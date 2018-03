Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Pastelero

Hoy he jugado con un avión de papel en la calle. Sentía que estaba fuera de lugar: todas las compañeras mantenían el orden, y las demás personas me miraban como si fuera alguien extraño. He lanzado el avión 4-5 veces y me he parado, por una especie de presión social, y eso que me lo estaba pasando bien…

Hace tiempo que le estoy dando vueltas al tema de los juegos. Sobre todo a jugar en la calle. Me da la sensación de que cada vez se juega menos en la calle, de que cada vez hay menos imaginación para jugar. Ya no es que los juegos callejeros se limiten a las personas más jóvenes: ahora ni estas juegan.

Siempre hay excepciones, pero por lo general jugar supone romper la tranquilidad. Supone romper con la monotonía, con la comodidad de estar quieto. Y hoy en día está demasiado mal visto romper lo impuesto. Los juegos se toman esto en serio, y se lo aplican a sí mismos: suelen tener normas o reglas, pero es habitual modificarlas para adaptar el juego al número de personas, al momento del día y al tiempo disponible, o se generan bandos que luchan por sus intereses, … Hay muchas maneras de jugar en la calle pero al final, si no se practica, se va perdiendo ese conocimiento que permite que nuevas generaciones disfruten de los juegos que ya están inventados, o que vayan creando poco a poco sus propios juegos.

El juego que más me tensionaba y me molaba era el escondite. “Buff, igual me la paro toda la tarde…” Y si estaba corriendo entre las calles y por los parques, menuda tensión si veía las piernas del que se la paraba. Nos lo tomábamos en serio, y corríamos como nunca. La alegría de gritar “por mí y por todos mis compañeros” era ¡bua!…. ¡Hace mucho que no la siento!

Volviendo al comienzo, no es solo que las personas de menor edad no tengan interés en jugar en la calle, también esta nuestra parte de responsabilidad: tenemos que comentarles y enseñarles como jugar, porque la diversión no tiene edad. Explicarles lo divertido y lo sano que es, y que lo sientan en primera persona. Y así, algún día volverá a dejar de ser raro jugar en la calle, y nos acostumbraremos a romper lo establecido. Si nos conformamos con mantener las formas en todo momento, vete tú a saber cuál será la próxima generación que vuelva a jugar al escondite.