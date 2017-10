Abel Caldera, militante de Endavant (OSAN)

Joan Coma decía en un tuit: «Pensad en la complejidad del momento. Ni todo lo que se ve es siempre como se ve, ni todo lo que no se ve no existe. Veremos ». Horas después la Audiencia Nacional -la misma que le llevó esposado a declarar por decir que «para hacer una tortilla se tenía que romper los huevos” – anunciaba la prisión incondicional sin fianza para los dirigentes del ANC y Òmnium.

La primera reacción de mucha gente al conocer la noticia fue pensar que el estado había perdido los papeles y que ahora la reacción de la gente sería imparable. Pero si no es una situación de descomposición -y España ahora mismo no está en descomposición-, un estado no pierde los papeles. Puede calibrar no del todo bien una respuesta, pero no comete errores de calado actuando a la desesperada. Y la capacidad de reajustar las respuestas desfasadas es enorme.

Lo que parece claro es que a partir de este sumario y el del juzgado número 13, se pretende instruir un 18/98 en Cataluña. Una erosión general contra el independentismo en forma de detenciones, encarcelamientos, multas e ilegalizaciones de entidades, que le deje muy tocado y que a la vez redirija los esfuerzos del movimiento hacia una lógica puramente antirepresiva. Que el objetivo pase a ser sacar a la gente de la cárcel, levantar suspensiones de actividades de entidades y asociaciones y sobreseimientos de multas, y no la tarea de construcción de una República.

Porque si algo tiene asimilado el estado es la capacidad de no inmutarse ante movilizaciones gigantescas. Desde el famoso «ustedes que pueden, dialogen» de Gemma Nierga, que inauguró la etapa de ilegalizaciones en el País Vasco, hasta el «Queremos acoger», que no ha variado ni una coma la política de no acogida de refugiados en el estado. Pasando por todos los Onces de Septiembre de los últimos cinco años. Ahora mismo sólo la proclamación de una República puede hacer frente con éxito a la espiral represiva diseñado por el estado.

El estado debe gestionar también sus contradicciones internas, que no son pocas. Una de ellas es entre moderados, partidarios de no liquidar completamente el enemigo y conseguir un pacto ventajoso, y ultras, partidarios de la aniquilación del enemigo. El encarcelamiento de los Jordis puede parecer que perjudique a los sectores moderados del estado deseosos de una negociación con el procesismo. Pero también es cierto que, objetivamente, esta prisión incondicional sacia las ansias de venganza de una parte de la opinión pública más españolista y da por tanto, margen para iniciar contactos con los sectores moderados del gobierno catalán.

Lo que sí parece también evidente de la estrategia del estado es que no se plantea ninguna negociación previa a la aplicación del artículo 155. El planteamiento es continuar con la intervención de la autonomía y las dudas son las formas y la intensidad. Metafóricamente, la elección es entre tanques por la Diagonal o señores de negro venidos en AVE. Y como el artículo 155 es una situación temporal -aunque no se especifique ninguna parte la duración y, por tanto, pueda ser tan temporal como la partición de Chipre, por ejemplo-, el marco de negociación previsto por el estado se situaría en el momento de «normalización» post-155. Tiempo suficiente para crear un interlocutor debilitado y dispuesto al pacto a cualquier precio.

Y si la aplicación del 155 favoreciera también al procesismo?

La desorientación generada por los hechos parlamentarios del 10 de octubre -la suspensión previa de una no-declaración de independencia-, ha provocado una reacción en muchísima gente, hasta cierto punto lógica, de agarrarse a la explicación menos decepcionante. Y ésta no es otra que la idea de Puigdemont, mientras dura la suspensión y se mantiene la represión, lo que en realidad está haciendo es buscar una excusa para poder proclamar la independencia sin ofender a la comunidad internacional. En definitiva, creer que la suspensión es fruto de una astucia y no fruto de un retroceso.

Muchos independentistas esperan que la aplicación del 155, sumada al impacto de la represión, sea la excusa que habilite la proclamación de la República. Precisamente la izquierda independentista trabaja para hacer esta hipótesis realidad y subsanar así el retroceso vivido el 10 de octubre, sobre todo porque parece ser el único escenario posible para reconectar con la fuerza movilizadora del 1 y el 3 de octubre .

Pero también existe la opción de que esta aplicación sea terreno favorable para una nueva etapa del procesismo. Es evidente que la aplicación de este artículo por parte del estado no tiene como objetivo dar ningún balón de oxígeno al procesismo, y aún es más evidente que ningún procesista verbalizará la ventana de oportunidad que puede suponer la aplicación del 155 como salida al dilema de independencia o capitulación. Pero la aplicación del 155 da solución a lo que parece angustiar los que consideran que hay que llegar al referéndum acordado con el estado y no emprender el camino de la ruptura. Esto es, neutralizar el mandato vinculante del 1 de octubre, convocar unas nuevas elecciones de carácter excepcional y permitir esgrimir un motivo para ir a estas elecciones con una «lista unitaria». Y todo esto hacerlo ahorrándose el coste electoral que supondría haberlo impulsado desde el gobierno autonómico.

Unas elecciones siempre revisan el mandato de las anteriores urnas. Es el único escenario en el que alguien desde el soberanismo podría desembarazarse del carácter vinculante de los resultados del 1 de octubre y podría justificarlo así ante la base social independentista debido a que las elecciones le han sido impuestas. Además, el 155 y la posterior convocatoria de elecciones parece el único escenario posible donde el PDECat podría imponer la continuidad de JxS como coalición electoral -sea con éste o con otro nombre- debido al carácter de excepcionalidad de los comicios, y evitar así un batacazo electoral.

La horquilla de objetivos diversos de la mayoría gubernamental

En todo proceso político, los actores fijan una horquilla de objetivos entre un máximo ideal y lo mínimo aceptable. Por ejemplo, en el proceso soberanista la izquierda independentista entró, no sin contradicciones, con una perspectiva de máximos de intentar generar un proceso de autodeterminación a nivel de los Países Catalanes y con una perspectiva de mínimos de conseguir ganar una República en Cataluña. Esta horquilla de objetivos es menos clara para los diferentes actores del soberanismo gubernamental. Los últimos cinco años han dejado entrever que para un sector del soberanismo gubernamental, aunque se enmascare con propaganda rupturista, esta horquilla tenía como objetivo de máximos conseguir un referéndum de autodeterminación pactado con el estado y como objetivo de mínimos un nuevo pacto constitucional ventajoso para Cataluña. Es decir, se considera a pesar de no decirlo explícitamente que los costes de una vía rupturista a la independencia no son aceptables para sus intereses, y se obvia el hecho que en el actual estado español no hay otra vía a la independencia que no sea la rupturista. Esta es la contradicción que el procesismo pretende convertir en fuente de legitimidad y motor electoral.

Es este sector, importante sobre todo porque controla múltiples resortes del poder político, mediático y empresarial en Cataluña, es el más proclive a aceptar en la actual situación de crisis política una salida negociada. Esta negociación, con casi toda seguridad no sería como las vividas en treinta años de autonomismo, sino una negociación a partir de la derrota de la parte catalana. Todo lo que no sea una República será una involución, en mayor o menor grado, y por tanto el proceso de negociación posterior se haría desde una situación de debilidad. De hecho, como hemos apuntado antes, el carácter provisional intrínseco del 155 implica la apertura de negociaciones a posteriori, para perfilar cómo debe ser la superación de esta situación provisional.

La vía valenciana

La actual situación política en Cataluña tiene también una repercusión directa en el resto de territorios de los Países Catalanes, con una singularidad especial en Valencia. El “gobierno del cambio” ha hecho una apuesta estratégica para re-situar el papel del País Valenciano en las autonomías, en vistas a un nuevo encaje y una mejora de la financiación. Una apuesta que supone objetivamente un refuerzo a la reforma del estado desde posicionamientos aparentemente soberanistas, como los de Compromis. Esta apuesta necesita de resultados tangibles para continuar cerrando el paso al surgimiento de una alternativa en clave de autodeterminación y de enfrentamiento real con el régimen. Ahora mismo, estos resultados no se producirán ya que el estado tiene congelado cualquier cambio territorial con la vista puesta en el escenario negociador post-155.

Si hay una proclamación de la República, con el consiguiente conflicto de legitimidades y la dinámica de erosión / reforzamiento para el régimen del 78, la apuesta neoautonomista muy posiblemente se verá tensada por múltiples contradicciones e incapacitada para conseguir resultados tangibles a corto plazo . Es en este escenario donde puede arraigar una alternativa en clave de autodeterminación y de enfrentamiento con el régimen que permita mover el centro de gravedad de la política valenciana del debate en torno al PP al debate en torno al estado.

Por el contrario, si se abre el escenario del 155 y la posterior negociación para retornar al «cauce constitucional» sin haber proclamado la República, la apuesta neoautonomista puede tener su oportunidad y conseguir un papel protagonista en la nueva reforma territorial. O puede, como hace 35 años, llevarse la peor parte. En todo caso, si el camino de la autodeterminación queda tocado en Cataluña, será muy difícil que a corto plazo tenga opciones en los otros territorios de los Países Catalanes.

¿Por qué hay que continuar exigiendo la proclamación de la República?

La declaración de independencia era la consecuencia lógica del mandato del 1 de octubre. La independencia ganó en votos y en movilización, en forma de referéndum y en forma de huelga general. Y la Ley de Referéndum era muy clara al respecto de su carácter vinculante. Y era tan claro por la necesidad de disipar las dudas de una base social independentista que ya empezaba a identificar el procesismo como el principal obstáculo para alcanzar la independencia. Todo esto ya son suficientes motivos para proclamar la República.

Esta declaración, es cierto, se podía matizar con una estrategia de negociación. Negociación para qué? O para implementar los resultados o para convocar un referéndum acordado y reconocido también por el estado español. En ambos casos, sin embargo, la suspensión debería haber sido condicionada a la aceptación de ello. Es decir “declaramos la independencia y sólo estaremos dispuestos a estudiar la suspensión si es para negociar la convocatoria de un referéndum acordado”. Pero en todo caso, el punto previo de la declaración introducía ya un matiz rupturista sin marcha atrás.

La suspensión de la no declaración que se hizo el 10 de octubre usurpa la voluntad popular y sólo tiene sentido o bien como movimiento para neutralizar el mandato del 1 de octubre y negociar sobre otros términos, o bien en el marco de una campaña del miedo que está haciendo su efecto, o un poco por las dos cosas.

Uno de los principales argumentos de los contrarios a proclamar ya la República es el hecho de que esta república, dicen, no se podrá hacer efectiva.

Hacemos el ejercicio de aceptar por unos momentos esta premisa, que significa entre otras que todo el discurso sobre “estructuras de estado” ha sido una estafa monumental. Incluso en una situación en que tuviéramos al 100% garantizada la imposibilidad de hacer efectiva la república, su proclamación es un hecho positivo para la estrategia independentista. En la situación actual es preferible ser un país explícitamente ocupado tras una declaración de independencia que no se ha podido implementar -con policía comandada por el estado y gobierno puesto a dedo por el estado-, que no continuar con la situación de autonomía intervenida de facto y la derrota desmovilizadora que supondría el desvanecimiento del mandato del 1 de octubre.

La República irlandesa proclamada la Pascua de 1916 enterró para siempre la demanda de Home Rule y, a pesar de ser derrotada militarmente, fijó el horizonte político sobre el que se produjo la proclamación de la República por el Dáil en 1919. Por el contrario, aquí durante la transición se impuso como reivindicación de consenso del Estatuto de 1932 porque era el vigente en la Segunda República, tras la renuncia de Macià a mantener la República Catalana proclamada el 14 de abril de 1931. Una república proclamada y suprimida por la fuerza del estado es un potente horizonte político perenne. La derrota de un proceso de negociación a la baja provocará una desmovilización social duradera y un cambio en los horizontes políticos.

Y aquí cerramos el ejercicio de aceptación de la premisa de que es imposible hacer efectiva la República independiente. Pero eso no está escrito y porque entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre el pueblo demostró ampliamente la capacidad de autoorganización y control de territorio suficiente como para bloquear la acción de una administración autonómica puesta a dedo por el estado. Esta sí es la vía, la única que puede llevar a la proclamación ahora de una república en Cataluña, y más adelante, en la República de los Países Catalanes.

A medida que nos acercamos al objetivo, el camino se hace más estrecho y permite cada vez menos curvas. Ahora ya, sin más margen de tiempo, o se proclama la República o se abre el camino a un nuevo encaje con el estado -sea cual sea-. Es posiblemente una cuestión de días, o de dos semanas como mucho. Habrá que rearmar una fuerza social comparable a la presencia en las calles entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, y esto es algo difícil que no se hace sólo a golpe de tuit. Y habrá que hacerlo antes de que la maquinaria del 155 dificulte la acción institucional y el tiempo y los medios desdibujen los resultados del 1 de octubre. Un 1 de octubre que nos ha enseñado que si bien todo requiere mucho esfuerzo, nada es imposible.