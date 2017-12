Autor: Borroka garaia da!

Hace tres lustros que abandonó la política y la primera linea del PNV. Ha librado cientos de batallas intensas durante décadas. Considerado uno de los líderes históricos más carismáticos del partido, y de los más atractivos (con permiso de Garaikoetxea), Xabier Arzalluz (Azkoitia, Gipuzkoa, 1932) es un hombre octogenario alejado ya en parte de la vida del partido, a cuyos actos acude en contadas ocasiones pero que no ha dejado un instante de mostrarle adhesión pese al desgaste que llevó a cerrar su etapa de liderazgo en el 2004.

Lo cierto es que nos picaba la curiosidad de saber cómo interpreta el contexto político actual tras los cambios operados en Euskal Herria, queríamos saber de él y ciertamente cada vez que habla Urkullu no solo pareciera como si aburriera a su propia cara sino que lo hace con el resto del personal, así que fue una grata sorpresa que Xabier Arzalluz accediera en su propia casa a recibirnos a Agurtzane y a mi para realizar esta entrevista y no lo fue menos cuando nos confesó divertido que es un lector y comentarista asiduo del blog: “Leo borroka garaia porque me recuerda a la matraca de siempre, huele a berzas de buena mañana y es el puente directo a Albania. A veces hasta me animo y dejo algún comentario para trolear”.

Así que sin más preámbulos os dejamos con esta entrevista a Xabier Arzalluz en exclusiva para Borroka garaia da! y todos y todas sus lectoras que siempre con su ingenio y lengua afilada nos deja sus notas siempre interesantes para la reflexión:

Borroka garaia da!- Ha pasado mucho tiempo desde que dejaste la primera plana política ¿Ahora a qué te dedicas?

Xabier Arzalluz- Ahora soy inventor. De momento he inventado la bombilla, la rueda, el teléfono y el wifi.

BGD!- Xabier… eso no creo que sea verdad.

X.A: ¿Lo ves? Me lo invento todo… No, ahora en serio. Tres palabras podrían resumir a qué me dedico: sol, arena y birras.

BGD!- ¿Estás en la playa descansando?

X.A: – ¡No! Estoy en el trabajo, ahora soy albañil. No tuve tanta suerte como Imaz que se encuentra sacando euros como pez en el agua ¿Qué hace? Pues nada . Ni Tampoco como Ortuzar que es muy mesopotámico, y no lo digo por su exotismo ni rareza sino porque parece una mesa con un hipopótamo encima, más ancho que largo. El caso es que ahora soy parte de la clase obrera. ¿Quién me lo iba a decir?. Lo triste es que no puedo contar ya ni con ELA y eso me llena de pesar.

BGD!- Hablando de tristezas, algunos dicen que te apenaste cuando tu delfín, Joseba Egibar, no consiguió una posición más destacada dentro del organigrama del partido cuando dejaste el liderato.

X.A – Que va. Todavía me parto el culo cada vez que habla y es parte indispensable de nuestra estrategia de la tarjeta de San Valentín.

BGD!- ¿La tarjeta de San Valentín?

X.A- Sí hombre. Eso de que vas a la tienda y pides una tarjeta de San Valentín que diga “para mi único y verdadero amor” y vas y te compras diez. Joder la de años que llevamos con la misma historieta y sigue colando.

BGD!- ¿Insinúas acaso que estáis engañando a partidos como EH Bildu?

X.A- No hombre no. Que en Gasteiz la tercera fuerza gobierne pasándose por el arco del triunfo a la segunda o que Nafarroa sea dirigida por un partido en minoría frente a la izquierda en el gobierno es mera coincidencia que sean de los nuestros.

Sinceramente, considero que el soberanismo de izquierda y la izquierda abertzale en particular está actuando en los últimos años con altas miras e inteligencia en lo que se ha llamado el nuevo tiempo. Lo cual es una cualidad intelectual que atribuyo a quienes están de acuerdo con nosotros.

BGD! – ¿Cómo ves Euskal Herria de cara a la independencia?

X.A -Yo ya dije en 1987 que la autodeterminación solo sirve para plantar berzas y que es una virguería marxista. Nos costó tiempo que la dichosa autodeterminación desapareciera del diccionario. Y debo de reconocer, en estos tiempos de auto-crítica, que es una de mis espinas en mi carrera política no haber podido cargarme la palabreja de los cojones.

Afortunadamente un día que estábamos reunidos se le ocurrió al Ibarretxe que por qué no se cambia autodeterminación por derecho a decidir, Estado por estatus, y referéndum por consulta. Y va el tío y en dos días todo díos repitiendo lo mismo como loros. Yo ni me lo creía. Pero bueno, genial. Por mi, tira millas. Luego hicimos un concurso en el alderdi eguna, debo de reconocer que quizás impulsados por la potencia del txakoli y el aroma a limón salvaje de Markina en a ver quién era capaz de decir la mayor astracanada autonomista. Y entre el jolgorio va y pasa uno de EGI de Sodupe que casi se cae de la cogorza al chocarse con el puesto de talos con chorizo que dijo “actualizar el ‘lege zaharra’ con un nuevo estatus que tenga como base el pacto entre iguales y la concertación en el ámbito político, así como la bilateralidad y las garantías en el ámbito jurídico”. El notario del EBB estaba ahí y se estaba ahogando de la risa y lo debió apuntar en un papel y ahí se ha quedado. Así que en el 2017 el proyecto estratégico del PNV es una anécdota entre borrachos.

BGD! – Dejando a un lado la independencia para no variar, ¿Cómo ves a la sociedad vasca tras estos años de crisis?

X.A – La veo muy bien, especialmente debido a la gestión legendaria y épica de los representantes institucionales del PNV y a la generosidad de la patronal. De hecho, soy muy optimista y creo que el año que viene va a ser un año de mucho bienestar y consumismo. Pues eso, todo el mundo va a estar con su mismo abrigo, con su mismo reloj, con sus mismos zapatos, con sus mismas hipotecas.

BGD! – No quisiéramos finalizar esta entrevista sin una pregunta que nos ronda desde hace tiempo y aprovechando tu “background” es posible que nos pudieras contestar. ¿Por qué las monjas no llevan sandalias?

X.A – Porque son más devotas.

BGD! – Eskerrik asko Xabier

X.A – Con Dios.