por qué no se es suficientemente orgánico como para participar de experiencias político-prácticas colectivas con miembros de otras comunidades religiosas, participando de un intercambio creativo por lo que a las diversas esferas de nuestras vidas respecta; esto es, la afirmación humana.

Con tal de que esta comunidad práctica sea posible, sin embargo, es preciso establecer un equilibro trans-cultural que siempre se encuentra en una fuerte tensión histórica. Para muchas, este es el llamado laicismo. A grandes rasgos, la tradición republicana defiende en el laicismo los llamados fundamentos democráticos de garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar su culto religioso y que de que ningún credo controle el Estado -y, en este aspecto, no tiene ningún sentido que la izquierda se alarme sobr la amenaza islámica en Occidente cuando, en relación a las religiones judeo-cristiana y de mercado, sí que tenemos motivos para preocuparnos de unos Estados laicamente débiles-.

Alba Rico explica que esto es un simple presupuesto jurídico de los Estados democráticos modernos (http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2016/12/14/lesquerra-i-lislam-malentesos-i-fanatismes/), cosa con la que yo no estoy del todo de acuerdo. Para mi, transciende el ámbito jurídico y lo adopto tanto en mi vida privada como en mi militancia política como un principio ético.

Me considero empáticamente laico, praxeológica y antropológicamente ateo y teológicamente agnóstico.

Así pues, considero que la verdadera actividad atea que debemos librar las izquierdas es la de organizarnos para substituir la centralidad de las necesidades del capital por las necesidades de las personas, que son en su sentido mas esencial, las de realización práctica y colectiva, de la afirmación humana.

Esta empresa es imposible sin dos prerequisitos:

En primer lugar, si no desplazamos la política de la instancia discursiva a la instancia práctica. Si intentamos encontrar soluciones a la falta de organicidad de la que hablábamos al inicio, quizá la cita de Marx “que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se encuentren en condiciones de ‘hacer historia’” nos sea útil. Tal vez las izquierdas, izquierdas sin sujeto, estamos empezando la casa por el tejado proclamando sociedades futuribles cuando la mayor parte de las clases populares estan demasiado ocupadas buscando la manera de sobrevivir; en cambio, quizá si empezáramos por organizar colectivamente esta supervivencia seria mucho más fácil erigir sujetos colectivos que, a partir de la experiencia práctica, empezaran a participar de estas alternativas societales que tenemos planeadas.

En segundo lugar, con tal de que esto sea posible, entre la diversidad de culturas que conforman las clases populares, nos hace falta un reconocimiento común y mutuo, empático, horizontal y respetuoso.

Si, ahora sí, volviendo a la cita introductoria de Marx, “la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra esta. La religión es el llanto de la criatura oprimida, es el significado real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo”, no tendrá ningún sentido que censuremos las prácticas religiosas consentidas -tanto si se trata del velo musulmán como si se trata de unos occidentales tacones vertiginosos- sino que deberemos poner las condiciones colectivas para que estas elecciones sean cada vez más libres y auto-conscientes y nuestra experiencia práctica deberá desmistificar las causas de la miseria real y demostrar que la libertad de la criatura, el corazón del mundo y el espíritu de la época son propiedad intransferible de la liberación humana, práctica y colectiva.

Al fin y al cabo, cuando yo miro a una compañera musulmana en la PAH no estoy pensando en cuando tiempo falta para que se percate de que puede liberarse del yugo de su velo [ironía] sino en que en nuestro espacio de la izquierda tiene lugar y se siente parte de este -que ya es mucho con la izquierda que tenemos-; que si en algún momento, por lo que sea, se harta de llevarlo, sabe que, por lo que a sus compañeras respecta, será sólo cosa suya llevarlo o no; y que, ni Alá ni la Economía, quien determina que nadie duerma a la intemperie esta noche somos nosotras con nuestra acción colectiva.

No obstante esto, cuando las izquierdas abrazan tales razonamientos excepto, precisamente, para la cultura autóctona, estos se transforman automáticamente en un exotismo condescendiente, oenegeista y excluyente. Cosificador a banda y banda.

Yo no tengo ningún problema en felicitar el Ramadán a mis compañeras y amigas musulmanas, al barbero o al frutero. Es más, me gusta hacerlo y pienso que, entendiendo la cultura musulmana como mucho más que una religión en el sentido teológico, entendiéndola como una cultura en condiciones asimétricas que las hace sentir bien en la difícil situación de migrantes, es una muestra de empatia y reconocimiento.

Pero cuando las mismas izquierdas que también felicitan el Ramadán y cualquier expresión islámica -viendo en ellas, a menundo, un indefectible acto performativo de resignificación colonial-, cuando llega Navidad se dedican a desplegar un discurso extremadamente agresivo -o directamente frikazo, con la utilización de terminología pagana- que niega todo atributo comunitario de la cultura cristiana o se dedican a ensuciar la parroquia del barrio popular de turno, que precisamente ha jugado este rol comunitario en el desarrollo del vecindario, ofendiendo y alejando a la feligresía, -y especifico las características porque no estoy en contra de las acciones contra los grandes iconos del poder eclesiástico en general, como no lo estoy en contra de escarnios a obispos pederastas o colaboracionistas fascistas, o imanes apologistas de la violencia de género-; entonces me parece que lo que hay es un cortocircuito demencial que saca lo peor que nosotros, poniendo nuestro esnobismo al servicio de la división de las clases populares, ahora ya no solo contra la comunidad musulmana en una caricaturizada alteridad muy mona sino también contra la chusma autóctona, atrasada y carrinclona.

Tan solo rehuyendo una y otra caricaturización -la religiofóbia y la religiofília, las identity politics y el colonialismo sovietófilo- podremos silenciar el ruido y organizar sujetos colectivos y prácticas políticas mientras debatimos, desde la izquierda, estas cuestiones con un mínimo de sensatez.

Por ejemplo, podríamos discutir la controvertida apuesta que hace Brigitte Vasallo en “Mezquitas, sí” (http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2016/12/14/lesquerra-i-lislam-malentesos-i-fanatismes/) sobre la que yo, personalmente, no tengo ninguna posición cerrada.

Que, a veces, podemos no tenerla y tampoco pasa nada.