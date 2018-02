Autor: Borroka garaia da!

Nunca fui a la universidad pero pase por varios centros de estudio en mi juventud hasta aquello que creo que se llamaba COU. En uno la huelga no estaba reconocida y ni siquiera las organizaciones estudiantiles, así que formamos una asamblea clandestina de estudiantes. No estoy hablando del franquismo sino de finales de los 80 principios de los 90. Los directivos eran cercanos al PNV y al ya extinto gesto por la paz (que por supuesto tenía toda la facilidad para extender sus actos y propaganda hipócrita). Sería largo de explicar todas las presiones políticas que realizaban al alumnado que iban desde expulsiones, “llamar a los padres” por conductas ideológicas de sus hijos, utilización de esquiroles y chivatos, chantajes del profesorado….se volvían locos tratando de detectar a “la disidencia estudiantil”. Y nosotros y nosotras como era nuestro deber les volvíamos aun más locos. Un auténtico apartheid contra todo estudiante que se identificaba con la izquierda abertzale. En los otros que estuve no existía tal persecución descarada pero en realidad no era porque fueran mejores sino porque ya existía tradición organizada de lucha por parte del estudiantado así que las tácticas que usaban eran diferentes. Sobre todo les gustaba ir de enrollados, dialogantes y empáticos, mientras se agarraban a toda normativa reaccionaria y burocracia posible.

Tanto en unos casos como en otros la realidad era parecida, no existía ningún tipo de poder para el alumnado y el sistema educativo era una mierda solo diseñada para crear piezas sumisas que puedan ser explotadas e integradas en la normalidad de la opresión nacional y social cotidiana. De buenas o de malas maneras, cual “policía bueno” o malo. En realidad el sistema educativo tanto ayer como hoy es un sistema empresarial desde las ikastolas a la universidad y los y las estudiantes son trabajadores de gratis (e incluso pagando) condenados a encadenarse en un futuro a una burguesía que no le hace falta estudiar porque se hereda. Y eso si tiene suerte y no tiene que emigrar, ir al paro , llenarse de contratos basura, o trabajos no remunerados de cuidados para toda la vida.

Es por ello que tanto en las empresas como en los centros de estudio entre las armas con las que se cuenta está la de la huelga. Un derecho que no fue cedido nunca por amabilidad del empresariado por muy enrollados que fueran sino por años y años de duro enfrentamiento.

Hoy ha habido manifestación en Arrasate precisamente por el derecho a huelga en la ikastola Arizmendi. Estamos en el año 2018 (!!) y en esa ikastola no se han debido enterar que los y las alumnas de por ejemplo DBH 4 tienen todo el derecho a hacer huelga sino que encima tienen la costumbre de poner exámenes cuando se convocan. Hay que ser retorcido. Por si fuera poco hace meses los responsables de la ikastola dijeron que iban a cambiar las normativas al respecto pero no han hecho nada más que presionar al alumnado, poner trabas e impedimentos a estudiantes organizados e intentar comprar voluntades.

He estado leyendo el comunicado del grupo directivo de la ikastola y no tiene desperdicio. Que buen ejemplo de “enseñanza” cual macarras de tres al cuarto. Tilda a Ikasle Abertzaleak de “supuestos estudiantes abertzales”, de que ellos son super-cooperativistas (seguro que los y las estudiantes también deciden los presupuestos, la materias y todo lo que les afecta), lloran porque se les llame una herramienta del capitalismo (y un párrafo después ellos mismos afirman que continuarán en cooperación con las instituciones y el empresariado, que al parecer no deben ser capitalistas) y acaban con la traca final de acusar al sindicato de estudiantes abertzale de parecer “agentes de Madrid”. Sería de risa si no fuera porque un grupo de burócratas llevan años sin reconocer el derecho a la huelga con todas sus consecuencias y en todos sus términos y se intentan esconder tras pueriles soflamas de super-vascos y super-cooperativistas. Como que para que ser buen vasco haya que disponer del derecho a la huelga según nos pase por el arco del triunfo, ser “buen trabajador” y el domingo misa y baile suelto.

En un momento en el que se están riendo a la cara de la juventud vasca a todos los niveles existe una cooperación entre la burguesía y partes de la socialdemocracia vasca (sea abertzale o no) que intenta taponar y amortiguar rebeldías siguiendo unos intereses oscuros que no miran más allá de sus bolsillos, su estatus o sus propias agendas. Especialmente en el ámbito educativo es algo que se pudo ver claro con el cierre de filas burocrático con la ilegítima rectora de la UPV. Esto es algo a tener muy en cuenta de cara al futuro, ya que no se podrá contar con sectores que en un pasado parecía que daban el apoyo aunque fuera pasivo ya que sus intereses de clase están por encima de determinados contextos donde puedan peligrar.

Es por ello que cualquier dinámica por muy justa que sea si tiene un prisma anti capitalista y emancipatorio se verá atacada y boicoteada por los que están acomodados en la “normalidad” precisamente del capitalismo o de la institucionalidad autonómica española. Por lo que no son solo justas las reivindicaciones de Ikasle Abertzaleak sino que merecen toda la solidaridad del pueblo trabajador vasco frente a tanto autoritarismo y aprovechado que ni siquiera ha tenido la verguenza hoy de dar posibilidad de participar en la movilización y ha amenazado a los y las alumnas de graves consecuencias si se tomaba parte, cual en este caso sí, policía de Madrid o de Arkaute, que pal caso patata.