Hillen falleció a los 69 años de edad el martes 25, día de Navidad. Nacido en el Bogside y criado en Creggan, Liam Hillen es un personaje que pasará a la historia de Derry, del Norte de Irlanda, de Irlanda en general y de muchos lugares más allá de la isla esmeralda. Su nombre quedará unido al Free Derry Corner para siempre.

Durante su adolescencia y juventud, Liam, como la mayoría de los jóvenes del Bogside, fue un activo miembro del movimiento por los Derechos Civiles en los finales de la década de 1960.

El propio Liam recordó su papel histórico en la historia local cuando habló con el ‘Derry Journal’ en una amplia entrevista en 2008.

Liam reveló: “Eran las tres de la mañana en punto. 5 de enero de 1969 [unas horas después de que la marcha de Democracia Popular, atacada repetidamente, hubiera llegado a Derry]. Alguien nos dijo que teníamos que tener cuidado porque los B-Specials estaban aparentemente listos para entrar al Bogside. Caminábamos hacia el Rincón de Fox y vi esa casa con una luz que venía de la sala de estar. “Yo mismo, Eamonn McCann y algunos otros entramos para obtener un poco de calor”. Le dije a Eamonn: “¿Sabes algo? Estoy harto de no hacer nada”. Me dijo: “¿Por qué no pones un eslogan en la pared?”. Algunas sugerencias incluidas, “Exigimos cerveza gratis” y “RUC Out”. Eamonn luego dijo: “¿Por qué no escribes? Ahora estás entrando en el Derry Libre. Había un niño con nosotros y nos dijo que su abuela vivía cerca, así que nos fuimos a pintar.” Cuando regresamos, recuerdo haberle dicho a McCann: ‘¿Hay uno o dos rs en entrar?” Fue cuando pinté, “Ahora estás entrando en Derry libre” en el extremo de la pared. Fue perfecto. “Creo que fue unos meses más tarde cuando la Asociación de Defensa encargó a “Caker” Casey que pintara mi eslogan, pero fui la primera persona en escribir las palabras en la pared”.

Eamonn McCann fue uno de los que rindió homenaje a Hillen. Dijo: “Liam hizo una contribución significativa a la forma en que se recuerda el período de derechos civiles en la actualidad”.

Liam es el hombre que escribió por primera vez,” Estás entrando ahora en Free Derry “, en una pared de frontal en el Bogside, en Lecky Road, temprano en la mañana del 5 de enero de 1969.

Hablé la semana pasada con algunos de los que aún andan por ahí acerca de qué tipo de ceremonia o reunión en el Free Derry Corner sería adecuada para celebrar el 50 aniversario.

Creo que es importante reconocer el papel de Liam porque, debido a un malentendido, no lo hice cuando mi libro, ‘War And An Irish Town’, se publicó por primera vez en 1974. El libro se volvió a publicar hace apenas un mes. Un prefacio de la nueva edición intenta aclarar las cosas: “A veces, imprecisiones que parecen demasiado triviales para la materia resultan muy importantes para alguien. Le atribuí la escritura en el muro del lema “Ahora estás entrando en Free Derry”, al activista del Bogside “Caker Casey”. Hace unos años, un hombre me abordó en un pub del centro de la ciudad y me dijo: “Tengo una espinita contigo, McCann”. Se presentó como Liam Hillen. Fue él quien había escrito el eslogan, insistió. “¿No recuerdas que me acerqué a ti y te pregunté:”¿Hay una o dos erres en entrar?”. En un instante, la memoria volvió. “Mientras tanto, Free Derry Wall ha adquirido un estatus icónico, reproducido en cientos de artefactos y artículos de recuerdo, desde paños de cocina hasta prendas de diseñador, piezas de arte y pancartas políticas. Es correcto que se reconozca el papel de Liam.

En palabras de McCann la consigna pintada en una de las noches más intensas de la campaña por los derechos civiles se inspiró en las protestas estudiantiles de Estados Unidos, en concreto las llevadas a cabo en la Universidad de California, Berkeley.

“Tomé el eslogan de la universidad de Berkeley en California, donde tenían:” Estás entrando en el Berkeley libre “, para reflejar el movimiento de libertad de expresión entre los estudiantes allí en la década de 1960”, dijo.

“Liam andaba con un pincel cuando hablábamos de poner consignas, en realidad estaba en una casa en Wellington Street a las dos y media de la mañana del cinco de enero de 1969.

“Se me ocurrió la idea de ‘You Are Now Entering Free Derry’, no original, robada de la estadounidense. Liam fue a buscar un cubo de pintura y la pintó. Fue la primera persona que inscribió eso en la pared”.