Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Andreu (Països Catalans)

Encontramos ciertos tópicos muy extendidos en el seno de los movimientos populares o alternativos que tratan de trazar una caricatura demonizando el Estado español (el mítico “esto solo pasa en España”) tendiendo así a simplificar la represión a un fenómeno peculiar en el seno de este. Los simplismos que señalan España como un Estado donde nada tiene ni pies ni cabeza, son tan típicos y abundantes como peligrosos.

Hasta cierto punto es coherente remarcar el carácter descaradamente represivo, peculiar del Estado español como Estado postfranquista, e incluso me permito opinar que debe ser un elemento imprescindible en la crítica al Estado español.

La transición de la dictadura franquista hacia la monarquía parlamentaria, motivada por los intereses económicos de la oligarquía española, trató de zanjar las exigencias de los sectores antifranquistas españoles con la falsa amnistía de 1977 que coexistía con repetidas torturas y detenciones de militantes antifranquistas y la presentación de un proyecto que planteaba la restauración monárquica en versión 2.0, todo esto con la simpática injerencia y amenaza del ejército español de mantener el modelo dictatorial (el ruido de sables planteaba: “o todo o nada; o monarquía parlamentaria o vuelta a la cárcel, el exilia y el paredón de fusilamiento”). Fueron una constante las exclusiones de los sectores más combativos de cualquier tipo de negociación y que continuó con, primero, la negativa a regularizar ciertos partidos por contener en los estatutos las calificaciones de independentistas, comunistas, socialistas o revolucionarios [1] y, segundo, con la ilegalización de partidos y organizaciones que siguieron con las formas de lucha populares al considerar que la transición no había respetados unos mínimos democráticos, no había modificado el sistema en su esencia. Demasiadas muertes, encarcelamientos y torturas para que los franquistas se volviesen, de la noche a la mañana, en demócratas de toda la vida.

Pero, a pesar de esta puntualización, y centrándonos en el tema del texto: demasiadas veces somos permisivos con el simplismo ideológico y caemos en un problema grave dado que por querer apuntar al Estado español, acabamos apuntalando las demás democracias burguesas, criminalizando así cualquier tipo de lucha en el seno de esos Estados que también son, en esencia, dictaduras de clase burguesa del centro imperialista europeo.

Entonces, cuando comparamos la política represiva del Estado español, no podemos caer en la comparación de la represión con los Estados europeos y menos tildándolos de democráticos. Cuando decimos que Alemania es mucho más democrática que el Estado español por no haber extraditado a Puigdemont, se nos olvida la represión que sufren los anarquistas, antifascistas, la brutal represión ejercida en el Welcome to hell de la cumbre del G20, se nos olvida el asesinato de Ulrike Meinhof, se nos olvida que también blanquearon a exdirigentes nazis para su lucha contra el comunismo. Es un error cuando señalamos a cualquier país de las democracias burguesas europeas como ejemplo, eludiendo su esencia de clase hablando de democracia y Estado en abstracto.

Y también caemos en un error, cuando señalamos que la política represiva no tiene ni pies ni cabeza. Claro que la tiene, como buen elemento de dominación de clase, la espiral represiva sigue unas lógicas represivas responden a un allanamiento de terreno mediante la práctica de tiro y arrastre, que vendría a ser como “si te meto 4 años de prisión por cantar, luego, si solo te identifico y multo, pues no será para tanto”. Y así, también caemos en su efectiva trampa de tener la necesidad de negar que hemos cometido una ilegalidad, cuando realmente el debate debería estar sobre lo legítimo. Y, sobre todo: ¿lo legítimo para quién?

Lo que es legítimo para la clase trabajadora no lo es para la burguesía, porque existe una contradicción antagónica, con dos posicionamientos irreconciliables en esencia. La verdad y la mentira tiene un carácter de clase. Toda idea surgida en una sociedad de clases tiene su huella de clase y son ideas que pugnan entre sí por establecer una hegemonía.

Y es que, con toda probabilidad, para los capitalistas, será terrorismo la lucha contra el capital y sus herramientas de dominación, es decir, contra el Estado español particularmente, apostando por un proyecto socialista revolucionario de liberación nacional. Pero no deberíamos avergonzarnos, ni eximirnos de haber realizado, ni retirar (y obviamente, remarco: no hablo de estrategias jurídicas de defensa antirrepresivas [2]) ese apoyo a las formas de lucha esencialmente populares y legítimas fuera de sus marcos ideológicos. Porque debemos reconocer que no se puede gobernar para todos y realmente lo que ocurre es que se libra una batalla constante entre fuerzas contrarias, que es la expresión de la lucha de clases en todos los ámbitos: cultural, ideológico, político, militar… y aunque algunas de estas serán más sutiles o menos, de mayor o menor intensidad, son luchas que inevitablemente ocurren.

Y el problema es que al final, cayendo en su lógica, idealizamos concepciones burguesas mientras demonizamos y criminalizamos, aunque sea implícitamente, las proletarias, adecuándonos y reforzando la posición burguesa en la superestructura ideológica, de manera que en el terreno político e ideológico nos vemos atados de manos y caemos en contradicciones absurdas alejándonos de nuestros posicionamientos estratégicos revolucionarios.

En conclusión, debemos ser conscientes de que la coyuntura no debe minar nuestros principios, ni alejarnos de la necesidad de establecer una hoja de ruta para alcanzar sucesivamente nuestros objetivos estratégicos para la consolidación del contrapoder popular y el avance socialista, así como tampoco reducir en ningún momento la carga ideológica de nuestros análisis críticos y conclusiones [3], que deben profundizar en el conocimiento del objeto tratado y no quedarse en la apariencia y sobre todo, muy importante, debemos respetar siempre la independencia ideológica proletaria.

“El que sea correcta o no la línea ideológica y política lo decide todo. Cuando la línea del Partido es correcta, lo tenemos todo: si no tenemos hombres, los tendremos; si no tenemos fusiles, los conseguiremos, y si no tenemos el Poder, lo conquistaremos. Si la línea es incorrecta, perderemos lo que hemos obtenido”. Mao Tse Tung.

Notas:

[1] Cito textualmente: “Representantes del Ministerio del Interior indicaron a HASI que debía retirar de los estatutos presentados las palabras independencia e independentismo, para sustituirlas por otras «que no hirieran a algunos estamentos de la política española». Ante la negativa del partido a variar un objetivo que aún hoy consideran lícito en una sociedad democrática, se produjo un largo silencio administrativo.” (“El partido “abertzale” HASI volverá a solicitar su legalización”, El País, el 1 de enero de 1980). Enlace: https://elpais.com/diario/1980/01/03/espana/315702014_850215.html

[2] Cabe apuntar que las estrategias antirepresivas también tienen un papel fundamental, con su componente ideológico que se debería adecuar a la línea política del movimiento revolucionario, en consecuencia para transmitir coherencia; véase, por ejemplo, el no-reconocimiento de los tribunales españoles por parte de militantes vascos, o el de los tribunales ingleses por parte de los militantes irlandeses exigiendo el trato de prisionero de guerra, obligando así a reconocer, implícitamente, que no eran meros criminales, que se trataba de un problema esencialmente político y que existía un contrapoder militar y jurídico.

[3] “Pactad acuerdos para alcanzar los objetivos prácticos del movimiento, pero no trafiquéis con los principios, no hagáis “concesiones” teóricas. Tal era el pensamiento de Marx, ¡pero resulta que entre nosotros hay gente que en nombre de Marx trata de aminorar la importancia de la teoría.” (“¿Qué hacer?” de Lenin, Editorial Fundamentos, pág. 24).