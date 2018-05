Autor: Borroka garaia da!

1968 fue el año de algunos saltos cualitativos del movimiento revolucionario internacional y de situaciones convulsas que ofrecieron respuestas contundentes. En Italia se desplegaba un fuerte movimiento de comités unitarios de base frente a la burocracia sindical, en México un grande movimiento anti-represivo y contra el autoritarismo institucional, en Vietnam se lanzaba una ofensiva contra las fuerzas de ocupación norteamericanas, en muchos países se abría paso precisamente la protesta por esa intervención imperialista, en China estaba en activo la revolución cultural proletaria… y por casi todas partes en general un espíritu anti-autoritario e insurrecto empezaba a levantarse.

Incluida Euskal Herria, donde 1968 supuso el inicio de una fase revolucionaria. De 1958 hasta 1964 apenas había existido actividad revolucionaria de masas, desde 1965 a 1967, la espiral manifestaciones de masas- represión hace crecer de manera exponencial al movimiento revolucionario y se produce la fusión entre proletariado y abertzalismo con el objetivo de la revolución socialista. Estos precedentes maduran para 1968 y se llega al salto de la actividad revolucionaria al iniciarse el enfrentamiento directo.

Sin embargo, los hechos que tomaron mayor renombre en un año lleno de movilización social, protestas, respuestas y ofensivas a escala internacional llegaría a ser el Mayo francés. El mayo del 68. Pasados 50 años poco será lo que no se haya dicho sobre ello aunque la mayoría desde el punto de vista frívolo y superficial que caracteriza a la burguesía tanto a su academia como a sus medios.

Desde una perspectiva histórica si bien tiene importancia lo sucedido durante la revuelta, más lo tiene aún el porqué ésta se apagó y lo que ocurriría después. Ya que eso es de total actualidad al explicar muchos de los porqués de la situación actual de la mayor parte de la izquierda europea, actualmente vinculada a la socialdemocracia, y por lo tanto sustentadora y parte necesaria para el capitalismo.

Juventud bajo represión y condiciones laborales patéticas, educación intervenida por el empresariado, moral puritana, opresión nacional en Argelia y otros lugares, eran los condimentos que se iban juntando en el estado francés. Las políticas reaccionarias y autoritarias del gobierno de De Gaulle se iban apilando y las luchas aunque fragmentadas poco a poco iban asomando la cabeza. Fueron los y las estudiantes las que iniciaron la rebelión y lo que en un principio fueron unas ocupaciones de facultades en protesta por la represión contra activistas que protestaban por la intervención yankee en Vietnam, ésto trajo a su vez una ola represiva contra las y los propios estudiantes, lo que a su vez causó una resistencia estudiantil que hizo que en una semana todos los barrios colindantes a las facultades se llenaran de barricadas. Lo paradigmático del caso es que por una vez, no se dejó solos y solas a las estudiantes, sino que la iniciativa estudiantil y los enfrentamientos hizo activar una especie de resorte en el resto de la clase trabajadora y la rebeldía juvenil se contagió, lo cual puso en evidencia algo que estaba sepultado y olvidado: la fuerza de la clase trabajadora unida, incluida dentro de ella el estudiantado y la mujer trabajadora.

Partidos y sindicatos se vieron obligados a convocar paro general prácticamente contra su voluntad, pues sabían que el paro tranquilo al que aspiraban iba a ser desbordado por las masas como así ocurrió finalmente. Los jefes de partido y sindicato se sabían no bien vistos por las masas juveniles debido a su labor de contención y apaga-fuegos, y por cada vez más sectores de la clase trabajadora que ya estaban plenamente integrados en la protesta antes de que movieran un dedo desde los partidos y sindicatos. No se estaba esperando a lo que dijeran estructuras consideradas viejas y burocratizadas sino que el debate popular se abría paso a pie de calle. Fue la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia del estado francés. Tanto que De Gaulle llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario pese a que el sindicato CGT o el Partido Comunista francés no se planteaban ni en sueños la toma del poder y la insurreción popular. Y posiblemente esa fue una de las razones principales de que no se avanzara hacia ello, no tanto por las posturas contra-revolucionarias de la CGT o el PCF sino porque detrás del espontaneismo de las masas no existían estructuras revolucionarias sólidas y estables, por lo que las masas no pudieron auto-conducirse.

De esta manera, vino la debacle y compra-venta. La CGT, en un ambiente pre-insurrecional, con un gobierno tocado y casi hundido, negoció con De Gaulle un aumento salarial del 12% a cambio de reventar la lucha por dentro y desmovilizarla. Lo cual fue promovido igualmente por el PCF. Esto arrastró fuera de la revuelta a los sectores menos concienciados conformes con las migajas y dejando tirados al resto que para esas alturas no iban a tragar con una medida tan lastimosamente reformista de manual. A los y las que mantuvieron la lucha les esperaría al siguiente mes las cárceles o la muerte en una ofensiva represiva. Con el movimiento dividido por la codicia sindical amarilla y el proto “euro-comunismo” institucional, la crisis se cerró por la vía de las urnas, mediante unas elecciones donde De Gaulle a costa de la supuesta “izquierda” institucional obtuvo mayoría. Aunque la alegría no le duraría mucho, ya que un año más tarde fue barrido en un referéndum de reforma constitucional no siendo aceptada su propuesta lo cual le llevaría a la dimisión.

La derrota política y material del Mayo francés fue rotunda. Y pese a que muchos aducen que existió una “victoria cultural”, el culturalismo sin bases materiales no afecta al capitalismo. El mercado puede ser puritano o hedonista, rebelde o conservador, mientras sus estructuras siguen funcionando de igual manera, las relaciones asimétricas de poder se expanden y el consumismo se puede hacer transgresor si hace falta. Lo que queda es una derrota, pero todas las derrotas guardan también su contradicción, experiencia acumulada y el ejemplo de lucha que es un valor imperecedero. Quedan muchas revueltas por hacer y ya sabemos a dónde llegó en las décadas siguientes la izquierda del 12%, la socialdemocracia europea, a perder hasta los porcentajes.