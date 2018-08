Autor: Borroka garaia da!

Hoy 15 de agosto es el día de la virgen de Begoña. Virgen que jamás existió. Como jamás existieron ni la de Arantzazu ni las de otros miles de sitios. No existe ni dios, ni la virgen ni satanás ni ningún dios de los paganos ni de nada ni de nadie. Ni existe ninguna prueba de la existencia de jesucristo, ni de mahoma. El único mahoma reconocido fue el cantante de RIP. Estamos absolutamente, solos y solas, no hay dioses a quienes culpar, ni pedir, rogar, ni orar. No hay que esperar nada de nada, solo con nuestras propias fuerzas, decía alguien hace ya mucho tiempo.

Tampoco existió nunca nadie del panteón vasco. Ni Mari, ni Sugaar, ni Mikelats ni Atarabi. Por no existir, lo más probable es que nunca existieran ni los akelarres ni las sorginak aunque se mantengan en la cultura popular y el folklore la existencia de brujas (sorginak) y akelarres, aún hoy no está de ninguna manera probado si quiera que existiera tal akelarre sea lo que sea supuestamente que hiciera. Para la inquisición española el akelarre suponía una asamblea de adoración al diablo. Pero Akerbeltz solo fue un diablo para el cristianismo, en la cultura vasca Akerbeltz era el dios protector de los animales y no relacionado con ningún eje del bien y el mal. En todo caso lo sería del bien por su carácter protector de la naturaleza. De entrada ya tenemos la primera mentira, la creación de un Diablo donde no lo había. Luego tenemos la palabra Akelarre, supuestamente Akerraren larrea (el prado del cabrón – macho cabrío Diablo). Pero esa era la definición tomada por la inquisición y si hoy la palabra akelarre está relacionada con un contubernio brujeril es por esa razón ya que no está de ninguna manera determinada en la etimología vasca que akelarre provenga de Aker, existe también la hipótesis de que lo haga de “alkelarre” que vendría de “Alka”(Dactylis glomerata), una planta. Precisamente era el conocimiento que muchas mujeres vascas tenían en la edad media de las propiedades de ciertas plantas y hierbas, especialmente de la belladona, los que empezaron los primeros cuchicheos sobre la existencia de unas supuestas brujas y de leyendas de prácticas sexuales supuestamente aberrantes. Lo cierto es que la belladona tiene un alcaloide llamado atropina que es alucinógeno, es una planta muy venenosa que requiere una dosis adecuada. En aquellos tiempos no existía instrumental para lograrlo por lo que se administraba por vía tópica, se untaba en palos a modo de crema y se esparcía en la vagina y en el trasero y provocaba alucinaciones. Todos los mitos achacados a la brujería en relación a escobas voladoras, supuestas orgías con el Diablo y demás no tienen ninguna otra base que el uso que hacían mujeres para su esparcimiento de plantas alucinógenas. Y es que ademas, la propia palabra sorgina que se puede entender como sor – del latín sorte (pacto o suerte), las que hacen un pacto (supuestamente con el diablo) o las que adivinan la suerte o el futuro, puede que en realidad no lo haga de tal palabra latina y si lo haga de crear (sortu) siendo el significado real, el de creadoras. Lo que ha podido ser rescatado de la mitología vasca en relación a las brujas siempre pasó el filtro (censura, manipulación) del cristianismo por lo que es evidente que en cualquiera de las narraciones conocidas han sido re-escritas a través de la moral cristiana. La inquisición después se inventó totalmente un marco adecuado para relacionar con el diablo prácticas de la cultura popular y todo indica que tanto los “akelarres” como las “brujas” no existieron como tal. Sino que en base a lo que en sociología llaman pánico moral junto a falsas delaciones y tortura fue simple y llanamente un disciplinamiento para en las propias palabras de las bulas papales de entonces contra la “brujeria” por ser “un gran peligro para el género humano al desafiar los lazos de obediencia, al suscitar la rebelión, convirtiéndose también, como la herejía, en un crimen de lesa majestad humana y divina”.

Mucha gente en Euskal Herria visita dólmenes, túmulos, o cuevas —que está muy bien— sobre todo cuando no es para reverenciar hipotéticos difuntos, sino para buscar a las y los nuestros del pasado ¿y quiénes son? desde luego, no son los depositados en tales monumentos megalíticos o de otra índole, sino los otros y otras, precisamente los que los construyeron, y nunca fueron inhumados en ellos. Las nuestras y nuestros no son los dominantes del pasado, lejano o reciente, y menos aun los dioses que justificaron el robo de la apropiación, la ignominia de la dominación y la excreencia de la explotación. Cuando existen dioses o diosas, cuando existen panteones, vasco incluído, es que existieron dominadores y explotadores…. lo que opino de estos, es que todos tendrían que haber pasado por el filo de una …no precisamente de una oración. Toda religión o magia (que al fin y al cabo es lo mismo) es posible solo a partir de una comunidad, convertida en sociedad establecida en su interior en la diferencia de clan, casta, fratría, gens o estamento y clase. Y no, nunca hubo una sociedad organizada matriarcal en Euskal Herria y por mucho que a algunos les resulte paradójico, precisamente la existencia de la falsa Mari es una prueba de ello junto a la verdadera existencia de buruzagis, es decir, de jerarquía establecida.

Respecto al asunto de Mari y su mitología / religión, se podría preguntar uno ¿y por que mola Mari o debe de molar?. Es una pregunta que rompe esquemas, porque las supuestas fuentes existencialistas de lo “nuestro’ deben de ser una oposición ¿a caso? frente al cristianismo católico (y hasta español), como si no hubiera habido catolicismo antes de que siquiera existiera Castilla, versus un paganismo, o incluso un Reino aparentemente legítimo, cual efluvio natural emanara de la meteorología del lugar. Pero lo cierto es que el veneno del catolicismo y su iglesia se estructuró en Euskal Herria de manos de la clase dominante y oligarca reconvertida en monárquica que estructuró el Reino de Iruñea , después llamado de Navarra y lo hizo en oposición y contra la voluntad del pueblo llano en un enfrentamiento de múltiples frentes.

Hacia el 179 ac. se empieza a sentir la presencia del imperio romano y a lo largo de los años y dependiendo de la zona y los diferentes buruzagis vascos se inician relaciones colaboracionistas o de resistencia. En cualquier caso es probable que de haberse extendido más en el tiempo el imperio romano, la romanización hubiera sido total, la cual no llegó a completarse. La rebelión campesina frente a la descomposición imperial romana que ocurrió por toda Europa, en tierra vasca fue factor clave ya que abriría un período de independencia durante varios siglos que evitó la desaparición de la cultura e idioma vasco, así como reforzó el colectivismo frente a la jerarquía, creándose incluso un tapón natural a la introducción externa del cristianismo.

El sistema revolucionario de democracia campesina en ausencia ya del poder romano se veía amenazado tanto por el norte (Carlomagno) como por el sur (algunas facciones árabes), como por la oligarquía autóctona.

Un 15 de agosto también del 778 diferentes agrupaciones y comunidades vascas se unen y derrotan a Carlo Magno en una emboscada. Estos no portaron ninguna bandera, no existía aún ni el arrano beltza, que no era una bandera sino el sello personal de un rey y en forma de águila porque la águila con las alas extendidas es símbolo imperial y/o monárquico y no popular. (de hecho han existido comandos armados vascos en el siglo XX con el símbolo del arrano beltza con las alas no extendidas).

Correrían las décadas y se iría estrechando el cerco al pueblo. Esto llevaría a la oligarquía vasca a centralizar poder y territorio en sus manos a través de un único jefe oligarca (Eneko Aritza) reconvertido en monarca y dando posteriormente inicio al reino de Iruñea (después conocido como reino de Navarra). Esta oligarquía monárquica que se hizo con el poder entró en disputa tanto con la auto-organización histórica de los valles y la autonomía político-económica derivada del colectivismo vasco (Juntas) en un proceso feudalizante que intentaría extirpar cualquier elemento real de soberanía vasca además de imponer la iglesia católica. Las nuestras y nuestros de aquel Reino sin soberanía que no fuera el rey eran los que fueron descuartizados, ahorcados o despeñados por exigir pan y menos robo. Luego vendrían otros reinos a ocupar después otros regímenes, y así hasta hoy.

Otro 15 de agosto se cometía un crimen impune de la guardia civil y elementos de la derecha navarra. La niña de 14 años llamada Maravillas que en 1936 fue secuestrada aprovechando la detención de su padre y posteriormente de su madre, violada en dependencias del ayuntamiento de Larraga, asesinada, dado su cuerpo sin vida a perros para que lo destrozaran y finalmente desaparecidos los restos que siguen sin poder encontrarse. Hoy se le está haciendo un homenaje en el gaztetxe del casco viejo de Iruñea. Gaztetxe que la clase política y burguesa dominante se lo quiere llevar por delante.

Es interesante la historia y la memoria, desde la mitología hasta efemérides de un Reino. Nos puede hacer mas o menos gracia Mari e incluso gustar diversa simbología. Pero la memoria histórica no es folklore ni una colección de efemérides ni siquiera de víctimas. Cuando se esconde la memoria sociopolítica de una fosa común, de una torturada o de un desaparecido es una nueva paletada de cal viva a lo que fueron, por lo que lucharon y por lo que murieron. Por eso la memoria histórica nunca es pasado y mucho menos reconciliación, sino la consigna de los y las desposeídas, los nuestros y nuestras, por los siglos de los siglos: Ni dios ni amo, ni ahora ni nunca, ni hoy ni en el pasado, ni de “nuestros” opresores ni de los de ellos.