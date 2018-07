Autor: Borroka garaia da!

La existencia de la comunidad humana vasca data de tiempos ancestrales y se ubica a ambos lados del Pirineo occidental. Aunque el nombre más correcto sería comunidades. Ya que estas comunidades no fueron un ente monolítico ni estructuralmente unitario pese a compartir lazos comunes. De la existencia de diversas tribus vascas mas o menos independientes al surgimiento de comunidades locales en organización natural estructurada en valles dirigidas por un buruzagi va un trecho. Ese trecho lo llena el mito de un supuesto matriarcado vasco que nunca existió, ya que la simple existencia de buruzagis, es decir, la existencia de jerarquía (que posteriormente llevarían a cabo un proceso de centralización) lo descarta por completo.

Al pasar del nomadismo al sedentarismo surge la jerarquía, y esto produce tanto el patriarcado de las élites masculinas en control de armas (guerreros, cazadores) para el control de la reproducción biológica de la fuerza de trabajo y la estructura de clases, de cara a la propiedad privada y a la gestión del excedente de tal propiedad. Esta organización social estuvo en disputa permanente con elementos colectivistas que se podrían trazar prácticamente desde el comunismo primitivo, o lo que hoy conocemos como auzolan y batzarre.

Hacia el 179 ac. se empieza a sentir la presencia del imperio romano y a lo largo de los años y dependiendo de la zona y los diferentes jefes vascos se inician relaciones colaboracionistas o de resistencia. En cualquier caso es probable que de haberse extendido más en el tiempo el imperio romano, la romanización hubiera sido total, la cual no llegó a completarse. La rebelión campesina frente a la descomposición imperial romana que ocurrió por toda Europa, en tierra vasca fue factor clave ya que abriría un período de independencia durante varios siglos que evitó la desaparición de la cultura e idioma vasco, así como reforzó el colectivismo frente a la jerarquía.

El sistema revolucionario de democracia campesina en ausencia ya del poder romano se veía amenazado tanto por el norte (Carlomagno) como por el sur (algunas facciones árabes), como por la oligarquía autóctona. Esto llevaría a esta última a centralizar poder y territorio en sus manos a través de un único jefe oligarca (Eneko Aritza) reconvertido en monarca y dando posteriormente inicio al reino de Iruñea (después conocido como reino de Navarra). Esta oligarquía monárquica que se hizo con el poder entró en disputa tanto con la auto-organización histórica de los valles y la autonomía político-económica derivada del colectivismo vasco (Juntas) en un proceso feudalizante que intentaba extirpar cualquier elemento real de soberanía vasca.

La gran fractura de la sociedad de comunidades aparece con la división entre “vecinos” y “habitantes”. Esta dicotomía convirtió con el tiempo en explotadores a los primeros y en explotados a los segundos (llamados por cierto “segundones”). La usurpación del Batzarre por una élite perteneciente a los “vecinos” trajo como consecuencia la separación entre el órgano de poder y la comunidad así como la generalización de la propiedad individual. Aquí se empieza a conformar la figura de los jauntxos como parte de la clase dominante vasca.Y así también, los Ahaide Nagusiak, zaldunak y Aitonen Semeak. Las juntas dejan de ser expresiones del poder popular , hasta el punto de que solo estaban conformadas por ricos, comerciantes, curas y señores feudales.

El resto es historia. Al reino de castilla le interesa salida al mar por el cantábrico y entra a la Euskal Herria occidental y pone bajo asedio a Gasteiz por casi un año aprovechando que el rey navarro estaba ausente debido a sus aventuras imperialistas. La clase dominante vasca de la Euskal Herria occidental ante la invasión hace un pacto con la monarquía castellana. Este es el verdadero origen de los autonomistas vascos (foralistas), y a esto hoy lo llaman con toda su cara dura “derechos históricos”. Cuando el hecho fue que la clase dominante vasca acepta la conquista e integración de territorios a cambio de que el rey castellano les deje mantener privilegios sobre el pueblo llano vasco (jurar los fueros), manteniendo así sus intereses económicos intactos. Más tarde ocurriría exactamente lo mismo cuando el resto del reino de navarra fue conquistado. La clase dominante pactaría su integración en relación a guardar sus propios intereses.

Y así, haciendo jurar a los reyes castellanos los fueros, la proto-burguesía vasca comercial y mercantil se aseguraba monopolizar la línea Castilla-Flandes y va acumulando capital con el saqueo de América. Siendo esta proto-burguesía de las más avanzadas del pre-capitalismo.

No es cuestión de extenderse más por la historia.

Es una contradicción in terminis, considerar la soberanía como la recepción de un derecho (histórico es ya de guasa pues se recibiría de un viaje en el tiempo) ya que si tenemos que recibirla de otro ente, dejaríamos sencillamente de ser soberanos. La clase trabajadora vasca es poseedora natural de la soberanía y todo lo que va en contra es contraria a derecho . El único derecho histórico vasco es el derecho a la rebelión.

Esto viene de largo y no solo del españolismo casposo de siempre sino del veneno jeltzale o upnero. Los fueros son un reconocimiento por parte del Estado, a partir de la “integración” obligada de las “provincias vascongadas” y Navarra en la corona castellana, primero, y española después. Es decir, un monarca extranjero reconoce posibles “derechos” de administración, de gestión de recursos, de no participación en milicias, de exenciones de leva, y de conocimiento previo de opinión de las “autoridades locales” por parte de la corona. En ningún momento hay discusión alguna sobre soberanía, lo que estaba en trámite era la gestión de gobierno. Sabino Arana creyó encontrar en los fueros, restos de alguna soberanía política pretérita, cuando no la había en ellos, porque no estaba en duda de quién mandaba y de quién tenía la potestad y el derecho para otorgar, negociar o quitar, es decir de ser soberano. De ahí ese “hipotético nacionalismo” creo su versión sobre “el pacto con la corona”, –cuando no lo es así, no estamos en el Reino Unido, sino en la España de la monarquía absolutista.

Tras la tercera guerra carlista, el “fuero” quedó reducido a un asunto de administración fiscal, es decir quién recoge primero los impuestos, y qué es lo que tiene que pasar al Estado. La soberanía política siempre está en poder de los mismos, de los monarcas españoles.

El pseudo-nacionalismo vasco, creó aquello de los “derechos históricos”, bajo esa perspectiva. Es decir, es una versión pre-política (con esto quiero decir, que no incluye la revolución burguesa en su pensamiento político), digo pre-política, porque pre-establece que “el derecho” para los vascos, proviene del pasado, que le da un derecho, es decir, un hipotético pacto, testamentado. Por lo tanto su incumplimiento, posibilita su renegociación, (su rúptura imposible, si no es reconocida la soberanía mutua de las partes), y si hiciera falta, hasta arbitraje y una corte de litigadores para enmendar el contrato (¡jamás la soberanía está a debate!).

El concepto de soberanía nacional jamas puede ser concebido en términos de “foralidad” o viceversa. La soberanía nacional es inalienable, innegociable, imprescriptible, nunca jamás producto de un pacto, u otorgamiento, puesto que es propia y no derivada, afirmar que es producto de una transacción significa aniquilar a la nación misma como sujeto soberano, pues cualquier soberanía seria otorgada, regalada o concedida por otro, es decir, realmente por el verdadero soberano (un ente distinto y por supuesto ajeno), en definitiva tal “nación” sería el país de los lacayos. Y eso es la comunidad autónoma vascongada y la navarra con su estatuto y su clase dirigente burguesa subsidiaria de la oligarquía española, lleve txapela o no, opuesta a los intereses de soberanía por cuestión de clase y por tanto contrarios a los de la clase trabajadora vasca que no quiera ser lacaya.

Decía no se quien, que la historia no está para contarla, sino para explicarla. Uno se podría preguntar el por qué, cómo es posible, hoy por hoy, con todo lo que ha caído, con todos los siglos pasados, que Euskal Herria no haya sido capaz de independizarse, lo mínimo que alguien pudiera hacer es preguntarse el ¿Por qué?. ¿Cuesta tanto irse de un estado de segunda como españa, controlado por legionarios con cabra, de patarajaos y alfeñiques cortesanos, de salvapatrias de calzón con hilillo? ¿Qué enorme empresa habrá de ser irse de tan agreste reino? O no sera así, pues si hasta los indios de la América todo lo pudieron hacer en su tiempo. Por qué, por qué? No será por falta de pistas.

Tanto ayer como hoy el enemigo más difícil de la independencia vasca no es el imperialismo clásico español o francés de toda la vida, sino el autonomismo foral de la clase dominante vasca, se pinte como se pinte, que solo podrá ser superado cuando esa clase quede relegada. Y solo queda otra clase aparte. No será por falta de pistas.