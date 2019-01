Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autora: Cristina . G (Sabadell)



This place is our prison,

its cells are the bars.

The boxer isn’t finished,

he’s not ready to die.

“En estos últimos años, das una patada a una piedra y te aparece un gimnasio de boxeo”, me decía, tras una tarde de sparrings, la brillante subcampeona de Cataluña Mayte Cuesta. Esta pasión súbita por los deportes de contacto en numerosos puntos del mundo podría no ser una mera colección de casualidades individuales, sino una verdadera sensibilidad histórica emergente.

El suicidio es la primera causa de mortalidad juvenil en nuestro país y, recogiendo estadísticas europeas, alrededor del 30% de los jóvenes tiene la costumbre de autolesionarse. Estos datos podrían ser interpretados de múltiples formas, pero yo opto por relacionarlos con el desarraigo y la ausencia de control que los jóvenes trabajadores, migrantes o no, tenemos sobre nuestras propias vidas de forma cotidiana.

Desencanto frente a los estudios, inestabilidad laboral, individualismo de consumo, alquileres, ocio y formación impagables, violencia machista, racista e institucional, fragilidad emocional, incomprensión del propio mundo, drogas, etc. Todas estas cuestiones terminan creando un excedente de energía física descontrolada: trastornos de hiperactividad y déficits de atención, ira, ansiedad y angustia, autolesiones, adicciones…

En este sentido, el boxeo ayuda a ganar control sobre el propio cuerpo y la propia fuerza, y a aliviar y canalizar las energías desbocadas.

Al fundar el Gimnasio Popular Rukeli (Sabadell) éramos conscientes de ello. Sabíamos que, de entrada y como mínimo, el proyecto formaría un pequeño dique de contención frente a los agravios mencionados para todos los chicos y chicas del barrio y de la ciudad que decidiesen comprometerse con el gimnasio. Tal y como decía Walter Benjamin: accionábamos un humilde freno de mano en la salvaje locomotora de la historia.

A la vez que boxear permite el desfogue y adquirir disciplina y fortalecimiento individuales, un espacio como el Rukeli favorece también la creación y el cuidado colectivo, la reapropiación y autogestión del ocio cotidiano y la vinculación con un espacio que depende, en gran medida, de nuestras propias ideas, nuestra propia actividad, nuestra propia organización y nuestro propio control. Es decir: todo aquello que nos falta y a lo que no estamos acostumbrados, pero que nos reconforta.

Los colectivos, las organizaciones, los movimientos, no son herramientas puramente instrumentales que podamos crear y destruir en función de objetivos pragmáticos y de manual. El Gimnasio Popular Rukeli no es un espacio diseñado por una inteligencia exterior y utilizado como medio para conseguir votos en unas elecciones, o para escalar una simple fase del camino hacia el cielo manipulando a “las masas”. Los colectivos, las organizaciones, los movimientos, deberían ser espacios de creación de vida nueva y útil en sí misma, donde nos capacitemos realmente para ser más democráticos y autónomos. Espacios que transformen de raíz nuestra cotidianidad más necesaria y que no estemos dispuestos a perder.

El Rukeli, enmarcado en el enorme centro social L’Obrera (Avenida Barberà, 142, Sabadell), nació hace aproximadamente tres años gracias a la iniciativa vecinal y aprovechando una nave industrial, propiedad de Cajamar, que llevaba abandonada prácticamente diez años. Desde entonces el espacio se ha llenado con un tatami, un ring, ducha de agua caliente y multitud de material deportivo gracias al esfuerzo económico y de dedicación colectivos. No ha sido un camino rápido, fácil ni recto, porque la creación de nuevos modos de hacer no viene con libro de instrucciones.

Hemos ido configurando, también, una oferta de actividades – todas ellas guiadas por entrenadores voluntarios con los que somos muy afortunados de contar – que ocupa las tardes de lunes a viernes y algunas mañanas, y que reúne las disciplinas de boxeo, kickboxing, muay thai, MMA, kung fu, breakdance, judo o talleres de autodefensa feminista.

Las decisiones que afectan al gimnasio se toman de forma asamblearia, implicando al máximo de personas posible y luchando por cambiar las dinámicas de meros clientes que tenemos tan naturalizadas.

El éxito del proyecto se constata en el compañerismo y el buen ambiente que se respiran a menudo en los entrenamientos, pero también en la cantidad de gente nueva que se interesa por el gimnasio semanalmente. Contamos, por ejemplo, con un grupo de marroquís, algunos de los cuales llevan muy pocos meses viviendo en nuestro país, comprometidos e ilusionados (“la gente del Rukeli ahora sois mi familia”, me decía Mohammed una noche); fundaciones que traen a sus adolescentes procedentes de centros de menores, pisos tutelados o grupos en riesgo de exclusión social; mujeres de un amplio espectro de edades (los hijos de María juegan felices mientras ella entrena, y Marina le decía a Abdullah “si te pido que me pegues más fuerte, lo haces”); entrenadores y entrenadoras de distintas procedencias que se comprometen encantados con el proyecto y le dedican horas y ganas (“yo estaba acostumbrado a hacer unos entrenamientos muy enfocados a la competición, pero en el Rukeli he cambiado mi forma de enseñar porque entiendo que es un espacio con otras exigencias, y os quiero mucho y aprendo mucho con vosotros”, decía Fernando); luchadores de distintos países que viajan hasta nuestro gimnasio cada vez que convocamos exhibiciones de combates…

El Rukeli, como cualquier otro proyecto de organización popular, también cuenta con sus conflictos y contradicciones.

Durante unos tensos meses, nuestro gimnasio fue objeto de discusión pública y encarnizada – con duros boicots como consecuencia – debido a las distintas formas de entender y encarar la lucha feminista. Como no es difícil de imaginar, un gimnasio de deportes de contacto al que acuden diariamente multitud de hombres de barrio puede ser el lugar idóneo para presenciar actitudes, cotidianas y normalizadas, de violencia masculina o comentarios sexistas. Frente a estos casos, la firme voluntad de las mujeres y de los hombres del Rukeli y de la Obrera de no tratar estos conflictos (siempre mínimos, nunca ignorados y siempre solucionados de forma favorable) mediante listas negras y purgas regulares desencadenó la censura por parte de algunos colectivos feministas de nuestra ciudad y de todo el país.

El resto de problemas está relacionado con el deporte en sí: el hecho de ofrecer clases gratuitas, abiertas a todo el mundo y en ocasiones multitudinarias, en las que coinciden decenas de personas con distintas experiencias e implicaciones, provoca que el nivel técnico no sea siempre el óptimo. “Pero yo no aspiro a ser campeón del mundo, sencillamente quiero aprender y ponerme en forma rodeado de buena gente”, me decía Óscar una tarde.

Podemos afirmar, de todas formas, que los luchadores/as del Rukeli siempre han dado la talla en los interclubs amistosos a los que han asistido, y que algunos de ellos se han interesado más profundamente por el deporte accediendo a otros gimnasios reglamentarios.

Sin voluntad de alargarme más, terminaré diciendo que espacios como el Gimnasio Popular Rukeli ayudan a ordenar un poquito las vidas de las personas que forman parte de ellos, así como a vincularse con la organización popular y a establecer lazos profundos con las luchas de la propia ciudad y más allá. En el mundo que habitamos, como dice siempre mi compañero Juky, sólo nos queda seguir construyendo comunidades más fuertes.