Autor: Borroka garaia da!

Hubo un tiempo no muy lejano en el que sobre todo la juventud de mi pueblo y otros que estaba en paro si quería lograr un puesto de trabajo tenía 100% de posibilidades de lograrlo en un tiempo relativamente muy corto. Y todo ello sin necesidad de acudir a ninguna institución, ninguna lista de paro ni mirar ningún anuncio. El movimiento popular se encargaba de suministrarlo con efectividad comprobada. Eso sí que era una agencia de colocación.

El tema era bastante sencillo. Se pillaba el mapa del municipio y como si fuera la guerra (que lo era) se iban señalizando todas y cada una de las obras en activo. Después entraba en juego el glorioso y selecto grupo de intelligentsia,que recopilaba toda la información escrita y no escrita sobre cada obra. Con esa información que aunaba todo tipo de irregularidades, vacíos, falta de seguridad, falta de mano de obra del propio pueblo, condiciones de trabajo dudosas, no cumplimiento de convenio y todo lo que se pudiera o pudiese meter a la saca, se decidía en alegre asamblea cuanta gente iba a entrar a trabajar en cada obra determinada.

No había fallo en el análisis y en la gran mayoría de casos los patrones, responsables y jefazos de las constructoras coincidían matemáticamente con el diagnóstico de la alegre asamblea y amablemente accedían a fichar uno tras otro a los laboriosos asamblearios. ¡Para que luego algunos hablen de que no es posible la conciliación de clases!

Aunque bueno, para ser sinceros he omitido un pequeño detalle no muy conciliador. Si había alguna divergencia de opiniones (siempre es sano el debate) se entraba en un proceso negociador que consistía en que la asamblea paraba la obra mediante piquetes. Mano de santo. Pese a que se hicieron bastantes parones de obra al final parecía que en el convenio de la construcción en Bizkaia se hubiera añadido un anexo donde pusiera que asambleas de parados eran encargadas de gestionar y suministrar curro. Y así era en la práctica.

Ciertamente era una época en nuestro pueblo y en muchos otros de auge del ladrillo y obras por doquier. Pero había dos pegas. La primera era obvia, básicamente el tema estaba centralizado en la construcción y no abarcaba más ámbitos y esferas de trabajo. Lo que no estoy seguro es si se podría haber ampliado a otros sectores o esto tiene relación directa con lo que decían los antiguos barbudos de que los que llevan martillo al cinto están más cabreados por naturaleza y por lo tanto más sueltos y resueltos llegada la ocasión.

Y así, de esta manera, a través de la acción directa asamblearia estuve un tiempo trabajando en la construcción, concretamente en la de un edificio de viviendas. En ese momento no estaba seguro si tenía miedo a las alturas, aunque lo llegué a descubrir cuando íbamos por el cuarto o quinto piso. Y la respuesta fue que no había tiempo para sentir miedo si es que lo había. Las prisas y los ritmos marcados, el “venga, venga”, se superponían a todo. Parecía que al jefe le perseguía alguien pero solo se estaba haciendo efectiva la frase de “el tiempo es oro”. Una frase muy literal para la patronal.

La primera vez que tuve que cruzar unos hierros de lado a lado con caída al vacío de unos cuantos metros lo hice como un koala y me acuerdo que un obrero ya viejillo con fuerte acento gallego, lleno de arrugas y que siempre portaba una sonrisa risueña se descojonaba de mí. Luego me explicó cómo se hacía, lo cierto es que no solucionaba mucho pero era más rápido. Fue él, el más veterano, el que tiempo más tarde estuvo apunto de caerse desde el borde del tejado tras resbalarse. Estaba cerca y cuando le vi perder el equilibrio le agarré y tiré de él fuerte hacia atrás. Recuerdo que mi corazón estuvo palpitando con mucha fuerza durante muchos segundos después. Y aquel hombre viejo solo dijo “Casi” y siguió como si nada con su sonrisa y con su tranquilidad pese a que acababa de bordear una muerte segura. Solo alguien que ha pasado muchos momentos así, tanto que pasan a ser normalidad, puede reaccionar como lo hizo. En el tiempo que estuve allí no fue el único que estuvo a punto del final. Varias situaciones parecidas pudieron perfectamente haber dado ese desenlace. Como cuando estábamos subiendo materiales con grúa por el agujero de lo que sería el ascensor, que de alguna forma, aún no se cómo, se me quedó enganchando el pantalón en el palé que subía hacia arriba y por tanto siendo arrastrado precisamente hacia el agujero del futuro ascensor. Tampoco se exactamente lo que ocurrió después solo que me tiré instintivamente al suelo mientras daba patadas para soltarme y gritaba al de la grúa que parase. Al final debí desgarrar el pantalón y finalmente quitármelo para no seguir siendo arrastrado, y lo que habría acabado en tragedia al final acabó en comedia ya que justo enfrente estaban las cristaleras de un piso de un colegio de monjas que entre los gritos y que había un currela medio en bolas se había enterado hasta la superiora.

Luego en la comida uno de los compañeros me dijo que después debería rezar a San José obrero por librarme de esa, ya que era nuestro guardián y que tutelaba porque no pasara ningún percance. Le dije que no creía en dios, a lo que otro contestó algo así como “normal chico, sino de qué íbamos a estar aquí”. Salvo con otro joven que había, no solía hablar mucho con los demás que eran ya de cierta edad y los temas que hablaban, fútbol sobre todo, no me interesaban. Sin embargo había algunos momentos en que hablaban de la clase, de una forma muy transparente y les prestaba mucha atención. Los viejos eran emigrantes, con corazón grande y palabra directa, sin vueltas ni retóricas. Explicaban sus vivencias con la naturalidad propia de los de abajo. Decían que de algunos vascos se habla muy mal pero que a la hora de defender nuestros derechos no hay mucho más. Posiblemente no estarían muy politizados. Era en pocas ocasiones cuando hablaban de estas cosas, pero las verdades se amontonaban como puños, aprendí mucho de ellos. Tengo la certeza de que la unidad del pueblo trabajador vasco sorteando todas las separaciones impuestas que han sido construidas calculadamente a lo largo de las décadas será la única vía frente a la burguesía de aquí o de allá y los estados para alcanzar cualquier tipo de objetivo que merezca la pena en Euskal Herria.

Este viernes ha muerto en Ondarroa un obrero de la construcción de 46 años cayendo al vació desde unos cuantos pisos de altura en el edificio donde trabajaba. No puedo explicar la rabia que siento.

Los mal llamados accidentes laborales deberían ser primera página y no nota al pie, con un análisis adecuado y testimonios que muevan a la empatía y no al archivo del caso como una estadística más. Sin foto, casi sin nombre, sin nadie que te llore en la TV parece que no existes. Por contra otras víctimas, seleccionadas de acuerdo con un perfil muy concreto, no hacen sino llenar las pantallas, en lo que es una clara manipulación emocional, una psi-op, una campaña permanente de agit-prop institucional burgues.

Igualmente debería ser primera plana, y no solo cuando hay huelgas o protestas, esas condiciones laborales, esos intereses políticos que debido a los ahorros en costes de seguridad aprovechando la crisis, la precariedad laboral, los contratos basura, la falta de prevención y de derechos, los ritmos y presiones que impone el capital tienen la firma de la patronal vasca y de los gobiernos que la sostienen. De los que blanquean sus funciones depredadoras y de aquellos que ensucian la ikurriña mientras se apoyan en el estado español de cara a convenios y negociaciones para beneficiarse de la clase trabajadora vasca por encima de sus muertos que caen como pajaritos de feria.

La “no existencia” de la clase trabajadora a través de los medios de propaganda burguesa (públicos o privados, tanto monta) es casi orwelliana. Debería ser absolutamente escandalosa que sea rareza la expresión de nuestros dolores más cotidianos, es lo más doloroso de todo, lo más indignante.

En los próximos siete días va a a morir al menos una persona en Euskal Herria a manos de la patronal y las instituciones. Quizás tú que estás leyendo esto ahora. Así lo dicta la estadística acumulada este año.

O se abre un fase de ofensiva política, social y sindical que destroce la superioridad de la derecha por los medios que sean necesarios y haga inasumible su normalidad o seguirá siendo inasumible para cada vez más personas su propio proyecto de vida cuando ésta no es sesgada por unas monedas en cuentas abultadas, por no hablar del propio futuro colectivo de Euskal Herria en libertad, irreconciliable con los vasallos de la dictadura del capital.