INTRODUCCIÓN

Antes de nada, quisiéramos dejar claro que en este artículo no estamos realizando ninguna teorización nueva en lo que a las luchas de liberación nacional respecta: simplemente se han tomado diferentes puntos de vista de diversos autores marxistas, para dar a luz la combinación que a nuestro parecer se acerca más a la realidad. Y es que, entendemos que el marxismo no es un dogma: no es una teoría absoluta y completamente acabada que, punto por punto, vale para todas las circunstancias, ya que la complejidad que tiene el mundo actual rebasa semejante reducción. Es decir, las teorías y los postulados del marxismo exigen que sean constantemente contrastados con la realidad.

Históricamente, desde el punto de vista de satisfacer las necesidades históricas en general y del proletariado específicamente, se ha defendido la necesidad de la lucha de liberación nacional en tres situaciones: en la situación de la dependencia colonial, en la situación de la subordinación por el imperialismo y en la situación de las naciones oprimidas dentro de un estado multinacional con un capitalismo desarrollado. A éstas hay que añadirles ̶ por otro lado, ya que ocurrió en la época de un capitalismo poco desarrollado mundialmente ̶ el caso en el que el Estado dominante de estructuración feudal impide el desarrollo industrial de una nación oprimida.

Para acabar la introducción diremos que “si por nuestra voluntad fuera, instauraríamos inmediatamente una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores; pero como eso es imposible, sin pasar previamente por fases de transición, hacemos un esfuerzo en reconocer las necesidades históricas” [1]

LA NACIÓN

Definimos nación como “una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad del idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura” [2]

Para empezar, es preciso que la comunidad sea estable, para que mantenga relaciones duraderas como tal. No se puede hablar de nación cuando la comunidad se disgrega o se une accidentalmente de una forma continua. Sobre la existencia de una nación se dirá que es indispensable hablar al menos un idioma común, e instalarse en un territorio, desarrollándose en un conjunto geográfico y estableciendo así lazos de unión. Además, se necesita que la comunidad nacional tenga una vida económica propia, es decir, que exista una unidad económica. Por último, es necesaria la formación de una unidad psíquica. Eso significa que las naciones tienen un carácter nacional propio, adquirido y desarrollado durante la historia; un carácter que se transforma según cambian las condiciones de vida. [3]

En resumen,”por nación se entiende una comunidad que ha tomado a lo largo de la historia una forma particular y que comprende en su composición interna una serie de elementos propios” [4]

EL NACIONALISMO

Para hacer un análisis completo sobre las luchas de liberación nacional, dividiremos a las proletarias (y jornaleras), a la pequeña burguesía (campesinas propietarias, artesanas, capas inferiores de intelectuales y pequeños comerciantes), a la mediana burguesía (de producción y desarrollo económico territorial) y a la gran burguesía (junto a éstas quedan los resquicios de propietarios feudales).

La gran burguesía (la oligarquía) es la gran enemiga de las luchas de emancipación nacional. Es la clase que dirige la producción y tiene el control de la vida económica y social en la fase del capitalismo imperialista (monopolista). Controla el capital industrial y el bancario del Estado, y es por ello que “están siempre ligados a los estados opresores (en nuestro caso, el Español y el Francés), quien, a su vez, le ofrece un amplio mercado, una mano de obra a buen precio, proveniente sobre todo de las zonas agrícolas desindustrializadas”.[5]

Además, hoy más que nunca, el Estado le ofrece a la gran burguesía la garantía de un pueblo trabajador sumiso, tremendas garantías represivas y semicolonias millitarizadas de donde extraer materias primas y capitales de unas dimensiones desmesuradas. Siendo Euskal Herria y Països Catalans los centros industriales más importantes del Estado Español, obviamente parte de esta gran burguesía es de origen vasco y catalán. Por ello, “las oligarquías de los estados Español y Francés (incluidas las de origen vasco y catalán) están en contra de las clases populares de las naciones oprimidas. Claro está, el enfrentamiento de clases tiene carácter nacional” [6]

La mediana burguesía desarrolla unas posiciones complejas. Dependiendo de las circunstancias coyunturales pueden posicionarse a favor o en contra de la lucha. Es la burguesía económicamente dependiente de los monopolios, y “debido a sus contradicciones internas, es siempre un aliado inseguro y vacilante”[7]

La pequeña burguesía está condenada a desaparecer y a proletarizarse, pero su supervivencia económica depende de la supervivencia del capitalismo. Hoy en día, es de un carácter masivo, y debido al empeoramiento progresivo de sus condiciones de vida tiende a la reacción y la resistencia.[8] “Para sobrevivir, constituye una ideología nacionalista en defensa de sus intereses específicos, queriendo arrastrar consigo todo un grupo social oprimido” [9] Al igual que la mediana burguesía, es un aliado inseguro y vacilante debido a sus contradicciones.

Ahora pasamos al caso más complejo: el de aquellas personas que solamente disponen de su fuerza de trabajo para sobrevivir, es decir, el proletariado (y las jornaleras, entendidas como campesinas sin tierras).

Hay que tener en cuenta que, en las naciones oprimidas por los estados multinacionales de la Europa Occidental “se percibe que las actuales fronteras corresponden al interés de las clases dominantes y no a las aspiraciones populares”[10]

Muchas veces decimos que la lucha de clases, debido a las particularidades de cada nación, adquiere formas específicas diferentes. Y es que, los partidos y organizaciones de izquierdas (en todo su amplio espectro, desde los socialdemócratas hasta los comunistas) del estado dominante abandonan prácticamente el problema o las particularidades de la nación oprimida: los proletarios de la nación opresora no se sienten implicados por el problema de las naciones oprimidas, el empleo de la lengua del estado opresor dificulta la labor de propaganda y agitación, etc. Por consiguiente, se crean prejuicios y actitudes de desconfianza entre el proletariado de las naciones oprimidas y el del estado opresor. Eso dificulta enormemente (e incluso imposibilita) la unión integral del proletariado del estado, como históricamente se va demostrando, [12] y le abre las puertas de par en par a la burguesía nacional para liderar la lucha nacional.

Se puede decir sin duda alguna que este sentimiento nacional ha sido históricamente dirigido por la pequeña y mediana burguesía. Por ello, consideramos que a través de la organización transversal y multisectorial del proletariado de la nación oprimida se podrá ir provocando el despertar de la conciencia de clase del “pueblo trabajador” – y más específicamente del proletariado – domesticado hasta hoy por la burguesía nacionalista. [13]

Por lo tanto, ante los privilegios nacionales, el proletariado debe luchar por la igualdad de los pueblos, desapareciendo las barreras y todo prejuicio resultante de la opresión nacional; para así poder entablar nítidamente y con una correlación de fuerzas más favorable la lucha de clases contra toda la burguesía reaccionaria. [14]

Frente a ese ideario, hay ciertas corrientes que tienden a exagerar tremendamente y de manera interesada la dimensión cuantitativa de la clase proletaria. Así, pretenden hacer creer que existe una uniformidad total de intereses particulares de clase en los sectores populares de nuestra sociedad frente a los intereses de clase de la burguesía en general. Basándose en esas exageraciones, llegan a desarrollar algunas hipótesis de la llamada “autonomía de clase”, en las que sobreestiman la fuerza de la clase trabajadora y subestiman el poder de las burguesías.

Sobreestiman las fuerzas de las trabajadoras porque, junto a exagerar sus dimensiones cuantitativas, también exageran sus dimensiones cualitativas; no identifican a los sectores que inicialmente apoyan a los procesos revolucionarios pero que luego, cuando el proceso adquiere un grado de desarrollo mínimamente avanzado, suelen derivar a posiciones contrarrevolucionarias y reaccionarias.

Subestiman el poder de las burguesías porque, aún sabiendo conscientes de la capacidad represiva y concientizadora de las instituciones burguesas y del estado burgués, se permiten el lujo de prescindir de dichas herramientas. No se sabe si piensan que la burguesía renunciará al empleo de la violencia o si están seguros de que el “poder comunal” (de unas comunas que dicen que coexistirían en el mismo espacio físico de la sociedad capitalista) tiene alguna opción de derrotar a la clase dominante mientras descartan el uso de las estructuras históricamente desarrolladas por las clases dominantes (el estado, la maquinaria bélica, un sistema educativo centralizado, un sistema jurídico-represivo, etc.).

Ya se ha visto en otros lugares lo que ha pasado con los autónomos y demás corrientes que se movían en bases a estas hipótesis.

LIBERACIÓN NACIONAL

Durante más de medio siglo, el nacionalismo en los pueblos oprimidos ha sido dirigido por la burguesía. Después, con la consolidación del poder monopolista en el Estado Español, las contradicciones se agudizaron y el nacionalismo adquirió la característica revolucionaria. A partir de ese momento, – y añadiendo que históricamente la burguesía nacional ha abandonado los intereses del pueblo oprimido, demostrando ser incapaz para llevar adelante el proceso de liberación – la burguesía nacional comienza a ser desplazada de la dirección, y el proletariado debe empezar a ocupar su lugar. Sin embargo, en el estado actual de crisis general y permanente de la economía capitalista mundial, el proletariado, la pequeña burguesía urbana y el campesinado coinciden (en mayor o menor medida) en su odio de clase. Por eso se entiende que la contradicción más agudizada en Euskal Herria y Països Catalans es la que enfrenta a las clases populares con la oligarquía, contradicción dotada de un destacado contenido nacional. [15]

Sabemos que los intereses económicos son específicos de cada clase, pero es evidente (según el análisis de clases que hemos hecho previamente) que hay “intereses comunes a todas “las clases populares” (en las naciones oprimidas) cuando menos hasta la realización de la Revolución Popular” [16] Pero no podemos confundir la parte con el todo. “La liberación política no equivale a la emancipación social. Por el contrario: la liberación política está condenada a perecer si no se consolida con la emancipación económica” [17] a la vez que necesita de la transformación de la cultura burguesa en una cultura de nuevo tipo, en la que el sujeto de transformación sea el propio proletariado. Esa es la razón por la que afirmamos que los intereses económicos del proletariado solamente podrán quedar satisfechos completamente con la destrucción del capitalismo, la construcción del socialismo y una sociedad sin clases. [18] Eso no significa que se tenga que dejar de lado a todas las clases menos al proletariado. “No se puede dejar de lado el ala revolucionaria de la burguesía siempre que aparezca como garante la presencia de otras fuerzas revolucionarias” [19]

Como ya hemos ido viendo durante el texto, se nos hace necesario un término unificador para definir todas las fuerzas que vayan a actuar como agentes de la lucha de liberación nacional. Para ello se utilizan los términos “pueblo oprimido”, “clase trabajadora” o “Pueblo Trabajador”, que se refiere a los sectores de la sociedad económicamente oprimidos y que pueden formar parte de un frente que luche contra la oligarquía.

Para la liberación nacional, se defiende que hay que proceder por etapas:

En su primera fase, se debe combatir contra el poder monopolista – mediante un frente nacional que luche por la liberación política de la nación oprimida -, ya que forma la contradicción principal y se puede lograr la implicación de una gran parte de la burguesía (la pequeña y parte de la mediana). En esta fase, aunque la burguesía tome parte del frente, debe ser marginada de la dirección. Cumplida esta fase, la contradicción fundamental del sistema capitalista no va a desaparecer, sino que va a adquirir una forma distinta. Aquí es donde dividirán los caminos, porque lo que es solución definitiva para la burguesía nacional, no es más que un medio para el proletariado. Por eso, aunque el proceso revolucionario del pueblo oprimido vaya por etapas, no se deberá detener hasta alcanzar el objetivo final, la creación de la sociedad sin clases. De aquí que, en las naciones oprimidas el proletariado esté luchando por el socialismo cuando lucha por su liberación nacional. Este planteamiento, que no es fácil de entender en su plenitud, suele provocar confusiones y malinterpretaciones sobre todo en los dos temas que se pretenderán aclarar a continuación.

La primera aclaración es que no se debe confundir el etapismo con el desarrollo de la estrategia por etapas. La estrategia por etapas consiste en aprovechar las condiciones coyunturales como factor para la acumulación de fuerzas y poder así obtener victorias en términos cualitativos. Partiendo de esta estrategia que comprende de etapas tácticas, se pretende superar la “energía de activación”, es decir, lograr la sinergia de los diferentes condicionantes objetivos para crear unas condiciones subjetivas favorables para la superación de toda clase de opresión. Esto implica que, a pesar de que se divida la estrategia por etapas, es necesario que la organización del proletariado se mantenga firme en la dirección durante todo el proceso. A lo dicho se le añade el matiz de que las etapas no son absolutas, están interrelacionadas y no hay que esperar a que una se acabe de completar para comenzar a desarrollar la siguiente etapa. Es por eso que, al contrario que con el etapismo, las etapas deben ser tácticas y no estratégicas.

La segunda aclaración, que está estrechamente ligada con la primera, trata de explicar lo siguiente: afirmando que en las naciones oprimidas el proletariado está luchando por el socialismo cuando lucha por su liberación nacional, hay que dejar claro que eso no implica que haya que conseguir la independencia y el socialismo en el mismo momento. De hecho, eso sería prácticamente imposible de conseguir.

Expliquémonos. Es imposible conseguir la autodeterminación total y duradera de un pueblo mientras perdure la propiedad privada. Del mismo modo, no es posible eliminar permanentemente la propiedad privada sobre los medios de producción mientras haya nacionalidades sin derecho a su autodeterminación, ya que las demandas nacionales insatisfechas del proletariado de dicha nacionalidad serían dirigidas, bajo una óptica reaccionaria, por los resquicios de la burguesía de esa nación. Son las dos caras de la misma moneda. Pero para ello es obligatorio que previamente la clase obrera disponga de todo el poder (económico, político e ideológico), y la situación actual está lejos de asemejarse a ese condicionante. Hoy en día el proletariado dispone de las cuotas de poder más bajas de toda la sociedad, y la inmensa mayoría de las herramientas imprescindibles para la superación de la contradicción de clases están en manos de las diferentes capas de la burguesía: las armas, la maquinaria industrial, los conocimientos científicos… Incluso la ideología de la clase obrera ha sido formulada desde las posiciones pequeñoburguesas de intelectuales orgánicos (de procedencia proletaria o de afinidad hacia el proletariado).

Eso nos lleva a la necesidad de tejer alianzas tácticas con otros sectores económicamente oprimidos, a la necesidad de luchar por objetivos parciales. La victoria sobre una lucha parcial – cuando esta lucha está dirigida por el proletariado – conlleva a hacer comprender el todo. Tratando de trasladar estos argumentos abstractos a casos ligados con las realidad, obtendríamos la siguiente lectura: con el mero hecho de desarrollar un proceso independentista, por un lado, se le demuestra al pueblo la incapacidad de la burguesía nacional para desarrollar dicho proceso hasta las últimas consecuencias; por el otro lado, el pueblo se percata de que la izquierda patriota o independentista (que llevaba decenas de años explicando que la burguesía nacional tampoco podía liderar un proceso de ruptura con los estados Español y Francés) tenía razón. Eso provoca el aumento de la confianza de las masas hacia la izquierda patriota y revolucionaria, como demuestra el incremento de la afinidad del pueblo catalán hacia la CUP, el SEPC o Arran desde el inicio de la fase mas tensa del procés.

De la misma manera que en el ejemplo anterior, si la organización revolucionaria logra desenvolverse con carisma y acierto en el contexto de la creación del nuevo estado catalán, muy fácilmente podrá demostrar cómo la independencia habrá sido solamente política por culpa de la burguesía, cómo (a pesar de haber logrado pequeños avances) los problemas sociales y la opresión de género sigue sin resolverse en el nuevo estado, cómo toda la ilusión y las demandas creadas durante el procés habrán sido destruidas por la burguesía catalana pero respetadas por la organización patriota-revolucionaria. Todo esto conllevaría a la acumulación de masas de dimensiones tan grandes y de una potencia tan grande que sería capaz, sin lugar a dudas, de dar un salto cualitativo mucho mayor que el anterior y de abrir las puertas de par en par a la liberación completa de la humanidad.

Como conclusión, podemos decir que el nacionalismo puede ser reaccionario o revolucionario según cuales sean las fuerzas que lo dirijan, y por lo tanto, para que sea un factor revolucionario, es imprescindible como primer paso la organización del proletariado en el marco de la nación oprimida. Es necesario que su militancia viva inmersa en esa población, hable su idioma y entienda su realidad. Y por supuesto, debe apoyar e intentar asumir la dirección de todo movimiento de emancipación nacional, siempre que no vaya dirigido contra el movimiento de la clase obrera. [20]

Para finalizar se dirá, por un lado, que es falso que a la clase proletaria le deba interesar solamente lo específico suyo, ya que debe asumir contradicciones y tener una táctica ágil con el objetivo de obtener la dirección en la lucha de liberación nacional, para lograr que el proceso culmine en la construcción del socialismo. Por otro lado, hasta que el sujeto de la lucha de liberación nacional no logre teorizar y entender en su plenitud la opresión de género y unirlo de una manera transversal con la opresión nacional y de clase, difícilmente podremos llegar a alcanzar la sociedad sin clases, sin explotadas ni explotadores.

