Autor: Borroka garaia da!

Corsica es una isla algo desconocida. Para el público general europeo le sonará a lo sumo la cantante Alizée aunque piensen que es francesa, siendo corsa y para la izquierda les sonará unos encapuchados que salían de vez en cuando en el monte con lámparas de camping gas. Existen razones históricas para esta especie de oscurantismo sea así. Y es que Corsica, al contrario de Euskal Herria y pese a que las dos sean naciones oprimidas nacionalmente, es una colonia. Lo cual no le resta ni le suma más derecho a ser libre, pero sí contiene una forma específica de opresión de otra naturaleza a la que podemos conocer en el caso vasco.

Si alguien quiere hablar de colonialismo europeo, Corsica puede ser un buen ejemplo, no por la simpleza de que es un país ocupado por otro, o porque se visualiza mejor al ser una isla. Sino por la condición a a la que ha sido reducida por el estado francés, y dicha condición no corresponde a otra cosa que el pueblo corso sea una fuente de mano de obra barata para el capital francés, y de carne de cañón para su imperio, (faltaría ser fuente de materias primas, porque realmente no las hay, sino estarían intervenidas).

Con el inicio y desarrollo del capitalismo en el estado francés se produjo un proceso de migración del campo a la ciudad, el llamado proceso de proletarización, que en el caso corso provocó una despoblación de la isla. Esto tiene implicaciones importantes, por una parte, al romperse los vínculos comunitarios y con el descenso demográfico se puso en riesgo la persistencia cultural del pueblo corso; pero internamente también modificó las relaciones de dominio al interior de la sociedad tradicional corsa, concretamente al valor de la tierra. Lo cual extendido en el tiempo dio paso a un patriotismo “terrateniente” ( la reclamación de los terratenientes por la pérdida de brazos para trabajar la tierra ) y a un patriotismo de izquierda que aspirará a su control por parte de los y las trabajadoras. La versión autonomista corsa deriva de lo primero y la independentista de lo segundo.

Corsica está en medio del mar, es una montaña en medio de las aguas del Mediterráneo, la isla de la belleza. Y sujeta a la historia de los intereses de las potencias de su alrededor, por su valor geoestratégico ha estado en disputa, y en cuanto tal, las propias fuerzas internas de la sociedad corsa han jugado un papel de alianza con unos y con otros. Moviéndonos algo atrás en el tiempo el mítico Simone Corso, siglo XVI, se alía con los franceses para luchar contra los genoveses ocupantes (apoyados por los castellanos, antes habían metido baza los aragoneses), encabeza una invasión libertadora a la isla, que luego fracasará, y termina como embajador francés en Bizancio; siglos después otro independentista corso, a finales del siglo XVIII, Paoli,se alía con los ingleses aprovechando la revolución francesa, de esa época proviene el himno nacional corso que es un canto a la virgen María: “Dio vi salve Regina”. Después vendrá un corso de apellido Bonaparte más francés que un francés. Corsica, en medio del mar de las potencias europeas, como moneda de intercambio entre unos y otros, y con su contraparte interna, de favorables a una u otra potencia, incluyendo los que consideraban la vía independentista.

A la sociedad tradicional corsa se le asocia -en la actualidad- con una sociedad clánica. Es decir, los individuos están encuadrados en clanes que les dan identidad y protección, en ellos crecen y se interrelacionan con otros clanes. De algún modo la sociedad corsa fue absorbida por los franceses, aprovechando esa misma estructura clánica. Estableciendo jerarquía y reproducción de liderazgo, hereditario, e integración, más negocios del clan. Una de las particularidades de un estructura clánica es la incapacidad para dominarla totalmente , es decir, tiene una alta capacidad de resistencia, el acuerdo y el desacuerdo están siempre presentes, pero para un poder externo se le hace casi imposible una estabilización y un finiquito para que su dominio sea aceptado, siempre es posible su rotura. Si tenemos en cuenta que el premio puede ser muy magro, para implantar un dominio completo, desde el poder se ataja por el camino del medio, llegar a un acuerdo posible y soltar con la mano izquierda sin que se entere la derecha, sabiendo que se está frente a un auténtico avispero. El clanismo se alimenta del atraso, y al mismo tiempo lo retroalimenta, en una sociedad con recursos escasos, apropiados en pocas manos, lo que deben de hacer los individuos es dirigirse a su clan, que le otorgará vía paternalismo o clientelismo una posición y un medio de vida, al mismo tiempo que le exigirá responsabilidad y lealtad. A todo esto se le puede sumar el catolicismo, para percibir el universo mental de la sociedad tradicional corsa, que funciona como instrumento integrador y reproductor de esa misma sociedad, no es de extrañar que tal religiosidad se viva apasionadamente. Corsica es el lugar más pobre del estado francés, y el umbral de la pobreza es superado por amplias capas de la población.

En una roca en medio del mar de la civilización europea, no es de extrañar que los corsos y corsas sean como son, unos indómitos e indómitas, más bien porque no les queda otra. El tema de la piratería les venía de muy antiguo y por necesidad perentoria. Y frente al Estado una relación de intermediación, el clan que obtiene recursos se reposiciona en términos de poder frente a los otros, y estos a su vez entran en disputa con aquel.

Tras la segunda guerra mundial, el 20% de los funcionarios de ultramar franceses eran de origen corso, siendo que la población corsa no llegaba a suponer mas que el 1% del total del estado. Eso explica que frente a la guerra de liberación de Argelia, Corsica fuera el único departamento que se mostrase contrario a la independencia argelina. Al mismo tiempo, la descolonización provocó la vuelta de muchos corsos a la isla, donde no había nada que ofrecerles: atraso, falta de oportunidades, pobreza y un sentimiento de insatisfacción e ingratitud con respecto a la France y su grandeur. Sin embargo, Argelia estará en el fondo del nacionalismo corso activista moderno que nace en la mitad de los 70. El no autonomista.

Con la repatriación de los colonos franceses provenientes de Argelia a la metrópoli, Corsica recibió a muchos de ellos. Por parte del gobierno francés se ejecutaron varios programas para su asentamiento, con compra de tierras (con todo el valor simbólico y real que representa la tierra), inversiones, e introducción de nuevos cultivos (vitivinícola). Inversión gubernamental que era diferencial, llegaba a unos y no a otros. En 1975 se produce la ocupación con K de la bodega vinícola de un colono ‘pied-noir’ metido en chanchullos financieros, la ocupación la dirige Edmond Simeoni, de la organización ARC, con apenas una docena de militantes armados. La respuesta gabacha es una invasión militar en toda regla, 1200 miembros de la CRS y helicópteros, tiroteos, mueren dos gendarmes y queda herido un militante corso. La población rompe el cerco policial que habían perimetrado, al canto del himno corso, logra darle fuego a los fardos de paja y edificios de la finca. Se desata entonces una lucha callejera por toda Corsica. La respuesta organizativa a todo ello fue la unificación de varias organizaciones en una sola, en 1976, que será el FLNC.

Y aquí empieza la historia organizada del FLNC con miles de acciones a su espalda (principalmente sabotajes) y el asentamiento del nacionalismo de izquierda revolucionario corso. También vendrán tiempo después las divisiones,el enfrentamiento entre las ramas, junto con otras escisiones, las muertes de dirigentes, y la lucha de sus expresiones políticas. Detrás de la historia organizativa, como de todo lo demás, siempre afectando la estructura clánica,y la sensación desde fuera de que Corsica es algo complejo de explicar.

No hace demasiado una de las última ramas del FLNC decretó un alto el fuego permanente y un proceso de desmilitarización a lo que otra rama posteriormente la siguió, aunque recientemente afirmaban que en el caso de que los caminos al cambio fueran a permanecer cerrados la organización consideraría revisar sus posturas en torno a la paz ya que piensan que ésta no puede ser lograda de forma unilateral sin la implicación estatal y la solución al conflicto. Tampoco tienen planteado la entrega de las armas. Una de las ramas se ha mostrado dispuesta a contestar con las armas cualquier acción del ultraderechismo yihadista en tierra corsa en caso de producirse.

Ayer hubo elecciones en Corsica aunque la participación fue baja, casi la mitad del electorado no acudió a votar. Para los que hayan estado desconectados de la realidad corsa es posible que no sepan realmente quiénes fueron los que ganaron pues no coincide exactamente con los espacios clásicos que se han dado en Corsica. Tras los diversos altos el fuego surgió una coalición electoral. Una alianza entre partes del autonomismo y el independentismo que ganaron las elecciones en el 2015 y ahora han vuelto a ganar con las reivindicaciones de un estatuto de autonomía, la amnistía para presos políticos, la co-oficialidad del corso, y medidas contra la especulación urbanística. Esta alianza institucional entre nacionalistas conservadores y de izquierda tuvo como primer resultado que la independencia no estuviera estipulada como objetivo. Y es que la facción autonomista obviamente es contraria a la independencia. Lo deja muy claro su líder y elegido ayer presidente: La autonomía no es el primer paso para llegar a la independencia. La autonomía es un estatuto que responde a las necesidades de Corsica en el plano económico, social e institucional. Una amplia autonomía de pleno derecho y el reconocimiento del pueblo corso es la solución institucional más adaptada para el presente y el futuro.

Entonces alguien podría preguntarse la razón por la cual sectores independentistas comparten tal coalición. Al parecer debe ser la promesa del autonomismo de que pasados 10 años de que se obtuviera la autonomía si existiera una exigencia popular en ese momento en el sentido de la independencia que ésta se pudiera poner a discusión y referéndum. Claro que con el riesgo de que la llama independentista pueda extinguirse en tal periodo temporal incierto de consecución de objetivos en el aire y sin estrategia ni reivindicación independentista.

Lo cierto es que en el estado francés todas las reivindicaciones de la coalición son anti-constitucionales. No es legal el reconocimiento de lenguas nacionales no francesas, no hay consideración de preso político para ningún preso político, las medidas anti-especulación se saltan varios artículos de la constitución francesa y la autonomía tampoco es viable legalmente.

Generalmente las “concesiones” de autonomía por un estado centralista vienen dadas en la historia cuando existe un peligro de ruptura a evitar o como método precisamente para erosionar la vía independentista y asimilar con ello en las estructuras estatales. Y siempre son emplazadas cuando apenas quedan recursos ya para contener de otra forma. De igual manera la amnistíay el tratamiento de los presos y presas políticas es modificado por fuerza mayor (obligados por las circunstancias de un conflicto que han perdido o pueden perder) o porque lo han ganado definitivamente y concesiones parciales sin amnistía sirvan para asentar su dominación política.

Si el estado francés considera que el “problema corso” puede derivar en “problemón corso” podría llegar a activar varias medidas que puedan cerrar en falso el conflicto y si no lo considera como tal podría hacerlo o no hacerlo con el mismo resultado. En cualquier caso, no parece que las vías autonomistas ni institucionales legalistas tengan recorrido en el capitalismo europeo y los estados de la UE del siglo XXI para la soberanía real de los pueblos ni para la emancipación social. Sea como sea, solo cabe desear suerte a la clase trabajadora corsa independentista para zafarse del estado francés y la burguesía local.