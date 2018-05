Autor: Borroka garaia da!

El año pasado se okupó en el Casco Viejo de Iruñea el antiguo palacio Marqués de Rozalejo. El nombre que tomó el gaztetxe – Maravillas – lo es en recuerdo de la niña de 14 años llamada así que en 1936 fue secuestrada aprovechando la detención de su padre y posteriormente de su madre, violada en dependencias del ayuntamiento de Iruñea, asesinada, dado su cuerpo sin vida a perros para que lo destrozaran y finalmente desaparecidos los restos que siguen sin poder encontrarse a día de hoy. Crimen impune cometido por la guardia civil y elementos de la derecha navarra.

Nada más okupar se encontraron lo que esperaban, un edificio con muchas posibilidades pero deteriorado por el paso del tiempo y el abandono institucional, no obstante, ese hecho no supuso ningún impedimento, ya que gracias al auzolan fueron capaces de reconstruirlo para acondicionarlo al uso social que le querían dar.

Recientemente desde el gaztetxe denunciaban una situación de hostigamiento policial y presiones del ayuntamiento de Iruñea para que cesen las actividades del gaztetxe mediante ordenanza municipal. De esta manera, en esta situación de alerta ante intentos de desalojo se contextualiza la entrevista a la asamblea del Gaztetxe Maravillas que viene a continuación:

Borroka garaia da! – El trayecto hasta que se llega a okupar el gaztetxe Maravillas parece que ha sido convulso: traslados de locales, desalojos, cierre de cerraduras… ¿Podríais contarnos cómo habéis llegado a la situación actual?

Gaztetxe Maravillas – Para poder explicar el trayecto que nos ha llevado hasta aquí debemos remontarnos allá por el 2004, fecha gravada en la memoria colectiva de Iruñea, ya que es ese año cuando Barcina y sus secuaces efectúan el desalojo del Euskal Jai, con gran violencia pero a su vez, con una gran respuesta por parte del vecindario y Movimiento Popular. Este hecho marcará la deriva de los siguientes años, donde en numerosos barrios y pueblos de Iruñerria se empiezan a recuperar edificios vacíos para transformarlos en Gaztetxes, pero la enfermiza política represiva de UPN los va desalojando uno por uno hasta borrar del mapa todos los espacios autogestionados de la comarca.

Durante los sucesivos años de gobierno de UPN, cualquier tentativa de conseguir un Gaztetxe por la vía de la okupación (ya que otras vías está clarísimo que quedaban descartadas) era reprimida y criminalizada desde el minuto cero, por lo que poco a poco se fue instalando en la mentalidad de muchas personas del Movimiento Juvenil y Popular la idea de que mientras estuviera UPN gobernando, iba a ser imposible tener un Gaztetxe.

Es así como llegamos a Mayo de 2015, donde fruto de muchos años de lucha y combate por parte de los sectores populares contra lo que se denomina “Régimen”, se produce un cambio institucional, desplazando a la derecha fascista navarra de los principales Ayuntamientos de Nafarroa así como del propio Gobierno. Esto marcará un punto de inflexión en cuanto al estado de ánimo de muchas personas que por fin, veían la posibilidad de conseguir espacios autogestionados. Nuestro proyecto nace ahí.

Nada mas iniciarse la época del cambio, diversas personas provenientes del Movimiento Juvenil y Popular de Iruñerria nos empezamos a juntar con una idea fija en mente: volver a llenar Iruñerria de Gaztetxes. Fue así como iniciamos una andadura que duraría unos 6 meses, con asambleas semanales de unas 60 personas cuyo objetivo no era otro que volver a tener un Gaztetxe en Iruñea. Durante ese camino, comenzamos a tener los primeros debates sobre si la okupación seguía siendo un instrumento válido de cara a conseguir los objetivos, ya que si bien se había producido un cambio institucional, el sistema seguía siendo el mismo. Fruto de aquellos debates tomamos la decisión de apostar nuevamente por la vía de la okupación para obtener un espacio ya que considerábamos que aun estando fuera UPN de las instituciones, los tentáculos de la burguesía eran demasiado largos para dejar hacer y deshacer a las fuerzas de izquierda, así que optamos por el camino de la desobediencia e insumisión a la propiedad para luego intentar crear sinergias con las instituciones y forzar una posible cesión del espacio okupado.

Es así como en Diciembre de 2015, unas 600 personas okupamos un bloque situado en la calle Compañía del Casco Viejo, bloque que llevaba varios años vacío y que transformamos en un Gaztetxe. Desde ese espacio que concentraba personas de distintos barrios y pueblos de Iruñerria, se esparció la semilla gaztetxera por otras zonas, posibilitando que en otros barrios se abrieran proceso similares para conseguir un Gaztetxe, como es el caso de Barañain, la Rotxapea, etc.

Nada mas entrar, iniciamos conversaciones con Gobierno de Navarra, que era el propietario del edificio para acordar una posible cesión del edificio. La respuesta fue bastante negativa, ya que optaron por la vía represiva para condicionar la negociación. Es en ese momento cuando interviene el Ayuntamiento de Iruñea para ofertar diversos espacios donde pudiéramos desarrollar el proyecto del Gaztetxe, y en Enero de 2016, se comunicó nuestra decisión de aceptar una de esas ofertas pero planteando unas lineas rojas clarísimas: el espacio, será autogestionado o no será, y hasta que no nos den las llaves, no abandonaremos el que tenemos ahora.

Lo que debía ser un trámite de unas pocas semanas, se convirtió en un tortuoso viaje de 6 meses a la espera de que el Ayuntamiento cumpliera lo acordado, a saber, que acondicionara el espacio al uso social que le pretendíamos dar, ya que al estar las habitaciones separadas por paredes, no contábamos con ninguna sala diáfana donde desarrollar actividades para grupos grandes de personas. Puesto que los meses pasaban y pasaban y nuestra paciencia se iba agotando, tomamos una decisión clara. El nos dais las llaves para tal día, o entramos. Bajo esta decisión iniciamos una campaña llamada “Gaztetxetik Gaztetxera” para denunciar la actitud de dejación del Ayuntamiento y para plantear, clara y públicamente, que el 18 de Junio de ese año ibamos a efectuar el traslado, estuviera apañado o no. Y el 17 de Junio, a última hora, nos dieron la llave. Claro está, sin haber realizado ninguna obra de acondicionamiento y sin ni siquiera haber firmado un contrato de cesión de nuestro agrado. Error por nuestra parte!

Los días posteriores volvimos a dar vida a una casa que apenas la tenía, volvimos a desarrollar un sinfín de actividades, y como no, puesto que el Ayuntamiento no había cumplido su palabra, iniciamos las obras de acondicionamiento para dejar el espacio usable, siempre bajo supervisión técnica y en auzolan, que es lo mas importante. Este último hecho es el que sirvió a la derecha fascista para maniobrar y usarlo como arma arrojadiza contra el proyecto, presentando una moción para desalojarnos, moción que prospera ya que Geroa Bai se posiciona con ellos (parece ser que no solo coinciden en el TAV y en los partidos de padel) y por tanto, se produce el desalojo del espacio el 15 de Noviembre de ese año.

En la calle, y sin haber podido crear un colchón social (debido al poco tiempo de desarrollo del proyecto) que hubiera imposibilitado o cuanto menos, dificultado el desalojo, entramos en un periodo de reflexión y reactivación para volver a la carga mas temprano que tarde. Al cabo de pocos meses, iniciamos la campaña “Alde Zaharrak Gaztetxea behar du!”, con la que fuimos acumulando fuerzas paulatinamente entre el vecindario y el Movimiento Juvenil y Popular para dar un nuevo salto: la toma y apertura del Palacio Marqués de Rozalejo, edificio vacío desde hacia unos 20 años, en pleno corazón de Alde Zaharra y con una posibilidades inmensas. Es así como el 3 de Septiembre de 2017, un nutrido grupo de personas liberamos el edificio de las garras de la propiedad privada, convirtiéndolo en propiedad colectiva y abriéndolo a todo el mundo para su uso.

BGD!- Recientemente realizasteis una rueda de prensa denunciando hostigamiento policial e intenciones del ayuntamiento de Iruñea de cerrar el gaztetxe debido a una ordenanza municipal. ¿Qué es lo que está pasando?

GM – Lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, por mucho que haya habido cambio institucional y se hayan colocado fuerzas de izquierda en el Ayuntamiento, el poder de la burguesía llega a todos los rincones del entramado político, por lo que es de esperar que los cuerpos policiales estén repletos de elementos fascistas y reaccionarios. De hecho la Policía Municipal de Iruñea destaca por ello. Entonces lo que pasa es que muchas veces estos elementos, para poner en contradicción al Ayuntamiento con el Movimiento Popular, utilizan la represión (por ejemplo, se han llegado a cascar una calle multando todos los coches para que así la gente culpe al Ayuntamiento).

Por otro lado, y este es un debate de más calado, no podemos obviar que por mucho que UPN no esté gobernando, si que lo sigue haciendo la burguesía, esté en el Ayuntamiento o no. Las leyes siguen siendo las suyas, el sistema económico siegue siendo el capitalismo, el Estado sigue siendo el suyo, los cuerpos militares, judiciales y represivos siguen estando a su servicio, y como no, la ideología dominante sigue siendo la que ellos imponen. Por tanto, esperar que desde un mero cambio institucional se pueda dar vuelta a todo esto es de ilusos. Es por eso que hemos repetido, por activa y por pasiva, que si, que está muy bien el cambio, pero de lo que se trata es de hacer una revolución, y los Gaztetxes, como el nuestro, están al servicio de ese cometido.

En cuanto al hecho en concreto de la ordenanza municipal, el problema es muchas veces esa izquierda que está gobernando en las instituciones, o bien no es valiente y se acobarda con los gritos de la derecha, o bien su ideología ciudadanista e interclasista les lleva a querer conciliar intereses irreconciliables y por tanto, en ultima instancia, a servir a los intereses de la burguesía. Es así como interpretamos los últimos acontecimientos.

BGD! – ¿Cuál es la función de Maravillas y qué trabajos e iniciativas habéis realizado hasta ahora y tenéis pensado para el futuro?

GM – El Gaztetxe Maravillas ha pasado por tres etapas o fases diferenciadas. La primera, fue la de ser un punto de reunión y concentración de fuerzas del tejido político de Alde Zaharra, un instrumento para que tanto el Movimiento Juvenil como el Popular del barrio se reactivara en sus respectivos frentes de lucha. Se trataba de poner una base material para avanzar.

Posteriormente pasamos por la fase de apertura, esto es, una época en la que decenas y decenas de colectivos del barrio y de la ciudad, al ver que el proyecto funcionaba y que por ahora no nos habían desalojado, vieron en el Gaztetxe Maravillas una oportunidad para hacer cosas. Es así como hemos dado cabida, a día de hoy, a unas 120 actividades de toda índole, para todos los públicos y de distinto carácter: para txikis, cines, memoria histórica, a favor del euskera, contra la gentrificación, feminismo, a favor de Amalurra, presos, etc. Se puede decir que hemos sido un instrumento, no solo válido para los propios colectivos impulsores del proyecto, sino para el conjunto del Movimiento Popular de la comarca.

Por último, la fase en la que estamos ahora, donde fruto de una reflexión sobre la coyuntura política actual, llegamos a la conclusión de que la última ofensiva capitalista (crisis) nos había dejado en unas condiciones mucho peores que las de hace 10 años, desmantelando gran parte de servicios públicos, empeorando las condiciones laborales, aniquilando muchos derechos sociales, etc. Y ante ello, el Gaztetxe no podía mirar hacia otro lado, por lo que decidimos abrir una línea de trabajo llamada “Gaztetxea langileon etxea” cuyo objetivo es que el espacio y el proyecto intervengan en varias áreas de trabajo para desarrollar luchas e infraestructuras de apoyo mutuo y solidaridad de clase, es decir, que el Gaztetxe sea un instrumento para que la clase trabajadora pueda, a través de la autoorganización y autogestión, disponer de unas condiciones materiales de vida dignas. Por ejemplo, el banco solidario de alimentos es el primer grano de arena.

BGD! – El movimiento de okupación en Euskal Herria ha tenido un rebrote e Iruñerria no ha sido ajeno a ello ¿Cómo veis las perspectivas existentes?

GM – Con mucha ilusión. Creemos que se está operando un cambio en las nuevas generaciones de la juventud vasca, ya que por suerte (o por desgracia, según se vea), el mito del estudia y trabaja para tener una vida en condiciones se ha desplomado por completo, por lo que las expectativas de futuro son nulas. Y ante un futuro incierto solo cabe el nihilismo o la lucha. Y muchas jóvenes han optado por la lucha. Es este hecho, creemos, el que explica un repunte del movimiento de okupación, el auge de la lucha estudiantil, la fuerza de la lucha feminista, etc. Todo lo que nos han vendido desde txikis, es una farsa, así que solo queda la lucha.

BGD! – Para finalizar, qué mensaje os gustaría lanzar a la juventud de Iruñea, a su clase trabajadora y extensivamente a la de toda Euskal Herria.

GM – A la juventud de Iruñea un mensaje claro: lo estamos haciendo bien peña, entre todas estamos construyendo pequeñas islas de contrapoder en esta ciénaga podrida que es el sistema. No bajemos la guardia, ni con los que dicen que son de los nuestros!

A la clase trabajadora, puesto que nosotras somos parte de ella, a seguir peleando, a recuperar lo que nos han robado, a dignificar nuestra vida, a ser de una vez por todas el motor en lugar de los frenos, porque el mundo sin nosotras, no existiría. Nosotras trabajamos, nosotras decidimos. Todo el poder para la clase trabajadora!