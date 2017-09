Endavant (OSAN)

Endavant (OSAN), organización que lucha por la independencia plena de los Países Catalanes, es decir, por la superación de la dominación de los estados español y francés sobre nuestro pueblo, así como para la superación de las relaciones de dominación capitalistas y patriarcales que someten a la clase trabajadora y las clases populares, pero especialmente a las mujeres, queremos hacer públicas algunas consideraciones cuando falta menos de un mes para el referéndum de autodeterminación que el próximo 1 de octubre debe tener lugar en una parte de nuestra nación.

En primer lugar y ante todo, queremos subrayar que el referéndum de autodeterminación del próximo 1 de Octubre sólo se celebrará en una parte de nuestra nación, los Países Catalanes, y que por tanto, de entrada ya es un acto incompleto que, a todas las que queremos la máxima libertad de nuestra tierra y la máxima justicia social, debe hacernos pensar en todo lo que aún queda por alcanzarlas. A pesar de esta carencia esencial, el referéndum de autodeterminación es una oportunidad para avanzar en esta lucha en la medida que es un ejercicio de poder democrático que cuestiona en esencia uno de los pilares fundamentales de la Constitución española de 1978 como es la indivisibilidad del marco territorial de el Estado como único depositario de la soberanía. El referéndum es en sí mismo un acto de soberanía popular en la medida que se ejercita, pero también en la medida que da lugar a resultados materiales -en este caso, la posibilidad de la independencia de Cataluña. Asimismo, el debilitamiento y la eventual rotura del Estado español definido por la Constitución de 1978 significa el debilitamiento de uno de los principales obstáculos que se oponen a la autodeterminación del pueblo catalán, y a su vez, abre la posibilidad del debilitamiento de otro de los principales instrumentos de dominación que lastran la soberanía del pueblo catalán: la Unión Europea.

Desde Endavant , nos sentimos comprometidos con este referéndum de autodeterminación, y nos sentimos orgullosos de haber contribuido decisivamente a situarlo en la agenda política. Pensábamos, y seguimos pensando, que un referéndum de autodeterminación en Cataluña puede significar un paso adelante en la autodeterminación de los Países Catalanes, en la superación de las divisiones propias del régimen del 78 y el Estado de las Autonomías, y en el avance hacia una sociedad socialista y feminista . Pero precisamente porque pensamos eso, entendemos que este referéndum sólo tendrá éxito si las instituciones asumen con todas las consecuencias la confrontación con un Estado español demofóbico que utilizará todas las herramientas jurídicas, policiales y de control ideológico de que dispone para impedir la autodeterminación, y si el pueblo organizado se moviliza no sólo para hacer frente al estado, sino también para exigir a las instituciones catalanas la asunción de responsabilidades y la realización de todas aquellas acciones que sean necesarias para la realización del referéndum y la implementación de sus resultados.

Sin desobediencia no hay independencia. No sólo porque sabemos que el Estado español está determinado a impedir cualquier acto de autodeterminación y de soberanía del pueblo catalán en la medida que esto pone en cuestión sus fundamentos antidemocráticos; sino porque si el Gobierno no asume la necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias la confrontación con el Estado y la demostración práctica y concreta de que es un Estado que prohibe, será mucho más difícil movilizar todas las fuerzas necesarias para la ruptura democrática con el Estado . No es la astucia de los decretos ley, de esquivar la acción de la justicia española, ni mucho menos el “de la ley a la ley” lo que nos llevará a la independencia; es la asunción de que necesitamos un poder popular democrático que sea una alternativa al poder de España y que esté dispuesto a desobedecerle y a afirmarse cuando aquel se intente imponer antidemocráticamente.

En este punto, no podemos dejar de apuntar una crítica importante a una Ley de Transitoriedad Jurídica hecha pública la semana pasada, ley de importancia capital a la hora de concretar las consecuencias de la victoria del sí en el referéndum, contenido que no ha podido ser discutido en ningún foro de discusión más allá del grupo de ponentes encargado de hacerlo. No podemos dejar de ser críticos con el contenido de una ley que en buena medida reproduce unos marcos jurídicos e institucionales, así como sus bases económicas y sociales, las del Estado español y de la Unión Europea, que significan reproducir una mini -España en los pasos iniciales de la nueva República , con todo lo que ello significa de precariedad y pobreza para la clase trabajadora y para las mujeres de clase trabajadora. Es cierto que esta ley asume que las bases de la república se definirán en el proceso constituyente; pero es igualmente cierto que el punto de partida que establece la ley de transitoriedad jurídica no es neutro y favorece un determinado modelo institucional, económico y social. Un proyecto de independencia donde nada cambie no conseguirá las mayorías necesarias para ganar.

Pero más allá de esto, la cuestión fundamental en este momento es que, sin asumir hasta las últimas consecuencias el embate desobediente con el Estado español, corremos el riesgo de quemar la carta del referéndum y reproducir un nuevo 9N. Desgraciadamente, este escenario es todavía hoy probable si el Gobierno catalán no pone toda la carne en el asador en lo que hace referencia al operativo de cara al 1 de Octubre por un lado, y, por otro, si el conjunto del movimiento popular favorable al ejercicio de la autodeterminación no va más allá de su función movilizadora y asume también la necesaria función crítica con el Gobierno de la Generalitat. En este sentido, el secretismo en la gestión del operativo del referéndum no deja de ser la otra cara de la moneda de la estrategia basada en “la astucia” para evitar la represión del estado. El embate represivo del Estado es inevitable, y sin una población bien informada no será posible hacer frente a las suspensiones y prohibiciones del estado con la máxima movilización popular posible. Y en este caso, se podría dar paso a un referéndum que carece de las garantías más básicas o bien, y como consecuencia de ello, a un escenario en el que el pacto con el estado, la llamada tercera vía, sea más probable. Este es el escenario que el independentismo debe evitar.

Y ahora llega el momento de la verdad: el momento del pulso decisivo entre el Estado español, un Estado carente de legitimidad democrática en Cataluña, y un pueblo de Cataluña que debe demostrarse capaz de fundar una nueva República. El independentismo debe ser capaz de articular una movilización bastante amplia, bastante numerosa y bastante sostenida para conseguir la masa crítica suficiente para articular la ruptura con España. En este contexto, nuestra responsabilidad, y la de la izquierda independentista, es señalar el carácter antidemocrático del Estado español y trabajar para movilizar a la clase trabajadora y las clases populares por una ruptura democrática que abra las puertas a la construcción de una nueva república que no reproduzca las desigualdades y los privilegios que padecemos actualmente . Y todo esto lo tendremos que hacer superando la fuerza prohibicionista de España, pero también las dudas y las indecisiones de un sector importante del independentismo.

