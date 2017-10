Autor: Borroka garaia da!

El estado español no surgió tras un proceso constituyente democrático ni tras el ejercicio de una autodeterminación. Fueron guerras, esclavitud, represión, conquista de territorios y todo tipo de brutales ataques a los derechos de muchas naciones y la clase trabajadora por una burguesía despreciable que se autodenominó española y sin ser nación de ningún tipo impuso tal adscripción nacional con el único objetivo de controlar un territorio / mercado legado de una condición imperial de recorrido sangriento y aniquilador.

La calamidad para la humanidad que ha supuesto el proyecto español ha dejado su nefasto rastro por medio mundo y se ha traducido en la desaparición forzada de lenguas y culturas o el empobrecimiento por expolio, genocidio y robo de largos territorios continentales como es el caso de América latina.

El actual régimen político español, en el que afortunadamente ya no constan decenas de naciones que lograron independizarse de su cruel influencia es hijo directo de la represión y de una dictadura fascista impune que no cumple absolutamente ningún mínimo democrático. Y una de las pruebas fehacientes de ello es que aún en el siglo XXI el estado español sigue sin respetar el derecho de autodeterminación de las naciones que aún no han podido liberarse de su sucia garra. El estado español solo afronta esta cuestión desde una mentalidad de guerra cobarde en el que solo pueden estar armados ellos. Como ayer mismo demostraron apaleando a gente indefensa y desarmada.

Catalunya ayer ejerció el derecho de autodeterminación pese a la invasión militar y policial española que hizo acercarse en número (pero no llegar) a la dimensión de la ocupación que sufre Euskal Herria por parte de militares y policías españoles. Pese a que la declaración de independencia debería ser inminente para cumplir el mandato social, con toda probabilidad, de la misma manera que el estado español a través de la violencia ha tratado de impedir el referéndum, no va a aceptar el resultado de una Catalunya independiente y va a seguir manteniendo la ocupación dando paso a nuevas y futuras estrategias represivas imposibilitando ejercer la independencia y manteniendo atada a Catalunya al ordenamiento político español. Toda la fuerza del mundo para que el pueblo trabajador catalán acabe imponiendo la justicia en la batalla que se acaba de abrir.

La extensa tradición en la práctica de la tortura en los calabozos españoles que viene dada por una filosofía de estado previa, indican la aparición del “policía malo” dispuesto a causar el máximo daño posible y el “policía bueno” que dice que no le gusta lo que hace el malo y ofrece tabla de salvación para que no haya males intentando dialogar y negociar: Pero para que se acepten las exigencias “del malo”.

Uno de los ejemplos claros de “policía bueno” lo está dando hoy mismo la UE. Hecho que no está pasando desapercibido ni incluso para el soberanismo con menos conciencia social en Catalunya. Por una parte la Comisión Europea desde Bruselas desde la hipocresía que le caracteriza afirma que “La violencia no puede ser nunca un instrumento en política” en clara referencia a la brutalidad policial de ayer, pero al mismo tiempo afirman que el referéndum “no fue legal” que es un “asunto interno español” y que “tiene que ser dirimido bajo la constitución española”. Señalando además que es tiempo para la unidad y no “la división o la fragmentación” y dando apoyo explicito a Rajoy para que “gestione este difícil proceso en respeto total a la constitución española”. Tampoco han olvidado de mencionar que Catalunya saldría de la UE en caso de secesión.

Las voces de la izquierda independentista catalana han insistido que la UE no iba a ser compatible con una Catalunya independiente y democrática, posicionándose contra ella y por la salida de la UE, y no es solo que no se equivocaban sino que no va a quedar mas remedio si Catalunya quiere ejercer la independencia que echar a un lado a la UE. Por lo que este campo de batalla, en el que tanto tiene por ganar la clase trabajadora catalana si puede llegar a evitar los zarpazos de la troika y sus amigos se antoja interesante.

Como vasco, tengo que decir que los hechos acontecidos ayer en Catalunya me resultan de una familiaridad absoluta. Desde que tengo uso de conciencia no he conocido a lo largo de los años otro contexto o entorno diferente al mostrado ayer. Al final parece como si te acostumbrases a que peguen palizas, que cierren los periódicos o webs que lees, que ilegalizen los partidos que votas, que carguen cuando te manifiestas, que se cepillen instituciones nacionales vascas, que se pasen por el forro cualquier tipo de decisión amparada popularmente, que detengan o encarcelen al que quieran en su lotería del terror, que torturen o que maten, y que además no tengas ningún derecho para defenderte. Pero eso es el estado español para el que no quiera cerrar los ojos y todas y cada una de las violencias aplicadas en Euskal Herria por parte de ese estado desde al menos 1895 solo ha tenido el mismo objetivo que tuvo ayer la violencia fascista española en Catalunya: impedir que la clase trabajadora de una nación sea libre para definir su futuro. Es por ello por lo que creo justo antes, ahora y siempre, las motivaciones y acciones de cualquiera que luche contra esa injusticia. Y Catalunya no es una excepción.

En estos momentos en el que el repulsivo PP, al igual que hicieran sus antecesores franquistas alaban su “derecho de conquista” de la misma manera que lo hacía el fascista José María de Areilza en el lugar donde nací, el PSOE intenta ir de “policía bueno” sintiéndose “molesto” por la violencia desplegada pero dando su apoyo a los objetivos de ésta y a seguir manteniendo aplastada la voluntad del pueblo catalán. Todos y todas sabemos en Euskal Herria que la hipócrita molestia del partido con el cual quiere pactar Podemos “para que rajoy no gobierne”es el que montó un grupo para-militar, diseñó la dispersión, promovió las ilegalizaciones, se llenó de mierda hasta arriba en las cloacas del estado y ha hecho cosas mucho peores en Euskal Herria que lo sucedido ayer en Catalunya para que el pueblo vasco no decida. Y jamás se ha arrepentido por ello. Y es que de la misma manera que no se puede esperar del PP o el PSOE ninguna resolución a la opresión nacional que ellos mismos defienden, tampoco de una izquierda llamada Podemos que en la oposición hace el trabajo ideológico a la derecha de intentar desprestigiar un referéndum de autodeterminación que no ha tenido el valor de defender. Poca es la confianza de que si alguna vez llegan al gobierno del estado español tengan la dignidad de permitir un referéndum, pero en cualquier caso es más que posible que ya no sea necesario. Mientras partes de la izquierda española sigan ciegas a los derechos nacionales de los pueblos oprimidos por el estado, no es que estén siendo simplemente traidoras a las clases trabajadoras de estos pueblos sino que cavan su propia tumba, ya que no podrán liberarse nunca de la derecha reaccionaria española.

¿Y que decir en Euskal Herria? Las cartas están echadas y la jugada es mala. Ya no es simplemente la guardia civil, la policía nacional española, la ertzaintza ni el gobierno español o francés. No es la opresión española, sus leyes y la represión el mayor impedimento para dar pasos decididos. Hoy el mayor impedimento es que ningún sector de la clase política vasca está en ninguna condición de abrir paso a un proceso que nos lleve a ejecutar la autodeterminación. Unos porque son abiertamente contrarios a ella, otros porque son contrarios sibilinamente y los últimos porque están completamente inoperativos debido a la dependencia hacia los contrarios sibilinos. Sin embargo, una mayoría histórica, que sigue estando efectiva pese a que debido a la coyuntura política no está mucho para la lírica, sigue apoyando la autodeterminación. ¿Dónde está el nudo entonces?

Hablando en plata: Hay que coger el “derecho a decidir” que se inventó y sacó de la manga el PNV de cara a decidir un nuevo estatuto de mierda para confrontarlo con el derecho de autodeterminación que es claro lo que significa. Si la clase política no está en condiciones debido a que en el imaginario de EH Bildu es imposible un proceso de autodeterminación sin el PNV, cuando el PNV no está a favor de ejercer el derecho de autodeterminación y mucho menos la independencia, esto no puede seguir siendo mas un bloqueo para los y las independentistas y muchísimo menos para los y las independentistas socialistas. Luego si EH Bildu no reacciona y no abandona su seguidismo al PNV , tiene la opción de integrarse en el PNV como voz crítica y desde dentro intentar cambiarlo o cambiar una estrategia que está dando resultados negativos.

En cualquier caso alguien lo tendrá que hacer si no queremos pasarnos otro medio siglo esperando un tren que no va a llegar mientras se descompone el espíritu de lucha. Y ese alguien que lo tiene que hacer se llama clase trabajadora vasca, verdadero bastión del independentismo. Y miro directamente al sindicalismo vasco. Hoy por hoy es solo el sindicalismo vasco, el movimiento popular, el estudiantil, el feminista y el juvenil el que está en condiciones de iniciar un proceso que pueda arrastrar a toda la clase trabajadora vasca para el ejercicio de nuestros derechos. Y además hacerlo en todo los frentes, incluido el institucional. Pues pocas dudas tengo de que si la mayoría sindical vasca con la participación de otros sindicatos (y no hablo de ugt y ccoo) junto a los agentes antes mencionados se presentan a las elecciones con el apoyo externo de los partidos que quieran y con el mandato exclusivo no de ser un partido sino de ejercer la autodeterminación y el programa de mínimos de un Estado para los y las trabajadoras vascas en abierta confrontación con toda la derecha, incluido el pnv, la patronal y los estados, ganan las elecciones en Euskal Herria y antes de ganarlas se recupera la ilusión perdida hoy en este país mientras que la agenda social en plena crisis es capaz de abrir brecha en sectores hasta ahora indecisos ante la independencia.

Es decir, pasar del iluso y metafísico “pensar como pueblo” que no sirve apenas ni para mantener ya a los y las convencidas, a pensar como pueblo trabajador es lo que puede empezar a desatar el nudo en las condiciones concretas vascas, elevar las contradicciones de clase y por tanto debido a su interrelación con el conflicto nacional quebrar las inercias.

No tengo una fórmula exacta, ni que tenga que ser un proceso institucional que usurpe las instituciones autonómicas para convertirlas en nacionales o que sea completamente autónomas a ella, pero la idea base es esa. Que el independentismo abandone para siempre el marco estratégico que en estos momentos solo sirve para un imposible aterrizaje del PNV que al mismo tiempo está destrozando ideológica y éticamente a la izquierda vasca y que construya su propio marco por encima de partidismos y de forma popular impulsado por el poder popular y obrero y recuperando la rebeldía vasca. En este país casi todo está construido para que no suceda una cosa así. Por algo será. Don´t trust EITB.