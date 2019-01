(Debajo en castellano)

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egileak: Barañaingo Gaztetxea, Burlatako Gaztetxea, CSOA Esparru Gaztetxea (Zizur), Errotxapeako Gaztetxea CSOA, Maravillas Gaztetxea (Alde Zaharra), Taupada Gaztetxea (Berriozar) – Iruñerriko gaztetxeak

Denok Maravillas garela diogu eta aldi berean ez dela gaztetxe bat, mundua ulertzeko modu bat baizik. Jada hauek lema hutsak izateari utzi diote eta gure praktikan materialtzera pasatu dira. Bat gara gure proiektuak gure auzo eta herrietan eraikitzeko orduan, eta bat gara hauek defendatzeko orduan. Eta izan behar zen moduan guztiok elkarloturik hartu dugu parte eta egiten jarraituko dugu Maravillaseko borroka eredugarrian. Hori dela eta beharrezkoa ikusten dugu aho batez haien defentsan ahotsa goratzea azken asteotako gertakariei begira eta manifestazio jendetsua eta gero espazioaren errekuperazio eta ondorengo desalojoaren atzetik egon diren posizionamendu politiko jakin batzuen harira.

Lehenik eta behin, ez dugu onartuko gaztetxe batzuk arma gisa erabiltzea beste batzuen aurrean hauei zilegitasuna kentzeko, on eta txarren artean lerro zatitzaile bat marratzeko asmoz gu kontrajarri eta errazago zanpatzeko. Ez dugu onetsiko ustezko prozesu idilikoen eredu bat gure izenean saltzea mukizu arduragabeen beste baten kontra. Ez dute lortuko, norbaitek zalantzaren bat izanez gero, berberak gara eta berdinean gabiltza. Lerro berean, gaztetxeekiko egiten ari diren despolitizazio eta asimilazio saiakerek ez dute ezer egiteko hauek azken aldian Iruñerria zein Euskal Herri mailan esperimentatzen ari diren garapen kuantitatibo eta kualitatiboaren aurrean. Planteatzen dugun autogestio integrala ez da kabitzen gazteentzako diren kaltegabeko lokal homologatuen neutraltasun faltsuan, eta gaztetxeak kapitalarekiko antagonikoak diren eta klase langilearen interesei erantzuten dieten heinean, hain zuzen ere horregatik dira etengabe erasotuak bide ezberdinetatik.

Zentzu honetan normaltasun eta bizikidetzaren itzulera eskatzen dituzten ahotsak entzun ditugu, indar errepresiboen eta hamaika gazte kolpatu, atxilotu, prozesu judizial irekiekin eta abar luze baten arteko distantziakidetasun nahi batetik. Honen aurrean, zapaltzaileen eta zapalduon arteko distantziakidetasuna, zapaltzaileekin egindako hitzartze eta esku hartze huts bat dela da esateko daukagun bakarra. Modu berean, errepresio polizial eta judizialaren inertzia aprobetxatzea politikoki presionatzeko, kasu honetan gaztetxe bati hau baztertu eta artegi instituzional eta legalitate burgesaren barruan asimilatzeko, ez da inuzentea, eta onartezina gertatzen da. Haren modu zakar eta itxurazkoetatik urrutiago doan mekanismo errepresibo berdinaren zati da. Gobernuaren gezurrak eta itxurazko inspekzioen modura, edo ekimen publikoak egitearen debeku zein mehatxuak udalaren partetik, honen adierazle Errotxapeako Gaztetxeko bertso-afariaren kasua, bertan behera uztera behartua izan zena. Errepresioak milaka aurpegi ditu, eta ez dira guztiak uniforme eta porrekin janzten. Hauen guztien aurrean, beharrezkoa da autodefentsaren antolakuntza kolektibo eta koordinatuan sakontzea.

Bukatzeko, Maravillasen borrokan sostengu garela berretsi nahi dugu, zeinen espirituak inoiz baino indar gehiago daukan eta, lehenago edo geroago bada ere, espazioa lortuko duen. Elkartasun keinu bat ere bidaltzen diogu desalojo arriskuan dagoen Donostiako Kijera Gaztetxeari.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!

AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!

Decimos que Maravillas somos todas y al mismo tiempo que no se trata de un gaztetxe, sino de una manera de entender el mundo. Hace ya tiempo que éstas dejaron de ser simples consignas para pasar a materializarse en la práctica. Somos uno a la hora de construir nuestros proyectos en nuestros pueblos y barrios, y somos uno a la hora de defenderlos. Y como no podía ser de otra manera, todas hemos participado codo con codo en la ejemplar lucha de Maravillas y seguiremos haciéndolo. Es por ello que vemos necesario alzar la voz al unísono en su defensa respecto a lo acontecido en las últimas semanas y a determinados posicionamientos políticos que hemos oído de nuevo tras la recuperación del espacio tras una masiva manifestación y a su posterior nuevo desalojo.

En primer lugar, no vamos a permitir que se use a unos gaztetxes como arma arrojadiza contra otros para deslegitimarlos, tratando de trazar una linea divisoria entre buenos y malos para enfrentarnos y aplastarnos más fácilmente. No vamos a aceptar que se use nuestro nombre para vender un modelo de supuestos procesos idílicos frente a otro de niñatos irresponsables. No lo van a conseguir, ya que por si alguien tenía alguna duda, somos las mismas y estamos en lo mismo. En la misma linea, vemos que los intentos de despolitización y asimilación de los gaztetxes no tienen nada que hacer frente al desarrollo cuantitativo y cualitativo que estos están experimentando en los últimos tiempos tanto en Iruñerria como en el conjunto de Euskal Herria. Que la autogestión integral que planteamos no cabe en la falsa neutralidad de unos inofensivos locales homologados para jóvenes, y que en la medida en que los gaztetxes son antagónicos al capital y responden a los intereses de la clase trabajadora, es precisamente por ello que son constantemente atacados por distintos medios.

En ese sentido hemos oído voces pidiendo el retorno a la normalidad y la convivencia desde una pretendida equidistancia entre las fuerzas represivas y las decenas de jóvenes golpeadas, detenidas, con procesos judiciales abiertos y un largo etcétera. Ante esto, no tenemos más que decir que la equidistancia entre opresores y oprimidos no es tal, sino connivencia y colaboración con los opresores. De la misma manera, aprovechar la inercia de la represión policial y judicial para presionar políticamente en este caso a un gaztetxe para arrinconarlo y asimilarlo dentro del redil institucional y de la legalidad burguesa, no es inocente y resulta intolerable. Forma parte del mismo mecanismo represivo, que va mucho más allá de sus formas más burdas y aparentes. Al igual que las mentiras y supuestas inspecciones técnicas del gobierno, o las prohibiciones de actividades y amenazas del propio ayuntamiento, como en el reciente caso de la bertso-afaria que finalmente tuvo que suspenderse en Errotxapeako Gaztetxea. La represión tiene mil caras, y no todas visten uniforme y porra. Y frente a todas ellas es necesario que profundicemos en la organización colectiva y coordinada de la autodefensa.

Para acabar, queremos reafirmarnos en el apoyo a Maravillas en su lucha, cuyo espíritu tiene hoy más fuerza que nunca y que antes o después conseguirá un espacio. Enviamos también un saludo solidario a Kijera Gaztetxea de Donostia, el cual se encuentra en riesgo de desalojo.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!

AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!