Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Gueci (Lavapiés)



Lavapiés ardió por la muerte de un proletario que, si despertó rabia, fue porque era cualquiera, nuestra condición común. Ahí reside la clave: si Mmame Mbage se vio obligado a correr hasta morir no fue por ser Mmame Mbage, sino por ser uno entre los manteros que se ven forzados a subsistir con la persecución policial.

Se ha dicho, incluso en los medios radicales, que era un vecino más. Hay quien ha insinuado que un ciudadano entre otros. Todo para ocultar cuál fue la verdadera respuesta ciudadana a la rabia proletaria: parejas de homosexuales emancipados, propietarios de pequeños comercios, padres, universitarios, señoras, borrachos de bar, todos unidos, por primera vez, clamando al orden. Insultos a la imparable ola de violencia, agua por los balcones, grabaciones al servicio de la policía. Quien se lamente por ello o lo niegue es porque guarda para ellos un lugar en su idea de gobierno y en sus planes de gestión.

Reacción ciudadana provocada porque los disturbios tocaron al menos en algún punto la organización del poder. No a la policía como institución, ni al ayuntamiento, la constitución o al rey, sino la organización infraestructural del mundo. Al hecho de que existan cámaras en cada esquina de Lavapiés, incluso al hecho de que no hagan del todo falta; para eso está la ciudadanía. No faltaron empujones a transeúntes especialmente aficionados a la fotografía. Los pequeños negocios friendly, todo el entramado industrial alegal, las paradas de autobús desde las que nos llevan a trabajar, el conjunto de apartamentos para singles o familias con algo que perder, casas de apuestas que son el último receptáculo de la esperanza de los trabajadores, un poder burgués que es eco y sonríe, en definitiva, la ordenación misma de este mundo fue suspendida.

Ahora bien, el que el poder nos pueda matar impunemente no puede ocultar que su vocación principal es hacernos vivir, configurar un entramado existencial compatible con su discurrir ordinario, mantenernos más controlados que disciplinados, y siempre en línea. Muchas veces no querríamos dejar de gritar contra los encierros en los CIEs para que no se escuchase que la miseria cotidiana fuera de ellos no es algo que podamos aceptar. Muchas veces no querríamos dejar de gritar contra el racismo institucional para que no se escuchase el rumor racista que se respira en el día a día de la grandísima mayoría de personas migrantes en su condición de trabajadores, y no solo de trabajadores no adscritos a la seguridad social. Muchas veces no querríamos dejar de gritar que ninguna persona es ilegal para no escuchar que una existencia enteramente legal es una existencia enteramente sometida.

Respecto al ¿quién estuvo detrás de todos los comportamientos violentos?, es una pregunta que se la dejamos a policías y periodistas. La acción fue desencadenada por la rabia de la comunidad proletaria senegalesa, frente a la que parte de los medios radicales permaneció espectadora. Pero no cabe reivindicarse en un segundo plano respecto a quien sería el “verdadero” sujeto de esta lucha; antes de empezar la revuelta los jefes de entre los senegaleses reivindicaban no menos calma que la policía. Es preciso reapropiarnos de los puntos de indistinción, los vínculos creados, lo que nos arma, camufla y alienta a quienes rechazamos el mundo del capital, por muy primitiva que sea la forma de este rechazo.

Nadie se hace ilusiones. Es obvio que el estallido no llegará muy lejos. Pero se quiere ocultar, bajo esta obviedad, lo que fue para quienes estuvimos ahí y cruzamos nuestras miradas a la carrera con hermanos senegaleses o sencillamente con cualquiera, una evidencia: que la normalidad de la vida metropolitana, incluso en un barrio “combativo”, “dinámico”, “multicultural” y “lleno de vitalidad” como Lavapiés, es nuestra minusvalía existencial misma, nuestra condena a hacer funcionar la maquinaria de un poder burgués que produce nuestra miseria cotidianamente, y que no imaginamos siquiera lo que somos capaces juntos. Se trata de no apartar la mirada, de afirmar esta verdad sin temblar, de partir de ahí.

Emergió toda una constelación de nuevas afinidades, así como la alegría de nuevas enemistades. Una polarización que es política, y que por ello nos divide. Escuché a un paria habitual de la plaza de Lavapiés decir a otro, a pocos metros de una barricada bastante artesana: “Al menos ocurre algo”. Para pasar del “al menos” a una ofensiva proletaria estratégicamente situada media la construcción de mundos que sean a la vez formas de vivir y formas de luchas, una puerta a la experimentación del comunismo. Los enfrentamientos en los que la policía deja de ser el garante del orden para quedar reducida a una fuerza más son solo parte de su gramática básica. Constituir una fuerza comunista estratégicamente situada exige hablar de estrategia en lo más minúsculo de nosotros, que nos ata a este mundo. Nos toca pensarnos desde cada uno de nuestros detalles, pensar el comunismo en ellos. Que el estallido contribuya a esta tarea.