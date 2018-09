Autor: Borroka garaia da!

Erwin Schrödinger plantea un sistema conformado por una caja cerrada y opaca que contiene una gata en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado, de manera que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y la gata muere.

Hay que quitarse la txapela ante la juventud trabajadora vasca porque durante estos últimos meses y años ha dado una serie de saltos cualitativos a diferentes niveles teórico-prácticos aun en unas condiciones en las que perfectamente podían haber arrojado la toalla e innumerables factores iban contra ella . Y esto solo parece que es el principio. Esto hace que la probabilidad de que esté viva la gata revolucionaria de Schrödinger sea del 50%.

Sin embargo, habría que volver a ponerse la txapela porque el mundo adulto no sale del binomio manifa nacional – elecciones. Una vez le pregunté a una amiga a ver de qué servían las manifestaciones nacional-procesionarias y me contestó que para nada ya, porque no asustan a nadie, solo sirven para que cada manifestante se auto-reafirme personalmente pero son incapaces de producir ningún proceso colectivo y por tanto ningún cambio. ¿Son conscientes por ejemplo los sindicatos … que aparte de las gazte asanbladas y la ocupación para levantar gaztetxes, podrían crear similares asambleas con trabajadores en paro para ocupar fábricas o terrenos e iniciar procesos de auto-organización laboral autogestionada en el camino hacia un diferente modelo económico confrontando con gobiernos y capital y que tendrían el apoyo de innumerables agentes? ¿Son conscientes concejales que por una vez en su vida aunque solo sea como prueba piloto podrían darle la espalda al ayuntamiento y que una asamblea autónoma y popular autogestione aunque sea un pueblo pequeño sin ninguna atadura a toda normativa capitalista y española? ¿Son conscientes las ONGs o partes del movimiento social que en vez de estar pidiendo sopitas a las instituciones burguesas ante mil y un problemáticas que pueda haber y que son incapaces de resolver, en la acción directa está el secreto?. La pasividad y falta de innovación del mundo adulto hace que la probabilidad de que esté muerta la gata revolucionaria de Schrödinger sea del 50%.

Es común presentar la activación social como una mera suma de cifras, ya sea en movilizaciones o contiendas electorales. ¿Es eso una verdadera activación social?.

Cuando se entiende por activación social el movilizarse,o votar, lo que realmente se está haciendo es colocar la activación social de manera subsidiaria y secundaria a otras cosas. Es decir, la activación social sería un elemento necesario para otras cosas pero no en sí mismo algo autónomo y de valor creando al mismo tiempo una dependencia. La activación social para que realmente sea tal cosa debe suponer que los sujetos activados sean protagonistas y ejecutores de su propio destino. O sea, romper las cadenas del delegacionismo. O como dicen ahora los modernos, ejercer la empoderación popular.¿Al fin y al cabo qué es la independencia? ¿No es acaso que el pueblo sea sujeto de su destino?. ¿Y el socialismo? Tres cuartas partes de lo mismo.

Sin embargo la izquierda en general históricamente muchas veces se ha empeñado en desplegar lucha de masas sin entender en algunas ocasiones que la propia masa es la que tiene que alcanzar el poder y todo lo demás no son más que instrumentos accesorios para que así sea. No un partido, no una organización, no una estructura ni siquiera un movimiento por muy diversificado que sea puede dar repuesta a esto. La cultura del delegacionismo no solo crea espectadores, sino también activación social no empoderada que a la larga o a la corta está condenada a fracasar o a evaporarse.

Por otro lado es tan inagotable la fuente de la subversión como de la imaginación cuando malos cálculos no cierran su grifo. Por eso hay que mantenerlo abierto. A los vascos y vascas nos ha tocado y nos tocará luchar siempre, ya que somos un país pequeño dentro de un mundo siempre hostil y estamos rodeados por una de las burguesías más despreciables y calculadoras: la vasco-española.

Y es que no es posible un proceso a la independencia a través del poder español ni francés ni uno hacia el socialismo a través del poder capitalista. Tienen que existir momentos de quiebre, de ruptura con diferentes intensidades, hacerlos permanentes hasta que todo casque . Y la preparación para ese momento necesita de una activación social en los baremos de un poder nacional y socialista. De un poder obrero, de un poder popular. El sujeto de ese poder no es otro más que cada una de las personas que conforman el pueblo trabajador vasco. Pensemos pues como cada una de ellas pueden ir desde ya formando parte de ese poder y no ser simplemente meros números y cifras expectantes.

El movimiento obrero, la lucha de clases, la lucha de masas, el independentismo se han enmarañado en la red tejida por la burguesía para sus propios fines. Estamos en su red y nos movemos según sus normas. Liados por la hábil burguesía, que ofrece el señuelo de sus modelos e instituciones.

En la descripción clásica del sistema la gata revolucionaria estará viva o muerta antes de que abramos la caja y comprobemos su estado. Pero eso no es toda la verdad. Sucede que hay una propiedad que poseen los electrones, de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectados y dándonos a sospechar que la gata está viva y muerta a la vez, lo que se llama superposición cuántica. El sistema se encuentra en una superposición de los estados posibles hasta que hay una intervención (del observador). Ahí está la paradoja, haciendo que la naturaleza del proceso contenga cierta incógnita . Es por ello que durante los próximos años a la fuerza tendrá que haber una aproximación a las maneras y perspectivas de la juventud combativa si como clase trabajadora vasca se quiere avanzar en cualquier frente para llevar al 100% las probabilidades de que la estupenda gatita revolucionaria esté viva y coleando.