Adversus Navarristas. Que, por si alguien no lo entiende, es latín: “contra los navarristas”. Y por “navarristas” entiendo aquellas personas, corrientes e incluso algún partido político (extinto?) que han hecho bandera hasta extremos irracionales del histórico Reino de Nabarra (o Navarra, Nafarroa) en un intento muy entendible pero a veces sacado de quicio de contrastar al nacionalismo (?) vasco de base aranista, que tiene por su puesto inmensas carencias, lagunas y es en gran medida traidor.

Y vaya por delante que no es una oposición al uso de la bandera histórica de Nabarra como enseña nacional vasca, algo que apoyo porque sí que tiene base histórica, al contrario que la ikurriña, y no tiene toda esa carga ideológica católica (cruz blanca) ni neo-carlista (aspa verde). La bandera navarra no tienen carga ideológica alguna que sepamos otra de ser enseña histórica de los estados vascos de Pamplona y Nabarra a los cuales otros vascos nos adherimos voluntariamente, según consta.

Pero hay muchas exageraciones y distorsiones y, tanto para bien como para mal, tiene ambos aspectos, se ha puesto de moda en los últimos años, llegando a extremos poco realistas y que pueden llegar a dañar la credibilidad y el vigor de nuestra causa nacional y revolucionaria.

Hace unos días, Borroka Garaia Da publicaba un artículo titulado Independencia frente al timo de los fueros y el convenio, que en parte hacía una crítica demoledora y muy justificada de los excesos del “navarrismo”. En concreto esta es la cita que le mencionaba a un amigo, instándole a defender su postura “navarrista”:

Y si incluso vamos un poco más allá hasta el Reino de Nafarroa y apartamos el idealismo histórico, no existía ningún tipo de soberanía vasca en un Reino Medieval, la soberanía era el rey y una sociedad plenamente estamental. Un Reino que durante décadas y siglos estuvo en guerra con los verdaderos aspectos soberanos vascos que aún pervivían desde prácticamente el comunismo primitivo y el auzolan y la batzarre que en dura pugna intentaban ser absorbidos por la monarquía en el poder.

De ahí que la gran fractura de la sociedad de comunidades soberanas vascas aparece con la división entre “vecinos” y “habitantes”. Esta dicotomía convirtió con el tiempo en explotadores a los primeros y en explotados a los segundos (llamados por cierto también “segundones”). La usurpación del Batzarre por una élite perteneciente a los “vecinos” trajo como consecuencia la separación entre el órgano de poder y la comunidad así como la generalización de la propiedad individual.

De ahí que leemos sobre Eneko Aritza y el Reino de Nafarroa pero no de insurrecciones como el levantamiento de los campesinos de Falces en 1357 contra el ajusticiamiento de nueve campesinos, pocos cuentan la sublevación de Mixa y Ostibarre en 1369, la de Gares en 1379, la rebelión de Iruñea en Diciembre de 1386 contra las élites económicas durante 22 días, por la distribución injusta de los impuestos. El cronista Garci Lopez de Roncesvalles testigo de los hechos cuenta que la represión vino de “la administración de la monarquía como garante del orden social del reino”. 1.451 soldados acudieron a Iruñea a sofocar el levantamiento, y una vez éste derrotado vino la represión. Cuatro hombres de los que más se destacaron fueron descuartizados y otros muchos encarcelados por su participación en los hechos. En 1405 la represión también se abatió sobre la Junta de Miluce. Nueve campesinos fueron ahorcados y uno despeñado. En Lizarra plebeyos dieron fuego a tres iglesias porque las sotanas tambien “sangraban”. Entre 1773 y 1784 las mujeres trabajadoras labortanas fueron las organizadoras de una tenaz resistencia popular contra las exigencias francesas de controlar y gravar con impuestos la producción de tabaco en este herrialde, producción que hasta entonces se realizaba libre de la ingerencia extranjera. En el momento crítico, cuando llegaba el ejército francés a aplastar la revuelta, las mujeres de Lapurdi se plantaron en masa delante de los soldados. Los franceses no se atrevieron a disparar pero tomaron otras represalias, como el derribo del campanario de la Iglesia de Hazparne desde el que se convocaba a la movilización popular, y el decomiso de varios miles de armas en manos del pueblo. ¿Dónde está su monumento? 1731 Irun, 1733 Soraluze, 1739 en Azpeitia a causa de la carestía del grano o pan, 1743 en Hernani.

Nos encanta el sello personal de un rey en formato de águila negra pero cuando se creó, el arrano beltza no era símbolo nacional, era el sello personal de un rey, no de una nación. Y si algún plebeyo vasco común y corriente de entonces lo quisiera usar, posiblemente acabaría con la cabeza separada de los hombros por usurpación de la realeza.

Mi amigo declinó responder inicialmente pero hoy lo ha hecho en tono burlón, aduciendo que mi postura crítica es poco menos que complicidad con el PNV y el vasco-españolismo. Se trata sin duda de un malentendido, así que le he respondido de la siguiente manera, que creo que es de interés general y por eso comparto aquí:

“Nadie está hablando de la bandera (cuando BGD menciona una bandera es el Arrano Beltza y lo usa para indicar el problema de aceptar la monarquía navarra como precursor de nuestro proyecto revolucionario vasco, no porque sea Navarra, sino porque la monarquía es totalitaria y reaccionaria, contextualicemos), ni mucho menos del PNV (porque se hace para criticar el concierto y la foralidad, lo que más aman el PNV y UPN por igual, pero no para abrazarlo sino todo lo contrario): estamos hablando de NO IDEALIZAR la historia sino de ser realistas y autocríticos.”

Como le acabo de decir a alguien en un contexto completamente distinto de debate: “Parafraseando a Sun Tzu: si no respetas a tu rival y no eres autocrítico, en mil batallas no ganaras una sola”.

Adjunto una cronología que he compilado

Cronología de la historia vasca:

c. 450-636 Euskal Bagauda.

c. 636-660 ocupación franca (Ducado de Vasconia franco).

c. 660-769 independencia como Ducado de Vasconia, en unión personal con Aquitania la mayor parte del período.

c. 769-782 nueva intervención centralista franca culminando en Orreaga

c. 782-868 período formativo de Pamplona y de Araba, ésta considerada “rebelde” por los astur-leoneses, que crean en su contra la Marca Oriental (luego Condado de Castilla).

c. 868-995 Pamplona es independiente pero Araba está sometida a Castilla, a menudo bajo el mismo conde.

c. 995-1085 “Gran Pamplona” de Sancho el Mayor y sucesores.

c. 1085-1134 Primera Partición.

c. 1124-1200 Reconquista de Alfonso el Batallador y posterior Restauración (1134), Hego Euskal Herria reunificada como Nabarra.

c. 1200-1521 Segunda Partición, Castilla adopta, de la mano de los Haro la estrategia foralista de sometimiento por concesiones.

c. 1521-1833 Anexión manu militari de Nafarroa Garaia a Castilla, también con régimen especial o fuero.

1833-presente época moderna de destrucción de incluso el régimen foral mismo y genocidio cultural.

La conclusión debería ser que:

1. La Euskal Bagauda es el período continuo más largo de independencia, casi dos siglos, y con “territorialidad”, con la mayoría de los siete herrialdes (así como Gascuña y Cantabria y Aragoi, senso pirenaico) incluidos en la Zona Libre a juzgar por las fronteras fortificadas de nuestros enemigos.

2. Los períodos en que Araba está unida a Pamplona/Nabarra son dos bloques que, sumados, no llegan a dos siglos, separados por un hiato y cambio de nombre: son 90 años como Pamplona y 76 años como Navarra (incluido el período bajo Alfonso el Batallador de Aragón, que fue el que hizo esta reconquista en esencia).

3. Además hay otro siglo largo de independencia de facto como Ducado de Vasconia.

En total de mil (y pico) años de independencia intermitente (450-1521), menos de 500 son de independencia con territorialidad — desde el punto de vista de Hegoalde nada más, por simplicidad (…). Y de ellos los que se pueden asignar a “Nabarra” (incl. Pamplona) son sólo 166.

Aunque está muy bien que se haya rescatado la memoria de esa unidad en la independencia efímera como Nabarra, re-construir nuestra identidad nacional en base a eso únicamente está pillado por los pelos, presenta muchos problemas a la hora de defenderlo (la verdad se defiende por si sola porque es como la montaña, la tergiversación en cambio, aunque pueda parecer una “buena idea” a simple vista, flaquea enseguida por falta de buenos cimientos).

Pero es que basar nuestro proyecto político revolucionario en Nabarra presenta otro problema quizá mayor y es el siguiente: la Euskal Bagauda (re-)establece las bases de nuestra nación, protegiendo al euskera y a las leyes democráticas y en gran medida cuasi-comunistas de los vascos ancestrales, pero es derrotada eventualmente (conquista merovingia de c. 636) y esto resulta en la integración imperfecta de la nación en el sistema monárquico feudal contra el que precisamente se había alzado la Bagauda. Y esto supone la degradación de nuestro sistema revolucionario anti-fedual, de democracia campesina, Es cierto probablemente Pamplona/Nabarra lo protegía en algún grado pero no deja de ser contradictorio y esas contradicciones van aflorando en una lucha de clases interna, que es también política, que se manifiesta de forma más intensa aún en la Nabarra tardía de los monarcas franceses.

Qué es lo que hace De Haro en 1200? Entender esto y conceder derechos y libertades en beneficio propio y de sus amos los monarcas castellanos. En cierta manera De Haro es el primer jeltzale. Pero, como decía al principio, hay que saber respetar al adversario cuando se lo merece y en este caso se trata de una jugada perfectamente maquiavélica, porque dice el toscano:

Cuando uno quiere conservar aquellos Estados que estaban acostumbrados a vivir con sus leyes y en República, es preciso abrazar una de estas tres resoluciones: debes o arruinarlos, o ir a vivir en ellos, o, finalmente, dejar a estos pueblos sus leyes, obligándolos a pagarte una contribución anual, y creando en su país un tribunal de un corto número que cuide de conservártelos fieles. (…)

Y esto último es lo que hicieron, con grandes ventajas tanto para los Haro como para Castilla: así se garantizaron, dentro de lo razonable, que Alaba, Bizkaia y la recién creada Gipuzkoa no se les rebelaran una y otra vez como habían hecho en el pasado.

Reconociendo esto estoy defendiendo este status? No, simplemente es reconocer los hechos de la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen. Seamos honestos en el análisis de nuestra historia y no tengamos miedo de reconocer al adversario su ingenio cuando lo demuestra.

Ni tengamos tampoco miedo en reconocer a “los nuestros” sus errores cuando se lo merecen.

Porque cuando Antso Azkarra en 1200 no envía socorro a Gasteiz y Trebiñu, y les sugiere u ordena rendirse al invasor, y apenas una década después los envía a Castilla para hacerla aún más fuerte, está cometiendo un error gravísimo, un crimen histórico incluso contra nuestra nación. Y esto es aún más grave cuando unas décadas después, hacia final de siglo, los escoceses y los suizos estaban librando batallas épicas por sus libertades contra enemigos quizá aún más poderosos y venciendo. Por qué no hay nada similar en la Euskal Herria de en torno a 1300 y 1400? Pues en gran parte por el fracaso monárquico feudalizante de Nabarra y en parte también por la astucia política de los proto-jeltzales De Haro, también feudalizantes a su manera.

No es porque no tuviéramos tropas valerosas, la mal explicada historia de la Compañía Navarra (en parte gascona pero en gran parte navarra sin duda) demuestra que había sustancia, ya que fueron ellos quienes derrotaron a la muchísimo más famosa y hasta entonces casi invencible Compañía Catalana en Tebas. Pero todo eso son aventurillas feudales proto-coloniales de condotieros que de poco nos sirvieron a los vascos o nabarros reales en nuestra lucha por la libertad nacional, social y política.

No se trata de hacer todo crítica a Nabarra, mucho menos destructiva, pero tampoco de ser autocomplacientes porque nos parece una bandera política “ideal” (no lo es). Si hay que hacer bandera política de algo eso tendrá que ser la Euskal Bagauda, porque: (1) es mucho más real en el sentido revolucionario-nacional, (2) lo bueno del Ducado de Vasconia y del Reino de Pamplona/Nabarra deriva de ello, lo malo de la monarquización-feudalización y (3) en la duda, te puedes “inventar” (imaginar) lo que no sabemos, con un poco de cabeza o seriedad pero, por qué no?, con creatividad constructiva en favor de lo que debería ser la nueva Euskal Bagauda doce siglos después, ahora ya en términos comunistas (no hay otros posibles).

La Bagauda no es sólo un precursor o semilla de Nabarra (que también), es así mismo una antítesis de clase en el orden temporal inverso, ya que es la reacción la que domina en ese periodo de la Edad Media, también, aunque no nos guste, en Nabarra; y en Mendebalde mismo, no me hago ninguna ilusión respecto al “foralismo” bizkaitarra tampoco: no te equivoques, no estoy defendiendo eso ni tampoco lo está BGD hasta donde yo puedo entenderle (y a estas alturas de seguir su blog, creo que le entiendo bastante bien).

Redescubrir la Euskal Bagauda y convertirla en nuestra bandera es, creo, extremadamente importante desde el punto de vista de la justificación histórica. Quizá sea un poco incómodo para quienes defienden la forma estado pero no debería serlo para quienes nos proclamamos comunistas, con todas sus consecuencias, incluyendo la superación del modo estado en su sentido de centralizado, autoritario y alienado en mayor o menor grado del pueblo soberano, que es también la nación soberana: Herria.

No es que necesitemos una justificación histórica, nos basta con la voluntad colectiva y un poco de buena suerte (preguntar en Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, etc.: todos ellos estados-nación sin precursor histórico nacional-soberano alguno), pero en la medida que necesites un bastón, escoge uno bueno que no se rompa al primer embate, mejor una buena makila vasca genuina de cerezo y elaboración artesana que uno del chino “todo a cien”. Quizá cueste un poco más, pero como solía decir mi abuela: “lo barato a menudo sale caro”.