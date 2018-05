Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autora: Mareva Mayo

La violencia del civismo tiene doble cara, doble moral, varias huchas. Es persistente, pestilente, tiene palacio, tribunal de justicia, ejército, muchos supermercados y universidades, micrófonos y pantallas, aplausos detrás, fuegos artificiales, la cara para la foto, el marco, es tu cadaver, su sonido es tu tumba.

Es una insaciable banda sonora. Muchos afiliados, han recibido esa violencia, la llevan ensangrentada en su cuerpo, y la reproducen. Porque no han sabido defenderse contra el origen de esa violencia, no han podido o no han querido luchar, tal vez han estado demasiado solos.. Y ellos se hacen espejos que la devuelven. Justifican su herida, dando coba al verdugo, dando cancha. Enseñan a sus hijos a aguantar la violencia sin gritar, sin hablar, sin pelear y echan sus pestes y resentimientos de animal de zoológico, contra aquellos que sí luchan y vuelan. El sufrimiento les ha hecho analfabetos de su propia conciencia y la realidad política de su sufrimiento. Suelen llevar el discurso del miedo, del cansancio, del mira para otro lado, del tú a la tuyo, del lábrate un porvenir, sin tener en cuenta que hay que quitarse las cadenas antes. Porque si no no hay ni presente.

El apostolicismo hizo mucho daño a la solución y dignidad frente al sufrimiento. El poder imperante de la iglesia católica fue un aliado del sometimiento del pueblo que aún pervive en la sombra de la “cultura”.

Es terrible la adaptación a la violencia instituticional. Ningún animal salvaje es tan estúpido como el ser humano. Un animal cuando está en peligro, huye hacia su risco y su libertad o ataca, un animal acorralado, ataca, aunque tenga las de perder, aunque esté agonizando, combate.

A nosotros nos privatizan la tierra, nos ofrecen trabajos de prostitutas, nos hacen pagar impuestos para un estado privado y no colectivo, roban y mercantilizan lo nuestro en nuestra cara, con nuestros cuellos estrangulados en sus urnas y no movemos ni un dedo, un estado con una policia que es sierva de la clase alta y que disparará en su día sobre el manifestante si corriera peligro esa clase alta y su privilegio.

Nos dan una cultura para estupidizarnos. Unos medios de comunicación para incomunicarnos. Un corro de necesidades innecesarias, contaminantes, antinaturales, para que corra el flujo de plástico quemado de una civilización de luces de neón, fábricas y basureros, de mentes apantalladas, de cuerpos bajo cremas, rayos laser, básculas al cánon hegemónico y patriarcal de la belleza capitalista, virus para procrear la familia monogámica y reproductora del patriarcado, alimentos cagados por el culo de un robot que no comerían ni los cerdos.

Destruyen la naturaleza. Vivimos entre un tubo de escape y un avispero de hormigón al calor del petróleo. Nos toman por productos, por objetos, por monedas, para su beneficio, o por apestados y perseguidos..

Y la culpa de todo, es la adaptación a la violencia y al maltrato instititucional. Por la obedeciencia. Por el miedo. Por culpa de la domesticación y adaptación a una cultura de enfermedad y de muerte. Porque han despolitizado nuestro sufrimiento. Porque nos quieren dramas independientes, ciegos por nuestras individuales miserias y tramas. Porque quieren que traguemos saliva, por separado. No nos quieren pueblo. Porque han contaminado también nuestros deseos. Nuestra felicidad la han hecho contribuyente al capitalismo Porque la verdadera felicidad es un estado salvaje que implica resistencia, organización y lucha, echarse como una jauría contra lo que nos daña, y saber distinguir de dónde viene el golpe y el enemigo, adelantarse a él, estar al acecho, dormir con un ojo abierto, hasta que haya sido expulsado y destruido de nuestra casa. Porque lo salvaje no se agacha ante nadie. No es siervo de nadie. Se defiende del golpe. Ataca. Defiende hasta la muerte su vida y su territorio, su canto, sus hermanxs, su felicidad. Busca el bienestar real, que no es un libro de autoayuda, ni una ONG, ni la revista de los consejos de tu farmacéutico. Es una guitarra, un fuego que no se vende, que no negocia, que no pasa por el aro, que no se apaga.