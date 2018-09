(más abajo en castellano)

(plus bas en français)

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Lurralde askea

Datorren irailaren 21 ostiralean hasi eta igandera arte Iraultza Txikien Akanpada antolatu dugu Gipuzkoako Zubieta herrian bertan.

Zer da? Euskal Herri osoko herritar eta herri mugimenduei dei egiten diegu bertaratzera eta asteburu zoragarri bat pasatzera. Bertan konplizitateak eraiki, elkarrekin hausnartu eta konspiratu, egin dezakeguna irudikatu eta alternatibak praktikan jarriko ditugu. Hala ere, batez ere, adin guztietako herritarrok gozatu egin nahi dugu elkarren konpainian.

Bizitza erdigunean jarriko dugu. Eremu antipatriarkala izango da, antikapitalista, komunitarioa, autoeratua eta autokritikoa, borrokalaria eta alaia.

Astebururako egitarau majoa prestatu dugu: Interesa dutenentzat, denoi eragiten diguten eta patxadaz lantzeko aukera gutxi izaten dugun gaiez hausnartzeko zortzi saio antolatu ditugu, luxuzko hizlari eta eragileekin: ostiral arratsaldean “Lurrikaren erdian gu berri bat?” mahai ingurua; larunbat goizean herri mugimenduen eta instituzioen arteko harremanen ezin eta eginak batetik, eta eraso matxistak gure espazioetan (hemen bi azpi saio ez mixto egingo dira: emakumeentzako* eta gizonentzako*). Larunbat arratsaldean mahai ingurua “behetik eraldatzen, mugimendu txuri klase ertainekoetatik?” batetik eta bestetik Joxemi Zumalaberen “herri mugimenduen borroka moldeak” tailerra. Eta igande goizean bi saio aldi berean, batetik “Procés Catalá, euskal herrigintzarako ikasgaiak” eta “jendarte likidoa, militantzia likidoak?”.

Eskuorrian topatuko duzue bakoitzean nork hartuko duen parte. Lotura honetan dago egitarau osoa.

https://www.argia.eus/plaza/lurralde-askea/egitaraua-iraultza-txikien-akanpada

Aldi berean Euskal Herri osotik dagoeneko beste klabe batzuetan lanean ari diren esperientziak ezagutzeko aukera ere izango dugu: etxebizitza alorra, elikadura, lana, energia, finantza etikoak, elkarbizitza… Bizitza burujabetzaz ariko gara, alternatibak ezagutzen eta saretzen, eta larunbat arratsaldean mahai-ingurua egingo dugu proiektuon artean.

Euskal Herri osoko jende saltseroa batuko garenez, ezin genuen galdetu eta saiatu gabe gelditu. Larunbat arratsaldean behetik gorako autoantolakuntza konspirazio handi bat egingo dugu. Antolatuko al dugu zerbait elkarrekin datorren udaberriari begira? Hiru izango dira galderak: Zer? Nola? Eta Noiz? Erantzunik ez dago aurretik pentsatuta. Ea zer ateratzen den!

Kontzertu eta emanaldiak ere izango ditugu: Ostiral gauean Erradikalak gara! antzezlana izango dugu, larunbat bazkalostean Nerea Arriola aktorearen “Buruhausteak” monologoa, arratsaldean Thoreauren inguruan musika poesia eta misterioa, eta larunbat gauean bi kontzertu izango ditugu: Pobresiak eta Rukula.

Igandean bazkalostean, orain urte batzuk instituzioetatik erraustegia gelditu zutenei aitortza publikoa egingo diegu, eta ondoren, Gipuzkoa Zutikek antolatuta, erraustegira eta makro-kartzelara buzo zurien martxa. Igandeko martxarako garraio publikoan etortzeko dei egiten dugu. Donostian, Andoainen, Lasarten eta Usurbilen deialdi lokalak egingo dira elkarrekin etortzeko. Badira autobusak eta trena Lasarte-Oriara. Bertatik 15 minutura dago oinez Zubieta.

Egitarauaz gain, nabarmendu nahi dugu adin guztietako jendearentzat pentsatu dugula asteburua. Haurrentzat uneoro jolas libreak izango dira, eskulanak, antzerkia sortu, mozorroak…

Otorduak emango ditugu, eta horretarako herri jantokia antolatuko dugu elikadura burujabetza ipar. Prezioak herrikoiak izango dira. Euskara izango da hizkuntza lehenetsia, eta saio guztietan itzulpengintza bermatuta izango dugu euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez, bakoitzak erosoen duen hizkuntzan hitz egin dezakeela bermatzeko.

Dei egiten dugu lotako zakua, kanpina, musika tresnak eta bizipoza ekartzera. Esan bezala kanpaldia Zubieta herrian bertan izango da eta belardi antolatuko ditugu lo egiteko kanpingak jartzeko. Furgonetetan zatoztenontzat, aparkaleku berezi bat prestatuko dugu. Dutxak eta abar ere izango ditugu.

Lurralde Askea kolektiboak sinatzen du, Ongi Bizitzearen euskal errepublika ipar duten lagunen kolektibo txikia. Konpromisoetan oinarritutako desobedientzia zibila eta ohiturei desobedientzia planteatzen dugu bide bezala. Hala ere, argi utzi behar dugu kolektibo txikia dela, kanpaldiak eskatzen duen lana aurrera ateratzeko txikiegia nabarmen. Hain zuzen ere, Lurralde Askeak sinatzen du baina herrigintzako beste esparru askotan lanean ari diren lagun askorekin batera elkarlanean ari gara prestatzen kanpaldia.

Ikusi gaurko prentsaurrekoa bideoan.

*******************

En los próximos días hemos organizado la acampada de las pequeñas revoluciones (Iraultza Txikien Akanpada) en el pueblo de Zubieta, Gipuzkoa, empezando el viernes 21, y terminando el domingo a la tarde.

¿Qué es la acampada? Hacemos un llamamiento a todas las ciudadanas de Euskal Herria, y a todos los movimientos populares que en ella habitan a que acudan y pasen un fin de semana maravilloso. En este fin de semana construiremos complicidades, reflexionaremos entre todas, conspiraremos, imaginaremos y dibujaremos aquello que podemos y queremos hacer, y pondremos en práctica las alternativas. Aun así, y sobre todo, lo que haremos es gozar de la compañía entre nosotras, personas de diversas edades.

Pondremos en el centro La Vida. Va a ser una zona antipatriarcal, anticapitalista, comunitario, autorrealizada y autocrítica, luchadora y alegre.

Hemos preparado un programa estupendo para el fin de semana. Para aquellas que tengan interes, son 8 sesiones para reflexionar sobre temas que nos afectan a todas, y pretendemos realizar esas reflexiones con calma, con oradoras y colectivos de lujo. El viernes a la tarde comenzaremos con la mesa redonda “Un nuevo nosotras entre terremotos?”; el sábado a la mañana las relaciones entre los movimientos populares y las instituciones, y otro sobre las agresiones machistas en nuestros espacios (aquí se realizaran dos sesiones no mixtas: para mujeres* y para hombres*). El sábado a la tarde habrá una mesa redonda “transformando desde abajo… desde nuestros movimientos blancos de clase media?” por una parte, y por la otra, el taller organizado por la fundación Joxemi Zumalabe llamado “formas de lucha del movimiento popular”. El domingo a la mañana dos sesiones a la misma hora, por una parte “Procés Catalá, aprendizajes para la construcción de Euskal Herria” y por la otra “sociedades líquidas, militancias líquidas?”.

En el folleto encontraréis quién participa en cada una de ellas.

https://www.argia.eus/plaza/lurralde-askea/egitaraua-iraultza-txikien-akanpada

Por otra parte, tendremos oportunidad de conocer esperiencias de Euskal Herria que ya están trabajando en otras claves en temas como la vivienda, alimentación, trabajo, energía, finanzas éticas, convivencias… hablaremos sobre la soberanía de la vida, conociendo y tejiendo conocimientos, y el sábado a la tarde realizaremos la mesa redonda entre los proyectos.

Al juntarnos gente salsera de toda Euskal Herria, no podíamos quedarnos sin hacer la pregunta y sin intentarlo. El sábado a la tarde realizaremos una conspiración enorme con organización de abajo arriba. ¿Organizaremos algo entre todas con miras a primavera? 3 van a ser las preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, y ¿Cuándo? Las respuestas no están preparadas de antemano. ¡A ver lo que sale!

También tendremos conciertos y actuaciones. El viernes la obra de teatro Erradikalak gara!, en la sobremesa de la comida del sábado el monólogo “Buruhausteak” de la actriz Nerea Arriola, a la tarde Thoreauren inguruan musika poesia eta misterioa, y el sábado a la noche dos conciertos: Pobresiak y Rukula.

En la sobremesa del domingo realizaremos un reconocimiento público a las personas que paralizaron el proyecto de la incineradora desde las instituciones, y después, organizado por Gipuzkoa Zutik, la marcha de los buzos blancos a la incineradora y a la macro-cárcel. Hacemos llamamiento para que se acuda en transporte público a la marcha del domingo. En Donostia, Andoain, Lasarte y Usurbil se harán llamamientos para acudir juntas. Informamos de que hay autobuses y tren a Lasarte-Oria, y de ahí a Zubieta son 15 minutos andando.

A parte del programa, queríamos resaltar que hemos preparado el fin de semana para personas de todas las edades. Habrá juegos libre para las más pequeñas en todo momento, manualidades, crear teatros, disfraces…

Prepararemos comidas y para ello habilitaremos un comedor popular que tendrá como norte la soberanía alimentaria. Los precios serán populares. El euskera será la lengua predeterminada y habrá opción a traducción a euskera, francés y castellano, para que cada una pueda utilizar el idioma que quiera.

Hacemos un llamamiento para que traigamos campings. Instrumentos musicales y alegría. Como hemos dicho la acampada tendrá lugar en el pueblo Zubieta donde se dispondrá un lugar para acampar. A las que vengais en furgoneta prepararemos un aparcamiento especial. También tendremos cubiertas otras infraestructuras como las duchas…

Está firmado por el colectivo Lurralde Askea, por el pequeño colectivo conformado por amigos que tienen como norte una euskal república del Buen Vivir. El camino que planteamos para ello es la desobediencia civil basada en los compromisos y la desobediencia a las tradiciones. Aún así, debemos dejar claro que el colectivo es pequeño, demasiado pequeño para el trabajo necesario que es llevar a cabo una actividad como la acampada. Es de mencionar que aunque esté firmado por Lurralde Askea, se está trabajando en conjunto con personas de otros movimientos populares.

**************

CAMP DES PETITES RÉVOLUTIONS // CONFÉRENCE DE PRESSE

Très prochainement se tiendra le Camp des Petites Révolutions (Iraultza txikien Akanpada) dans le village de Zubieta, en Gipuzkoa, entre le vendredi 21 et le dimanche 23 au soir.

Un camp, pourquoi ??? Nous lançons un appel à toutes les citoyennes d’Euskal Herria, à tous les mouvements populaires qui s’y activent, à venir passer un merveilleux week-end. Nous construirons des complicités, réfléchirons ensemble… Nous conspirerons, imaginerons et dessinerons ce que nous pouvons et voulons faire… Nous mettrons les alternatives en pratique. Mais notre souhait le plus cher est d’apprécier la compagnie mutuelle de personnes de tous les âges.

La Vie constituera le centre du camp. Le camp sera ainsi une zone antipatriarcale, anticapitaliste, communautaire, auto-épanouie et autocritique, en lutte et joyeuse.

Un fantastique programme attend les participants… Pour celles et ceux que cela intéresse, 8 séances de réflexion autour de sujets qui nous concernent toutes, dans une ambiance calme, avec des oratrices et des groupes de haut niveau. Vendredi soir, se tiendra la table ronde « Un nouveau nous entre les séismes ? ». Samedi matin, on abordera les relations entre les mouvements populaires et les institutions d’une part, et les agressions machistes dans nos espaces (avec séances non mixtes, pour femmes et pour hommes), de l’autre. Samedi après-midi, une table ronde intitulée « Une transformation venant du bas… venant de nos mouvements blancs de classe moyenne ? » d’un côté et l’atelier organisé par la Fondation Joxemi Zumalabe sous le titre « Formes de lutte du mouvement populaire ». Dimanche après-midi, deux séances à la même heure avec, d’une part, « Procès Català, apprentissages pour la construction de l’Euskal Herria » et, de l’autre, « Sociétés liquides, militances liquides ? ».

Les participants à l’atelier et aux tables rondes figurent dans le dépliant.

Par ailleurs, un partage d’expériences basques sur des sujets aussi divers que le logement, l’alimentation, le travail, l’énergie, les finances éthiques, les cohabitations… Nous aborderons aussi la souveraineté de la vie, en connaissant et en tissant des connaissances et, samedi après-midi, une table ronde réunira les différents projets.

Puisque des gens actifs de l’ensemble d’Euskal Herria vont se retrouver, il nous fallait poser la question et relever le défi. Ainsi, le samedi après-midi, une énorme conspiration est à l’affiche, avec une organisation du bas vers le haut. Serons-nous capable, ensemble, d’organiser quelque chose pour le printemps ? Trois questions se posent à nous : quoi ? comment ? quand ? Les réponses ne sont pas écrites d’avance !

Des concerts et représentations sont également prévus. Le vendredi, on assistera à la pièce de théâtre « Erradikalak gara! », le samedi après le déjeuner, on écoutera le monologue « Buruhausteak » de l’actrice Nerea Arriola, l’après-midi, ce sera le tour de la musique, de la poésie et du mystère autour de Thoreau et le samedi soir, les deux concerts de Pobresiak et Rukula.

Le dimanche après le déjeuner, un hommage public sera rendu aux personnes qui ont paralysé les travaux de l’usine d’incinération depuis les institutions suivi de la marche des combinaisons blanches sur l’usine d’incinération et sur la macro-prison, sous la houlette de Gipuzkoa Zutik. Nous appelons les participants à la marche du dimanche à venir en transports en commun. Des rendez-vous seront prévus à Donostia, Andoain, Lasarte et Usurbil pour se rendre ensemble à la marche. En particulier, Lasarte-Oria est desservi par bus et par train. De là à Zubieta, il reste 15 minutes à pied.

Outre le programme, précisons que ce camp d’un week-end est prévu pour des personnes de tous les âges. Pour les enfants, il y aura des jeux libres, des travaux manuels, du théâtre, des déguisements…

Les repas seront préparés sur place dans le réfectoire populaire placé sous le signe de la souveraineté alimentaire. Les prix seront modiques. Le basque sera la langue prédéterminée avec option de traduction vers le basque, le français et l’espagnol, pour que chacun puisse utiliser la langue qu’il préfère.

Apportez votre matériel de camping, vos instruments de musique et votre joie de vivre… Comme il a été dit, le camp sera installé à Zubieta où une zone de camping sera prévue. Un parking spécial sera réservé aux camping-caristes et autres camionettistes. D’autres infrastructures comme des douches seront également installées.

L’organisation est signée par le collectif Lurralde Askea, un petit groupe constitué d’amis ayant pour boussole la République Basque du Bien Vivre. La voie que nous proposons pour cela est celle de la désobéissance civile basée sur des engagements et sur la désobéissance aux traditions. Toutefois, soulignons que ce groupe est trop restreint pour assumer seul le travail que représente un tel camp. Et bien que Lurralde Askea soit l’unique signataire, un travail en commun est mené avec des personnes d’autres mouvements populaires.