Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Kolitza

Desde el concepto de ciudadanía la ocupación de la propiedad ajena es muy difícil de legitimar. No caigamos en esa trampa. Todos los partidos burgueses están construyendo discurso mediático en bloque desde este concepto para deslegitimar la ocupación del maravillas y por extensión nos jugamos mucho, pues esto afecta a todos los espacios ocupados, los que lo están hoy, y los que vendrán en el futuro.

Desde la supuesta ocupación para poner al servicio de la ciudadanía, sólo cabe legitimar esa ocupación por el hecho de que el local está en desuso. El principio de legitimación es el estado de abandono del local, y no la condición de clase de los ocupantes. En ese momento el argumento es débil, y puede ser derrotado con cualquier iniciativa de uso que la burguesía dice tener para un futuro en el local. La cuestión es que esté en uso o no, si el local está en manos de la burguesía debe ser objeto de expropiación, y que el único principio que nos separa de ese acto es el de las posibilidades reales, no el de la legitimidad, ya que debe estar en manos del proletariado, en este caso del barrio, y no del ayuntamiento, mediante el principio de la autogestión, y no de la democracia burguesa representativa. Debemos ir preparando el discurso (recuperando la conciencia de clase) para que la gente comprenda que la ocupación es una herramienta legítima como medio de expropiación de la totalidad social hoy en manos de pocas manos.

Por otro lado, ningún partido que defienda la necesidad de cumplir la ley con los espacios ocupados puede ser aliado del proletariado ni del movimiento popular que este genera. Los espacios ocupados son ilegales para la ley burguesa, y legítimos para la ley proletaria, para la construcción de un poder socialista.

Desde el ciudadanismo (que hoy abrazan todos los partidos presentes en las instituciones navarras) se presupone que todos los ciudadanos son iguales, y por lo tanto, iguales de derechos y obligaciones ante la ley y las instituciones burguesas. La falacia generalizadora hace abstracción de que una pequeña parte de la sociedad posee en propiedad casi todo Iruñea mientras que la mayor parte de la sociedad no posee nada. En ese sentido, el pseudo argumento dice: ”¿Y por qué vosotros y no cualquier otro grupo? ¿Os creéis especiales? el gobierno y el ayuntamiento deben mediar y decidir, etc…”

La cuestión es: 1-Cualquier grupo proletario, y más especialmente quienes defiende la autogestión y el poder socialista, tiene legitimidad de expropiar medios de vida cuando carece de ellos, ya sea para darles un uso público o privado (por ejemplo vivienda). El caracter socializador de su proyecto político, en beneficio de la inmensa mayoría, que siendo emulado en gran escala éticamente supondría un avance para la inmensa mayoría, es el principio de legitimación que le obliga a incumplir la ley burguesa y que le da derecho para la ocuapción particular y concreta de una propiedad. O dicho de otro modo; la ley general de la expropiación proletaria a gran escala de lo que le ha sido robado, es el principio de legitimidad de la ocupación particular en este o aquél barrio. Este es el imperativo ético legitimador de la ocupación y la autogestión que barre la hipocresía de la propiedad acumulada en unas pocas manos y legitimada mediante las instituciones pretendidamente representativas. 2-Las instituciones burguesas no son garantía de mediación social en estos procesos, porque son instituciones de la burguesía y hacen cumplir la ley burguesa, es decir, la ley echa a medida de los burgueses y que sólo ellos están en condiciones de cumplir. 3- Ocupaciones del tipo hogar social madrid no es que sean ocupaciones ilegitimas en cuanto ocupación per se (en caso de que las lleven a cabo proletarios) es que lo que no debe existir es un grupo racista, totalitario y fascista como el que lleva a cabo ese proyecto: y por lo tanto cualquier acto que haga dicho grupo es clasista e ilegitimo, incluido el de la ocupación. Rompe el principio legitimador de toda práctica socialista legítima, de socialización de los medios de producción, que es que si se reprodujese a gran escala NO BENEFICIARÍA A LA INMENSA MAYORÍA, sino todo lo contrario, a una minoría burócrata de racistas blancos al mando de la burguesía, que se harían con el control de todos los barrios proletarios.

La cuestión es que la ley está hecha para los burgueses, y que todos los ciudadanos no son iguales en una sociedad en la que el principio fundamental del derecho no es la ley, sino la propiedad privada. La propiedad privada y el poder adquisitivo te da derechos, y la ausencia de ella te priva de ellos: por ejemplo, derecho a la vivienda, derecho a la comida, derecho a divorciarte de tu marido e irte de casa, derecho a la participación política mediante la constitución de un partido político, etc… están todos mediatizados por el poder adquisitivo y el patrimonio. Si no puedes pagar el alquiler, si no puedes comprarte la comida, si no puedes cambiarte de piso y hacer efectiva la separación con tu marido, si no tienes dinero para montar un partido y entrar en competencia publicitaria con los demás partidos burgueses, no tienes esos derechos reconocidos abstractamente por la ley. Así las cosas es normal que en la normalidad burguesa no haya más que fenómenos burgueses, ya que la ley reprime todo lo que no sea hecho por burgueses o sus grupo de apoyo.

Lo importante es que entre la ley burguesa abstracta por un lado, y el individuo concreto por otro, media la aplastante ley de la propiedad privada burguesa; sino la tienes, los derechos no se hacen efectivos, son papel mojado.

Por lo tanto los ciudadanos no son iguales, es mas, no existe la ciudadanía. Esa en la que apoyan ahora los demócratas todo el andamiaje discursivo para un nuevo marco de conflicto político: ¡pero si su presupuesto fundamental (la ciudadanía) ya elimina las cuestiones centrales , la subordinación económica y las formas opresivas que genera, para cuya abolición la política debe ejercerse!

La sociedad se divide en quienes tienen derechos económicos (propiedad y poder adquisitivo) para realizar sus derechos legales (leyes), es decir, burguesía y bloque de apoyo; y quienes morirían si cumpliesen la ley burguesa, por ausencia de propiedad y patrimonio para responder ante ella; es decir, proletariado, cada vez más amplio.

En conclusión, no son ciudadanos quienes ocupan para abrir un espacio a toda la ciudadanía. SON LAS PROLETARIAS quienes ocupan porque tienen derecho legítimo, que no legal, como dice con acierto Sabino Cuadra, a hacerlo. Porque carecen de propiedad, y porque su proyección política, ampliada a a gran escala, beneficiaria a la inmensa mayoría, a las desposeidas que recuperarçian el control de sus barrios y sus procesos de vida. Y ante la hipocresía de quienes se preocupan de que a los jóvenes les pueda pasar algo haciendo obras y para ello envían a la policía a ver si pueden poner en acto las preocupantes lesiones en potencia. Y ante todas estas preguntas de periodistas y tertulianos: ¿Pero habéis pedido licencia de obras? ¿pagáis impuestos? ¿pagáis por tener el local? ¿Pagáis luz y agua? ¿Os ha dado permiso el ayuntamiento? En una frase: ¿PERO SOIS EMPRESARIOS O NO?

La cuestión es que evidentemente no somos empresarios, no podemos pagar todas las exigencias burguesas, todas las leyes que son el resultado de un proceso de expropiación que ocurre de espaldas a la ley jurídica, una expropiación que ocurre en la producción, cuando no en la guerra (como en el 36). Por lo que el estado burgués y sus instituciones nos obligan a incumplir todo un conjunto de leyes hechas para que solo los empresarios puedan poseer y dar uso legal de cualquier local, empezando por violar su sacrosanto derecho a la propiedad privada (sea esta pública-estatal o particular).

El proletariado tiene todo el derecho de expropiar lo que le ha sido expropiado, esto es un acto de justicia política e histórica, y además una necesidad táctica, y para ello tiene toda la legitimidad y además necesidad de incumplir las leyes burguesas, desde las municipales hasta las estatales e internacionales, fabricadas para que sólo los empresarios tengan libertades y acceso a los recursos y nosotras sigamos aplastadas y sin libertades reales en una sociedad clasista abarrotada de formas opresivas.