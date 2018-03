Autor: Borroka garaia da!

En Euskal Herria existe una tradición en cuanto a procesos y desarrollos fallidos que encuentran un bloqueo que no se dilucida. Que estos pasan a ser una conmemoración anual, normalmente en forma de movilización festiva, inconexa con el día a día de las luchas y formando parte de un calendario normalizado de la derrota cotidiana. Esto es básicamente lo que supone el Aberri eguna llegados al 2018. Más que un día de la patria vasca, el día entorno al que se escriben comunicados que cada vez menos gente lee y menos aun discute. Día para el partidismo, el electoralismo, la complacencia y para que cada cual “hable de su libro”. Cuando no para el postureo, la mentira o la media verdad. Aunque todo esto tampoco tenga excesiva importancia, ya que todo el mundo sabe que nada va a cambiar un día antes o un día después del Aberri eguna, más allá de varios artículos de prensa que se agotan al pasar a la siguiente página del periódico o al siguiente clic. O alguna que otra discusión intrascendente entre la clase política que no puede sacarnos del sopor de un Aberri eguna tan ordenado y en fila, incapaz de sorprender a nadie. Ya que la sorpresa sería que existiera un Aberri eguna con sentido debido a que existe un proceso de liberación nacional y social en condiciones al que el Aberri eguna pueda alimentar. El día que las cosas empiecen a encauzarse el Aberri eguna volverá a a crear una mueca de intranquilidad en el enemigo de la patria vasca, mientras tanto seguiremos celebrando la derrota.

Euskal Herria solo tiene dos opciones: la independencia o la dependencia. Y actualmente no existe ningún proceso de lucha global y estructurado que nos dirija a la independencia. El reformismo nacional sea en su carácter autonomista, ibarrechista o estatutista, que al fin y al cabo es el mismo, lo único que plantea es un desarrollo de la ley impuesta para reafirmar a nuestra patria dentro de los cauces legales españoles o franceses, dando capacidad a la burguesía local para que explote a la clase trabajadora vasca con más facilidad. El autonomismo es la otra cara del españolismo sin la cual éste no tendría puntos de apoyo para normalizar su imposición. De esta manera, es un fraude cualquier posicionamiento supuestamente abertzale que nos hable de independencia o que no la mencione, a través de la reforma del estado de las autonomías, de constituciones ajenas o del derecho a decidir cuando intenta suplantar al derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación es la única vía hacia la independencia pues se traduce en una pregunta clara y concisa: Independencia sí o no, mientras el derecho a decidir inventado por el autonomismo se circunscribe a la retórica sobre el acomodamiento de Euskal Herria en legislaciones externas. El apoyo al estatutismo solo trae más división territorial, más dependencia de la clase trabajadora, más normalización de la opresión, y la imposibilidad de intensificar un proceso de liberación nacional cuando se cede ante él.

La opción independentista vasca por otra parte solo tiene un carril en la coyuntura que vivimos: Romper las cadenas de los estados y el autonomismo. Los estados español y francés están construidos para no reconocer la condición nacional vasca y las consecuencias que se derivan de ello. Y no es que Catalunya sea un ejemplo que lo demuestre ahora sino que lo vuelve a confirmar ya que la propia historia del proceso de liberación vasco lo dejó en evidencia hacia demasiado tiempo. De esta manera, la opción independentista solo tiene una vía hacia el éxito y solo pasa por un proceso de ruptura revolucionario. No por capricho, sino porque los estados que nos ocupan y el capital que hace tracción de ello están organizados de tal manera que no existe otra opción.

Este proceso de ruptura, dadas las condiciones concretas de Euskal Herria solo puede ser encabezado y llevado a cabo por el pueblo trabajador vasco. Tampoco por capricho, sino porque a parte de ser la inmensa mayoría, la historia de la clase burguesa vasca está atada materialmente a los centros de poder del capital que nos dominan sea desde la UE o los estados, algo de lo que sacan beneficio independientemente de las banderas con las que se rodeen, y algo que les hace disponer de fuerza bruta directa para tener bajo la bota a la disidencia política, social y sindical.

Si antes también era así, hoy más que nunca se hace evidente que la mera retórica favorable a un estado en las actuales coordenadas del capitalismo no asegura ni promociona ningún tipo de soberanía en Euskal Herria, ni tampoco ayuda a la emergencia y crecimiento del independentismo, sino que es la emancipación de la clase trabajadora vasca la que lo asegura y para ello no sirve el estado burgués dependiente de los órganos de poder del capital sea interno o externo. Si el independentismo vasco hoy pretende llegar a cotas más altas partirá del rechazo de la clase trabajadora vasca a los paradigmas del estado burgués, pues conocemos ya a dos de ellos, y nadie da un salto con costes a algo igual aunque se pinte de otro color. La patria vasca no es algo abstracto ni que esté en el aire, la conforma la clase trabajadora vasca que es la nación obrera, la nación burguesa no tiene patria sino mercado.

Actualmente Euskal Herria se encuentra inmersa en una crisis nacional y social que solo podrá ser dejada atrás con un proceso de liberación nacional y social que rompa la dependencia tanto a los estados como a los diferentes estratos de la burguesía vasca. Empezar a crear dinámicas hoy inexistentes en ese sentido que den cuerpo a la conciencia nacional de clase y retomen el proceso de construcción nacional y social con un carácter de poder popular y obrero será la base desde donde poder trazar la ruptura frente al elitismo de la clase política, el pactismo normalizador y anestesiante de la lucha de clases o el cretinismo parlamentario de vía centralizada que van en contra de todo proceso revolucionario que es el que necesitamos. Es decir, solo la lucha organizada estratégica en todos los frentes es capaz de crear nuevas condiciones. Y que no las condiciones creen tu estrategia y táctica. Ya que cuando éstas se apagan tu estrategia también lo hace. Por eso tenemos apagado a día de hoy el proceso de liberación. Euskal Herria para su clase trabajadora, esa es la consigna donde no cabe pedir perdón ni conciliación.