Josemari Lorenzo Espinosa, historiador y autor del libro ETA. La historia no se rinde. Una entrevista en la que se trata el arco histórico del nacionalismo vasco en Euskal Herria (actualmente las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra), el PNV, ETA, su disolución y el fin de la lucha armada.

¿Qué era ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y dónde se origina esta organización armada ?

Era una organización o grupo político que utilizaba la lucha armada, para conseguir o ayudar a conseguir sus objetivos. Nace en Bilbao, en 1958. Primero como un grupo de estudio, dedicado a recuperar la lengua vasca, conocer su Historia y sus leyes antiguas. Luego evoluciona mas radicalmente. A comienzo de los 60, se une a un grupo de disidentes de las juventudes del PNV (EGI) y se empieza a sopesar la utilización de armas.

Siguiendo el modelo del IRA, la revolución cubana o el FLN argelino. Que por entonces, estaban de moda. En la primera Asamblea de 1962, afirman que utilizarán todos los recursos a su alcance para conseguir la independencia de Euskadi.

¿Cuáles fueron los objetivos políticos que tuvo antes de su abandono de las armas y la lucha armada ?

El objetivo de ETA, en los sesenta años de su existencia, era conseguir la independencia de Euskadi, en una sociedad de tipo socialista. Con algunos matices o diferencias estratégicas, que provocaron varias escisiones. La reivindicación estratégica, más consolidada, era : Independencia, Socialismo, Unificación vasca y Euskaldunización. También, tuvo una alternativa táctica (KAS) para negociar el cese de la lucha armada. En la que se contemplaban, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, la mejora de las condiciones laborales, la amnistía, las libertades políticas y sindicales, etc.

ETA se proclamaba marxista leninista ¿Como es posible que un grupo con ideas basadas en el materialismo y la lucha de clases saliera de un partido tradicional, cristiano y liberal como el PNV (Partido Nacionalista Vasco)? ¿Vinieron junto con ETA otras organizaciones comunistas y revolucionarias en Euskadi ?

Los orígenes de ETA no proceden directamente del PNV. Solo algunos de los primeros militantes eran miembros de EGI (organismo juvenil del PNV). Sus fundadores, sin dejar de ser de familias católicas, eran en su mayoría laicos, indiferentes o librepensadores. Desde el principio estuvieron enfrentados al PNV. Aunque en aquellos años los problemas religiosos no tenían casi interés entre los jóvenes. No eran las características religiosas lo que dividía a los vascos. Las diferencias eran por la estrategia política. Y sobre todo, por la inactividad fáctica del partido. El PNV era autonomista, desde los años 20. Y con la República y la guerra, terminó de engancharse al naufragio hispano. Del que nunca se ha separado.

Durante el franquismo mantuvo siempre su « filiación » española. Es decir, la obediencia formal a las instituciones españolas. Y la conveniencia de mantenerse en España (en realidad en el mercado español) con un estatus de tipo federativo. Por otra parte, el PNV apenas se enfrentó al franquismo. Ni siquiera fue capaz de romper con España y proclamar la independencia en el exilio. Por muy testimonial que fuese, hubiera sido un símbolo importante y hubiese evitado la ruptura con los jóvenes.

Desde 1947, además, el PNV colabora descaradamente con Estados Unidos. Durante la guerra fría se alinéa con el anticomunismo de la OTAN. Obedece sus órdenes y algunos de sus miembros trabajan incluso para los servicios secretos, antecedente de la CIA. Este aspecto fue vital en el rechazo de la nueva generación a la estrategia del partido. Y formaría parte de los contenidos de la ruptura de 1958.

¿Qué consecuencias tuvo que se organizara ETA contra la dictadura franquista ? ¿Cuál han sido las posiciones del PNV ante el movimiento-obrero vasco y la izquierda abertzale ?

ETA supuso un revulsivo político y social, entre los nacionalistas vascos desde los años 60. Que estaban anclados en la inoperancia del PNV y la pasividad del gobierno vasco en el exilio. Su ideología radical, sus acciones y la represión del franquismo, despertó de algún modo a la adormecida sociedad vasca que seguía viviendo de las rentas del autonomismo del PNV. La ruptura fue importante. El hecho histórico más importante desde la guerra. ETA además fue el origen de movimientos sociales, sindicales, culturales etc., muy atractivos para los jóvenes de postguerra. En todo este escenario, el PNV se dedicaba a esperar que los americanos retiraran a Franco o que muriese por sus propios medios.

Las clases sociales que apoyan al PNV, desde principio de siglo XX son la burguesía vasquista, no españolizada y sobre todo las clases medias conservadoras. La dirección del PNV histórico está tomada, desde la muerte de Sabino Arana, por la ideología empresarial de Ramón de la Sota. Un multimillonario autonomista, naviero, siderúrgico y banquero. El cual, y luego sus sucesores, dirigieron el partido desde entonces hasta hoy. El « sotismo », es una mezcla de fuerismo autonómico y aceptación de la dependencia española, con un folklore identitario de vasquismo. Que nunca ha reivindicado la independencia.

El movimiento obrero vasco, durante el franquismo y la transición, fue obra del nuevo sindicalismo de CCOO (1959) o de LAB (1974). Los tradicionales UGT (PSOE) o ELA (PNV) se mantuvieron en modo espera, perdiendo toda la credibilidad que tenían. Las posiciones del PNV ante el movimiento obrero eran (son) las clásicas de una democracia cristiana, modernizada en socialdemocracia. Con reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción y derecho a un salario digno de los trabajadores. Un capitalismo asistencial, que protege a los ricos, sin dejar que los pobres caigan más de lo que están. En caso de conflicto, con huelgas, manifestaciones, etc., el partido apoya siempre los intereses empresariales.

¿Cuando empieza a reivindicarse Euskal Herria como territorio nacional de los vascos ?

Desde el nacimiento del nacionalismo vasco, y su partido político (PNV), con los hermanos Arana a finales del siglo XIX. La idea nacionalista vasca se desarrolla desde la frustración fuerista, tras las guerras carlistas, con la incorporación forzosa de los territorios forales al Estado español y a su constitución. Surgió entre un grupo de intelectuales, en Bilbao, que reflexionaron sobre los Fueros, sus orígenes, las características del pueblo vasco, la soberanía foral, la brutal industrialización del territorio, inmigración descontrolada y pérdida total de la cultural vasca, empezando por la lengua. Llegaron a comprender que los vascos no eran ni españoles ni franceses.

Pero estaban sometidos políticamente a ellos. Que habían sido soberanos, hasta que su territorio fue ocupado, militar y políticamente, en el siglo XIX. Primero en Euskadi Norte, por los efectos jacobinos de la revolución francesa y luego en el Sur, tras las invasiones de 1839. Y que, como pueblo, tenían los mismos derechos a la independencia y a formar una nación, que sus invasores, franceses y españoles.

¿Que fue el Reino de Nafarroa (Navarra) y que tiene que ver el pueblo y lengua vasca con la comunidad autónoma de Navarra ?

El reino de Navarra, es el territorio histórico vasco del periodo feudal. Semejante a Castilla, Galicia, Aragón, Catalunya, etc.

A pesar de lo que muchos piensan, incluidos algunos independentistas navarros, esto no es ningún antecedente del nacionalismo vasco. Ya que sus reyes y ciudadanos no tenían conciencia nacional alguna. Sino de pertenencia a las propiedades patrimoniales de los reyes feudales. Además, colaboraban con los reyes de Castilla o de Aragón en la guerra contra los musulmanes (o sea, contra Andalucía). Aunque luego a su vez fueron ocupados por Castilla-Aragón (1512), perdiendo su independencia.

Entonces Navarra desaparece como tal reino, aunque conservará sus Fueros, igual que los demás territorios vascos, en una especie de federación feudal, hasta las guerras carlistas del siglo XIX.

La lengua vasca está documentada en el territorio navarro, desde la época romana. Como lengua navarrorum. No cabe duda que es el habla de los vascos (o vascones) que, con más o menos diferencias dialectales, se hablaba en el resto vasco. Y que probablemente se extendía, por lo que luego sería la Rioja y parte de Castilla.

¿ETA ha reclamado la autodeterminación para Navarra como parte de Euskal Herria ? Como organización que creía en el socialismo ¿Que pedía para la clase obrera vasca en cuestiones de trabajo, vivienda, sanidad, situación de la mujer proletaria…?

El objetivo político-social de ETA ha sido siempre el socialismo. Entendido en los términos clásicos del marxismo-leninismo. No en el del tipo socialdemócrata del capitalismo asistencial, que defienden los actuales y falsos partidos socialistas (en realidad socialdemócratas). La reclamación de la autodeterminación, es transacional. Es secundaria respecto a la de independencia, que correspondería a todos los territorios vascos. Pero la autodeterminación era aceptada por ETA, en la Alternativa KAS, como condición para dejar las armas.

Respecto a la clase obrera, la reivindicación estratégica de ETA era el socialismo. Concepto incluido en su definición de nacionalismo revolucionario. En el que se consideraba un modo de producción socialista, en términos marxistas leninistas.

Es decir, los trabajadores debían de ser los dueños no solo de su trabajo sino también de los medios de producción. Y a partir de ahí, decidir autonómamente los demás perfiles de la sociedad vasca, en términos de igualdad socialista, sin clases sociales ni diferencias de género etc.

¿Cuales fueron las primeras acciones armadas de ETA y contra quienes ? ¿ETA mantenía relaciones con otros grupos como Terra Lliure, GRAPO, el FRAP…? Con todo esto ¿Quien fue Txabi Etxebarrieta ?

La primera acción « programada », y fallida, fue el intento de descarrilamiento de un tren de ex-combatientes franquistas (Donostia, 1960). La segunda fue la ejecución del comisario Melitón Manzanas (Irún,1968)

No creo que tuviera relaciones relevantes, con estas organizaciones que mencionáis. Al menos no consta nada de importancia histórica, en los documentos, fuentes y referencias. Simplemente podían coincidir en algunos perfiles ideológicos y en la lucha armada antifranquista.

Xabi Etxebarrieta fue el primer militante de ETA, que mató y murió en 1968. Era uno de los dirigentes de la organización. Fue quien condujo la V Asamblea. Quien redactó los textos y los comunicados de la época, en los que se aplicaba al caso vasco el conocido como « nacionalismo revolucionario ». Teoría sobre las luchas de liberación, ensayadas en Asia, África o Sudamérica, que algunos ideólogos de ETA(como Federico Krutwig) tradujeron al caso vasco.

Aunque en realidad, Txabi era prácticamente el alter ego de su hermano Jose Antonio. Este último fue uno de los militantes más influyentes de la época. Entre 1965 y 1973. Abogado de presos políticos, fue el primero que propugnó la acción armada como medio de propaganda y de presión política. Miembro de la dirección de ETA, tuvo que dejar el activismo político a causa de una enfermedad. Siendo sustituido por su hermano.

¿ETA ha tenido como objetivos el asesinato de obreros españoles ? ¿Por que se asesinaron a antifranquistas en Euskadi y otros sindicalistas ?

¿A quiénes ? No consta nada de eso. Es incongruente con todo el perfil político y social de ETA. Si hubo algún atentado contra alguien « confuso » pudo ser por su condición de infiltrado. O por pertenecer a la red de drogadicción, en los años ochenta. Evidentemente es una burda intoxicación político-policial.

¿Por que colocó una bomba en Hipercor y qué objetivos tenía ? ¿Fue avisada la Guardia Civil de la colocación de la bomba ?

Los objetivos fueron los mismos de las otras acciones : presionar al Estado a negociar el cese de la lucha armada, mediante la negociación. Algunos piensan que poner bombas con peligro de daños colaterales no es la mejor forma. Ya que se asumen muchos riesgos que no dependen todos del autor. Teniendo en cuenta, además, quien está enfrente. Por ese motivo, la policía que había sido avisada con antelación, al parecer no hizo nada para desalojar el recinto ni desactivar la bomba.

Puede ser algo demasiado maquiavélico o tenebroso, o solo un rumor, pero yo he oido decir a militantes catalanes, que se sabe con seguridad que la policía tuvo tiempo de desalojar Hipercor. Pero que prefirió las muertes que desprestigiaban a los autores. Lo único cierto es que en aquella época (1987) ETA solo avisaba a la policía de la colocación de bombas. Después empezó a hacerlo a la Cruz Roja, al diario Egin, etc.

Sobre la Guardia Civil ¿Que papel llevó a cabo este cuerpo del Estado español en Euskal Herria tras el fin de la guerra civil española ? ¿Que eran los GAL (Grupos Anti terrorista de Liberación) y que hacían en Euskal Herria ?

Supongo que la Guardia Civil actuó en Euskadi, igual que en otros lugares del Estado. Salvo por el hecho de que la existencia de un grupo armado obligaría a una mayor dedicación de recursos. En fin, no sé mucho de esto. Pertenece más al periodismo de investigación que a la Historia, propiamente dicha.

En relación con la pregunta anterior, la aparición de los GAL venía a cubrir terrenos y aspectos que las FOP no podían atender, por motivos operativos, legales, etc. Cuando la policía, de cualquier parte del mundo, se encuentra con barreras legales que le impiden detener, interrogar o liquidar a un adversario o delincuente, dicen que « tienen las manos atadas ». La tentación, entonces, es « la justicia por su mano ». Ejecutar o actuar contra estos, al margen de la ley.

La conexión del GAL con elementos de la policía, al parecer, estaría probada y dictaminada en juicios y sentencias. Otra cosa es su dirección, financiación, etc. También el reclutamiento de sus miembros entre grupos del hampa, o mercenarios de cualquier tipo. De todos modos, todo esto no pertenece al campo de la Historia, ni de la política. Como he dicho antes, puede ser más materia del periodismo de investigación.

Los GAL, no tenían lógicamente objetivos políticos. Además de mercenarios, pudieron reclutar también activistas del tipo « justicieros », que se proponían ejecutar a quienes las leyes o la policía no puede perseguir. También pretendían acabar directamente con algunos de los activistas, o sospechosos de serlo, en lugares o circunstancias en que las FOP no podían hacerlo, ni detenerlos o no tenían pruebas judiciales, contra ellos. También se encargaban de acabar con personalidades políticas « incómodas », como fueron los casos de Santi Brouard, Iosu Muguruza, etc.

¿Han sido muy frecuentes las torturas a militantes vascos que eran o no pertenecientes a ETA ni conocían de sus actividades ?

La tortura, pocas veces ha sido reconocida, ni juzgada. Pero ha sido una constante policial en la lucha contra ETA. Algunas veces con graves consecuencias, como la muerte de los afectados. De todos modos, no es nada extraordinario. Es una vez más, el modus operandi de cualquier investigación. Cuando se bloquea y se encuentra con el silencio de acusados o sospechosos. No solo en el Estado español, no solo contra ETA y no solo policial.

En el caso policial, el justificante admitido de la tortura era (es) la necesidad de atajar « el terrorismo ». Como lo de Guantánamo actual. La tortura no se calificaba por su legalidad o inhumanidad. Se justificaba por los resultados policiales que conseguía. Esto, en todo caso, ni es nuevo, ni exclusivo del caso español.

¿Que papel cumplía la mujer en ETA ? ¿Durante la historia del movimiento abertzale han existido mujeres que aportaron en teoría y práctica a la independencia de Euskal Herria y el socialismo ?

Prácticamente desde el inicio ha habido militantes mujeres en ETA. A la V Asamblea acudieron dos de ellas. La militancia y el activismo, más o menos conocido, no discriminaba por sexo ni otra condición. También había dos mujeres, entre los militantes de ETA juzgados en Burgos (1970). Este activismo ha llegado a nuestros días. Hay una larga lista de mujeres detenidas, algunas torturadas y condenadas por su pertenencia a algún comando de ETA. Todavía hay alguna encarcelada.

Desde el punto de vista de la historia del nacionalismo, siempre ha habido un grupo especializado de « emakumes ». Empezó su militancia política en los años veinte, cuando los sectores juveniles del PNV, en 1923, crearon un grupo (Emakume abertzale Batza) con el objetivo de que la mujer se incorporase a las tareas políticas. Hasta entonces solo existía una sección auxiliar en el partido. Dedicada a labores de asistencia social, etc.

En los años treinta y en la guerra, hubo varias emakumes que participaban en mítines políticos, escribían artículos e incluso estuvieron en el frente en operaciones militares. Codo con codo, junto a los gudaris.

¿Por que ETA tiene en su logo una hacha de leñador y una serpiente a su alrededor ? ¿Que significado tiene ? ¿Quien era Arrano Beltza y por qué hay una bandera con su nombre y un águila ?

El hacha simboliza fuerza, audacia, valentía. La serpiente astucia, inteligencia… El creador del anagrama fue Likiniano, un anarquista vasco exiliado en Iparralde que se relacionaba con los círculos de exiliados de ETA.

El arrano beltza (águila negra) era el símbolo de Sancho III. Uno de los reyes navarros. El primero que los independentistas navarros consideran titular del reino vasco. Ya he dicho que es muy discutible, que podamos sentirnos reflejados de alguna manera en los reyes feudales.

Pero en algunos sectores del nacionalismo navarro, sí lo creen. En todo caso, la bandera amarilla con el arrano, no tiene demasiada aceptación ni uso, fuera del territorio navarro.

¿Quien era Miguel Beñaran Ordeñana (Argala) y por qué es tan conocido por la izquierda abertzale ? ¿Que significa « abertzale » ?

Argala fue miembro de ETA, desde 1968 hasta su muerte en atentado, en 1978. Tuvo una gran importancia en una época clave : los últimos años de Franco y la transición. Perteneció al comando que atentó contra Carrero Blanco (1973). Estuvo exiliado y representaba a ETA en la coordinadora KAS o en las conversaciones de Txiberta (1977). Escribió numerosos artículos en la prensa de la organización.

Partidario de negociar un desarme militar con el Estado a cambio de la aceptación de los puntos de KAS. Se ha dicho de Argala, que era « militar », pero no « militarista ». Es decir que, en su criterio, la opción armada no era la primera necesariamente.

Abertzale es un adjetivo, derivado de la palabra Aberri (patria). Creada por Sabino Arana. La traducción más aproximada seria « patriota ».

¿Quien es Lucio Urtubia y Pedro Solabarria (Periko)?

No se mucho sobre Urtubia, aparte de lo que he podido leer en la prensa. De modo que, no me atrevería a comentar algo sobre él. Creo que hay algún libro reciente, sobre su vida.

En cuanto a Periko Solabarria (1930-2015), sé algo más. Incluso le conocí personalmente. Fue un antiguo sacerdote, que en los años sesenta abandonó la sotana. Se convirtió, con otros compañeros, en lo que se llamaba « curas obreros ». Trabajó en el sector de la construcción y participó en huelgas y en el movimiento obrero vasco, de los años 70.

Sus opciones políticas estuvieron siempre del lado de la izquierda abertzale, llegando a ser diputado como representante de HB (1981) y más tarde concejal en Barakaldo (1997). También hay biografía suyas, escritas recientemente.

¿Que era Batasuna y Herri Batasuna ? ¿Que relación mantenían con ETA ?

Primero una coalición electoral y luego una formación o partido político, cuyo programa representa históricamente las aspiraciones del independentismo de izquierda. Este programa, era también la herencia histórica del nacionalismo revolucionario, de ETA.

Algunos miembros relevante de HB, fueron activistas de ETA en el franquismo o en el periodo de la Transición. Las relaciones entre HB y ETA nunca tuvieron carácter orgánico. Salvo que pueda encontrarse algún caso individual, de militancia común en ambas organizaciones. En cambio, sí se puede hablar de una mutua influencia política clara, al participar ambas de la ideología del nacionalismo revolucionario. O al ser apoyada HB, públicamente en algún comunicado de ETA. Por otra parte, HB hizo suyas las reivindicaciones de la alternativa KAS, o la defensa de los presos políticos de ETA.

Estas, y otras circunstancias, condujeron a algunos a creer y afirmar una conexión orgánica entre HB y ETA. Algo que, de momento, solo es un supuesto. Si bien, el aparato judicial español (Garzón) se apoyó en la teoría del « todo es ETA », para juzgar y condenar a numerosos militantes de organizaciones políticas, culturales o sociales o vinculadas.

¿Que relación a tenido la Iglesia Vasca con ETA ? ¿Han habido curas miembros de la ETA o es un bulo de la derecha ?

La Iglesia no ha tenido ninguna relación con ETA. Ni falta que hace. Hubo miembros, a título personal, que ayudaron a ETA. Entre ellos, curas parroquiales, sacerdotes jesuitas, benedictinos, etc. ETA ejerció una fuerte atracción política y social en muchos estamentos de la sociedad vasca. Los sacerdotes no quedaron al margen de esta influencia. Pero de esto, a cualquier relación institucional, va un trecho.

Lo más relevante de la colaboración, entre algunos sacerdotes y ETA, fue durante los años 63 a 73. Incluso algunas asambleas de los años sesenta, se celebraron en recintos religiosos. Gracias, sin duda a la colaboración y ayuda directa de algunos sacerdotes. Lógicamente de forma clandestina y sin conocimiento de sus superiores.

También es cierto que algunos sacerdotes fueron miembros de ETA. Hubo varios. Dos de ellos, no sé si los más conocidos, fueron incluso juzgados en el proceso de Burgos (1970), como miembros de la dirección.

¿Que ha significado el abandono de armas de la ETA y sus disculpas a las victimas de sus acciones armadas ? ¿Por que tras de esto se ha disgregado y debilitado tanto el movimiento abertzale y el movimiento comunista de Euskal Herria ? ¿Esto lo tratas en tu libro ETA La historia no se rinde ?

Esta cuestión es más interpretativa. En todo caso, ETA ha explicado exhaustivamente sus razones y sus disculpas. Personalmente puedo creer que se intentó abandonar la vía armada hace mucho tiempo. En los tiempos de Argala y sobre todo hacia 1977. Con las primeras elecciones, la amnistía, etc. Pero no fructificó porque las garantías de conseguir algo, en el marco de la nueva situación política, eran escasas. El PNV se negó en Txiberta a formar un frente nacional independentista. Incluso se retiró en las conversaciones, organizadas por Monzón y Argala, con el objetivo claro de abandonar la lucha armada y sustituirla por la lucha política.

Pero el PNV había pactado con Suárez y cegó cualquier otro posible camino. ETA siguió actuando tratando de formar la negociación KAS. Y cuarenta años después, sin duda, con cientos de presos y exiliados. Sin ninguna posibilidad de atraer al PNV al campo del independentismo… Se produce un movimiento hacia el desarme unilateral. Algo no muy difícil de asumir en una sociedad conservadora, cómoda y de un aceptable nivel medio.

El desarme, la desaparición, etc., se han gestionado, tratando de incorporar algún éxito si no político, al menos operativo en el campo de los presos. Para ello, parecía contarse con una intermediación de « figuras » internacionales. Con la venia del PNV o del PSOE… Pero ahora hay pocas monedas de cambio. El Estado no siente ninguna amenaza ni presión potencial sobre sus posiciones intransigentes. De momento, que el abandono unilateral de la lucha armada, sin una sustitución política radical, no ha dado ningún fruto.

Las incertidumbres, las dudas y las preguntas sin respuesta son más numerosas que las seguridades virtuales de una mejoría política sustancial. La deriva del caso catalán, con importantes militantes en la cárcel, no ofrece en estos momentos ninguna mejora en las expectativas.

La debilidad a que alude la pregunta es cierta. El movimiento abertzale y de izquierdas se ha quedado « huérfano ». Ahora se puede ver que, si no todo era ETA, la dependencia política y social de muchos era importante. La respuesta política del antiguo « brazo político » tampoco está en fase ascendente. Sin ideas radicales que oponer al colaboracionismo histórico del PNV, en algunos momento amenaza con ser engullido por la socialdemocracia y el autonomismo del « partido único ».

En cuanto al libro sobre ETA, no trataba en primera instancia de estos asuntos. El diseño pretendía volver a publicar artículos, comentarios y calificaciones positivas, o neutrales, sobre ETA. Hechas en los años setenta y ochenta por autores (historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas, etc.) que ahora solo se atreven a insultarla, injuriarla, etc.

Es decir comprobar lo que el establishmen intelectual del franquismo y la transición pensaba sobre ETA. Y contraponerlo a lo que ahora dicen estas mismas personas. Que como mínimo son, y eran, oportunistas.

¿Que significan « acercamiento de presos » ? ¿Es legal este acercamiento y se esta cumpliendo en el Estado español ?

La política penitenciaria de dispersión, aplicada masiva y exclusivamente a miembros de ETA, fue diseñada por el PSOE, en los años 80. Con el objetivo de separar a la organización y su posible influencia de sus miembros encarcelados. Legalizada y establecida, con el apoyo del PNV, y mantenida incluso años después de la desaparición de ETA, hoy solo supone un castigo añadido. Una especie de venganza que busca satisfacer a las asociaciones de víctimas y dividir a los sectores del movimiento independentista. Hoy huérfanos, como decimos.

Sobre su legalidad o no, la cuestión es que al tratarse de un tipo de castigo material con repercusiones políticas, lo que cuenta es saber si tiene algún sentido práctico todavía o simplemente obedece al típico sadismo carcelero de la venganza. O simplemente a mantener algunas bazas, para el cambio, en una hipotética negociación.

¿Francia y sus fuerzas también han actuado contra ETA de alguna forma ? Se acusa a ETA de usar a Francia como su cuna para financiarse con drogas, armas y relacionarse con mafias.

Sin comentarios. No hay ningún autor serio. O fuente documental creíble, que pruebe algo de esto. Supongo que se trata de intoxicaciones tipo OK Diario, Libertad Digital, etc. La única financiación histórica de ETA, que consta, es la de requisas o atracos a Bancos, secuestros a miembros de la alta burguesía o el conocido como « impuesto revolucionario », a empresarios más o menos adinerados.

¿Que relación ha tenido la izquierda abertzale y ETA con las fuerzas independentistas de Irlanda ? ¿ETA ha sido apoyada desde el IRA o el INLA ?

Las relaciones con el IRA no han existido. Solamente, en el origen de la lucha armada hay un paralelismo. Sin demasiada relevancia. Las referencias e influencias del nacionalismo irlandés son prácticamente inexistentes, desde los años sesenta.

En los años treinta, hubo un grupo nacionalista vasco que ayudaba a los irlandeses, cuando su comercio fue bloqueado por Inglaterra. Pero desde entonces no hay ninguna fuente o dato, que pruebe alguna conexión.

Vamos al mundo del fútbol ¿Por que casi todos los club de fútbol vasco de Euskal Herria tienen hinchadas antifascistas y abertzales ? ¿Estas hinchadas participan en el mundo de la política, liberación nacional, internacionalismo…?

Tampoco conozco mucho este asunto. Lo cierto es que hay una relación emocional entre los equipos vascos y el nacionalismo. Sobre todo en el caso de Bilbao, al ser siempre los jugadores de la cantera. Nacidos o formados en el País Vasco. Esto siempre se ha considerado un reconocimiento de identidad nacional. Y ha sido así, incluso en la época franquista, cuando las directivas er, miembros de la oligarquía más españolista.

Por otra parte, la politización actual del deporte, en especial el fútbol, procede de las características de popularidad y masificación. Y de la manipulación que hacen los clubs de sus seguidores. El antifascismo se explicaría también por esta circunstancia.

Al margen de esto, el mundo del fútbol está igual de contaminado en todas partes.

¿Como es que llegó tanta cantidad de cocaína y heroína a Euskal Herria y como afectó esto a la juventud vasca ? ¿Como llegaba esta al mundo del « rock vasco » ?

Fue, sobre todo, en los años ochenta. La heroína se popularizó como la droga fuerte de los pobres, por todo el mundo. En el caso vasco, las mafias encontraron una clientela bien dispuesta, por sus características de rebeldía y enfrentamiento a la situación. Uno de los caldos de cultivo eran, sin duda, los festivales de música. Entre ellos la moda que arrasaba era el rock radical vasco, por sus elementos de crítica radical.

Hay también una versión que asegura que fueron elementos policiales los que toleraban la entrada y distribución de droga, en grande cantidades y a un precio asequible, con la finalidad de abducir a los jóvenes. Anularles socialmente y evitar su incorporación a la movilización independentista. En ETA se aceptó esta teoría, como lo demuestran los atentados mortales contra conocidos traficantes, de la época.