Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Antonio Torres (Andalucía)

Las encuestas más recientes parecen señalar las buenas perspectivas electorales del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB, PVDA en flamenco) de cara a las elecciones comunales del presente 2018 y a las federales del 2019. Es más, la prensa belga, caso de Le Soir, no hace más que especular con una posible “coalición rojiverde” compuesta por el PTB, el Partido Socialista y los ecologistas de Ecolo que gobernaría Bélgica para 2019. Las encuestas señalaban en enero de este año a un PTB en claro avance, con un 27% en Valonia, un 14% en Bruselas, y un 7% en Flandes.

El presente artículo no pretende caer en los dos extremos hoy presentes en la izquierda, especialmente en la revolucionaria, de o bien alabar acríticamente al PTB, concretamente sus planteamientos tácticos y estratégicos; o bien, todo lo contrario: despreciar su experiencia y considerarla una involución o traición a los principios revolucionarios marxistas-leninistas. Pretendemos plantear toda una serie de elementos para su análisis apasionadamente desapasionado, huyendo de seguidismos acríticos, pero también de esquematismos que encorsetan la praxis real. Lo sentimos por aquellos que busquen en este artículo una caracterización cerrada y definitiva del actual PTB y su práctica, ya sean en un sentido o en otro. Sentimos –o quizá no- plantear si acaso más dudas que certezas.

El título del presente artículo no es casual. El PTB y sus perspectivas electorales están planteando todo un reto para la izquierda revolucionaria en el conjunto de la Europa occidental, tanto la del Norte como la del Sur mediterránea, en la que se encuentra Andalucía. Algunos en sus esquemas y en sus planteamientos que creen validos independientemente de las situaciones concretas, asimilaran al PTB con Podemos o Syriza, o si acaso, con la France Insoumise de Mélenchon. Se equivocan y mucho, insistimos en que hacer analogías a la ligera no ayuda en nada a comprender tanto el PTB como fenómeno concreto, como el debate de fondo: el poder obrero y popular y su realización, así como la consiguiente destrucción del poder político burgués, en el contexto de la Unión Europea.

La trayectoria del PTB

La escasa prensa del Estado español que ha recogido la noticia del ascenso en las encuestas del PTB suele hacer un retrato bastante rocambolesco de la trayectoria del PTB. Es cierto que si nos centramos solo en hechos puntuales sin explicaciones ni matizaciones, la trayectoria del PTB es la historia de bruscos e incompresibles bandazos. Nacido al calor de las movilizaciones estudiantiles de finales de los 60, pronto el núcleo original de Lovaina pasaría de lo que podría ser un nacionalismo flamenco de izquierdas difuso hacia un maoísmo ultra y radicalizado. De la revista AMADA (siglas en flamenco de “Todo el poder para los obreros”) fundada a principios de la década de los 70, se pasaría en 1974 a la constitución en organización política (AMADA/TPO), fundándose el actual PTB-PVDA en 1979. En la etapa del maoísmo radicalizado, el PTB se destacaba por su firme oposición al imperialismo norteamericano y al llamado por entonces social imperialismo soviético. Su discurso anti Unión Soviética llegó a tal extremo que abogarían por un reforzamiento de la OTAN y por la constitución de un “frente antisoviético”. A finales de los 80, el discurso agresivamente antisoviético irá desapareciendo para dejar paso a una autocrítica y a una colaboración con otras tendencias marxistas-leninistas dentro del espacio del Seminario Comunista Internacional de Bruselas. A partir de esos años, el PTB comenzaría una tremenda lucha autocritica de rectificación de sus propias tendencias sectarias y dogmáticas.

Cualquier organización política es una obra colectiva, pero a pesar de ello, lo que hoy es el PTB se debe en parte a la labor infatigable de uno de sus fundadores: Ludo Martens. A pesar de que a Martens le sigue aún precediendo una inmerecida fama de dogmático y sectario –difundida fundamentalmente por el trotskismo belga y francés de corte “mandelista”-, lo cierto es que si por algo destacó Martens fue por una conciencia marxista-leninista en constante crítica. Como prueba de esta afirmación y si de verdad queremos conocer qué es el PTB hoy y cómo ha evolucionado, no hay nada mejor que leer un texto no muy conocido ni difundido de Ludo Martens: El Partido de la Revolución. En él descubrimos a un Ludo Martens defensor férreo del marxismo-leninismo, pero también a un Ludo Martens preocupado por superar esquemas, rutinas, burocratismos, prejuicios y pensamientos binarios; en definitiva, un Ludo Martens que inspirándose en los principios marxistas-leninistas demostraba un interés por la praxis revolucionaria, por una evaluación seria y rigurosa de la organización y del trabajo militante con un fin claro: llegar a las masas y organizarlas. Preocupaciones éstas que tanto el reformismo como el dogmatismo izquierdista coinciden en rechazar por diferentes motivos. Su continua actitud autocrítica, entre otros motivos, le llevaría en 1999 a abandonar la dirección del partido, dejando a paso a camaradas más jóvenes como Nadine Rossa-Rosso, a direcciones colegiadas como la del periodo del 2004 al 2008, o al economista Peter Mertens, actual presidente del PTB. Ludo Martens no solo nos dejó “otra mirada sobre Stalin”, sino, centrándonos en la cuestión que nos ocupa, un legado de lucha y de tensión entre los principios ideológicos comunistas marxistas-leninistas y la flexibilidad táctica del que el PTB de hoy es heredero, y que deberían ser la seña de identidad de cualquier partido revolucionario; es la tensión dialéctica siempre compleja y permanente entre practicar la teoría y teorizar la práctica.

Ludo Martens fallecería el 5 de junio del 2011.

Una aproximación crítica al PTB actual

Diversas fuentes hablan de que el PTB actualmente puede rondar los 5000 militantes activos. Su fuerza en el movimiento obrero es innegable por una doble vía, por la participación en los sindicatos y por las células del partido en las propias empresas; hoy día se hace impensable no ver una bandera del PTB-PVDA en cualquier protesta laboral en Bélgica. Fuera del movimiento obrero, el peso del PTB en los movimientos de solidaridad internacionalista, en los movimientos antirracistas y antifascistas, juveniles, de mujeres, o más recientemente en el campo de la lucha LGTB, es más que notable. Ligado a todo ello, el PTB se podría decir que ha sido un partido pionero en la lucha ecologista dentro del movimiento comunista internacional, siendo numerosos los trabajos teóricos del partido en torno al ecologismo desde una perspectiva marxista.

Cabría destacar uno de los proyectos más interesantes del PTB y que supone una realización práctica del lema maoísta “servir al pueblo”. Antes de la fundación del PTB como tal, cuando se denominaba AMADA/TPO, en 1971, Ludo Martens junto a Kris Merckx impulsarían una ONG llamada “Medicinas para el Pueblo”; crearon un centro médico de atención primaria gratuito en la zona obrera de Hoboken. En la actualidad, existen 11 centros de salud ubicados en barrios obreros y populares. En palabras del dirigente del PTB, David Pestieau: “Hoy en día, existe un sistema denominado “paquete” que afecta a 250.000 pacientes en Bélgica, en el que las personas pueden ser tratadas de forma gratuita al registrarse en un centro médico local. En nuestros 11 centros médicos, atendemos aproximadamente a 25.000 pacientes, gracias a médicos que en su mayoría son miembros del PTB y que han decidido atender a la población y proporcionar acceso a la atención sanitaria”.

Pero el actual PTB no se puede entender sin los congresos del 2008 y del 2015, congresos en los que se ha hecho un esfuerzo por superar dogmatismos y sectarismos y por una incesante búsqueda por llegar y atraerse a las masas trabajadoras. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido comprendidos por muchos, entre ellos por el ex dirigente del PTB, Luk Vervaet, que viene denunciado una acusada derechización y “desradicalización” –en sus propias palabras- del partido. En un artículo que fue difundido en su momento por una organización comunista del Estado español, Vervaet acusaba al actual PTB de asimilar los discursos imperantes (inmigración, “terrorismo”, anticomunismo, etc.) evitando las cuestiones más polémicas y peliagudas con el fin de ganar votantes. Sin embargo, aunque en el artículo Vervaet hace críticas que realmente hay que considerar, por otro lado, no deja de descontextualizar determinadas declaraciones públicas de miembros del partido en intervenciones televisivas, y que vendrían a contradecir –si las tomamos aisladamente- declaraciones de otros miembros o posiciones públicas y notorias del PTB.

Más allá de las críticas de Luk Vervaet, lo cierto es que en esa tensión o relación dialéctica de la que hablábamos y que ha de ser una seña de identidad de cualquier partido revolucionario, existe el peligro de desviarse hacia un discurso y una praxis que amparándose en el fin de llegar a las masas y organizarlas, terminen asumiendo los marcos económicos, políticos, sociales y culturales establecidos. Ni el PTB, ni ningún partido revolucionario, pueden escapar a una resolución normalizadora en su tensión dialéctica entre teoría y práctica transformadoras. Al respecto, podemos destacar algunos elementos de tensión y qué explicaciones dan algunos dirigentes del PTB:

Instituciones y contrapoder. Para David Pestieau: “La cuestión de las luchas sociales está obviamente en el ADN de nuestro partido, es decir, creemos que, si queremos lograr grandes cambios en la sociedad, debemos desarrollar una correlación de fuerzas óptima. La gente, las masas, son las que hacen historia, dijo Marx. A través de los grandes movimientos sociales se pueden producir cambios profundos y transformaciones históricas. Por lo tanto, es lógico que invirtamos energía en el trabajo social, ya sea a nivel sindical, a nivel de asociaciones, de barrios, etc…. Creemos que los trabajadores, los jóvenes, los diversos actores de la clase obrera, deben implicarse en los asuntos públicos, políticos; deben ser actores políticos, no consumidores de política. Es una visión muy diferente a la visión tradicional de la representación, que se limita a unas elecciones cada 4, 5 o 6 años dependiendo del país sin otra forma de participación democrática; donde el poder se delega a los representantes profesionales que luego lo asumen y en realidad suelen defender otras aspiraciones que las del pueblo o las de quienes los eligieron” (…)”Constatamos que si queremos una estrategia que aborde las cuestiones actuales, es decir, la gran crisis del capitalismo, la crisis política, la crisis climática, la crisis democrática, la crisis en las relaciones internacionales; tendremos que cuestionar el poder en su conjunto. Y simplemente estamos diciendo que, si queremos ser capaces de sacudir este poder un poco, tiene que haber un contrapoder suficientemente fuerte. Y este contrapoder no es sólo tener un buen resultado en las elecciones, también es tener un movimiento en la sociedad y una organización, una capacidad de influir en la hegemonía ideológica para tener posiciones lo suficientemente fuertes, salir a la calle si hay chantaje económico, tener medios alternativos que puedan hacer dar otra versión a la de los grandes medios privados que pertenecen a multimillonarios”. Para el presidente del PTB, Peter Mertens: “El poder, el que decide realmente el rumbo del país, no es neutral. El poder ejercido hoy por la clase dirigente europea y por el gobierno belga, está totalmente dominado por el mundo de los negocios y de la gran finanza. Las revelaciones de los Papeles del Paraiso confirman que incluso a nivel belga hay una interacción entre la gran finanza y los ministros y sus subalternos. Nuestro parlamentario, Marco Van Hees, lo denunció recientemente en el Parlamento señalando a Johan Van Overtveldt, Ministro de Finanzas, que puede ser rebautizado como ministro al servicio de la gran finanza. También mostró las conexiones entre la oficina del Ministro de Asuntos Exteriores Reynders y la comunidad empresarial. En especial la presencia de Alexia Bertrand, Jefa de Estado Mayor de Reynders e hija del multimillonario Luc Bertrand. Quien construyó su fortuna al frente del holding Ackermans & van Haaren, un holding implicado en los Papeles del Paraiso (…) estamos diciendo que, para enfrentarnos al poder del capital, hace falta construir un contrapoder con la población. Ahora bien, hay una idea que está fuertemente arraigada hoy en día, que se propaga desde arriba: que la gente delegue su voz una vez cada cinco años a una casta de políticos profesionales y que luego se calle. Lo llaman “la primacía de la política”. Pero, ¿por qué dejar la política en manos de estos políticos profesionales y desarmar así al mundo del trabajo privándolo de cualquier implicación política? Queremos la emancipación de la gente. Esto implica que las personas se organicen, se conciencien y se movilicen. Es absurdo hablar de participación gubernamental sin construir un contrapoder. Es algo que repetimos siempre que podemos, y a eso nos dedicamos”.

Sobre la experiencia de Syriza en Grecia y las lecciones que se han de extraer. David Pestieau: “Así que no nos concentremos en las encuestas. Aunque tengamos el éxito electoral que nos dan esas encuestas, debemos ser capaces de poner en marcha una política realmente diferente. Estamos diciendo a todo el mundo, y honestamente, que, si no somos capaces de construir un contrapoder mínimo y si no tenemos las condiciones para imponer cierto número de políticas, entonces corremos el riesgo de asistir a un escenario tipo Syriza. Es decir: ser elegidos con mucha esperanza por el pueblo y tener que llevar a cabo en el gobierno las políticas contrarias a las defendimos al salir elegidos. Por una parte, no tenemos mucho tiempo para cambiar las cosas porque la situación social de los ciudadanos empeora drásticamente, pero, por otra parte, debemos tomarnos el tiempo suficiente para poder hacer algo realmente distinto a la política que conocemos en toda Europa. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de 10-15 años, hay muchas crisis en este momento en Europa, así que las cosas pueden avanzar rápidamente, pero hay que cumplir una serie de condiciones”. Peter Mertens: “Es la lección que debemos atrevernos a sacar tras la derrota de Syriza. Syriza trató llevar a cabo confrontación muy prudentemente, pero se vio debilitado por la guerra económica agresiva lanzada por los círculos financieros de Frankfurt. Y, tras el referéndum del 5 de julio de 2015, cuando la mayoría de los griegos rechazó las medidas de austeridad europeas, el Gobierno de Siriza no se atrevió a volver a movilizar a la población. Hoy, Grecia está atrapada bajo un nuevo memorándum, que es precisamente lo contrario de lo que quería”.

Sobre posibles coaliciones de gobierno. Peter Mertens:” Para el PTB, es un engaño afirmar que se puede estar en un gobierno que promueva la causa de los trabajadores sin romper con esta política. El PS y Ecolo nunca han dicho que estén dispuestos a formar un gobierno que esté dispuesto a enfrentar al conjunto de los dogmas liberales de la Comisión Europea. Al contrario, ellos mismos han aprobado un gran número de medidas europeas. Recordemos la liberalización del sector de la energía o del transporte de mercancías por ferrocarril. Nuestra participación en el gobierno sólo es posible si nos atrevemos a cuestionar esta situación y si nos damos cuenta de que la confrontación con la elite europea será muy difícil. No basta con ser un gobierno progresista en el discurso, sino que este gobierno también deberá organizar el apoyo de los trabajadores, ser capaz de movilizarlos, de ponerlos en acción”. Y continúa: “No queremos ayudar al PS a hacer lo mismo que hizo el SPD en Alemania, es decir, ayudar a Merkel a aplicar su política. O lo que hizo François Hollande en Francia. Lo mismo pasó en los Países Bajos, los socialdemócratas eran muy de izquierdas y críticos con el liberal Rutte en 2012 antes de las elecciones, pero una vez ganadas, formaron una coalición con él. Lo acabaron pagando desplomándose al 7% posteriormente. En todos nuestros países vecinos los socialdemócratas son muy izquierdistas en la oposición, llenan de promesas a las organizaciones sindicales, llegando a afirmar que quieren una política de ruptura, pero una vez en el gobierno, no se les vuelve a oír hablar de ruptura. Porque, a fin de cuentas, ¿por qué crecen las organizaciones de extrema derecha como el Frente Nacional de Marine Le Pen, el partido de Geert Wilders en Holanda o el AfD en Alemania? Porque ha habido una gran decepción en parte de los trabajadores con los gobiernos de los partidos socialdemócratas. Es irresponsable tomar ese camino cuando dices que estás a la izquierda”.

Sobre las institucionalización del partido y los cargos públicos. David Pestieau: “Si ganas 6.000 o 10.000 euros al mes, que es el salario de un diputado o de un ministro, pierdes tu conexión con la realidad. Antes de entrar en el plató de TV, tienes que preguntar al chofer cuánto cuesta la barra de pan. Y si lo olvidas, te muestras como eres, como le sucedió a Copé con sus panes de chocolate. Esta ruptura entre la clase política y la población es enorme. Todos nuestros cargos públicos viven con salarios de trabajador medio, lo que también permite al partido tener un cierto grado de independencia financiera ya que el excedente se devuelve a las arcas del partido. No queremos depender totalmente de las dotaciones públicas, que comenzamos a recibir desde hace tres años. Yo no soy un cargo público, soy un liberado del PTB. Y se me aplica el mismo principio: gano un salario medio y vivo en un barrio obrero”.

Sobre los medios de comunicación. David Pestieau: “¿Cómo evitar que te etiqueten? Tienes que empezar a defender tus propias ideas y explicarlas. Encontrar todos los medios de comunicación para poder hacerlo y no depender sólo de los canales tradicionales de información. Se debe evitar favorecer la caricatura. Pero tienes dos posibilidades cuando te atacan de esta manera: cambias tu mensaje o haces frente. Creo que de alguna manera hay una profunda crisis política y el mensaje anticomunista o antirojo hace 20 años era más eficaz que hoy. Creo que existe una profunda desconfianza entre la población hacia el mensaje de los medios dominantes. Lo vimos con el referéndum de 2005 en Francia. La influencia político-mediática no fue suficiente para imponer la versión del establishment. Por lo tanto, también en este caso, cuando hablamos de construir una contra-sociedad, también implica tener una red de información y de debates. Y aquí soy más optimista que en el pasado cuando veo el desarrollo de medios alternativos y las nuevas tecnologías. Cuando se demoniza a alguien, no crea necesariamente un fenómeno de repulsa, si no que tal vez la gente se interese. Es un fenómeno peligroso porque hay gente a la que hay que repeler, como a la extrema derecha”.

Por último, sobre el discurso “renovado” del PTB. David Pestieau: “Por otro lado, estamos de acuerdo en que la clase obrera no es consciente de que forma parte de una clase o de que puede cambiar la sociedad. Por lo tanto, la clave es recuperar, concienciar, movilizar y organizar a esta clase trabajadora. Debemos inventar palabras que nos coloquen de nuevo en esa contradicción. Cuando elegimos el eslogan “La gente antes que los beneficios”, ponemos a “la gente” en el centro, pero sobre todo destacamos la contradicción con el beneficio. Nuestro trabajo en los últimos años ha sido combinar una comunicación que permita llegar a todo el mundo, para evitar el lenguaje para los entendidos, para ser comprensibles, y por otro lado para no limitarse a las consignas: queremos hacer pensar a la gente, ir más allá. Caminamos en la dirección de un partido marxista moderno, que está tratando de ver cómo es posible reanudar la lucha por la reconquista de la hegemonía cultural de ciertos conceptos, palabras y conciencias en pleno siglo XXI, cuando las fuerzas de la izquierda están a la defensiva”. Y continúa argumentando: “Nos dimos cuenta de que no éramos lo suficientemente escuchados, a pesar de que planteábamos análisis serios y profundos de la crisis del sistema capitalista. Iniciamos una reflexión sobre este tema en 2008. En especial, estudiamos cómo llevar a cabo acciones sociales que involucrasen a miles de personas, y la manera de lanzar nuestro mensaje. Antes, llevábamos un conjunto de ideas, conceptos, que lanzábamos sobre la gente, en lugar de tratar de presentar estas ideas al ritmo al que podían ser digeridas. Tenemos un mensaje, un trasfondo, un análisis global; y en cada etapa, en cada período, tratamos de ver qué podemos poner en la agenda política, qué temas impulsarán el debate en cada contexto específico (…)También invertimos mucho tiempo en consultar a la gente, para averiguar qué les preocupa. Si hablamos de cosas que no les preocupan, podemos seguir hablando todo lo que queramos, que no funcionará. Hay que empezar con las cosas que les preocupan, y luego ampliar el alcance”.

A pesar de todo este argumentario de los dirigentes del PTB más o menos convincente, sí que vemos muy problemático el rechazo del PTB a plantear la soberanía nacional como herramienta de transformación social, y no nos referimos solamente a la cuestión nacional flamenca o a la cuestión nacional valona. Dada la hegemonía reaccionaria, cuando no racista y fascista en el nacionalismo flamenco –siendo la izquierda soberanista flamenca del V-S B (Movimiento Socialista Flamenco) una expresión minoritaria y marginal- podemos llegar a entender su rechazo a la autodeterminación y soberanía de Flandes, aunque no lo compartamos. Más allá de la cuestión nacional en Bélgica, nos encontramos con estas declaraciones de Peter Mertens que nos desconciertan: “Hay tres caminos posibles en Europa: o bien la continuación de la política autoritaria centralizada de la Unión Europea, o bien el camino separatista y nacionalista, o bien un movimiento contrario desde abajo que aspire a un cambio radical a nivel social, democrático y ecológico. Estamos trabajando esforzadamente en esta última alternativa. Pero, repito, esta estrategia lleva tiempo”. Nos desconcierta la separación tan tajante que realiza entre la opción que él denomina “separatista y nacionalista” –asociándola erróneamente a nuestro entender a una posición reaccionaria- y la última opción, ya que la implementación real de esta última opción quedaría en pura abstracción o en una repetición del idealismo izquierdista del permanentismo trotskista, cuando no en una no deseable repetición de la “experiencia Syriza”, sino no se dan pasos concretos en marcos territoriales concretos de ruptura ya sean estatales o nacionales. Implementar un movimiento continental anticapitalista, algo que a priori nos parece correcto, implicaría necesariamente la ruptura en marcos estatales o nacionales, sino, insistimos, todo puede quedar en una mera reivindicación abstracta y bien intencionada.

Resumiendo

Como hemos dicho al principio, no pretendemos hacer una caracterización cerrada del PTB actual, con unas conclusiones evidentes en un sentido positivo o negativo. Nos parece mucho más útil y real facilitar el debate en la izquierda revolucionaria andaluza; el ascenso electoral y la experiencia del PTB-PVDA nos parecen un buen pretexto para ello, más allá de las lógicas y claras diferencias entre Andalucía, el Estado español y Bélgica. Sin embargo, si hay cuestiones que la izquierda revolucionaria y soberanista andaluza se ha de plantear, si de verdad quiere transformar la realidad, si de verdad aspira, más allá de lemas o poses, a la República Andaluza como herramienta de transformación social, económica, política y cultural:

La cuestión del discurso. Elaborar un discurso capaz de mantener los principios ideológicos y que a la vez pueda conectar con la realidad de la clase obrera y los sectores populares ha sido una obsesión –sana por supuesto- del PTB en los últimos tiempos. Pero el discurso va a ligado a una praxis, el posmodernismo se obsesiona –de forma malsana por supuesto- con el lenguaje performativo, una teoría por la cual al lenguaje se le adjudican unas características casi mágicas; como índica acertadamente Álvaro García Linera: “No creo, como dice Ernesto Laclau, que el discurso construye como le dé la gana, sino que hay unas condiciones de disponibilidad histórica para que pueda desplegarse. Porque el vaso es rompible, la piedra va a romperlo. Pero no es que la piedra rompe el vaso, no es la piedra el sujeto. No es el discurso el que crea el sujeto. Es que el vaso tiene condiciones de ruptura, por lo tanto una piedra o un zapatazo va a romper ese vaso. El discurso hace eso mismo. Por el hecho de que ya hay ahí una composición social e histórica que crea potencialidades de agregación y movilización, es que el discurso puede gatillar el sujeto. El discurso no puede inventarse un sujeto, no es que con este discurso me voy a construir un nuevo sujeto mañana, aquí… Si no, cada sociólogo estaría construyendo un sujeto a partir de un nuevo discurso que se inventa” (las negritas y el subrayado es nuestro).

Relacionado con el discurso, está la cuestión más amplia de la comunicación política en general. Seguramente para elementos obsesionados con la identidad revolucionaria, comunista y marxista-leninista, el que el PTB se aventure a desplegar un lenguaje que no trata de copiar o de trasladar el que pudieron tener Marx, Engels, Lenin, etc. -aunque en nuestra opinión si mantenga la esencia que es lo importante- o el hecho de no hacer uso y abuso de hoces y martillos o de retratos de “los clásicos”, será motivo para tildar al PTB de “revisionistas”, “reformistas”, “posmodernos”, etc. La cuestión es que la comunicación política es fundamental, encontrar medios o una estética que sirvan para enlazar con las preocupaciones de las masas es urgente para la izquierda revolucionaria en general y soberanista andaluza en particular. Para la compañera Patricia García Espín, se trata de algo tan sencillo, aparentemente, como de darle la vuelta a la tortilla a muchos de los planteamientos instalados en el imaginario de la militancia revolucionaria: “Normalmente, cuando realizamos la comunicación de nuestras luchas nos referimos sólo a los actores ya movilizados, a los “ya convencidos”. Sin embargo, si lo que pretendemos es poner en circulación entre las clases populares ideas diferentes, razonamientos críticos, se requiere una comunicación seductora. Necesitamos apelar a los códigos y situaciones que maneja la mayoría social”. Esa es la cuestión: la obsesión por darnos continuamente un mensaje de auto convencimiento y de auto reforzamiento, más que un mensaje de convencimiento y reforzamiento de las posiciones revolucionarias que seduzcan a la clase obrera y al pueblo y les apele a su organización y movilización. ¿Se trata de arrojar por la borda nuestra identidad y nuestros símbolos? No, en absoluto, se trata simplemente de que nuestros símbolos y nuestras identidades se han de poner al servicio de una praxis, y no al revés, es decir, la praxis sometida a nuestros “gustos estéticos”.

“Servir al pueblo”. En otro artículo en el que reivindicamos el legado de los Panteras Negras decíamos lo siguiente: “Los barrios de las grandes áreas urbanas andaluzas son los grandes olvidados, son los espacios en los que se encuentra la clase obrera y los sectores populares; hace falta un trabajo en la línea de un asistencialismo no reformista, ni paternalista, ni caritativo, una asistencia que ayude a crear poder. La conciencia nacional y de clase no se va a introducir en el pueblo trabajador espontáneamente, y ni mucho menos a base de repetir hasta la saciedad determinados lemas o de repetir grandes discursos, sino que lo hará debido a un trabajo planificado en el seno de la clase obrera y el pueblo que vaya más allá de la agitación y la propaganda al uso. Los Panteras Negras se guiaron por unas principios de creación de poder popular en las comunidades negras que son los mismos que supuestamente guían a las organizaciones revolucionarias andaluzas, pero falta ese “servir al pueblo” maoísta, ese ser útiles a nuestra clase y a nuestro pueblo, sin ese sentido de la utilidad difícilmente nuestro pueblo se adherirá decididamente a un proyecto político soberanista y socialista. Hace falta una empatía de la que, haciendo autocrítica, muchas veces carecemos”. El PTB también es un ejemplo a seguir al respecto; el proyecto “Medicinas para el Pueblo”, del que antes hemos hablado, debería servir de inspiración para las organizaciones y la militancia revolucionaria andaluza. La creación de poder obrero y popular requiere realmente una aplicación de la ideología, de esa “guía para la acción” leninista a situaciones muy concretas para las que no siempre estamos preparados. Igualmente, el trabajo militante del PTB también implica lo deportivo, lo cultural, etc., ¿qué está haciendo la izquierda revolucionaria y soberanista al respecto?